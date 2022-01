Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне

Первая российская выставка британской художницы Хелен Мартен, лауреатки престижной премии Тернера. Специально для московской экспозиции Мартен готовит новые работы, в том числе графику, живопись, видео и арт-объекты, которые будут установлены на первом этаже «Гаража». Также специально к выставке музей выпустит на русском книгу художницы The Boiled in Between 2020 года.