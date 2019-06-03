4 июня, пятница
Москва
Россия
Войти
Россия
Новости3 июня 2019

В подмосковной Малаховке снесли историческую дачу начала XX века Там находилась школа «Сказка» для начальных классов, но власти построят на ее месте новую

РедакторАлена Дергачева

В подмосковном поселке Малаховка снесли историческую дачу начала XX века, в которой находились начальные классы школы № 48 «Сказка».

В конце января малаховское отделение ВООПИиК и местные жители попросили Главное управление культурного наследия Московской области включить деревянное здание в список памятников культуры. В марте, как пишут активисты, им ответили, что заявку приняли, а дом посчитали «обладающим признаками объекта культурного наследия».

Фото: Евгений Соседов

По закону объектом культурного наследия здание могут признать в течение 90 дней, в этот период там нельзя проводить работы. На месте школы власти собираются строить новую, но больших размеров. Причиной называют нагрузку из-за строительства 16-этажного жилого комплекса неподалеку. Жители неоднократно отмечали, что школьный участок в Малаховке очень большой, а новые здания можно построить рядом со старым.

Хорошо сохранившаяся дача была украшена резной бахромой, небольшой башенкой с «чешуйчатым» куполом и шпилем, а также двухъярусным крыльцом на тонких резных опорах и балконом с ажурными арками. Есть сведения, что в 20-е годы там преподавал рисование художник Марк Шагал.

Фото: Александр Иванов

 На сайте Change.org публиковали петицию местных жителей против сноса. Ее подписали почти 7 тысяч человек. Авторы отмечали, что деревянные купеческие дачи в поселке, построенные в конце XIX — начале XX веков, где отдыхали и гостили Иван Бунин и Александр Куприн, Владимир Маяковский, Федор Шаляпин и Рейнгольд Глиэр, давно приходят в негодность, а новые владельцы заменяют их современными зданиями. Именно поэтому, по их мнению, важно было сохранить деревянный дом.

Источники: ВООПИиК, Евгений Соседов

Подписывайтесь на нас!

telegram

instagram

.

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

«Метровагонмаш»: Как мы пропустили снос псевдоготичекого памятника
«Метровагонмаш»: Как мы пропустили снос псевдоготичекого памятника Еще одно промышленное здание, которое не станет «Армой»
«Метровагонмаш»: Как мы пропустили снос псевдоготичекого памятника

«Метровагонмаш»: Как мы пропустили снос псевдоготичекого памятника
Еще одно промышленное здание, которое не станет «Армой»

Какой самострой снесут в Москве в этом году

В новый список, опубликованный мэрией, вошли 27 незаконных построек

Какой самострой снесут в Москве в этом году
В новый список, опубликованный мэрией, вошли 27 незаконных построек

Снесенный кинотеатр «Экран» в Марьине

К 2020 году на его месте откроется новый досуговый центр с летней террасой и фуд-кортом

Снесенный кинотеатр «Экран» в Марьине
К 2020 году на его месте откроется новый досуговый центр с летней террасой и фуд-кортом

В Хамовниках снесут дом с портретом Германа Гессе авторства Vhils

На его месте построят 25-метровую гостиницу с подземной парковкой

В Хамовниках снесут дом с портретом Германа Гессе авторства Vhils
На его месте построят 25-метровую гостиницу с подземной парковкой

Тэги

Сюжет

Прочее

Новое и лучшее

История бездомного Вячеслава, который получил работу в элитном ЖК

Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району

Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик»

Как провести первую неделю лета в Москве

Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы

Первая полоса

История бездомного Вячеслава, который получил работу в элитном ЖК
История бездомного Вячеслава, который получил работу в элитном ЖК «Я остался на улице в тот момент, когда город совсем вымер»
История бездомного Вячеслава, который получил работу в элитном ЖК

История бездомного Вячеслава, который получил работу в элитном ЖК
«Я остался на улице в тот момент, когда город совсем вымер»

Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району
Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району Говорим о гламуре, Следственном комитете и борьбе со стрессом
Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району

Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району
Говорим о гламуре, Следственном комитете и борьбе со стрессом

Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик»
Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик» Можно ли сэкономить, покупая продукты в дискаунтерах
Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик»

Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик»
Можно ли сэкономить, покупая продукты в дискаунтерах

Как провести первую неделю лета в Москве
Как провести первую неделю лета в Москве Beat Film Festival, день рождения «Ровесника» и десятки других событий
Как провести первую неделю лета в Москве

Как провести первую неделю лета в Москве
Beat Film Festival, день рождения «Ровесника» и десятки других событий

Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы
Спецпроект
Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы Какое будущее нас ждет благодаря внедрению 5G
Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы
Спецпроект

Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы
Какое будущее нас ждет благодаря внедрению 5G

«Круэлла»: Очаровательная комедия о диснеевской злодейке с Эммой Стоун в роли Вивьен Вествуд
«Круэлла»: Очаровательная комедия о диснеевской злодейке с Эммой Стоун в роли Вивьен Вествуд Фильм об уникальности, которая приносит и победу, и страдания
«Круэлла»: Очаровательная комедия о диснеевской злодейке с Эммой Стоун в роли Вивьен Вествуд

«Круэлла»: Очаровательная комедия о диснеевской злодейке с Эммой Стоун в роли Вивьен Вествуд
Фильм об уникальности, которая приносит и победу, и страдания

Вредно ли пользоваться автозагарами?
Вредно ли пользоваться автозагарами? Все об автозагарах: что купить и как пользоваться, чтобы не пожалеть
Вредно ли пользоваться автозагарами?

Вредно ли пользоваться автозагарами?
Все об автозагарах: что купить и как пользоваться, чтобы не пожалеть

«Митлесс»: Как бывшие следователь и оперативник Госнаркоконтроля запустили в Петербурге производство растительного мяса
«Митлесс»: Как бывшие следователь и оперативник Госнаркоконтроля запустили в Петербурге производство растительного мяса
«Митлесс»: Как бывшие следователь и оперативник Госнаркоконтроля запустили в Петербурге производство растительного мяса

«Митлесс»: Как бывшие следователь и оперативник Госнаркоконтроля запустили в Петербурге производство растительного мяса

Инфекционист — о смерти и инвалидности от укуса клеща
Инфекционист — о смерти и инвалидности от укуса клеща Чем похожи пост-Лайм и постковид и почему врачи так много спорят об этих болезнях
Инфекционист — о смерти и инвалидности от укуса клеща

Инфекционист — о смерти и инвалидности от укуса клеща
Чем похожи пост-Лайм и постковид и почему врачи так много спорят об этих болезнях

«Мейнстрим»: Едкое разоблачение популярности эпохи соцсетей и пожирающей нас виртуальности
«Мейнстрим»: Едкое разоблачение популярности эпохи соцсетей и пожирающей нас виртуальности Фильм Джии Копполы с Эндрю Гарфилдом и Майей Хоук
«Мейнстрим»: Едкое разоблачение популярности эпохи соцсетей и пожирающей нас виртуальности

«Мейнстрим»: Едкое разоблачение популярности эпохи соцсетей и пожирающей нас виртуальности
Фильм Джии Копполы с Эндрю Гарфилдом и Майей Хоук

Бургеры с фуа-гра, кавказская кухня и локальное все: Что мы будем есть этим летом? Рассказывают рестораторы
Бургеры с фуа-гра, кавказская кухня и локальное все: Что мы будем есть этим летом? Рассказывают рестораторы
Бургеры с фуа-гра, кавказская кухня и локальное все: Что мы будем есть этим летом? Рассказывают рестораторы

Бургеры с фуа-гра, кавказская кухня и локальное все: Что мы будем есть этим летом? Рассказывают рестораторы

Неловкая встреча выпускников: Почему не стоит смотреть реюнион «Друзей»
Неловкая встреча выпускников: Почему не стоит смотреть реюнион «Друзей» И при чем тут покупка прав HBO
Неловкая встреча выпускников: Почему не стоит смотреть реюнион «Друзей»

Неловкая встреча выпускников: Почему не стоит смотреть реюнион «Друзей»
И при чем тут покупка прав HBO

Концерты и фестивали лета в Москве

Концерты и фестивали лета в МосквеПриедут ли Кристиан Лёффлер и Wire?

Концерты и фестивали лета в Москве

Концерты и фестивали лета в Москве Приедут ли Кристиан Лёффлер и Wire?

28 главных покупок лета для города, отпуска и домашнего офиса
28 главных покупок лета для города, отпуска и домашнего офиса Что носить в ближайшие пару месяцев
28 главных покупок лета для города, отпуска и домашнего офиса

28 главных покупок лета для города, отпуска и домашнего офиса
Что носить в ближайшие пару месяцев

Светлая двухкомнатная квартира в стиле кинфолк у Новодевичьего монастыря
Светлая двухкомнатная квартира в стиле кинфолк у Новодевичьего монастыря
Светлая двухкомнатная квартира в стиле кинфолк у Новодевичьего монастыря

Светлая двухкомнатная квартира в стиле кинфолк у Новодевичьего монастыря

Гуляем вокруг Пяти углов с «Арсением Крестителем»
Гуляем вокруг Пяти углов с «Арсением Крестителем» Говорим о гаражном роке, культе тела и 90-х
Гуляем вокруг Пяти углов с «Арсением Крестителем»

Гуляем вокруг Пяти углов с «Арсением Крестителем»
Говорим о гаражном роке, культе тела и 90-х

Гуляем со Славой КПСС по веганским кафе Петербурга
Гуляем со Славой КПСС по веганским кафе Петербурга Говорим о правых, Великом посте и «Криминальной России»
Гуляем со Славой КПСС по веганским кафе Петербурга

Гуляем со Славой КПСС по веганским кафе Петербурга
Говорим о правых, Великом посте и «Криминальной России»

Илья Мазо — о новом альбоме без сэмплов, даче и любимых поэтах
Илья Мазо — о новом альбоме без сэмплов, даче и любимых поэтах «ШХД: Лето» — живо и тепло
Илья Мазо — о новом альбоме без сэмплов, даче и любимых поэтах

Илья Мазо — о новом альбоме без сэмплов, даче и любимых поэтах
«ШХД: Лето» — живо и тепло

Гуляем по Трубной с композитором Игорем Яковенко
Гуляем по Трубной с композитором Игорем Яковенко Говорим о притонах, академической музыке и Prodigy
Гуляем по Трубной с композитором Игорем Яковенко

Гуляем по Трубной с композитором Игорем Яковенко
Говорим о притонах, академической музыке и Prodigy

Госдума предлагает убивать уличных собак. Зоозащитники поясняют, почему эта инициатива безграмотная
Госдума предлагает убивать уличных собак. Зоозащитники поясняют, почему эта инициатива безграмотная И что они предлагают взамен
Госдума предлагает убивать уличных собак. Зоозащитники поясняют, почему эта инициатива безграмотная

Госдума предлагает убивать уличных собак. Зоозащитники поясняют, почему эта инициатива безграмотная
И что они предлагают взамен

Подпишитесь на рассылку