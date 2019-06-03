В подмосковной Малаховке снесли историческую дачу начала XX века Там находилась школа «Сказка» для начальных классов, но власти построят на ее месте новую
В подмосковном поселке Малаховка снесли историческую дачу начала XX века, в которой находились начальные классы школы № 48 «Сказка».
В конце января малаховское отделение ВООПИиК и местные жители попросили Главное управление культурного наследия Московской области включить деревянное здание в список памятников культуры. В марте, как пишут активисты, им ответили, что заявку приняли, а дом посчитали «обладающим признаками объекта культурного наследия».
По закону объектом культурного наследия здание могут признать в течение 90 дней, в этот период там нельзя проводить работы. На месте школы власти собираются строить новую, но больших размеров. Причиной называют нагрузку из-за строительства 16-этажного жилого комплекса неподалеку. Жители неоднократно отмечали, что школьный участок в Малаховке очень большой, а новые здания можно построить рядом со старым.
Хорошо сохранившаяся дача была украшена резной бахромой, небольшой башенкой с «чешуйчатым» куполом и шпилем, а также двухъярусным крыльцом на тонких резных опорах и балконом с ажурными арками. Есть сведения, что в 20-е годы там преподавал рисование художник Марк Шагал.
На сайте Change.org публиковали петицию местных жителей против сноса. Ее подписали почти 7 тысяч человек. Авторы отмечали, что деревянные купеческие дачи в поселке, построенные в конце XIX — начале XX веков, где отдыхали и гостили Иван Бунин и Александр Куприн, Владимир Маяковский, Федор Шаляпин и Рейнгольд Глиэр, давно приходят в негодность, а новые владельцы заменяют их современными зданиями. Именно поэтому, по их мнению, важно было сохранить деревянный дом.
Источники: ВООПИиК, Евгений Соседов
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