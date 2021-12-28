Где завтракать 1 января Рестораны, которые работают с первого дня нового года
POV: Вы проснулись 1 января 2022 года. Поздравляем! Вы встретили Новый год, а похмелье не слишком сильно и срочно требует начать год роскошным бранчем или как минимум сытным завтраком-обедом. Мы составили список спасительных мест как раз на такой случай — они все работают 1 января и предлагают живительное утреннее меню.
Flør
Адрес
Чистопрудный б-р, 23, стр. 2
В новом, 2022 году ресторан Flør будет работать 1 января с 13:00 и подавать завтраки до 17:00, а с 2 по 9 января открывается в 11:00, завтраки можно будет заказать до 16:00. В качестве комплимента 1-го и 2-го числа всем гостям предложат бокал игристого. Заодно весь январь ресторан принимает участие в фестивале BreakFest, посвященном лучшим завтракам в Москве. Флеровские миндальные сырники из основного меню уже давно покорили сердца горожан, поэтому упустить возможность попробовать новые, из топленого творога, которые предлагают в специальном фестивальном меню, никак нельзя. Из более сытных позиций — новый крок-месье с подкопченным окороком и пармезаном (700 рублей) в фестивальном меню составит конкуренцию фирменному сэндвичу с пастрами.
№ 13 Restaurant
Адрес
ул. Малая Бронная, 13
№ 13 Restaurant 1 января откроется в 15:00, поэтому заказывать можно только блюда из основного меню (далее заведение будет работать в обычном режиме), но и здесь можно найти симпатичные утренние опции вроде поке-боулов с тунцом или лососем или сытного стейк-салата.
Завтраки с 2 по 9 января будут подавать до 13:00, как обычно это бывает в выходные. В самом ресторане гостей также ждет обновленное меню. Команда № 13 Restaurant включила в раздел завтраков новые позиции: боул с авокадо, кейлом и белковым омлетом (780 рублей) и пирог с мортаделлой, козьим сыром и чили-джемом (860 рублей). На сладкое гостям предлагают новые десерты: «Павлова» (580 рублей) и классику французской выпечки — торт St. Honoré (620 рублей). Бонус для любителей завтраков — в ресторане будет действовать фестивальное меню BreakFest, любимые блюда по фиксированным ценам предлагают весь январь: омлет со страчателлой и трюфелем (700 рублей), киноа с хурмой и кленовым сиропом (400 рублей) или жареный банан с гранолой и греческим йогуртом (400 рублей).
AVA Café
Адрес
ул. Малая Бронная, 21/13, стр. 2
Ресторан AVA, совместный проект Антона Пинского (Pinskiy & Co), Артема Лосева и Виталия Истомина, 1 января откроет свои двери в 12:00 и будет работать до 23:00. Меню завтраков в этот день будет недоступно, но в ресторане есть утренние позиции, которые можно заказать в течение дня до 18:00: авокадо тост (490 рублей), скрембл с копченым угрем (750 рублей), который особенно хорош, и завтрак AVA (850 рублей). Тем, кто готов удивляться в новом году, советуем брать сосиски с зеленым горошком (490 рублей), которые только кажутся таковыми и скрывают в себе текстуру глазированного сырка, а горошек — из фисташек. Также прийти в AVA стоит за фирменным сметанником с сусальным золотом (750 рублей) — в праздники он может стать полноценным завтраком.
Avocado Queen
Адрес
ул. Малая Бронная, 20, стр. 1
1 января ресторан будет работать с 12:00 до 23:00 и далее в стандартном режиме с 09:00 до 23:00. Завтраки 1–9 января будут подавать до 18:00, а с 10 января в обычном режиме: с 09:00 до 12:00 по будням и с 09:00 до 14:00 по выходным. Ресторан также подготовил новогоднее меню, в которое вошли большой зеленый оливье (600 рублей), аво-мимоза (600 рублей), краб-ролл (700 рублей) и микс тартаров (800 рублей) — на случай, если с утра очень хочется заказать настоящий русский похмельный завтрак.
Весь январь в ресторане действует фестивальное меню завтраков BreakFest. Можно попробовать пшенное крем-брюле с мороженым и ромом (400 рублей) или панкейки из батата с облепихой, хурмой и трюфельным медом (400 рублей). Новые завтраки будут доступны к заказу в течение всего месяца.
Eva
Адрес
ул. Большая Грузинская, 69
1 января ресторан греческой кухни на современный лад будет работать с 15:00. Завтраки в этот день подавать не будут, но зато с радостью приготовят всеми любимый греческий салат (890 рублей), к которому рекомендуем обязательно взять лепешку с намазками или осьминога на гриле (1 490 рублей) — вполне себе утренние опции. Начать новый год можно и с новинки, которая появилась в меню буквально на днях, — тыквенного пая со снегом из йогуртового мусса с ромашковым молоком.
Margarita Bistro
Адрес
ул. Малая Бронная, 28
1 января ресторан планирует работать с 15:00. Все блюда — европейская классика в авторской интерпретации. Несмотря на то что меню завтраков в этот день не будет, в ресторане есть утренние позиции, которые подают весь день. Так, на поздний завтрак после новогодней ночи можно заказать фирменный тост с моцареллой и трюфелем (650 рублей) или сырники (590 рублей). Если после праздничного застолья хочется более легкой пищи, то овощной боул (710 рублей) отлично подойдет.
Pinch
Адрес
Большой Палашевский пер., 2
Кухня проекта — универсальный диалог о современных трендах с элементами smart cuisine итальянца Луиджи Маньи. 1 января гостей будут ждать на завтрак с 14:00. Тем, кто решил заняться собой в новом году и начать питаться правильно, стоит попробовать новинку из меню завтраков — овсяные блины с кремом из шоколада, без глютена, сахара и молока (450 рублей). А начать новый год с топленых сырников (450 рублей), за которыми гости Pinch возвращаются каждый день, или льняных блинчиков с творогом (400 рублей) — всегда хорошая идея.
«Техникум»
Адрес
ул. Большая Дмитровка, 7/5, стр. 2
1 января ресторан начнет работать с 12:00. Гостям предложат специальное похмельное меню, что как нельзя кстати после новогодней ночи. В меню представлена запеченная голень индейки (650 рублей), форшмак из сельди с яблоком (290 рублей), оливье с языком и красной икрой (390 рублей), солянка сборная (390 рублей), шуба (390 рублей), креветки с картофелем и оливками, рассол огуречный или капустный. Меню будет действовать с 1 по 14 января включительно. Не самые утренние опции, но с похмельем борются исправно.
She
Адрес
ул. Большая Никитская, 15, стр. 1
В первый день нового года ресторан будет работать с 14:00. В She с 1 января также действует специальное меню: заказать можно трюфельный рамен, вонтоны с крабом, суп вонтон с креветками, удон с креветками, курицей и овощами, утку конфи с пюре из батата и манго и матча-фондан. Не стоит упускать возможность попробовать новинки, а если хочется чего-то более привычного и утреннего, берите салат с креветками, авокадо и яйцом пашот, сет закусок мезе или уже знаменитую «Чашу Будды».
Mushrooms
Адрес
ул. Большая Якиманка, 22, ТЦ «Гименей», 2-й этаж
Свои двери 1-го числа ресторан распахнет в 14:00. Для гостей подготовили похмельное меню, чтобы скрасить день после празднования. В меню представлены брускетта с белыми груздями (390 рублей), ассорти маринованных грибов (680 рублей), лазанья из телятины с сыроежками и пармезаном (790 рублей), салат из маслят и опят с теплым картофелем (520 рублей), рассольник из лесных грибов (490 рублей), пицца с пастрами и солеными огурцами (890 рублей), говяжьи щечки с белыми грибами и черносливом (1 090 рублей), гречка с лесными грибами и муссом из пармезана (480 рублей), а на десерт сметанник с хурмой (460 рублей). Похмельное меню можно будет попробовать с 1 по 9 января включительно.
[Ku:]
Адрес
ул. Смоленская, 8
Начать первый день нового года с дымящейся миски японской лапши в крепком бульоне — просто лучшее, что можно придумать (особенно если вы чувствуете легкое похмелье). К счастью, все три рамен-изакая-бара [Ku:] 1 января открываются уже с 12:00. Тори-пайтан (780 рублей) на плотном курином бульоне или белый от коллагена тонкоцу (780 рублей) японцы заказывают и на обед, и на завтрак, дополняя удовольствие маленькими закусками в стиле изакая и запивая красным рисовым пивом. А потом живут, как известно, долго и счастливо.
Twig
Адрес
ул. Мясницкая, 22, стр. 1
Только что открывшийся красивый коктейль-бар Twig будет ждать гостей 1 января с 14:00 — завтраки в дополнение к основному меню будут подавать до конца дня. В Twig знают толк в удовольствиях и том, как вальяжно хочется провести грядущие выходные, поэтому завтраки в режиме «весь день» продлятся до конца праздников, а с 2 января ресторан открыт с 10:00. Деревенский творог с кокосовой эспумой и свежими ягодами (320 рублей), шакшука со шпинатом и брынзой (490 рублей) или теплый салат с осьминогом и листьями бок-чой (1 190 рублей) из основного меню? Пусть это будет единственный сложный выбор, который вам предстоит сделать в эти новогодние каникулы.
Фотографии: обложка, 4 – Avocado Queen, 1 – Flør, 2 – № 13 Restaurant, 3 – AVA Café, 5 – Eva, 6 – Margarita Bistro, 7 - Pinch, 8 – «Техникум», 9 – She, 10 – Mushrooms, 11 – Mushrooms, 12 – Twig