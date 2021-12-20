Что дарить себе, друзьям и близким: 17 подарков для тех, кто следит за модой и повесткой
Лучшая часть декабря, как мы все знаем, — отнюдь не горящие дедлайны и девятибалльные пробки, а составление списков подарков: для друзей и родственников, себя, любимых коллег и домашних.
The Village продолжает серию материалов, посвященных новогодним сюрпризам, чтобы вам было проще выбрать подарок в праздничной суматохе. Каждую неделю мы рассказываем о презентах, которые порадуют окружающих. В новом выпуске — 17 подарков для тех, кто увлекается всем понемногу: модой, современным искусством, дизайном, кино и следит за повесткой.
Ультрауютная, но практичная модель — в сабо Reebok действительно не холодно в умеренно осеннюю погоду, а рифленая подошва защищает от луж и слякоти. Зимой тапочки, конечно, лучше приберечь для квартиры или загородного дома, но весной настанет их час для выходов в свет.
Подарок ответственному владельцу домашних животных, который живо следит за трендами в животном мире и покупает для пса дизайнерские предметы. Миски Carhartt WIP практичны, подойдут собакам средних размеров, а еще практически не убиваемы. Классика, как говорится.
Аромат, посвященный ритуалам древнего культа смерти ХIII века в районе Миссисипи. Бодрая американская инди-марка DS & Durga появилась в «Рив Гош» пару лет назад и с тех пор отвечает за красивые, заупокойные ароматы. В этом — березовый деготь, белая хвоя, ладан, красный кедр, альдегиды и черная ель. Дарить тем, кто предпочитает выразительные ароматы и как огня боится благоухать чем-нибудь сладким и цветочным.
Настоящее украшение рабочего стола — дарите кружку из негромкой, но симпатичной коллаборации московского магазина Peak и питерской марки Liars Collective коллеге-дизайнеру или другу, который скучает по Санкт-Петербургу.
Московская марка делает аксессуары из переработанного пластика. Recycle Objects собирают остатки по студиям 3D-печати, сортируют по цветам, дробят в крошку, а потом прессуют при определенной температуре — в результате получается материал по виду очень похожий на мрамор с цветными вкраплениями. Из него и получилась футуристичная настольная лампа.
Редкие «кроксы» из какой-нибудь звонкой коллаборации марки со сторонними дизайнерами или модными домами — лучший подарок для друга-хайпбиста. Одна беда — по-настоящему важные совместные коллекции разлетаются в минуты, так что следить за релизами придется пристально. Компромисс — симпатичные, но не совсем базовые сабо с платформой и конфетными разводами.
Слово года и самые радикальный закон в отношении журналистов и СМИ за последние несколько лет. Дарить тем, кто по-прежнему хочет читать и поддерживать свободную прессу. Прибыль от продажи бирок Avgvst отправляет двум иноагентам — центру «Насилию.нет» и изданию «Медуза» (российские власти считают их иностранными агентами).
Съемный капюшон как символ непредсказуемой московской погоды: пригодится в непроглядный снегопад, что не такая уж редкость этой зимой, в разгар весеннего дождя или просто когда захочется спрятаться ото всех в мягком коконе.
Пайетки и стразы этой зимой буквально повсюду. Поэтому, если дресс-код вашей новогодней вечеринки «Блеск и сияние», дарите подругам массивные ободки с крупнокалиберными кристаллами.
Шарф может показаться кому-то скучным подарком; мы же думаем, что хорошая шерстяная модель приятной марки с узнаваемым узором — теплый жест заботы о близком. Другие версии с пастельной клеткой, актуальной в этом сезоне, ищите у Polo Ralph Lauren, Arket и, конечно, Acne Studios.
Игра для двоих, которую можно преподнести в подарок партнеру или близким друзьям-паре. Но на самом деле многие вопросы в колоде не требуют обязательного присутствия второго человека — иногда гораздо важнее задать их самому себе.
Подкаст запустили журналистки Соня Гройсман и Оля Чуракова после признания обеих (с небольшой разницей во времени) иностранными агентами. В нем девушки разговаривают с другими иноагентами, пытаются устроиться на работу (спойлер: безрезультатно) и рассказывают о жизни в новом статусе. Послушать пару выпусков стоит, даже если вы далеки от независимой журналистики, просто для того, чтобы понимать, как бессмысленно и беспощадно работает система принятия законов в РФ. Поддержать подкастерок можно покупкой мерча — дизайн лаконичных футболок для «Привет, ты иноагент» придумал художник Миша Никатин. А слоган на них, увы, кажется, останется актуальным и в 2022 году.
Увы, рассчитывать на скорое окончание пандемии и снятие всех мер пока рано, поэтому продолжаем носить маски в общественных пространствах и транспорте. А друзьям и близким дарим красивые защитные повязки, чтобы им не приходилось постоянно покупать одноразовые.
Новая коллекция Nina Donis вдохновлена русским фольклорным костюмом, униформой хоккеистов и образом певицы Патти Смит. А нам больше всего напоминает костюмы на картинах супрематистов и униформу Родченко.
Пожалуй, самая обсуждаемая книга уходящего года, которая манит соблазнительными заголовками и персонажами из нашей молодости (подросткового возраста, детства — подчеркните нужное). Стоит нескромно, поэтому особенно ценна в качестве подарка (даже самому себе, почему бы и нет).
Единственные носки, которые ваш друг или подруга хайпбист на самом деле хотел (а) бы получить в подарок. Выбирайте классическую коричневую, горчичную или зеленую расцветку и непременно ту модель, которая щедро украшена логотипами бренда.
Часы для тех, кто не относится к себе слишком серьезно и вместо старомодных золотых массивных циферблатов готов носить на запястье любимых мультяшных героев.