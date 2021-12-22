Бьюти-холодильник, накладные стрелки и патчи: 16 бьюти-подарков к Новому году

Лучшая часть декабря, как мы все знаем, — отнюдь не горящие дедлайны и девятибалльные пробки, а составление списков подарков: для друзей и родственников, себя, любимых коллег и домашних. The Village запускает серию материалов, посвященных новогодним сюрпризам, чтобы вам было проще выбрать подарок в праздничной суматохе.

Никто не хочет на Новый год получить в подарок дурацкий набор из геля для душа и мочалки из ближайшего супермаркета. Мы предлагаем сразу составить список из подарков, о которых вы мечтаете, но никогда не купите себе сами. Автор The Village Настя Щербакова собрала как раз такие.