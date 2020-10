В Месте: Кинопоказы в Rodnya и Dome Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о кинопоказах в студии Rodnya и клубе Dome.

Редактор Алина Котлячкова

Rodnya — студия в Artplay с выставками, лекциями, громкими вечеринками и кинопоказами. Rodnya Cinema Club — изначально некоммерческий проект. Всё начиналось с дружеских кинопросмотров, но со временем единомышленников у клуба стало больше, а вскоре появился спонсор — Winston XS. Поэтому вход в киноклуб теперь бесплатный, а во время просмотра фильма угощают алкогольными и безалкогольными напитками. Показ предусматривает обсуждение и лекцию, которые проводят кураторы клуба — молодые кинокритики и киноведы. То есть в «Родне» не только развлекают, но и развивают. Значимые для мирового кинематографа фильмы здесь показывают на языке оригинала с субтитрами. Страница Rodnya на Facebook Dome — это бар, кафе, кинозал и кафетерий в одном месте. Кинозал Dome на «Красном Октябре» — это кафе, бар и практически полноценный кинотеатр на 50 человек. Репертуар Dome составляют фильмы, которые нельзя пропустить и не всегда можно найти: лучшее независимое кино со всего мира, ретроспективы известных режиссеров и громкие премьеры. Показы идут со среды по воскресенье в формате «ужин + кино»: гости вносят на депозит 1 000 рублей и заказывают любые блюда из меню, которые официанты приносят прямо в кинозал. www.domebar.blogspot.com

10 ФАКТОВ О КИНОПОКАЗАХ Вход на кинопоказы в Rodnya Cinema Club — бесплатный, и во время просмотра всех гостей угощают напитками. В Dome показы идут в формате «ужин+ кино». А по понедельникам там проходит Students Day, когда кто угодно может прийти и смотреть фильм совершенно бесплатно. В среднем на кинопоказы в Rodnya Cinema Club приходят 70 человек, столько и вмещает студия. Наибольшее количество гостей было на показе из цикла Cameo с музыкантами Антоном Севидовым и Димой Мидборном. В кинозале Dome нет стульев, вместо них — амфитеатр из трёх рядов с мягкими диванами и столиками, за которыми можно есть и пить, заказывая блюда из меню кафе. Репертуар Rodnya Cinema Club состоит из фильмов, объединенных общей темой. Уже прошли серии показов «Неизвестные 80-е», «70 лет американской комедии», Cameo (любимые фильмы известных людей из мира культуры и медиа) и «Ночной город» — последние продолжаются до сих пор. За репертуар в кинозале Dome отвечает Анна Арутюнова, которая работает в Фонде кино. Каждую неделю вместе с ней арт-директор, совладелец и основатель Dome Дарья Донская борется за то, чтобы фестиваль, в рамках которого показывают фильм, и режиссер стали известны не только узкому кругу посвященных. Кинопоказы в Rodnya Cinema Club проходят каждый вторник. Сбор гостей — в 20:00, вступительная речь кураторов начинается в 20:45, после чего показывают фильм. Обсуждение картины занимает в среднем полчаса, кураторы ведут дискуссию со зрителями и отвечают на вопросы. Кинозал Dome рассчитан на 50 человек. А на предпремьерные показы и на премьеры всегда переполнен. Например, на фильм «Шапито-Шоу» с Сергеем Лобаном в рамках Московского кинофестиваля пришли около 100 человек, а на премьеру фильма «Стыд» — 130, и всех разместили: пришлось перенести половину мебели из кафе. Кураторы Rodnya Cinema Club — Алексей Артамонов, Маша Харитонова и Наиля Гольман. Наиля Гольман — куратор короткометражной программы ММКФ и научный сотрудник Российского института культурологии. Леша Артамонов работал в магазине «Мир кино», а совсем недавно ушел в Rodnya из «КиноКлуба» на «Винзаводе». Маша Харитонова окончила Школу кино и телевидения Internews, а также вела киноклуб для студентов Института проблем современного искусства. Кинотеатр Dome можно снять целиком и смотреть здесь любое кино любым составом, вопрос прав на показ фильма заведение берет на себя. А скоро Dome планирует запустить формат People's Choice или «Кино On Demand» — голосование в «Фейсбуке», когда гости могут выбирать то, что хотят увидеть.