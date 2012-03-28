Кинопоказы в Rodnya Cinema Club проходят каждый вторник. Сбор гостей — в 20:00, вступительная речь кураторов начинается в 20:45, после чего показывают фильм. Обсуждение картины занимает в среднем полчаса, кураторы ведут дискуссию со зрителями и отвечают на вопросы.

Кинозал Dome рассчитан на 50 человек. А на предпремьерные показы и на премьеры всегда переполнен. Например, на фильм «Шапито-Шоу» с Сергеем Лобаном в рамках Московского кинофестиваля пришли около 100 человек, а на премьеру фильма «Стыд» — 130, и всех разместили: пришлось перенести половину мебели из кафе.