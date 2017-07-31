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Рабочий вопрос31 июля 2017

Помогают ли карьерные консультанты найти работу? Горожане рассказали The Village о своем опыте общения со специалистами, обещающими перезапустить карьеру

The Village продолжает находить ответы на рабочие вопросы. На этот раз в роли экспертов выступили люди в активном поиске работы — у них мы узнали, зачем обращаться к карьерному консультанту и стоит ли это делать.

Яна

коммерческий директор

Я искала новое место — на предыдущей работе закончился контракт. Я и до этого работала коммерческим директором, но теперь выходила на новый уровень — переезжала из Петербурга в Москву. Мне нужно было сделать свое резюме продаваемым. К карьерному консультанту мы решили обратиться вместе с мужем, но ситуации у нас были разные. Если мне нужно было только подкорректировать резюме и оценить себя на рынке труда, то у мужа все было куда сложнее. Раньше он занимался собственным бизнесом, а теперь снова переходил на наемный труд. Ему необходимо было переработать резюме, четко определить ту сферу, в которой он будет развиваться дальше, понять, на какую должность и заработную плату он может претендовать.

Я знала о раскрученных консультантах, но понимала, что они далеко не всегда являются самыми эффективными. Как говорится, есть профессионалы своего дела, а есть эксперты — те, о ком думают, что они профессионалы. У известных консультантов могут быть свои выходы на рекрутеров крупных компаний, свои площадки в соцсетях, где они публикуют резюме. Но, как сказал мне один человек, занятый в этой сфере, по-настоящему находят и продают сотрудников топовых позиций серые кардиналы, которые никак не пиарятся.

Мне порекомендовали консультанта в Москве. За два часа общения она должна была выявить мои сильные и слабые стороны, определить мою ценность как специалиста, рассказать, как проходить собеседования. Еще обещала выбрать топ-100 компаний, которые мне подойдут, и предлагать мою кандидатуру работодателям, даже если у них нет открытых вакансий. За все она просила 25 тысяч рублей. По сути, никаких гарантий консультант не давала. А все мои знакомые HR-специалисты сказали, что цена завышена.

С карьерным консультантом, к которой я в итоге обратилась, мы познакомились случайно. Она является владелицей агентства, которое собеседовало меня на одну из должностей в Петербурге. Поскольку собеседование уже было проведено, она как специалист смогла дать мне практические рекомендации: посоветовала, где нужно более глубоко раскрыть суть вопроса, а где достаточно нескольких слов.

Я была у консультанта один раз. Наверно, мне просто нужно было именно подтверждение того, что я все делаю правильно. У мужа было куда меньше определенности, потому на консультации он был три раза. Первая встреча — знакомство и общение. Консультант смотрит, как и что человек рассказывает о себе, своем опыте и желаемой позиции, оценивает объем работы с соискателем. На второй консультации дает задание сформулировать все, что он хочет сделать, в резюме. На третьей встрече резюме корректируется. Три консультации обошлись в 5 тысяч рублей.

Считаю, что и мне, и мужу карьерные консультанты помогли. В России люди ждут волшебную пилюлю, чтобы за один день похудеть, решить семейные проблемы и найти работу. Но любой консультант только указывает направление, советует, что подкорректировать. Консультант может даже договориться и устроить собеседование, но все зависит от того, как соискатель проявит себя, как выполнит тестовое задание. Если человек просто сидит и ждет, то никакой консультант не найдет за него работу.

Ангелина

продавец-консультант

Я сменила достаточно много мест работы в сфере торговли. Нигде не получалось задержаться надолго, все время складывались ситуации, которые от меня не зависели. Например, я работала в книжном магазине. Там мне нравилось, но, когда я заболела, руководство поставило перед выбором: или выходить на работу, или уволиться. В другом месте я договорилась об отпуске, купила тур, но начальник передумал меня отпускать. Тогда я уволилась сама.

Иногда получалось переходить с одного места на другое, но подолгу я сидела без работы. В соцсетях я увидела объявление об услугах карьерного консультанта и решила написать. Мой консультант Анна сама работает менеджером по персоналу и понимает, как лучше объяснить какую-то ситуацию на собеседовании. Например, в книжном магазине я проработала всего восемь месяцев. Это небольшой срок, но Анна помогла мне взглянуть на это по-другому: я проработала там в два-три раза дольше, чем среднестатистический коллега. Консультант давала советы, как вести себя на собеседовании. Еще она объяснила, почему иногда после отклика даже не зовут на собеседование: во многих магазинах вакансии вывешиваются только для того, чтобы простимулировать сотрудников лучше работать.

За четыре года мы с Анной встречались несколько раз. А недавно я нашла работу, и пока все нормально. Считаю, что карьерный консультант мне очень помогла и многие ее советы действительно пригодились.

Леонид

операционный директор

Два года я учился в бизнес-школе в США, а когда вернулся, то хотел уйти из той сферы, в которой работал до получения образования, сменить индустрию и профиль работы. Я обратился в агентство, которое проводило онлайн-курсы для тех, кто хочет перезапустить свою карьеру. Мне нужны были услуги рекрутера и доступ к закрытым базам клиентов, для которых они набирают персонал.

В первую очередь нужно заплатить деньги (тогда это стоило в районе 18 тысяч рублей). Потом отправить резюме и на протяжении определенного времени выполнять разные задания. У заданий есть таймлайн, и если его не соблюдать, то фирма не гарантирует успешного прохождения курса и реализации желаний.

Задания примерно такие: сформулировать пять отраслей, где хотелось бы работать, и объяснить почему или назвать десять вещей, которые нравились или не нравились на старой работе. Еще даются видеоуроки про карьерные этапы. Мне были обещаны и личные консультации известного карьерного коуча, но по факту это был один получасовой разговор по скайпу. Она не вникла в мою ситуацию, дала мне пару советов и пообещала найти нескольких человек, с которыми я смогу поговорить об интересующих меня отраслях. Этого не произошло. Дальше начали появляться задания типа «найдите 10 любых человек из трех отраслей, в которых вы хотите работать, и возьмите у них интервью». Я понял, что у меня совершенно нет душевных сил и времени на это — нужно было рассылать резюме и встречаться с людьми. Я начал подзабивать на задания: после того как пропустил четыре или пять недель, мне позвонили и спросили, буду ли я продолжать курс. Но к тому моменту я уже получил оффер и сказал, что работу нашел сам. Мне ответили: «Мы очень рады, что вам помогли!»

Я проходил через подобные коучинги во время обучения в бизнес-школе. В России и США разные рекрутинговые культуры, и, наверное, их было бы неправильно сравнивать. Хотя основа одна и та же — связи и знакомства. Что там, что здесь карьерные тренинги нацелены на то, чтобы ты научился мыслить шире и искать в своей сети знакомых каких-то людей, которые помогут с работой. У американцев есть хорошее выражение «get the foot in the door» — зацепиться, получить стажировку, начальную позицию, а дальше, если ты не дурак, продвинуться. Это то, что делают на Западе, но в России такое не всегда работает.

Конкретно мне карьерные консультанты не помогли, но я не хочу делать универсальные выводы. Думаю, что есть люди, которым это пошло на пользу. Хотя нужно отделять рекрутинг (когда тебе ищут работу и дают доступ к вакансиям) от работы коуча и психолога, а тут все свалено в одну кучу.

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