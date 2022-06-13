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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Панельная утопия и легенды Чертанова: «Гараж» запустил сезон архитектурных прогулок
13 июня 2022

Панельная утопия и легенды Чертанова: «Гараж» запустил сезон архитектурных прогулок

Музей «Гараж» приостановит работу выставок из-за спецоперации в Украине
26 февраля 2022

Музей «Гараж» приостановит работу выставок из-за спецоперации в Украине

В «Гараже» состоится ретроспектива художницы-нонконформистки Лидии Мастерковой
18 февраля 2022

В «Гараже» состоится ретроспектива художницы-нонконформистки Лидии Мастерковой

9 февраля 2022

Garage проведет конференцию по инклюзивности «Музей ощущений»

Кэмп и лауреаты Берилинского фестиваля: «Гараж» покажет новое немецкое кино
12 января 2022

Кэмп и лауреаты Берилинского фестиваля: «Гараж» покажет новое немецкое кино

«Гараж» открыл набор на курс подготовки экскурсоводов с миграционным опытом
24 декабря 2021

«Гараж» открыл набор на курс подготовки экскурсоводов с миграционным опытом

Как сейчас выглядит «Шестигранник», где построят новый корпус «Гаража»
Как сейчас выглядит «Шестигранник», где построят новый корпус «Гаража»
Как сейчас выглядит «Шестигранник», где построят новый корпус «Гаража»

Как сейчас выглядит «Шестигранник», где построят новый корпус «Гаража»

Девелоперская компания MR Group стала партнером «Гаража»
17 декабря 2021

Девелоперская компания MR Group стала партнером «Гаража»

Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне
Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне Выставка обладательницы «Золотого льва» и современное узбекское искусство
Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне

Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне
Выставка обладательницы «Золотого льва» и современное узбекское искусство

«Гараж» проведет экскурсию по павильону «Шестигранник»
16 декабря 2021

«Гараж» проведет экскурсию по павильону «Шестигранник»

Приложение от «Гаража», чтобы просто понять современное искуссство
Сервис дня
6 декабря 2021

Приложение от «Гаража», чтобы просто понять современное искуссство

В музее «Гараж» покажут киноэссе «Синяя роза»
3 декабря 2021

В музее «Гараж» покажут киноэссе «Синяя роза»

«Гараж» прирастет «Шестигранником»: Как будет устроен новый корпус музея — рассказывает директор и авторы реконструкции
«Гараж» прирастет «Шестигранником»: Как будет устроен новый корпус музея — рассказывает директор и авторы реконструкции
«Гараж» прирастет «Шестигранником»: Как будет устроен новый корпус музея — рассказывает директор и авторы реконструкции

«Гараж» прирастет «Шестигранником»: Как будет устроен новый корпус музея — рассказывает директор и авторы реконструкции

«Гараж» проведет курс про авангард в авторском кино
20 ноября 2021

«Гараж» проведет курс про авангард в авторском кино

«Гараж» покажет ретроспективу французского режиссера Алена Кавалье
18 ноября 2021

«Гараж» покажет ретроспективу французского режиссера Алена Кавалье

«Гараж» показал проект своего нового здания в Парке Горького
обновлено22 ноября 2021

«Гараж» показал проект своего нового здания в Парке Горького

Музей «Гараж» покажет фильмы о жизни людей с инвалидностью
11 ноября 2021

Музей «Гараж» покажет фильмы о жизни людей с инвалидностью

«Гараж» проведет цикл онлайн-дискуссий о прошлом в искусстве
27 октября 2021

«Гараж» проведет цикл онлайн-дискуссий о прошлом в искусстве

«Гараж» первым покажет фильмы «Кинотавра»
26 сентября 2021

«Гараж» первым покажет фильмы «Кинотавра»

«Гараж» и Fields два дня будут показывать аудиовизуальные перформансы
20 сентября 2021

«Гараж» и Fields два дня будут показывать аудиовизуальные перформансы

ГЭС-2, Garage, Третьяковка и Пушкинский музей объединились в «Музейную четверку»
16 сентября 2021

ГЭС-2, Garage, Третьяковка и Пушкинский музей объединились в «Музейную четверку»

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве «Супер секси секонд», рейв-медитация и еще 30 ивентов
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
«Супер секси секонд», рейв-медитация и еще 30 ивентов

«Служба времени» в «Гараже»: 40 способов взломать себя, пространство и время
«Служба времени» в «Гараже»: 40 способов взломать себя, пространство и время 1) Уплыть в море 2) Сделать обрезание 3) Превратиться в улитку 4) ...
«Служба времени» в «Гараже»: 40 способов взломать себя, пространство и время

«Служба времени» в «Гараже»: 40 способов взломать себя, пространство и время
1) Уплыть в море 2) Сделать обрезание 3) Превратиться в улитку 4) ...

В «Гараже» откроется выставка работ немецкого фотографа Томаса Деманда
6 сентября 2021

В «Гараже» откроется выставка работ немецкого фотографа Томаса Деманда

Финалисты конкурса на лучшую концепцию нового павильона Garage Screen
Список
5 августа 2021

Финалисты конкурса на лучшую концепцию нового павильона Garage Screen

Книга про режиссера Аббаса Киаростами от музея «Гараж»
Товар дня
2 августа 2021

Книга про режиссера Аббаса Киаростами от музея «Гараж»

Музей «Гараж» объявил прием заявок на гранты для молодых художников
23 июля 2021

Музей «Гараж» объявил прием заявок на гранты для молодых художников

В «Гараже» пройдет концерт авангардного кооператива «Техно-Поэзия». Будет водевиль про апокалипсис!
16 июля 2021

В «Гараже» пройдет концерт авангардного кооператива «Техно-Поэзия». Будет водевиль про апокалипсис!

Журнал музея «Гараж» объявил конкурс текстов. Их опубликуют в весеннем номере
14 июля 2021

Журнал музея «Гараж» объявил конкурс текстов. Их опубликуют в весеннем номере

Музей «Гараж» открыл грант на обучение арт-менеджеров и кураторов
9 июля 2021

Музей «Гараж» открыл грант на обучение арт-менеджеров и кураторов

Презентация «Искусства кино» и лекции об Иране: «Гараж» устроит публичную программу к ретроспективе Киаростами
6 июля 2021

Презентация «Искусства кино» и лекции об Иране: «Гараж» устроит публичную программу к ретроспективе Киаростами

MIEFF и «Гараж» открыли прием заявок на участие в кинолаборатории
5 июля 2021

MIEFF и «Гараж» открыли прием заявок на участие в кинолаборатории

Все лето в «Гараже» будут показывать Киаростами: Что смотреть у главного режиссера иранской новой волны
Все лето в «Гараже» будут показывать Киаростами: Что смотреть у главного режиссера иранской новой волны
Все лето в «Гараже» будут показывать Киаростами: Что смотреть у главного режиссера иранской новой волны

Все лето в «Гараже» будут показывать Киаростами: Что смотреть у главного режиссера иранской новой волны

Певица Муся Тотибадзе на раскопках в сай-фай-ролике «Гаража»
Видео дня
1 июля 2021

Певица Муся Тотибадзе на раскопках в сай-фай-ролике «Гаража»

Танцы и пустыня: В «Гараже» откроется выставка катаро-американской художницы Софии аль-Марии
25 июня 2021

Танцы и пустыня: В «Гараже» откроется выставка катаро-американской художницы Софии аль-Марии

В Garage Screen покажут «Планету» — ироничный докуфикшн с «Сандэнса»
17 июня 2021

В Garage Screen покажут «Планету» — ироничный докуфикшн с «Сандэнса»

Плейлист к фестивалю о миграции «Точка перемещения»
Плейлист к фестивалю о миграции «Точка перемещения» Черкесские блэк-металлисты, удмуртские рейверы и лезгинский бард
Плейлист к фестивалю о миграции «Точка перемещения»

Плейлист к фестивалю о миграции «Точка перемещения»
Черкесские блэк-металлисты, удмуртские рейверы и лезгинский бард

В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет ретроспектива иранского режиссера Аббаса Киаростами
8 июня 2021

В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет ретроспектива иранского режиссера Аббаса Киаростами

«Гараж» и ИМИ устроят концерт к выставке «Выбирая дистанцию». Там выступят Kedr Livanskiy, «Ушко» и «Интурист»
30 мая 2021

«Гараж» и ИМИ устроят концерт к выставке «Выбирая дистанцию». Там выступят Kedr Livanskiy, «Ушко» и «Интурист»

В «Гараже» откроются две новые инсталляции от Павла Альтхамера и Наталии Турновой
26 мая 2021

В «Гараже» откроются две новые инсталляции от Павла Альтхамера и Наталии Турновой

Пять лучших проектов, посвященных множественности миров. На воплощение идеи выдадут до 250 тысяч рублей
Конкурс
17 мая 2021

Пять лучших проектов, посвященных множественности миров. На воплощение идеи выдадут до 250 тысяч рублей

Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии
Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии Спекуляции, фейки, прогнозы коронацены в «Гараже»
Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии

Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии
Спекуляции, фейки, прогнозы коронацены в «Гараже»

«Гараж» объявил open call на участие в годовой художественной резиденции
22 апреля 2021

«Гараж» объявил open call на участие в годовой художественной резиденции

Мятный антисептик для рук в алюминиевом флаконе от Safer и «Гаража»
Товар дня
19 апреля 2021

Мятный антисептик для рук в алюминиевом флаконе от Safer и «Гаража»

Летний кинотеатр «Гаража» начнет работать с 13 мая
19 апреля 2021

Летний кинотеатр «Гаража» начнет работать с 13 мая

В «Гараже» на один день отменят плату за билеты. Попасть в музей можно будет за пожертвование
9 апреля 2021

В «Гараже» на один день отменят плату за билеты. Попасть в музей можно будет за пожертвование

«Гараж» и МУАР откроют выставку — продолжение 2-й Триеннале российского современного искусства
9 апреля 2021

«Гараж» и МУАР откроют выставку — продолжение 2-й Триеннале российского современного искусства

В «Гараже» пройдет конференция о новых технологиях и инклюзивных пространствах
1 апреля 2021

В «Гараже» пройдет конференция о новых технологиях и инклюзивных пространствах

«Гараж» проведет конференцию о цифровом искусстве. Там выступят Ника Водвуд и Леля Нордик
18 марта 2021

«Гараж» проведет конференцию о цифровом искусстве. Там выступят Ника Водвуд и Леля Нордик

«Гараж» устроит бесплатную презентацию комикса о беженцах. Его представит Манижа
27 февраля 2021

«Гараж» устроит бесплатную презентацию комикса о беженцах. Его представит Манижа

Музей «Гараж» запустит курс архитектурного мышления для взрослых и детей
26 февраля 2021

Музей «Гараж» запустит курс архитектурного мышления для взрослых и детей

Алло, «Гараж»: Дорн, Варнава, «Хадн дадн» и «Громыка» отвечают на вопросы The Village о современном искусстве
Спецпроект
Алло, «Гараж»: Дорн, Варнава, «Хадн дадн» и «Громыка» отвечают на вопросы The Village о современном искусстве
Алло, «Гараж»: Дорн, Варнава, «Хадн дадн» и «Громыка» отвечают на вопросы The Village о современном искусстве
Спецпроект

Алло, «Гараж»: Дорн, Варнава, «Хадн дадн» и «Громыка» отвечают на вопросы The Village о современном искусстве

«Гараж» покажет адаптированную для слабослышащих и незрячих версию «Бедные люди. Кабаковы»
17 февраля 2021

«Гараж» покажет адаптированную для слабослышащих и незрячих версию «Бедные люди. Кабаковы»

Работы пяти современных художников, получивших грант «Гаража»
Ссылка дня
14 января 2021

Работы пяти современных художников, получивших грант «Гаража»

«Гараж» оцифровал 2-ю Триеннале. Теперь выставку можно посмотреть онлайн
26 декабря 2020

«Гараж» оцифровал 2-ю Триеннале. Теперь выставку можно посмотреть онлайн

«Гараж» устроит серию кинопоказов во время праздников
19 декабря 2020

«Гараж» устроит серию кинопоказов во время праздников

«Гараж» откроется завтра, посетителей ждут Триеннале и инсталляции Томаса Сарасено
обновлено21 января 2021

«Гараж» откроется завтра, посетителей ждут Триеннале и инсталляции Томаса Сарасено

«Гараж» устроит онлайн-лекцию об освоении космоса и паблик-ток с художником Томасом Сарасено
28 ноября 2020

«Гараж» устроит онлайн-лекцию об освоении космоса и паблик-ток с художником Томасом Сарасено

23 ноября 2020

«Гараж» ищет первого владельца карты лояльности музея. Он получил ее случайно, а потом уехал за границу

Худи A.D.E.D. в коллаборации с музеем «Гараж»
Товар дня
31 октября 2020

Худи A.D.E.D. в коллаборации с музеем «Гараж»

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ