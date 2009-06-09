На Комсомольском проспекте открылся ресторан с едой по себестоимости D.O.M.E
Это второй такой с такой концепцией — первым стал True Cost bar&grill
На месте бара Dome открывается новое кафе Fassbinder
Владельцы Art Clumba и ресторана «Доможилов» в пространстве ресторана и кафетерия Dome открывают новое кафе с баром и кинозалом.
Omnivore Food Festival: Андрей Рывкин готовит карри из петуха на монастырском квасе The Village поговорил с каждым из участников OFF и записал рецепты с их мастер-классов. В новом материале — рецепт Андрея Рывкина, шеф-повара кейтеринговой службы «Пантагрюэль».
В Месте: Кинопоказы в Rodnya и Dome Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о кинопоказах в студии Rodnya и клубе Dome.
Рецепты шефов: Ризотто с голубем конфит и грибами под вином Шеф-повар кафе Dome Андреа Гриджонич о том, как приготовить ризотто с голубем конфит и белыми грибами под вином.
Рецепты шефов: Ризотто с голубем конфит и грибами под вином Шеф-повар кафе Dome Андреа Гриджонич о том, как приготовить ризотто с голубем конфит и белыми грибами под вином.
Между булок: Внутренности 20 московских бургеров The Village измерил, взвесил и разложил на компоненты бургеры из 20 московских кафе и ресторанов.
Между булок: Внутренности 20 московских бургеров The Village измерил, взвесил и разложил на компоненты бургеры из 20 московских кафе и ресторанов.
Неделя фермерской птицы: Специальные блюда в 12 московских ресторанах На этой неделе в ресторанах «Простые вещи», Delicatessen, Tapa de Comida, «Булка», Dome, «Голубка» и Il Pomodoro готовят специальные блюда в рамках Недели фермерской птицы проекта LavkaLavka.
Неделя фермерской птицы: Специальные блюда в 12 московских ресторанах На этой неделе в ресторанах «Простые вещи», Delicatessen, Tapa de Comida, «Булка», Dome, «Голубка» и Il Pomodoro готовят специальные блюда в рамках Недели фермерской птицы проекта LavkaLavka.
В Месте: Dome Сегодня в рубрике «В Месте» на Look At Me.tv — видео о кафе, баре, кафетерии и кинозале Dome.
В Месте: Dome Сегодня в рубрике «В Месте» на Look At Me.tv — видео о кафе, баре, кафетерии и кинозале Dome.
Гид по кулинарному фестивалю «Праздник Еды» 27 августа в парке Горького пройдёт кулинарный фестиваль журнала «Афиша-Еда» — «Праздник Еды». The Village составил подробный гид по событию.
Гид по кулинарному фестивалю «Праздник Еды» 27 августа в парке Горького пройдёт кулинарный фестиваль журнала «Афиша-Еда» — «Праздник Еды». The Village составил подробный гид по событию.
Жаропонижающее: 12 необычных лимонадов The Village прошёлся по московским кафе и ресторанам и узнал, где готовят необычные лимонады: фиалковый, березовый, лемонграссовый, из сосновых шишек и кваса.
Холодный расчёт: 11 летних супов. Часть 2 The Village прошёлся по московским кафе и ресторанам и узнал, где подают супы, с которыми легче переносить жару. Во втором выпуске: окрошки, свекольники и супы на основе йогурта, гороха и огурцов.
Холодный расчёт: 14 летних томатных супов The Village прошелся по московским кафе и ресторанам и узнал, где подают супы, с которыми легче переносить жару.
Под градусом: самые алкогольные места Москвы, часть 3 The Village выяснил, что и сколько пьют москвичи в столичных ночных заведениях, и поговорил с бар-менеджерами об алкогольных тенденциях.
Составные части: Cэндвич с курицей гриль и запечённым красным перцем из кафетерия Dome Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В третьем выпуске — сэндвич с курицей гриль и запечённым красным перцем из кафетерия Dome
Прямая речь: Создатель фестиваля Omnivore Food Festival Люк Дюбанше о гастрономии в Москве Создатель фестиваля Omnivore Food Festival Люк Дюбанше рассказал The Village, почему в современной кулинарии нужно использовать местные продукты и что будет с московским фестивалем через год
Фестиваль OFF Moscow: меню от Жиля Щукруна в «Кофемании» Стало известно, какие именно блюда в рамках Omnivore Food Festival с 21 по 23 апреля будет готовить Жиль Шукрун в «Кофемании»
Фестиваль OFF Moscow: специальное меню в Dome, Ragout, «Стрелке», «Кофемании» и Delicatessen В рамках Omnivore Food Festival с 21 по 23 апреля в Dome, Ragout, «Стрелке», «Кофемании» и Delicatessen можно будет попробавать блюда от иностранных шеф-поваров-участников фестиваля
Фестиваль OFF Moscow: специальное меню в ресторанах-участниках фестиваля Во время Omnivore Food Festival все приехавшие в Москву иностранные шеф-повара будут готовить на кухнях столичных ресторанов. The Village публикует список ресторанов и анонсы фестивальных меню
Кулинарный фестиваль OFF Moscow: первая часть расписания С 19 по 24 апреля в Москве пройдет Omnivore Food Festival, The Village публикует первую часть расписания мастер-классов поваров-участников фестиваля
Детское время: 12 московских кафе, в которые приятно ходить с детьми The Village прошелся по московским кафе и ресторанам и выбрал двенадцать мест, в которых есть аниматоры, специальные детские комнаты, мастер-классы, занятия творчеством, мультфильмы и няни
Под градусом: самые алкогольные места Москвы The Village выяснил, что и сколько пьют москвичи в столичных ночных заведениях и поговорил с бар-менеджерами об алкогольных тенденциях
В Москве покажут лучшие выступления с научной конференции TED Dome начинает ежемесячные показы c конференций
Ресторанные тренды 2010: Эко-еда, вегетарианский фастфуд, бранчи и еще 6 трендов года The Village выбрал главные ресторанные тренды 2010 года
10 новых точек с едой на скорую руку The Village побывал в открывшихся в 2010 году фастфудах и местах с едой навынос и сфотографировал несколько позиций из меню
10 новых точек с едой на скорую руку The Village побывал в открывшихся в 2010 году фастфудах и местах с едой навынос и сфотографировал несколько позиций из меню
Посторонним вход воспрещен: фейсконтрольщики об отмене фейсконтроля Московские фейсконтрольщики рассказали The Village, почему нельзя отменять фейсконтроль
Круглый стол: Возможно ли питаться здоровой пищей в Москве? Профессионалы индустрии о здоровом питании, фермстерах, воспитании вкуса и экофастфуде
Круглый стол: Возможно ли питаться здоровой пищей в Москве? Профессионалы индустрии о здоровом питании, фермстерах, воспитании вкуса и экофастфуде
Бесплатное кино на Красном Октябре Сегодня, двенадцатого июля, в кинозале Dome на Красном Октябре начинаются регулярные показы фильмов. Любой фильм в любое время здесь можно посмотреть бесплатно.
Бесплатное кино на Красном Октябре Сегодня, двенадцатого июля, в кинозале Dome на Красном Октябре начинаются регулярные показы фильмов. Любой фильм в любое время здесь можно посмотреть бесплатно.
Новое место: кафе-кинозал Dome На Красном Октябре открылся Dome — кафе-бар с кинозалом на шестьдесят человек