Самые перспективные сферы для построения карьеры, по мнению россиян
Половина опрошенных считает, что будущее за ИТ
Самые перспективные сферы для построения карьеры, по мнению россиян Половина опрошенных считает, что будущее за ИТ
Лучшие работодатели, по мнению российских студентов «Яндекс» подвинул Google с первого места
Основательница SelfMama Анна Зырянова — о выгорании, карьерной яме и поддержке мам Как справиться с чувством вины и совмещать работу и материнство
Основательница SelfMama Анна Зырянова — о выгорании, карьерной яме и поддержке мам Как справиться с чувством вины и совмещать работу и материнство
«Вы приняты!»: Как наладить полезные связи И познакомиться с людьми, которые помогут в карьере
«Вы приняты!»: Как наладить полезные связи И познакомиться с людьми, которые помогут в карьере
Кто занимается фрилансом в России
В качестве основного заработка фриланс указали 52 % опрошенных
Кто занимается фрилансом в России В качестве основного заработка фриланс указали 52 % опрошенных
Сколько компаний проводят стажировки для студентов и молодых специалистов
Больше всего стажеров берут в сфере IT
Сколько компаний проводят стажировки для студентов и молодых специалистов Больше всего стажеров берут в сфере IT
Сколько россиян работают как неформально занятые
Больше всего неформально занятых в республиках Северного Кавказа
Сколько россиян работают как неформально занятые Больше всего неформально занятых в республиках Северного Кавказа
Главные требования россиян к работе мечты Больше всего опрошенные ценят стабильность
Регионы России с самым высоким и низким уровнем безработицы
В 34 регионах показатели ниже, чем в среднем по стране
Регионы России с самым высоким и низким уровнем безработицы В 34 регионах показатели ниже, чем в среднем по стране
Сколько женщин считают, что их карьерный рост ограничен барьерами
С каждым годом респонденты все больше говорят о неравенстве между мужчинами и женщинами в вопросах карьеры