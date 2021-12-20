6 января, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Гид The Village20 декабря 2021

Что дарить себе, друзьям и близким: 17 подарков для тех, кто следит за модой и повесткой

Что дарить себе, друзьям и близким: 17 подарков для тех, кто следит за модой и повесткой
АвторТаня Решетник

Лучшая часть декабря, как мы все знаем, — отнюдь не горящие дедлайны и девятибалльные пробки, а составление списков подарков: для друзей и родственников, себя, любимых коллег и домашних.

The Village продолжает серию материалов, посвященных новогодним сюрпризам, чтобы вам было проще выбрать подарок в праздничной суматохе. Каждую неделю мы рассказываем о презентах, которые порадуют окружающих. В новом выпуске — 17 подарков для тех, кто увлекается всем понемногу: модой, современным искусством, дизайном, кино и следит за повесткой.

ГИД THE VILLAGE

20 подарков для тех, кто проводит много времени дома

Читать 

ГИД THE VILLAGE

Снеки, книги, кексы и гастрономические плакаты: 21 подарок для фуди

Читать 

Ультрауютная, но практичная модель — в сабо Reebok действительно не холодно в умеренно осеннюю погоду, а рифленая подошва защищает от луж и слякоти. Зимой тапочки, конечно, лучше приберечь для квартиры или загородного дома, но весной настанет их час для выходов в свет.

Подарок ответственному владельцу домашних животных, который живо следит за трендами в животном мире и покупает для пса дизайнерские предметы. Миски Carhartt WIP практичны, подойдут собакам средних размеров, а еще практически не убиваемы. Классика, как говорится.

Аромат, посвященный ритуалам древнего культа смерти ХIII века в районе Миссисипи. Бодрая американская инди-марка DS & Durga появилась в «Рив Гош» пару лет назад и с тех пор отвечает за красивые, заупокойные ароматы. В этом — березовый деготь, белая хвоя, ладан, красный кедр, альдегиды и черная ель. Дарить тем, кто предпочитает выразительные ароматы и как огня боится благоухать чем-нибудь сладким и цветочным.

Настоящее украшение рабочего стола — дарите кружку из негромкой, но симпатичной коллаборации московского магазина Peak и питерской марки Liars Collective коллеге-дизайнеру или другу, который скучает по Санкт-Петербургу.

Московская марка делает аксессуары из переработанного пластика. Recycle Objects собирают остатки по студиям 3D-печати, сортируют по цветам, дробят в крошку, а потом прессуют при определенной температуре — в результате получается материал по виду очень похожий на мрамор с цветными вкраплениями. Из него и получилась футуристичная настольная лампа.

Редкие «кроксы» из какой-нибудь звонкой коллаборации марки со сторонними дизайнерами или модными домами — лучший подарок для друга-хайпбиста. Одна беда — по-настоящему важные совместные коллекции разлетаются в минуты, так что следить за релизами придется пристально. Компромисс — симпатичные, но не совсем базовые сабо с платформой и конфетными разводами.

Слово года и самые радикальный закон в отношении журналистов и СМИ за последние несколько лет. Дарить тем, кто по-прежнему хочет читать и поддерживать свободную прессу. Прибыль от продажи бирок Avgvst отправляет двум иноагентам — центру «Насилию.нет» и изданию «Медуза» (российские власти считают их иностранными агентами).

Съемный капюшон как символ непредсказуемой московской погоды: пригодится в непроглядный снегопад, что не такая уж редкость этой зимой, в разгар весеннего дождя или просто когда захочется спрятаться ото всех в мягком коконе.

Пайетки и стразы этой зимой буквально повсюду. Поэтому, если дресс-код вашей новогодней вечеринки «Блеск и сияние», дарите подругам массивные ободки с крупнокалиберными кристаллами.

Шарф может показаться кому-то скучным подарком; мы же думаем, что хорошая шерстяная модель приятной марки с узнаваемым узором — теплый жест заботы о близком. Другие версии с пастельной клеткой, актуальной в этом сезоне, ищите у Polo Ralph Lauren, Arket и, конечно, Acne Studios.

Игра для двоих, которую можно преподнести в подарок партнеру или близким друзьям-паре. Но на самом деле многие вопросы в колоде не требуют обязательного присутствия второго человека — иногда гораздо важнее задать их самому себе.

Подкаст запустили журналистки Соня Гройсман и Оля Чуракова после признания обеих (с небольшой разницей во времени) иностранными агентами. В нем девушки разговаривают с другими иноагентами, пытаются устроиться на работу (спойлер: безрезультатно) и рассказывают о жизни в новом статусе. Послушать пару выпусков стоит, даже если вы далеки от независимой журналистики, просто для того, чтобы понимать, как бессмысленно и беспощадно работает система принятия законов в РФ. Поддержать подкастерок можно покупкой мерча — дизайн лаконичных футболок для «Привет, ты иноагент» придумал художник Миша Никатин. А слоган на них, увы, кажется, останется актуальным и в 2022 году.

Увы, рассчитывать на скорое окончание пандемии и снятие всех мер пока рано, поэтому продолжаем носить маски в общественных пространствах и транспорте. А друзьям и близким дарим красивые защитные повязки, чтобы им не приходилось постоянно покупать одноразовые.

Новая коллекция Nina Donis вдохновлена русским фольклорным костюмом, униформой хоккеистов и образом певицы Патти Смит. А нам больше всего напоминает костюмы на картинах супрематистов и униформу Родченко.

Пожалуй, самая обсуждаемая книга уходящего года, которая манит соблазнительными заголовками и персонажами из нашей молодости (подросткового возраста, детства — подчеркните нужное). Стоит нескромно, поэтому особенно ценна в качестве подарка (даже самому себе, почему бы и нет).

Единственные носки, которые ваш друг или подруга хайпбист на самом деле хотел (а) бы получить в подарок. Выбирайте классическую коричневую, горчичную или зеленую расцветку и непременно ту модель, которая щедро украшена логотипами бренда.

Часы для тех, кто не относится к себе слишком серьезно и вместо старомодных золотых массивных циферблатов готов носить на запястье любимых мультяшных героев.

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Главное — внимание: 27 идей бюджетных и универсальных подарков
Главное — внимание: 27 идей бюджетных и универсальных подарков Мармелад из пива, картина с толстым котом и другие отличные варианты — есть даже дешевле 500 рублей
Главное — внимание: 27 идей бюджетных и универсальных подарков

Главное — внимание: 27 идей бюджетных и универсальных подарков
Мармелад из пива, картина с толстым котом и другие отличные варианты — есть даже дешевле 500 рублей

20 подарков для тех, кто проводит много времени дома
20 подарков для тех, кто проводит много времени дома
20 подарков для тех, кто проводит много времени дома

20 подарков для тех, кто проводит много времени дома

Что покупать в новогодних коллекциях масс-маркета: Предметы для дома и новогодний декор
Что покупать в новогодних коллекциях масс-маркета: Предметы для дома и новогодний декор
Что покупать в новогодних коллекциях масс-маркета: Предметы для дома и новогодний декор

Что покупать в новогодних коллекциях масс-маркета: Предметы для дома и новогодний декор

Тэги

Прочее

Новое и лучшее

Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака

Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Первая полоса

Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака
Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака
Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака

Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака

Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга
Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга
Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов
Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов
Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022
11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022 Проект из Красноярска, мексиканская кухня от Александра Оганезова, второй ресторан создателей AVA, новый Remy Kitchen Bakery, Bijou и другие
11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022
Проект из Красноярска, мексиканская кухня от Александра Оганезова, второй ресторан создателей AVA, новый Remy Kitchen Bakery, Bijou и другие

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй
Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй Как отремонтировать класс, отстоять стадион, запустить этичные секс-вечеринки и стать котоняней
Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй

Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй
Как отремонтировать класс, отстоять стадион, запустить этичные секс-вечеринки и стать котоняней

Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году
Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году
Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году

Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году

Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане
Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане
Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане

Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Если вы привились «Спутником V»
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Если вы привились «Спутником V»

14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних
14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних
14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних

14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних

Самые популярные тексты The Village в 2021 году
Самые популярные тексты The Village в 2021 году
Самые популярные тексты The Village в 2021 году

Самые популярные тексты The Village в 2021 году

Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник
Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник Гаджеты, секс-игрушки, подписки, одежда, косметика и многое другое
Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник

Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник
Гаджеты, секс-игрушки, подписки, одежда, косметика и многое другое

Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить
Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить
Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить

Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить

Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах
Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах
Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах

Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах

Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе

Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе

Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться
Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться
Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться

Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться

Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года
Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года
Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года

Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года

«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Промо
«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог Почему пара часов игры могут улучшить отношения в семье и с друзьями
«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Промо

«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Почему пара часов игры могут улучшить отношения в семье и с друзьями

Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Промо
Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Промо

Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут

Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках
Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках
Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках

Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках

Подпишитесь на рассылку