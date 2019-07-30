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Дача дизайнера-деконструктора в Ленобласти
Дача дизайнера-деконструктора в Ленобласти «Это наш гомеопатический домик»
Дача дизайнера-деконструктора в Ленобласти

Дача дизайнера-деконструктора в Ленобласти
«Это наш гомеопатический домик»

Дачный дом «Черный треугольник» на Валдае
Дачный дом «Черный треугольник» на Валдае Его построили за три месяца
Дачный дом «Черный треугольник» на Валдае

Дачный дом «Черный треугольник» на Валдае
Его построили за три месяца

Интерьеры с помоек — на писательской даче в Сосново

Интерьеры с помоек — на писательской даче в Сосново

Интерьеры с помоек — на писательской даче в Сосново

Интерьеры с помоек — на писательской даче в Сосново

«Финский» дом с пожарным прудом на берегу реки Оредеж
«Финский» дом с пожарным прудом на берегу реки Оредеж «Первым делом я сожгла забор»
«Финский» дом с пожарным прудом на берегу реки Оредеж

«Финский» дом с пожарным прудом на берегу реки Оредеж
«Первым делом я сожгла забор»

Дом под Белоостровом с прозрачными стенами
Дом под Белоостровом с прозрачными стенами Обилие света, внутренний двор, антикварный самовар и полный пакет грибов
Дом под Белоостровом с прозрачными стенами

Дом под Белоостровом с прозрачными стенами
Обилие света, внутренний двор, антикварный самовар и полный пакет грибов

Дача в Ильичево — с 30 деревьями и современным искусством
Дача в Ильичево — с 30 деревьями и современным искусством А также двухтонным змеевиком и большой верандой
Дача в Ильичево — с 30 деревьями и современным искусством

Дача в Ильичево — с 30 деревьями и современным искусством
А также двухтонным змеевиком и большой верандой

Советская дача в Комарово, которую фотограф арендовала на лето
Советская дача в Комарово, которую фотограф арендовала на лето Поселок интеллигентов, красота запустения и уют с нуля
Советская дача в Комарово, которую фотограф арендовала на лето

Советская дача в Комарово, которую фотограф арендовала на лето
Поселок интеллигентов, красота запустения и уют с нуля

Дом с окном вместо стены в сосновом бору

Дом с окном вместо стены в сосновом бору Мембрана, как у шаттла, теплый пол вместо конвекторов и терраса с видом на лес

Дом с окном вместо стены в сосновом бору

Дом с окном вместо стены в сосновом бору
Мембрана, как у шаттла, теплый пол вместо конвекторов и терраса с видом на лес

«Яндекс.Лавка» теперь доставляет продукты дачникам

Минимальная сумма заказа — 1 000 рублей

«Яндекс.Лавка» теперь доставляет продукты дачникам
Минимальная сумма заказа — 1 000 рублей

Скандинавский дом, который семейная пара построила своими руками за пять месяцев
Скандинавский дом, который семейная пара построила своими руками за пять месяцев Панорамное остекление, качели на террасе и печь-камин
Скандинавский дом, который семейная пара построила своими руками за пять месяцев

Скандинавский дом, который семейная пара построила своими руками за пять месяцев
Панорамное остекление, качели на террасе и печь-камин

Поуехавшие: Как обустроиться на даче
ПРОМО
Поуехавшие: Как обустроиться на даче И отмыть не только дом, но и все вокруг
Поуехавшие: Как обустроиться на даче
ПРОМО

Поуехавшие: Как обустроиться на даче
И отмыть не только дом, но и все вокруг

«Вкусвилл» и «Сбермаркет» начали доставлять продукты дачникам

Подмосковье не останется голодным

«Вкусвилл» и «Сбермаркет» начали доставлять продукты дачникам
Подмосковье не останется голодным

Ленинградские дачники: Горожане, которые уехали от коронавируса в деревню
Ленинградские дачники: Горожане, которые уехали от коронавируса в деревню И решили там остаться
Ленинградские дачники: Горожане, которые уехали от коронавируса в деревню

Ленинградские дачники: Горожане, которые уехали от коронавируса в деревню
И решили там остаться

Как сейчас поехать на дачу
Как сейчас поехать на дачу Это не запрещено!
Как сейчас поехать на дачу

Как сейчас поехать на дачу
Это не запрещено!

«Мы не смогли сдать тест на коронавирус и лечились от пневмонии в деревне»
«Мы не смогли сдать тест на коронавирус и лечились от пневмонии в деревне» Побег из подмосковной поликлиники, консультация по WhatsApp и двухмесячная изоляция в деревне
«Мы не смогли сдать тест на коронавирус и лечились от пневмонии в деревне»

«Мы не смогли сдать тест на коронавирус и лечились от пневмонии в деревне»
Побег из подмосковной поликлиники, консультация по WhatsApp и двухмесячная изоляция в деревне

Жители Москвы массово уезжают из города

Сотовые операторы находят своих абонентов в других регионах

Жители Москвы массово уезжают из города
Сотовые операторы находят своих абонентов в других регионах

Москвичи активно ищут загородные дома и дачи в Подмосковье

Виной тому — ранняя весна и путинские каникулы

Москвичи активно ищут загородные дома и дачи в Подмосковье
Виной тому — ранняя весна и путинские каникулы

Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это?
Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это? Изучаем баллады о шашлыке и летающих огурцах
Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это?

Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это?
Изучаем баллады о шашлыке и летающих огурцах

Чем россияне занимаются на дачах

Социологи узнали, сколько респондентов ездят на участки

Чем россияне занимаются на дачах
Социологи узнали, сколько респондентов ездят на участки

«Средневековый корабль»: Дом архитектора Сергея Мишина в Вырице
«Средневековый корабль»: Дом архитектора Сергея Мишина в Вырице Что получится, если архитектор построит дом для своей семьи, а не для чужих людей
«Средневековый корабль»: Дом архитектора Сергея Мишина в Вырице

«Средневековый корабль»: Дом архитектора Сергея Мишина в Вырице
Что получится, если архитектор построит дом для своей семьи, а не для чужих людей

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