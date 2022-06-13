Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне Выставка обладательницы «Золотого льва» и современное узбекское искусство
Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне Выставка обладательницы «Золотого льва» и современное узбекское искусство
«Гараж» прирастет «Шестигранником»: Как будет устроен новый корпус музея — рассказывает директор и авторы реконструкции
«Гараж» прирастет «Шестигранником»: Как будет устроен новый корпус музея — рассказывает директор и авторы реконструкции
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве «Супер секси секонд», рейв-медитация и еще 30 ивентов
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве «Супер секси секонд», рейв-медитация и еще 30 ивентов
«Служба времени» в «Гараже»: 40 способов взломать себя, пространство и время 1) Уплыть в море 2) Сделать обрезание 3) Превратиться в улитку 4) ...
«Служба времени» в «Гараже»: 40 способов взломать себя, пространство и время 1) Уплыть в море 2) Сделать обрезание 3) Превратиться в улитку 4) ...
16 июля 2021
В «Гараже» пройдет концерт авангардного кооператива «Техно-Поэзия». Будет водевиль про апокалипсис!
6 июля 2021
Презентация «Искусства кино» и лекции об Иране: «Гараж» устроит публичную программу к ретроспективе Киаростами
Все лето в «Гараже» будут показывать Киаростами: Что смотреть у главного режиссера иранской новой волны
Все лето в «Гараже» будут показывать Киаростами: Что смотреть у главного режиссера иранской новой волны
25 июня 2021
Танцы и пустыня: В «Гараже» откроется выставка катаро-американской художницы Софии аль-Марии
Плейлист к фестивалю о миграции «Точка перемещения» Черкесские блэк-металлисты, удмуртские рейверы и лезгинский бард
Плейлист к фестивалю о миграции «Точка перемещения» Черкесские блэк-металлисты, удмуртские рейверы и лезгинский бард
30 мая 2021
«Гараж» и ИМИ устроят концерт к выставке «Выбирая дистанцию». Там выступят Kedr Livanskiy, «Ушко» и «Интурист»
Конкурс
17 мая 2021
Пять лучших проектов, посвященных множественности миров. На воплощение идеи выдадут до 250 тысяч рублей
Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии Спекуляции, фейки, прогнозы коронацены в «Гараже»
Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии Спекуляции, фейки, прогнозы коронацены в «Гараже»
9 апреля 2021
В «Гараже» на один день отменят плату за билеты. Попасть в музей можно будет за пожертвование
9 апреля 2021
«Гараж» и МУАР откроют выставку — продолжение 2-й Триеннале российского современного искусства
18 марта 2021
«Гараж» проведет конференцию о цифровом искусстве. Там выступят Ника Водвуд и Леля Нордик
17 февраля 2021
«Гараж» покажет адаптированную для слабослышащих и незрячих версию «Бедные люди. Кабаковы»
обновлено21 января 2021
«Гараж» откроется завтра, посетителей ждут Триеннале и инсталляции Томаса Сарасено
28 ноября 2020
«Гараж» устроит онлайн-лекцию об освоении космоса и паблик-ток с художником Томасом Сарасено
23 ноября 2020