В тушеной говядине нашли ДНК лошади и курицы Но для макарон по-флотски она все равно подойдет
«Постсосиска» из растительного мяса в «Теремке» Новое блюдо стоит 359 рублей
«Азбука вкуса» начнет продавать искусственное мясо Beyond Meat. По 3,3 тысячи за килограмм
Пока там появятся только котлеты для бургеров
«Азбука вкуса» начнет продавать искусственное мясо Beyond Meat. По 3,3 тысячи за килограмм Пока там появятся только котлеты для бургеров
Pizza Hut начала готовить пиццу с растительным мясом. Оно появится и в меню «Теремка» (обновлено)
Попробовать новую пиццу можно в двух ресторанах сети в Москве и Петербурге
Pizza Hut начала готовить пиццу с растительным мясом. Оно появится и в меню «Теремка» (обновлено) Попробовать новую пиццу можно в двух ресторанах сети в Москве и Петербурге
В «Теремке» начнут продавать блюда с растительным мясом
Такое мясо по вкусу ничем не отличается от обычного
В «Теремке» начнут продавать блюда с растительным мясом Такое мясо по вкусу ничем не отличается от обычного
Какое мясо чаще всего покупают россияне
Специалисты выяснили, сколько в среднем стоят популярные виды мяса по стране
Какое мясо чаще всего покупают россияне Специалисты выяснили, сколько в среднем стоят популярные виды мяса по стране
Россияне стали покупать меньше мяса Одной из причин может быть рост цен
Уничтожать ввозимые россиянами зарубежные сыры и мясо (обновлено)
Производители опасаются возбудителей опасных болезней животных
Уничтожать ввозимые россиянами зарубежные сыры и мясо (обновлено) Производители опасаются возбудителей опасных болезней животных
Холдинг White Rabbit Family начал продавать в своих ресторанах растительное мясо
Оно состоит из горохового белка, воды и масла
Холдинг White Rabbit Family начал продавать в своих ресторанах растительное мясо Оно состоит из горохового белка, воды и масла
«Frank by Баста»: Первая реберная Василия Вакуленко на Рождественке
Официальное открытие состоится 3 апреля
«Frank by Баста»: Первая реберная Василия Вакуленко на Рождественке Официальное открытие состоится 3 апреля
«Жаровня»: Новый гриль-бар с быками на «Белорусской»
До конца апреля действует скидка 20 % на все меню
«Жаровня»: Новый гриль-бар с быками на «Белорусской» До конца апреля действует скидка 20 % на все меню
«Мираторг» откроет кулинарную студию Посетителей научат выбирать и готовить мясо
Отказаться от мяса по понедельникам Стать вегетарианцем на день и внести свой вклад в борьбу с изменением климата
В 2018 году продукты в России дорожали в три раза быстрее, чем в Европе
Сильнее всего в стране выросли цены на мясо
В 2018 году продукты в России дорожали в три раза быстрее, чем в Европе Сильнее всего в стране выросли цены на мясо
Ввести налог на колбасу и сосиски В случае введения акциза цены могут вырасти на 30 %
Производители попросили правительство ускорить рост цен на мясные продукты
Из-за подорожания мяса переработчики несут убытки
Производители попросили правительство ускорить рост цен на мясные продукты Из-за подорожания мяса переработчики несут убытки
Мясная мастерская «Петя и мясо» с мастер-классами, ужинами и дегустациями
Один из основателей — бывший мясник «Юности» и Delicatessen Петр Павлович