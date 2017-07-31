Я искала новое место — на предыдущей работе закончился контракт. Я и до этого работала коммерческим директором, но теперь выходила на новый уровень — переезжала из Петербурга в Москву. Мне нужно было сделать свое резюме продаваемым. К карьерному консультанту мы решили обратиться вместе с мужем, но ситуации у нас были разные. Если мне нужно было только подкорректировать резюме и оценить себя на рынке труда, то у мужа все было куда сложнее. Раньше он занимался собственным бизнесом, а теперь снова переходил на наемный труд. Ему необходимо было переработать резюме, четко определить ту сферу, в которой он будет развиваться дальше, понять, на какую должность и заработную плату он может претендовать.

Я знала о раскрученных консультантах, но понимала, что они далеко не всегда являются самыми эффективными. Как говорится, есть профессионалы своего дела, а есть эксперты — те, о ком думают, что они профессионалы. У известных консультантов могут быть свои выходы на рекрутеров крупных компаний, свои площадки в соцсетях, где они публикуют резюме. Но, как сказал мне один человек, занятый в этой сфере, по-настоящему находят и продают сотрудников топовых позиций серые кардиналы, которые никак не пиарятся.

Мне порекомендовали консультанта в Москве. За два часа общения она должна была выявить мои сильные и слабые стороны, определить мою ценность как специалиста, рассказать, как проходить собеседования. Еще обещала выбрать топ-100 компаний, которые мне подойдут, и предлагать мою кандидатуру работодателям, даже если у них нет открытых вакансий. За все она просила 25 тысяч рублей. По сути, никаких гарантий консультант не давала. А все мои знакомые HR-специалисты сказали, что цена завышена.

С карьерным консультантом, к которой я в итоге обратилась, мы познакомились случайно. Она является владелицей агентства, которое собеседовало меня на одну из должностей в Петербурге. Поскольку собеседование уже было проведено, она как специалист смогла дать мне практические рекомендации: посоветовала, где нужно более глубоко раскрыть суть вопроса, а где достаточно нескольких слов.

Я была у консультанта один раз. Наверно, мне просто нужно было именно подтверждение того, что я все делаю правильно. У мужа было куда меньше определенности, потому на консультации он был три раза. Первая встреча — знакомство и общение. Консультант смотрит, как и что человек рассказывает о себе, своем опыте и желаемой позиции, оценивает объем работы с соискателем. На второй консультации дает задание сформулировать все, что он хочет сделать, в резюме. На третьей встрече резюме корректируется. Три консультации обошлись в 5 тысяч рублей.

Считаю, что и мне, и мужу карьерные консультанты помогли. В России люди ждут волшебную пилюлю, чтобы за один день похудеть, решить семейные проблемы и найти работу. Но любой консультант только указывает направление, советует, что подкорректировать. Консультант может даже договориться и устроить собеседование, но все зависит от того, как соискатель проявит себя, как выполнит тестовое задание. Если человек просто сидит и ждет, то никакой консультант не найдет за него работу.