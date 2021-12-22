В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника

Кашемир

Роскошный повседневный вариант, если наряжаться по-особенному совсем не хочется или Новый год пройдет в загородном доме с прогулками по заснеженному лесу. В любом случае кашемировые брюки и топ — достаточно теплый и уютный комплект, чтобы встретить праздник легко и расслабленно. В конце концов, наряжаться 31 декабря вовсе не обязательно.

Помимо кашемира, советуем обратить внимание на шерстяные костюмы — они греют ничуть не хуже, но могут быть более жесткими и колючими. Перед покупкой лучше примерить.