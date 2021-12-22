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Гид The Village22 декабря 2021

В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника

В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника
АвторТаня Решетник

The Village продолжает подготовку в Новому году: весь месяц мы рассказываем, где искать подарки и новогодние наряды, как украсить праздничный стол, что готовить для самого позднего ужина в году и как наполнить дом сезонными ароматами. В новом выпуске пайетки и стразы, бархат и шелк, блестящий атлас и уютная клетка — словом, все, чтобы нарядиться подобающе для любого сценария праздника (да, даже если вы планируете встречать дома в кровати).

Пайетки и стразы

Еще никогда дорогие модные дома и масс-маркет не предлагали такого многообразия блесток, пайеток, стразов и бисера. Сверкающие элементы покрывают платья и брюки, юбки, микротопы и даже бомберы и кардиганы. Помимо очевидных приемов в духе бренда Ashish — полностью покрытых пайетками нарядов, — советуем обратить внимание на платья и юбки с аккуратными дорожками и дождиком из стразов и на вещи из металлик-материалов — с полным блестящим напылением или с проблесками люрекса и блестящих нитей. Для мужчин масс-маркет оказался не так щедр на блеск и стразы, но кардиган в пайетках или брюки с блестками найдутся запросто.

Бархат

Классический атрибут праздника — плотный фактурный бархат, который этой зимой можно найти как в мужских, так и в женских коллекциях. Помимо привычных бархатных платьев разной длины, советуем присмотреться к комбинезонам из того же материала, которые выглядят не менее эффектно, и к широким брюкам палаццо из жатой ткани. Эффектный выход для мужчин — бархатный пиджак и брюки. Впрочем, для домашней вечеринки подойдет и вельветовая рубашка бодрой расцветки — бордовой, изумрудной или горчичной.

Шелк и атлас

Самый простой способ выглядеть нарядно — вспомнить про атласное платье-комбинацию или шелковую блузу, которая вытянет на праздничный уровень даже простые синие джинсы. Более домашняя, но не менее эффектная (и комфортная) опция — свободные шелковые брюки и такая же рубашка, нечто среднее между пижамой и расслабленным костюмом для выходов в свет. Пригодятся и аксессуары из этого материала — босоножки и туфли, сумки-торбы и массивные резинки для волос как в 80-х.

Клетка

Идея для встречи Нового года дома под одеялом (ну или на диване за просмотром рождественских комедий). Выбирайте клетчатую пижаму из уютного флиса, плотного хлопка, как у главного героя «Один дома», или с дурацкими снеговиками и снежинками, как у Бриджит в «Дневнике Бриджит Джонс». Дополнить образ можно меховыми тапочками или шерстяными носками с рождественскими узорами. В конце концов, отмечать праздник можно и дома без всякого сбора гостей и ожидания 12 часов. А можно вообще не отмечать.

Кашемир

Роскошный повседневный вариант, если наряжаться по-особенному совсем не хочется или Новый год пройдет в загородном доме с прогулками по заснеженному лесу. В любом случае кашемировые брюки и топ — достаточно теплый и уютный комплект, чтобы встретить праздник легко и расслабленно. В конце концов, наряжаться 31 декабря вовсе не обязательно.

Помимо кашемира, советуем обратить внимание на шерстяные костюмы — они греют ничуть не хуже, но могут быть более жесткими и колючими. Перед покупкой лучше примерить.

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