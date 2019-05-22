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Гаджеты22 мая 2019

В сад: 5 полезных устройств для дачи Робот-газонокосильщик, вермикомпостер, персональный отпугиватель комаров и другие

РедакторАнна Соколова

Судя по статистике, около 30 % россиян проводят лето на даче. The Village собрал несколько полезных приспособлений, которые пригодятся во время загородного отдыха и работы на дачном участке.

Текст

Иван Сурвилло

Персональный отпугиватель комаров AR112

1 090 рублей

Помещающийся в карман прибор издает звуки охотящейся стрекозы и комара-самца и отпугивает насекомых на десяти квадратных метрах вокруг вас. Весит 90 граммов. Кроме отпугивателя, в устройство встроена сирена и фонарик.

Вермикомпостер Can-O-Worms

5 800 рублей

Если вы хотели попробовать компостировать мусор, но не решались это сделать в городской квартире, то этот гаджет для вас. По сути, вермиферма — это домик для червей, которые, поедая ваши органические отходы, образуют биогумус и вермичай, используемые в качестве удобрения. К ферме рекомендуется набор из 5 тысяч червей смешанной популяции плюс десять килограммов субстрата для их подкормки первое время.

Перед заселением червей в компостер нужно намочить подстилочный блок из кокоса до набухания, поместить его в картонную упаковку лотка, положить туда червей, накрыть их салфеткой и присыпать землей. Опустошать компостер нужно по мере его заполнения, но не чаще одного раза в две недели. Интересно, что сам вермикомпостер изготовлен из переработанного пластика черного цвета, который, если что, можно отдать на утилизацию.

Гриль Redmond SkyGrill

6 990 рублей

Умный гриль весит 3,8 килограмма и может стоять даже на стеклянной поверхности благодаря резиновым ножкам. Пользователи хвалят равномерную прожарку, функцию духовки и то, что ручка гриля не нагревается.

Управляется Redmond SkyGrill кнопками на корпусе или через специальное приложение: можно поставить таймер, отключить или включить нагрев, задать расписание работы. Из минусов — несъемные панели и конденсат под прибором при жарке влажных продуктов.

Робот для прополки Tertill

300 долларов

Влагозащищенный робот для прополки грядок с простой логикой — «сорняки короткие, растения длинные». Приближаясь к растению, он активирует датчик, который определяет его высоту. Видит сорняк — скашивает. Если всходы ваших любимых растений не достигли нужного для Tertil размера, их можно оградить с помощью специальных колец, которые идут в комплекте (но можно купить отдельно, если комплектных не хватит).

Один робот эффективен примерно на девять квадратных метров. Он весит примерно 1,3 килограмма и работает от солнечной батареи — не нужно постоянно заряжать или менять аккумулятор. Управлять Tertill можно через специальное приложение. Увы, в России купить робота пока нельзя, но можно заказать из США через посредников.

Робот-газонокосильщик Caiman Ambrogio L400

1 649 990 рублей

Подойдет, если у вас есть свой Версаль и парочка полей для гольфа: газонокосилка может обработать 30 тысяч квадратных метров. Одного заряда хватает на 11 часов; если батареи подходят к концу, робот самостоятельно встанет на зарядку. Работает небольшими участками, по которым перемещается поочередно, умеет стричь на склонах в 45 градусов. 

За стрижку отвечают три ножа из нержавеющей стали в форме звезды, два из которых могут выполнять стрижку на неровных поверхностях, не вредя дерну. Высота стрижки варьируется от 25 до 85 миллиметров. На высокой траве нож ускоряется, а на низкой замедляется, чтобы экономно расходовать аккумулятор. Если робота кто-то поднимет или он перевернется — ножи автоматически отключатся. При дождливой погоде газонокосилка вернется на зарядную станцию (но эту функцию можно отключить). Управлять Caiman Ambrogio L400 можно с помощью пульта или специального приложения (с довольно странным дизайном). Если вдруг вам интересно заниматься газонокосилочным споттингом — в нём же показывается точное местоположение газонокосилки. Еще можно получать ежедневные СМС с отчетами о работе. Есть защита ПИН-кодом — никто не подстрижет ваш газон неправильно. Из минусов — слегка шумит.

Фотографии: обложка, 5 – Caiman, 1 – «Мелеон», 2 –Tumbleweed, 3 – Redmond, 4 – Tertill.

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