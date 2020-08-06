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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Чек-лист: 7 признаков, что вы питаетесь правильнее, чем кажется
Промо
Чек-лист: 7 признаков, что вы питаетесь правильнее, чем кажется
Чек-лист: 7 признаков, что вы питаетесь правильнее, чем кажется
Промо

Чек-лист: 7 признаков, что вы питаетесь правильнее, чем кажется

6 августа 2020

«Теремок» отказался от блюд c искусственным мясом. Из‑за кризиса они подорожали

В тушеной говядине нашли ДНК лошади и курицы

Но для макарон по-флотски она все равно подойдет

В тушеной говядине нашли ДНК лошади и курицы

«Постсосиска» из растительного мяса в «Теремке»

Новое блюдо стоит 359 рублей

«Постсосиска» из растительного мяса в «Теремке»

«Азбука вкуса» начнет продавать искусственное мясо Beyond Meat. По 3,3 тысячи за килограмм

Пока там появятся только котлеты для бургеров

«Азбука вкуса» начнет продавать искусственное мясо Beyond Meat. По 3,3 тысячи за килограмм

Pizza Hut начала готовить пиццу с растительным мясом. Оно появится и в меню «Теремка» (обновлено)

Попробовать новую пиццу можно в двух ресторанах сети в Москве и Петербурге

Pizza Hut начала готовить пиццу с растительным мясом. Оно появится и в меню «Теремка» (обновлено)

От обвалки до жиловки: Как туши превращаются в стейки
СПЕЦПРОЕКТ
От обвалки до жиловки: Как туши превращаются в стейки И как они добираются до прилавка
От обвалки до жиловки: Как туши превращаются в стейки
СПЕЦПРОЕКТ

От обвалки до жиловки: Как туши превращаются в стейки
И как они добираются до прилавка

В «Теремке» начнут продавать блюда с растительным мясом

Такое мясо по вкусу ничем не отличается от обычного

В «Теремке» начнут продавать блюда с растительным мясом

Как я кормил бычков и кидал лассо
СПЕЦПРОЕКТ
Как я кормил бычков и кидал лассо Что такое фидлот и как он устроен
Как я кормил бычков и кидал лассо
СПЕЦПРОЕКТ

Как я кормил бычков и кидал лассо
Что такое фидлот и как он устроен

Какое мясо чаще всего покупают россияне

Специалисты выяснили, сколько в среднем стоят популярные виды мяса по стране

Какое мясо чаще всего покупают россияне

Россияне стали покупать меньше мяса

Одной из причин может быть рост цен

Россияне стали покупать меньше мяса

Личный опыт: Как я несколько дней жил и работал на ферме
СПЕЦПРОЕКТ
Личный опыт: Как я несколько дней жил и работал на ферме И страшно ли было принимать роды у коровы
Личный опыт: Как я несколько дней жил и работал на ферме
СПЕЦПРОЕКТ

Личный опыт: Как я несколько дней жил и работал на ферме
И страшно ли было принимать роды у коровы

Уничтожать ввозимые россиянами зарубежные сыры и мясо (обновлено)

Производители опасаются возбудителей опасных болезней животных

Уничтожать ввозимые россиянами зарубежные сыры и мясо (обновлено)

Холдинг White Rabbit Family начал продавать в своих ресторанах растительное мясо

Оно состоит из горохового белка, воды и масла

Холдинг White Rabbit Family начал продавать в своих ресторанах растительное мясо

«Frank by Баста»: Первая реберная Василия Вакуленко на Рождественке

Официальное открытие состоится 3 апреля

«Frank by Баста»: Первая реберная Василия Вакуленко на Рождественке

«Жаровня»: Новый гриль-бар с быками на «Белорусской»

До конца апреля действует скидка 20 % на все меню

«Жаровня»: Новый гриль-бар с быками на «Белорусской»

«Мираторг» откроет кулинарную студию

Посетителей научат выбирать и готовить мясо

«Мираторг» откроет кулинарную студию

Отказаться от мяса по понедельникам
Отказаться от мяса по понедельникам Стать вегетарианцем на день и внести свой вклад в борьбу с изменением климата
Отказаться от мяса по понедельникам

Отказаться от мяса по понедельникам
Стать вегетарианцем на день и внести свой вклад в борьбу с изменением климата

В 2018 году продукты в России дорожали в три раза быстрее, чем в Европе

Сильнее всего в стране выросли цены на мясо

В 2018 году продукты в России дорожали в три раза быстрее, чем в Европе

Ввести налог на колбасу и сосиски

В случае введения акциза цены могут вырасти на 30 %

Ввести налог на колбасу и сосиски

Производители попросили правительство ускорить рост цен на мясные продукты

Из-за подорожания мяса переработчики несут убытки

Производители попросили правительство ускорить рост цен на мясные продукты

Мясная мастерская «Петя и мясо» с мастер-классами, ужинами и дегустациями

Один из основателей — бывший мясник «Юности» и Delicatessen Петр Павлович

Мясная мастерская «Петя и мясо» с мастер-классами, ужинами и дегустациями

Сезон открыт: Как замариновать мясо для шашлыков
Сезон открыт: Как замариновать мясо для шашлыков Три рецепта для майского пленэра
Сезон открыт: Как замариновать мясо для шашлыков

Сезон открыт: Как замариновать мясо для шашлыков
Три рецепта для майского пленэра

Власти усилили контроль за продукцией «Мираторга», «Черкизово» и PepsiCo

В товарах российских предприятий нашли опасные бактерии и вещества

Власти усилили контроль за продукцией «Мираторга», «Черкизово» и PepsiCo

На Даниловском рынке пройдет гастролекция о сочетаемости вина и мяса

В лектории Food & Wine Pairing 21 марта состоится вторая из четырех намеченых встреч

На Даниловском рынке пройдет гастролекция о сочетаемости вина и мяса

Россия разрешила ввоз мяса птицы и яиц из США и Канады

Сейчас поставки мяса птицы из этих стран ограничивает только продэмбарго

Россия разрешила ввоз мяса птицы и яиц из США и Канады

Лучшие и худшие крабовые палочки

Нарушения обнаружили в продукции четырех брендов

Лучшие и худшие крабовые палочки

Марихуана в Грузии, подтасовки Навального и новый альбом U2
Марихуана в Грузии, подтасовки Навального и новый альбом U2 Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Марихуана в Грузии, подтасовки Навального и новый альбом U2

Марихуана в Грузии, подтасовки Навального и новый альбом U2
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Россия запретила ввозить свинину и говядину одному из крупнейших поставщиков

Ограничения вступят в силу с 1 декабря

Россия запретила ввозить свинину и говядину одному из крупнейших поставщиков

В ресторане «Жаръ Grill & Bar» обновили меню

Обновленное меню запустил новый шеф-повар заведения Константин Гущин

В ресторане «Жаръ Grill & Bar» обновили меню

В Большом Черкасском переулке открылся бар Аркадия Новикова 15/17 Bar & Grill

Акцент в заведении сделан на ближневосточную кухню

В Большом Черкасском переулке открылся бар Аркадия Новикова 15/17 Bar & Grill

Ресторан «Брянский бык» на Большой Лубянке
Ресторан «Брянский бык» на Большой Лубянке Ресторан с региональными специалитетами, стейками «Мираторга» и скидкой 20 % для всех, кто родился в Брянской области
Ресторан «Брянский бык» на Большой Лубянке

Ресторан «Брянский бык» на Большой Лубянке
Ресторан с региональными специалитетами, стейками «Мираторга» и скидкой 20 % для всех, кто родился в Брянской области

Россельхознадзор запретил ввоз свинины из Чехии

Это произошло из-за очага африканской чумы в стране

Россельхознадзор запретил ввоз свинины из Чехии

На Большой Лубянке открылся ресторан «Брянский бык»

Это мясной ресторан с акцентом на кухню Брянского края

На Большой Лубянке открылся ресторан «Брянский бык»

В «#FARШ» на «Молодежной» открылась мясная лавка

Здесь можно будет купить набор из стейков и котлет

В «#FARШ» на «Молодежной» открылась мясная лавка

Россельхознадзор ограничит ввоз продуктов из Бразилии

Ограничения для 56 предприятий вводятся с 9 июня

Россельхознадзор ограничит ввоз продуктов из Бразилии

В Новой Москве открылся мясной ресторан SomeMeat

Он находится в пяти километрах от МКАД

В Новой Москве открылся мясной ресторан SomeMeat

Smoke BBQ и BeefZavod: Сравниваем 2 главных мясных проекта этого года (Петербург)
Smoke BBQ и BeefZavod: Сравниваем 2 главных мясных проекта этого года (Петербург) The Village — о сходствах и различиях ресторанов от Real Authentic Wine и «Пивной карты»
Smoke BBQ и BeefZavod: Сравниваем 2 главных мясных проекта этого года (Петербург)

Smoke BBQ и BeefZavod: Сравниваем 2 главных мясных проекта этого года (Петербург)
The Village — о сходствах и различиях ресторанов от Real Authentic Wine и «Пивной карты»

Мясо и молоко из Белоруссии будут контролировать от границы до места продажи

Такое решение принято по просьбе Белоруссии

Мясо и молоко из Белоруссии будут контролировать от границы до места продажи

Запрет на ввоз: Чем может быть опасна говядина?
Запрет на ввоз: Чем может быть опасна говядина? The Village поговорил с экспертом о поставках мяса из Новой Зеландии и рактопамине
Запрет на ввоз: Чем может быть опасна говядина?

Запрет на ввоз: Чем может быть опасна говядина?
The Village поговорил с экспертом о поставках мяса из Новой Зеландии и рактопамине

Россия частично запретила ввоз говядины из Белоруссии

В Россельхознадзоре заподозрили, что белорусское мясо на самом деле из Европы

Россия частично запретила ввоз говядины из Белоруссии

В Москве появятся автолавки с мясом и фруктами

Они будут работать круглый год

В Москве появятся автолавки с мясом и фруктами

«Мираторг» запустит интернет-магазин

Предполагается, что в первое время холдинг будет обслуживать через Сеть только жителей Москвы и области

«Мираторг» запустит интернет-магазин

«Реинкарнация гламура в формате бургерной»: Стоит ли идти в Black Star Burger
«Реинкарнация гламура в формате бургерной»: Стоит ли идти в Black Star Burger Игорь Подстрешный из Burger Heroes и Тахир Холикбердиев из «Южан» побывали в бургерной Тимати и делятся своими впечатлениями
«Реинкарнация гламура в формате бургерной»: Стоит ли идти в Black Star Burger

«Реинкарнация гламура в формате бургерной»: Стоит ли идти в Black Star Burger
Игорь Подстрешный из Burger Heroes и Тахир Холикбердиев из «Южан» побывали в бургерной Тимати и делятся своими впечатлениями

Как выбирать мясо?
Как выбирать мясо? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как все устроено на самом деле
Как выбирать мясо?

Как выбирать мясо?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как все устроено на самом деле

В Москве пройдет гастрономический фестиваль «ЛавкаЛавка»

Праздничные мероприятия состоятся 1 и 2 октября в ТЦ «Мега Химки»

В Москве пройдет гастрономический фестиваль «ЛавкаЛавка»

В Москве пройдет гастрономический фестиваль «Золотая осень»

Все меропирятия запланированы на период с 23 сентября по 9 октября

В Москве пройдет гастрономический фестиваль «Золотая осень»

В торговом центре «Кунцево Плаза» открылся ресторан Meat & Fish

Это второе заведение сети Сергея Миронова «Мясо & рыба»

В торговом центре «Кунцево Плаза» открылся ресторан Meat & Fish

В Шмитовском проезде открылась бургерная «Охота мяса»

Котлеты для бургеров производят на экоферме в Пензенской области

В Шмитовском проезде открылась бургерная «Охота мяса»

На Даниловском рынке открылся мясной магазин-кафе «Ребро Адама»

Новый проект стал продолжением мясной лавки Тахира Холикбердиева «Кубанское мясо»

На Даниловском рынке открылся мясной магазин-кафе «Ребро Адама»

Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food

Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

«Мираторг» расширит розничную сеть впервые с 2014 года

Планируется открыть несколько десятков новых магазинов

«Мираторг» расширит розничную сеть впервые с 2014 года

Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля
Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца
Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля

Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца

На Тверской улице открылся ресторан с мясом и морепродуктами «Медь»

В заведении обещают большой выбор вин из Старого и Нового света

На Тверской улице открылся ресторан с мясом и морепродуктами «Медь»

На проспекте Сахарова открылся мясной ресторан «Южане»

Кухней нового места заведует бывший шеф-повар «Воронежа» и «Мясного клуба» Роман Шубин

На проспекте Сахарова открылся мясной ресторан «Южане»

Мясной ресторан Brisket BBQ
Мясной ресторан Brisket BBQ Традиционное техасское барбекю на месте закрывшегося «Джу-Джу» на Смоленском бульваре
Мясной ресторан Brisket BBQ

Мясной ресторан Brisket BBQ
Традиционное техасское барбекю на месте закрывшегося «Джу-Джу» на Смоленском бульваре

В Кривоколенном открылся бар с сербским стрит-фудом «Широкую на широкую»

В меню сделали упор на мясные блюда

В Кривоколенном открылся бар с сербским стрит-фудом «Широкую на широкую»

Где есть мясо в Москве?
Где есть мясо в Москве? Haggis Pub & Kitchen, Brisket BBQ, Max's Beef for Money и другие рестораны, где основу меню составляют стейки, тартар и томлёные щёчки
Где есть мясо в Москве?

Где есть мясо в Москве?
Haggis Pub & Kitchen, Brisket BBQ, Max's Beef for Money и другие рестораны, где основу меню составляют стейки, тартар и томлёные щёчки

На Большой Дмитровке открылась закусочная «Воронеж»

Бренд-шефом заведения назначен Себби Кэньон, который также возглавляет первый ресторан «Воронеж»

На Большой Дмитровке открылась закусочная «Воронеж»

Мясной ресторан Max's Beef for Money

Мясной ресторан Max's Beef for MoneyТартар, стейк из альтернативных отрезов и зобная железа в полусекретном заведении в Большом Козихинском переулке

Мясной ресторан Max's Beef for Money

Мясной ресторан Max's Beef for Money
Тартар, стейк из альтернативных отрезов и зобная железа в полусекретном заведении в Большом Козихинском переулке

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ