Где завтракать 1 января

Flør

Адрес Чистопрудный б-р, 23, стр. 2 Подробнее

В новом, 2022 году ресторан Flør будет работать 1 января с 13:00 и подавать завтраки до 17:00, а с 2 по 9 января открывается в 11:00, завтраки можно будет заказать до 16:00. В качестве комплимента 1-го и 2-го числа всем гостям предложат бокал игристого. Заодно весь январь ресторан принимает участие в фестивале BreakFest, посвященном лучшим завтракам в Москве. Флеровские миндальные сырники из основного меню уже давно покорили сердца горожан, поэтому упустить возможность попробовать новые, из топленого творога, которые предлагают в специальном фестивальном меню, никак нельзя. Из более сытных позиций — новый крок-месье с подкопченным окороком и пармезаном (700 рублей) в фестивальном меню составит конкуренцию фирменному сэндвичу с пастрами.

№ 13 Restaurant

Адрес ул. Малая Бронная, 13 Подробнее

№ 13 Restaurant 1 января откроется в 15:00, поэтому заказывать можно только блюда из основного меню (далее заведение будет работать в обычном режиме), но и здесь можно найти симпатичные утренние опции вроде поке-боулов с тунцом или лососем или сытного стейк-салата.

Завтраки с 2 по 9 января будут подавать до 13:00, как обычно это бывает в выходные. В самом ресторане гостей также ждет обновленное меню. Команда № 13 Restaurant включила в раздел завтраков новые позиции: боул с авокадо, кейлом и белковым омлетом (780 рублей) и пирог с мортаделлой, козьим сыром и чили-джемом (860 рублей). На сладкое гостям предлагают новые десерты: «Павлова» (580 рублей) и классику французской выпечки — торт St. Honoré (620 рублей). Бонус для любителей завтраков — в ресторане будет действовать фестивальное меню BreakFest, любимые блюда по фиксированным ценам предлагают весь январь: омлет со страчателлой и трюфелем (700 рублей), киноа с хурмой и кленовым сиропом (400 рублей) или жареный банан с гранолой и греческим йогуртом (400 рублей).