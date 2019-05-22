Если вы хотели попробовать компостировать мусор, но не решались это сделать в городской квартире, то этот гаджет для вас. По сути, вермиферма — это домик для червей, которые, поедая ваши органические отходы, образуют биогумус и вермичай, используемые в качестве удобрения. К ферме рекомендуется набор из 5 тысяч червей смешанной популяции плюс десять килограммов субстрата для их подкормки первое время.

Перед заселением червей в компостер нужно намочить подстилочный блок из кокоса до набухания, поместить его в картонную упаковку лотка, положить туда червей, накрыть их салфеткой и присыпать землей. Опустошать компостер нужно по мере его заполнения, но не чаще одного раза в две недели. Интересно, что сам вермикомпостер изготовлен из переработанного пластика черного цвета, который, если что, можно отдать на утилизацию.