Что дарить себе, друзьям и близким: 17 подарков для тех, кто следит за модой и повесткой

ГИД THE VILLAGE

20 подарков для тех, кто проводит много времени дома Читать



ГИД THE VILLAGE

Снеки, книги, кексы и гастрономические плакаты: 21 подарок для фуди Читать



Ультрауютная, но практичная модель — в сабо Reebok действительно не холодно в умеренно осеннюю погоду, а рифленая подошва защищает от луж и слякоти. Зимой тапочки, конечно, лучше приберечь для квартиры или загородного дома, но весной настанет их час для выходов в свет.

Подарок ответственному владельцу домашних животных, который живо следит за трендами в животном мире и покупает для пса дизайнерские предметы. Миски Carhartt WIP практичны, подойдут собакам средних размеров, а еще практически не убиваемы. Классика, как говорится.

Аромат, посвященный ритуалам древнего культа смерти ХIII века в районе Миссисипи. Бодрая американская инди-марка DS & Durga появилась в «Рив Гош» пару лет назад и с тех пор отвечает за красивые, заупокойные ароматы. В этом — березовый деготь, белая хвоя, ладан, красный кедр, альдегиды и черная ель. Дарить тем, кто предпочитает выразительные ароматы и как огня боится благоухать чем-нибудь сладким и цветочным.

Настоящее украшение рабочего стола — дарите кружку из негромкой, но симпатичной коллаборации московского магазина Peak и питерской марки Liars Collective коллеге-дизайнеру или другу, который скучает по Санкт-Петербургу.

Московская марка делает аксессуары из переработанного пластика. Recycle Objects собирают остатки по студиям 3D-печати, сортируют по цветам, дробят в крошку, а потом прессуют при определенной температуре — в результате получается материал по виду очень похожий на мрамор с цветными вкраплениями. Из него и получилась футуристичная настольная лампа.

Редкие «кроксы» из какой-нибудь звонкой коллаборации марки со сторонними дизайнерами или модными домами — лучший подарок для друга-хайпбиста. Одна беда — по-настоящему важные совместные коллекции разлетаются в минуты, так что следить за релизами придется пристально. Компромисс — симпатичные, но не совсем базовые сабо с платформой и конфетными разводами.

Слово года и самые радикальный закон в отношении журналистов и СМИ за последние несколько лет. Дарить тем, кто по-прежнему хочет читать и поддерживать свободную прессу. Прибыль от продажи бирок Avgvst отправляет двум иноагентам — центру «Насилию.нет» и изданию «Медуза» (российские власти считают их иностранными агентами).

Съемный капюшон как символ непредсказуемой московской погоды: пригодится в непроглядный снегопад, что не такая уж редкость этой зимой, в разгар весеннего дождя или просто когда захочется спрятаться ото всех в мягком коконе.