Составные части: Cэндвич с курицей гриль и запечённым красным перцем из кафетерия Dome Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В третьем выпуске — сэндвич с курицей гриль и запечённым красным перцем из кафетерия Dome