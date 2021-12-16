Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне Выставка обладательницы «Золотого льва» и современное узбекское искусство
Вслед за Пушкинским планами на 2022 год поделились представители музея «Гараж». Ретроспектива художницы Лидии Мастерковой, первая в России персональная экспозиция обладательницы «Золотого льва» Анне Имхоф и не только — рассказываем, на что стоит пойти в «Гараж» в новом сезоне.
«Лидия Мастеркова. Обогащенная ретроспектива»
март — июль 2022 года
Ретроспектива художницы Лианозовской группы Лидии Мастерковой — нонконформистки, вернувшей советскому искусству абстракционизм и экспрессивность начала XX века, технооптимизм Малевича и поэзию Серебряного века. На выставке среди прочего будут представлены поздние работы Мастерковой, в которых художница экспериментировала с фактурой полотен, добавляя в них найденные в разграбленных храмах церковные ткани.
Первая в России выставка Анне Имхоф
март — июнь 2022 года
«Гараж» первым привезет в Россию работы обладательницы «Золотого льва» 57-й Венецианской биеннале Анне Имхоф, которая одновременно работает с музыкой, телом, художественными объектами и архитектурой. Также в парке Горького развернется новый перформативный проект немецкой художницы.
Видеоработы узбекской художницы Саодат Исмаиловой
13 июля — 2 октября 2022 года
Экспозиция объединит видеоработы последних лет, а также новые произведения узбекской художницы и режиссера Саодат Исмаиловой. Киноэссе и видеоинсталляции Исмаиловой — это результат ее многолетних путешествий по Центральной Азии, интервью и исследований в архивах. Художница обращается к истории региона, затрагивает вопросы коллективной памяти и поиска своих корней.
Экспозиция Хелен Мартен
сентябрь — ноябрь 2022 года
Первая российская выставка британской художницы Хелен Мартен, лауреатки престижной премии Тернера. Специально для московской экспозиции Мартен готовит новые работы, в том числе графику, живопись, видео и арт-объекты, которые будут установлены на первом этаже «Гаража». Также специально к выставке музей выпустит на русском книгу художницы The Boiled in Between 2020 года.
Фотографии: обложка, 3 – Саодат Исмаилова / Гараж, 1 – Tsukanov Family Foundation, 2 – Надин Фрачковски / Анне Имхоф / Тейт Модерн, 4 – Ева Херцог / Sadie Coles HQ, Лондон