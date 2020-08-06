«Азбука вкуса» начнет продавать искусственное мясо Beyond Meat. По 3,3 тысячи за килограмм
Пока там появятся только котлеты для бургеров
Pizza Hut начала готовить пиццу с растительным мясом. Оно появится и в меню «Теремка» (обновлено)
Попробовать новую пиццу можно в двух ресторанах сети в Москве и Петербурге
В «Теремке» начнут продавать блюда с растительным мясом
Такое мясо по вкусу ничем не отличается от обычного
Какое мясо чаще всего покупают россияне
Специалисты выяснили, сколько в среднем стоят популярные виды мяса по стране
Уничтожать ввозимые россиянами зарубежные сыры и мясо (обновлено)
Производители опасаются возбудителей опасных болезней животных
Холдинг White Rabbit Family начал продавать в своих ресторанах растительное мясо
Оно состоит из горохового белка, воды и масла
«Frank by Баста»: Первая реберная Василия Вакуленко на Рождественке
Официальное открытие состоится 3 апреля
«Жаровня»: Новый гриль-бар с быками на «Белорусской»
До конца апреля действует скидка 20 % на все меню
Отказаться от мяса по понедельникам Стать вегетарианцем на день и внести свой вклад в борьбу с изменением климата
В 2018 году продукты в России дорожали в три раза быстрее, чем в Европе
Сильнее всего в стране выросли цены на мясо
Производители попросили правительство ускорить рост цен на мясные продукты
Из-за подорожания мяса переработчики несут убытки
Мясная мастерская «Петя и мясо» с мастер-классами, ужинами и дегустациями
Один из основателей — бывший мясник «Юности» и Delicatessen Петр Павлович
Власти усилили контроль за продукцией «Мираторга», «Черкизово» и PepsiCo
В товарах российских предприятий нашли опасные бактерии и вещества
На Даниловском рынке пройдет гастролекция о сочетаемости вина и мяса
В лектории Food & Wine Pairing 21 марта состоится вторая из четырех намеченых встреч
Россия разрешила ввоз мяса птицы и яиц из США и Канады
Сейчас поставки мяса птицы из этих стран ограничивает только продэмбарго
Марихуана в Грузии, подтасовки Навального и новый альбом U2 Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Россия запретила ввозить свинину и говядину одному из крупнейших поставщиков
Ограничения вступят в силу с 1 декабря
В ресторане «Жаръ Grill & Bar» обновили меню
Обновленное меню запустил новый шеф-повар заведения Константин Гущин
В Большом Черкасском переулке открылся бар Аркадия Новикова 15/17 Bar & Grill
Акцент в заведении сделан на ближневосточную кухню
Ресторан «Брянский бык» на Большой Лубянке Ресторан с региональными специалитетами, стейками «Мираторга» и скидкой 20 % для всех, кто родился в Брянской области
Россельхознадзор запретил ввоз свинины из Чехии
Это произошло из-за очага африканской чумы в стране
На Большой Лубянке открылся ресторан «Брянский бык»
Это мясной ресторан с акцентом на кухню Брянского края
В «#FARШ» на «Молодежной» открылась мясная лавка
Здесь можно будет купить набор из стейков и котлет
Россельхознадзор ограничит ввоз продуктов из Бразилии
Ограничения для 56 предприятий вводятся с 9 июня
Smoke BBQ и BeefZavod: Сравниваем 2 главных мясных проекта этого года (Петербург) The Village — о сходствах и различиях ресторанов от Real Authentic Wine и «Пивной карты»
Мясо и молоко из Белоруссии будут контролировать от границы до места продажи
Такое решение принято по просьбе Белоруссии
Запрет на ввоз: Чем может быть опасна говядина? The Village поговорил с экспертом о поставках мяса из Новой Зеландии и рактопамине
Россия частично запретила ввоз говядины из Белоруссии
В Россельхознадзоре заподозрили, что белорусское мясо на самом деле из Европы
В Москве появятся автолавки с мясом и фруктами
Они будут работать круглый год
«Мираторг» запустит интернет-магазин
Предполагается, что в первое время холдинг будет обслуживать через Сеть только жителей Москвы и области
«Реинкарнация гламура в формате бургерной»: Стоит ли идти в Black Star Burger Игорь Подстрешный из Burger Heroes и Тахир Холикбердиев из «Южан» побывали в бургерной Тимати и делятся своими впечатлениями
Как выбирать мясо? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как все устроено на самом деле
В Москве пройдет гастрономический фестиваль «ЛавкаЛавка»
Праздничные мероприятия состоятся 1 и 2 октября в ТЦ «Мега Химки»
В Москве пройдет гастрономический фестиваль «Золотая осень»
Все меропирятия запланированы на период с 23 сентября по 9 октября
В торговом центре «Кунцево Плаза» открылся ресторан Meat & Fish
Это второе заведение сети Сергея Миронова «Мясо & рыба»
В Шмитовском проезде открылась бургерная «Охота мяса»
Котлеты для бургеров производят на экоферме в Пензенской области
На Даниловском рынке открылся мясной магазин-кафе «Ребро Адама»
Новый проект стал продолжением мясной лавки Тахира Холикбердиева «Кубанское мясо»
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
«Мираторг» расширит розничную сеть впервые с 2014 года
Планируется открыть несколько десятков новых магазинов
Мясо «от рожек до ножек», сосисочная на Мясницкой, греко-русский ресторан и другие открытия июля The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца
На Тверской улице открылся ресторан с мясом и морепродуктами «Медь»
В заведении обещают большой выбор вин из Старого и Нового света
На проспекте Сахарова открылся мясной ресторан «Южане»
Кухней нового места заведует бывший шеф-повар «Воронежа» и «Мясного клуба» Роман Шубин
Мясной ресторан Brisket BBQ Традиционное техасское барбекю на месте закрывшегося «Джу-Джу» на Смоленском бульваре
В Кривоколенном открылся бар с сербским стрит-фудом «Широкую на широкую»
В меню сделали упор на мясные блюда
Где есть мясо в Москве? Haggis Pub & Kitchen, Brisket BBQ, Max's Beef for Money и другие рестораны, где основу меню составляют стейки, тартар и томлёные щёчки
На Большой Дмитровке открылась закусочная «Воронеж»
Бренд-шефом заведения назначен Себби Кэньон, который также возглавляет первый ресторан «Воронеж»