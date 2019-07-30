Дом под Белоостровом с прозрачными стенами Обилие света, внутренний двор, антикварный самовар и полный пакет грибов
Дом под Белоостровом с прозрачными стенами Обилие света, внутренний двор, антикварный самовар и полный пакет грибов
Дача в Ильичево — с 30 деревьями и современным искусством А также двухтонным змеевиком и большой верандой
Дача в Ильичево — с 30 деревьями и современным искусством
А также двухтонным змеевиком и большой верандой
Советская дача в Комарово, которую фотограф арендовала на лето Поселок интеллигентов, красота запустения и уют с нуля
Советская дача в Комарово, которую фотограф арендовала на лето
Поселок интеллигентов, красота запустения и уют с нуля
Дом с окном вместо стены в сосновом бору Мембрана, как у шаттла, теплый пол вместо конвекторов и терраса с видом на лес
Дом с окном вместо стены в сосновом бору Мембрана, как у шаттла, теплый пол вместо конвекторов и терраса с видом на лес
«Яндекс.Лавка» теперь доставляет продукты дачникам Минимальная сумма заказа — 1 000 рублей
Скандинавский дом, который семейная пара построила своими руками за пять месяцев Панорамное остекление, качели на террасе и печь-камин
Скандинавский дом, который семейная пара построила своими руками за пять месяцев
Панорамное остекление, качели на террасе и печь-камин
«Вкусвилл» и «Сбермаркет» начали доставлять продукты дачникам
Подмосковье не останется голодным
«Вкусвилл» и «Сбермаркет» начали доставлять продукты дачникам Подмосковье не останется голодным
Ленинградские дачники: Горожане, которые уехали от коронавируса в деревню И решили там остаться
Ленинградские дачники: Горожане, которые уехали от коронавируса в деревню И решили там остаться
«Мы не смогли сдать тест на коронавирус и лечились от пневмонии в деревне» Побег из подмосковной поликлиники, консультация по WhatsApp и двухмесячная изоляция в деревне
«Мы не смогли сдать тест на коронавирус и лечились от пневмонии в деревне» Побег из подмосковной поликлиники, консультация по WhatsApp и двухмесячная изоляция в деревне
Жители Москвы массово уезжают из города
Сотовые операторы находят своих абонентов в других регионах
Жители Москвы массово уезжают из города Сотовые операторы находят своих абонентов в других регионах
Москвичи активно ищут загородные дома и дачи в Подмосковье
Виной тому — ранняя весна и путинские каникулы
Москвичи активно ищут загородные дома и дачи в Подмосковье Виной тому — ранняя весна и путинские каникулы
Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это? Изучаем баллады о шашлыке и летающих огурцах
Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это? Изучаем баллады о шашлыке и летающих огурцах
Чем россияне занимаются на дачах Социологи узнали, сколько респондентов ездят на участки
«Средневековый корабль»: Дом архитектора Сергея Мишина в Вырице Что получится, если архитектор построит дом для своей семьи, а не для чужих людей