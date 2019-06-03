В подмосковном поселке Малаховка снесли историческую дачу начала XX века, в которой находились начальные классы школы № 48 «Сказка».

В конце января малаховское отделение ВООПИиК и местные жители попросили Главное управление культурного наследия Московской области включить деревянное здание в список памятников культуры. В марте, как пишут активисты, им ответили, что заявку приняли, а дом посчитали «обладающим признаками объекта культурного наследия».

Фото: Евгений Соседов

По закону объектом культурного наследия здание могут признать в течение 90 дней, в этот период там нельзя проводить работы. На месте школы власти собираются строить новую, но больших размеров. Причиной называют нагрузку из-за строительства 16-этажного жилого комплекса неподалеку. Жители неоднократно отмечали, что школьный участок в Малаховке очень большой, а новые здания можно построить рядом со старым.