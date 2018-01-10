Сократить новогодние праздники до трех дней Все из-за нерабочих дней, объявленных Путиным
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории (обновлено)
Картину снял режиссер «Текста»
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории (обновлено) Картину снял режиссер «Текста»
Мэрия за свой счет прорекламировала новогодние шоу «Ночных волков». Там русские герои борются с США
По мнению властей, реклама байкерских елок представляет «особую общественную значимость»
Мэрия за свой счет прорекламировала новогодние шоу «Ночных волков». Там русские герои борются с США По мнению властей, реклама байкерских елок представляет «особую общественную значимость»
Как войти в режим после новогодних праздников?
Традиционно: меньше есть и раньше ложиться спать
Как войти в режим после новогодних праздников? Традиционно: меньше есть и раньше ложиться спать
Как россияне проведут новогодние каникулы Всего 1 % опрошенных планирует отдыхать за границей
Как одеть ребенка зимой Чтобы было тепло, весело и нарядно
Более 80 музеев Москвы будут работать бесплатно в новогодние каникулы
Посмотреть можно не только постоянные экспозиции, но и спецпроекты
Более 80 музеев Москвы будут работать бесплатно в новогодние каникулы Посмотреть можно не только постоянные экспозиции, но и спецпроекты
Что россияне делали и сколько тратили на новогодних каникулах
69 % довольны тем, как провели праздники
Что россияне делали и сколько тратили на новогодних каникулах 69 % довольны тем, как провели праздники
Что россияне покупали в новогодние праздники
Наибольшей популярностью у покупателей пользовались одежда и обувь
Что россияне покупали в новогодние праздники Наибольшей популярностью у покупателей пользовались одежда и обувь
Не доедать салаты после Нового года
Специалисты напомнили об ограниченном сроке хранения готовых блюд
Не доедать салаты после Нового года Специалисты напомнили об ограниченном сроке хранения готовых блюд
Французская рождественская ярмарка продлится три дня на Дорогомиловском рынке
Гостей угостят традиционными блюдами и расскажут о возможностях выучить французский
Французская рождественская ярмарка продлится три дня на Дорогомиловском рынке Гостей угостят традиционными блюдами и расскажут о возможностях выучить французский
Водителей предупредили о начале периода предновогодних пробок
Заторы на дорогах будут с 15 по 30 декабря
Водителей предупредили о начале периода предновогодних пробок Заторы на дорогах будут с 15 по 30 декабря
Сколько россияне потратят на Новый год Больше всего денег уходит на еду и напитки
Наручники «Нежность» для МВД Министерство заказало 28,6 тысячи комплектов по 922 рубля каждый
Где россияне проведут новогодние праздники
По данным АТОР, за лидерство поборются Таиланд и Краснодарский край
Где россияне проведут новогодние праздники По данным АТОР, за лидерство поборются Таиланд и Краснодарский край
Сколько вы потеряете на отпуске в январе и мае Как продление праздников влияет на доход и когда выгоднее отдыхать
Когда дешевле бронировать отель на Новый год Почему гостиницу в Берлине стоит выбирать уже сейчас, а с Нью-Йорком можно не торопиться
Сколько россиян работали в новогодние праздники
Большинство респондентов остались довольны тем, как прошли зимние каникулы
Сколько россиян работали в новогодние праздники Большинство респондентов остались довольны тем, как прошли зимние каникулы
Cократить новогодние каникулы ради снижения смертности
Геннадий Онищенко считает, что рабочая неделя должна начинаться уже 2 января