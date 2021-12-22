Бьюти-холодильник, накладные стрелки и патчи: 16 бьюти-подарков к Новому году
Лучшая часть декабря, как мы все знаем, — отнюдь не горящие дедлайны и девятибалльные пробки, а составление списков подарков: для друзей и родственников, себя, любимых коллег и домашних. The Village запускает серию материалов, посвященных новогодним сюрпризам, чтобы вам было проще выбрать подарок в праздничной суматохе.
Никто не хочет на Новый год получить в подарок дурацкий набор из геля для душа и мочалки из ближайшего супермаркета. Мы предлагаем сразу составить список из подарков, о которых вы мечтаете, но никогда не купите себе сами. Автор The Village Настя Щербакова собрала как раз такие.
Просто самые лучшие блески. Нелипкие, сияющие и увлажняющие. Их никогда не бывает много, потому что они подходят буквально под любой образ. Стоит взять только ради названия одного из блесков — The Ex.
Для тех, бьютиголиков, у которых уже все есть. Подарите им миниатюрный розовый холодильник для патчей, натуральных масок, кварцевых массажеров для лица и, возможно, снеков, ведь они всегда должны быть под рукой.
Новогодние каникулы — время хорошенько выспаться и отдохнуть. Эта маска создана для того, чтобы помочь вам совместить расслабление с увлажнением кожи. Нанесите ее на лицо, вдыхайте нежный цветочный аромат и позвольте себе расслабиться и ненадолго забыть о рутине и делах.
На самом деле даже не так важно, в каком именно из 18 оттенков вы возьмете эту помаду. Rouge à Lèvres Voile стоит взять хотя бы ради красивого футляра, который украсит любую косметичку. По свойствам она прекрасно подойдет для ежедневной носки — полупрозрачное искрящееся покрытие, увлажнение и разглаживание кожи губ.
Это не просто свеча, это подарок с намеком для вашего партнера. В ее составе масла ши, кокоса, манго и авокадо, которые плавятся при низкой температуре и превращаются в теплое масло для массажа. Конечно, его можно сделать и самой себе, но вдвоем будет гораздо веселее.
В этой маске для сна есть приятный бонус — кармашек для сменных ароматических саше. Тонкий аромат поможет вам расслабиться перед сном и заснуть быстрее и крепче. Она плотно прилегает, но не давит и не оставляет заломов на волосах. А еще она просто невероятно красивая. Ведь вы достойны засыпать в маске для сна, не уступающей маске Холли Голайтли.
Для всех переживших предновогоднюю гонку. Эти патчи с янтарной и гиалуроновой кислотами помогут в борьбе с темными кругами, выровняют микрорельеф кожи и увлажнят ее. Благодаря тонким иглам активные компоненты доходят до базальной мембраны кожи и действуют эффективнее. Идеальное решение для сезона праздников.
Если хочется поэкспериментировать со стрелками, но рисовать их либо не получается, либо просто нет времени. В одном наборе — 13 пар самоклеющихся стрелок, которые подойдут под любое веко и разрез глаз. Они продержатся весь день, а при бережном уходе одну пару можно использовать до 3–5 раз.
Какая подборка новогодних подарков без блесток? Здесь их целая банка, ярких и стойких. Они подойдут для боди-арта и макияжа, а объема в 100 мл хватит на десятки сияющих образов.
Уже легендарный хайлайтер Killawatt. Он может ложиться тонким, едва заметным слоем, а может сиять ярче всех в комнате. Все зависит только от вашего настроения. При это благодаря формуле крем-пудры и мягкому шиммеру вы не заметите его на коже и сможете носить хоть каждый день.
Возможно, лучший продукт Krygina Cosmetics, который часто пугает своей необычной формой. Один тюбик заменит вам помаду, тени, подводку, тушь, румяна, средство для макияжа бровей и контуринга. Нужно лишь набраться смелости и тщательно растушевать.
Расчески тоже нужно уметь выбирать. Эта подойдет для ухода за влажными волосами и расчесывания без повреждения. Она универсальная и подойдет даже людям с густыми или кудрявыми волосами.
Любой фанат уходовых средств будет в восторге от этого набора. В нем есть средства для решения любых проблем с кожей: отшелушивающий лосьон, сыворотка с азелаиновой кислотой, увлажняющая сыворотка и сыворотка с ретинолом. Главное — не использовать их бездумно и просто так, читайте рекомендации, ведь в составе все же активные компоненты.
Просто шампунь — не самый приятный подарок, а вот комплексный уход — другое дело. В этом наборе собраны технологичные и качественные средства для поврежденных и сухих волос, которым требуется сбалансированный уход с продуманным составом. Активные вещества остаются в волосяном фолликуле даже после смывания, а это значит, что эффект будет максимально длительным.
Яркий оттенок лака для ногтей подобрать сложно, а прозрачный — это слишком скучно. Dior Nail Glow — это ухаживающий полупрозрачный лак с едва заметным розоватым оттенком. Он выглядит просто, но при этом нескучно. А еще им легко сделать маникюр прямо дома. Особенно актуально для праздничного сезона, когда попасть в салон практически невозможно.
Подарок, который в конце каникул поможет выйти из спячки и вернуться к работе. Эта пена активируется при соприкосновении с горячей водой и высвобождает эфирные масла розмарина, мяты и герани, которые помогут взбодриться и проснуться. При этом ее формула очень бережная и деликатная и подойдет даже для чувствительной кожи.