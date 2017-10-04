Плейлист к фестивалю о миграции «Точка перемещения» Черкесские блэк-металлисты, удмуртские рейверы и лезгинский бард
Плейлист к фестивалю о миграции «Точка перемещения» Черкесские блэк-металлисты, удмуртские рейверы и лезгинский бард
«Гараж» запустил виртуальный тур по выставке Atelier E.B «Прохожий»
Прогуляться по выставке из закрытого музея могут все желающие
«Гараж» запустил виртуальный тур по выставке Atelier E.B «Прохожий» Прогуляться по выставке из закрытого музея могут все желающие
Чем московские музеи занимаются во время карантина Виртуальные экскурсии по Пушкинскому, микстейпы от сотрудников и друзей «Гаража» и бесплатные выставки на сайте МАММ
Чем московские музеи занимаются во время карантина Виртуальные экскурсии по Пушкинскому, микстейпы от сотрудников и друзей «Гаража» и бесплатные выставки на сайте МАММ
Как устроена выставка о мистицизме в русском искусстве в «Гараже» И почему она актуальна прямо сейчас
Как устроена выставка о мистицизме в русском искусстве в «Гараже» И почему она актуальна прямо сейчас
Что произошло с российским искусством в 2010-е «Искусство больше не задает тенденции, а следует за ними»
Что произошло с российским искусством в 2010-е «Искусство больше не задает тенденции, а следует за ними»
Хидэо Кодзима — о принципе «омоияри» и Death Stranding, своем самом амбициозном проекте Интервью с японским гейм-дизайнером
Хидэо Кодзима — о принципе «омоияри» и Death Stranding, своем самом амбициозном проекте
Интервью с японским гейм-дизайнером
В новом сезоне Mosaic Music «Гаража» выступит немецкий музыкант Михаэль Ротер (обновлено)
Билеты на концерты стоят от 2 тысяч рублей
В новом сезоне Mosaic Music «Гаража» выступит немецкий музыкант Михаэль Ротер (обновлено) Билеты на концерты стоят от 2 тысяч рублей
«Гараж» объявил конкурс статей о современном искусстве для «Википедии»
Лучшим авторам обещают до 50 тысяч рублей
«Гараж» объявил конкурс статей о современном искусстве для «Википедии» Лучшим авторам обещают до 50 тысяч рублей
«Экосексуал»: Футболки «Гаража», вдохновленные экоманифестом Ивана Дорна
Они продаются в книжном магазине музея
«Экосексуал»: Футболки «Гаража», вдохновленные экоманифестом Ивана Дорна Они продаются в книжном магазине музея
Самые посещаемые музеи мира Пять российских музеев попали в топ-100
Пепперштейн: «Перед моей выставкой не стоит нюхать говно»Известный художник — о Путине, снах и москвафобии
Пепперштейн: «Перед моей выставкой не стоит нюхать говно» Известный художник — о Путине, снах и москвафобии
Как «Театр взаимных действий» захватил «Гараж» и V-A-C Смешивая театр и современное искусство
Арт-критик Мартин Гейфорд — о кризисе живописи и смерти фотографии «Многие художники стремились переписать историю искусства, исходя из собственного понимания вещей»
Арт-критик Мартин Гейфорд — о кризисе живописи и смерти фотографии «Многие художники стремились переписать историю искусства, исходя из собственного понимания вещей»
«Одноклассники» запустят онлайн-экскурсии на языке жестов
Вести их будут неслышащие сотрудники музеев
«Одноклассники» запустят онлайн-экскурсии на языке жестов Вести их будут неслышащие сотрудники музеев
Новый сезон Mosaic Music в «Гараже» начнется с концерта Sampha
Музыкальные мероприятия продлятся в Москве и Петербурге с мая по август
Новый сезон Mosaic Music в «Гараже» начнется с концерта Sampha Музыкальные мероприятия продлятся в Москве и Петербурге с мая по август
«Бриллиант Алена Станиславовна»: Как Долецкая будет делать Третьяковку модной Обсудили назначение бывшего главреда Vogue и Interview с представителями галереи и директором «Гаража»