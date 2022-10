Два года я учился в бизнес-школе в США, а когда вернулся, то хотел уйти из той сферы, в которой работал до получения образования, сменить индустрию и профиль работы. Я обратился в агентство, которое проводило онлайн-курсы для тех, кто хочет перезапустить свою карьеру. Мне нужны были услуги рекрутера и доступ к закрытым базам клиентов, для которых они набирают персонал.

В первую очередь нужно заплатить деньги (тогда это стоило в районе 18 тысяч рублей). Потом отправить резюме и на протяжении определенного времени выполнять разные задания. У заданий есть таймлайн, и если его не соблюдать, то фирма не гарантирует успешного прохождения курса и реализации желаний.

Задания примерно такие: сформулировать пять отраслей, где хотелось бы работать, и объяснить почему или назвать десять вещей, которые нравились или не нравились на старой работе. Еще даются видеоуроки про карьерные этапы. Мне были обещаны и личные консультации известного карьерного коуча, но по факту это был один получасовой разговор по скайпу. Она не вникла в мою ситуацию, дала мне пару советов и пообещала найти нескольких человек, с которыми я смогу поговорить об интересующих меня отраслях. Этого не произошло. Дальше начали появляться задания типа «найдите 10 любых человек из трех отраслей, в которых вы хотите работать, и возьмите у них интервью». Я понял, что у меня совершенно нет душевных сил и времени на это — нужно было рассылать резюме и встречаться с людьми. Я начал подзабивать на задания: после того как пропустил четыре или пять недель, мне позвонили и спросили, буду ли я продолжать курс. Но к тому моменту я уже получил оффер и сказал, что работу нашел сам. Мне ответили: «Мы очень рады, что вам помогли!»

Я проходил через подобные коучинги во время обучения в бизнес-школе. В России и США разные рекрутинговые культуры, и, наверное, их было бы неправильно сравнивать. Хотя основа одна и та же — связи и знакомства. Что там, что здесь карьерные тренинги нацелены на то, чтобы ты научился мыслить шире и искать в своей сети знакомых каких-то людей, которые помогут с работой. У американцев есть хорошее выражение «get the foot in the door» — зацепиться, получить стажировку, начальную позицию, а дальше, если ты не дурак, продвинуться. Это то, что делают на Западе, но в России такое не всегда работает.

Конкретно мне карьерные консультанты не помогли, но я не хочу делать универсальные выводы. Думаю, что есть люди, которым это пошло на пользу. Хотя нужно отделять рекрутинг (когда тебе ищут работу и дают доступ к вакансиям) от работы коуча и психолога, а тут все свалено в одну кучу.