26 декабря, воскресенье
Москва
Россия
Войти
Россия
Промо
24 декабря 2021

Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус

Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус
АвторThe Village Specials

Вторая половина декабря — финишная прямая новогодней гонки, когда уже хочется полностью погрузиться в праздничную атмосферу. Но когда со всех сторон горят дедлайны, а до конца списка дел еще далеко, на придумывание подарков близким не остается времени. Чтобы презенты не превратились в банальные отписки, мы вместе со Стокманн продумали все за вас. В нашем списке — 30 товаров, которые разделены по увлечениям, привычкам и потребностям адресатов. Ищите описания ваших близких и переходите по ссылкам — все подарки можно купить онлайн. А если вы адепт офлайн-шоппинга, то отправляйтесь в универмаги Стокманн (найти ближайший к вам можно здесь).

Вторая половина декабря — финишная прямая новогодней гонки, когда уже хочется полностью погрузиться в праздничную атмосферу. Но когда со всех сторон горят дедлайны, а до конца списка дел еще далеко, на придумывание подарков близким не остается времени. Чтобы презенты не превратились в банальные отписки, мы вместе со Стокманн продумали все за вас. В нашем списке — 30 товаров, которые разделены по увлечениям, привычкам и потребностям адресатов. Ищите описания ваших близких и переходите по ссылкам — все подарки можно купить онлайн. А если вы адепт офлайн-шоппинга, то отправляйтесь в универмаги Стокманн (найти ближайший к вам можно здесь).

Для тех, кто полюбил готовить

Энтузиасты готовки оценят подарок, который откроет перед ними новые кулинарные горизонты. Благо это занятие — большое поле для экспериментов. Те, кто даже ингредиенты готовит самостоятельно, обрадуются машинке для изготовления пасты. Поклонники сладостей оценят формочку для мороженого. А любителям бургеров, само собой, пригодится специальный пресс.

Форма для мороженого Lekue, машинка для приготовления пасты Kitchen Craft, пресс для гамбургеров Kitchen Craft

Для тех, кого не вытащить из дома

Плед Marzotto, ковер с принтом Ethnic Tkano, декоративная подушка Coincasa

Домоседы часто стремятся сделать свое гнездышко максимально уютным. Если знаете вкусы такого человека, смело выбирайте то, что дополнит его интерьер. Это может быть плед (кто не любит завернуться в него холодным вечером?), ковер с универсальным орнаментом и подушка с причудливым декором (разве их бывает много?).

Для тех, кому очень нужно расслабиться

Забота о себе наконец заняла почетное место в нашей рутине. Важно как можно чаще делать паузы и отдыхать: принять ванну, полежать на диване, попить чай с близкими, провести вечер с хорошей книжкой. Альгинатная маска Dr.Jart+, аромасвеча, мягкий согревающий халат от Tommy Hilfiger — всё это сделает время для себя еще более приятным.

Маска для лица Dr. Jart+, аромасвеча Esteban, халат из органического хлопка Tommy Hilfiger

Для тех, кому важна экологичность

Худи с принтом Colorplay, складная кружка Lekue, ситечко для заваривания чая Viva Scandinavia

Выбирая зеленый подарок, убедитесь, что такой вещи у человека еще нет: презент перестанет быть экологичным, если он будет лежать мертвым грузом на дальней полке. Лучше остановиться на базе: многоразовой кружке или симпатичном ситечке, которое поможет реже использовать чайные пакетики. Еще один вариант — космическая толстовка из органического хлопка, которая стала часть эксклюзивной коллекции Colorplay.

Для тех, кто любит комфорт во всем

Подобрать подарок для человека, который как никто ценит комфорт, не составит труда. Для них не будут лишними удобные кроссовки, в которых можно отравиться и в пир, и в мир. Оригинальным презентом станет модная тележка на колесиках, с которой таскать тяжести будет не так сложно. А уж компактные подушки станут их любимым аксессуаром в любых путешествиях.

Кроссовки на массивной подошве Kurt Geiger, сумка на колесиках Reisenthel, набор подушек для путешествий Kawaii Factory

Для тех, кто часто мерзнет

Стеганый шарф Colorplay, варежки с принтом Levi’s, куртка-бомбер AllSaints

Люди, которые не переносят холод, будут благодарны действительно теплым вещам. Не уверены, что именно нравится человеку? Подарите универсальные шарфы и варежки, которые точно окажутся полезными в холодное время года. Знаете, что получатель подарка трепетно относится к остромодным вещам? Выберите стильную куртку с отделкой под овечью шерсть от британского модного бренда AllSaints.

Для тех, кто ценит технологичные решения

Гаджеты для дома могут заметно облегчить жизнь — пусть хотя бы в мелочах. Сегодня сложно представить отопительный сезон без увлажнителей воздуха. Выручает и то, что они представлены в разных дизайнах — даже в форме губ, которая приглянется любителям поп-арта. Набор из миски с щипцами понравится тем, кто колол орехи подручными предметами. А скалка с шейкером — удачный пример, как можно объединить вещи для экономии пространства.

Увлажнитель воздуха Coincasa, миска для орехов с щипцами Continenta, скалка с шейкером и мерной шкалой Mason Cash

Для тех, кто не успел подготовиться к праздникам

Новогоднее украшение «Единорог» Goodwill, тарелка Coincasa, ель с шишками Triumph Tree

Эта категория подарков предназначена тем, кто в декабре тонет в рабочих авралах, детских утренниках и организации дел, которые точно нужно закончить в этом году. Дизайнерские новогодние украшения от GoodWill, нарядная посуда и даже лаконичная елка могут заметно поднять настроение, если не спасти праздник в целом.

Для тех, кто замечает красоту в мелочах

Дарить приятные мелочи, которые пригодятся в доме, — всегда хорошая идея. Подставка под горячее нужна даже тем, кто использует кухню только для заваривания чая. Маленькие полотенца спасают любителей часто принимать гостей. А красивый подсвечник — это простой способ сделать уютнее зимние дни.

Подставка под горячее Hot Coincasa, набор полотенец в корзине Coincasa, статуэтка «Золотой лист» Coincasa

Для тех, кому нравятся яркие акценты в образах

Сумка со змеиным принтом Liu Jo, серьги в форме сердца Guess, панама Colorplay

Прежде, чем дарить модные подарки, лучше попросить у адресата вишлист. Если списка желаний нет, обратите внимание на вещи, которые сейчас особенно актуальны. Это небольшая сумка со змеиным принтом, заметные серьги с узнаваемой монограммой Guess и утепленная панама нежно-голубого цвета.

Материал подготовлен
при поддержке

Share
скопировать ссылку

Тэги

Сюжет

Бренды

Новое и лучшее

Памяти Дмитрия Зимина — главного просветителя и мецената независимой журналистики в России

Почему анонимность в интернете — это миф

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве

Фанаты клубов, которые всегда проигрывают

Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус

Первая полоса

Памяти Дмитрия Зимина — главного просветителя и мецената независимой журналистики в России

Рассказываем о главных проектах бизнесмена и ученого

Памяти Дмитрия Зимина — главного просветителя и мецената независимой журналистики в России
Рассказываем о главных проектах бизнесмена и ученого

Почему анонимность в интернете — это миф
Почему анонимность в интернете — это миф И как работает «пробив» пользователей
Почему анонимность в интернете — это миф

Почему анонимность в интернете — это миф
И как работает «пробив» пользователей

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве ВЭУ, кафе «Снежок» и концерт Антохи МС
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
ВЭУ, кафе «Снежок» и концерт Антохи МС

Фанаты клубов, которые всегда проигрывают
Фанаты клубов, которые всегда проигрывают
Фанаты клубов, которые всегда проигрывают

Фанаты клубов, которые всегда проигрывают

Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус
Промо
Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус
Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус
Промо

Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус

Где есть и пить в Петербурге на каникулах
Где есть и пить в Петербурге на каникулах Новые рестораны, дегустационные сеты, доставка новогодней еды и гастрономические подарки
Где есть и пить в Петербурге на каникулах

Где есть и пить в Петербурге на каникулах
Новые рестораны, дегустационные сеты, доставка новогодней еды и гастрономические подарки

Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»
Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»
Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»

Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»

The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
Спецпроект
The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
Спецпроект

The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам

12 новых детских книг
12 новых детских книг Рассказываем, что читать в праздники
12 новых детских книг

12 новых детских книг
Рассказываем, что читать в праздники

Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
Спецпроект
Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться: Сможете ли вы сберечь себя, бюджет и нервы
Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
Спецпроект

Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
Сможете ли вы сберечь себя, бюджет и нервы

Пытки, иноагенты, Украина, Дед Мороз: Самое важное с пресс-конференции Путина
Пытки, иноагенты, Украина, Дед Мороз: Самое важное с пресс-конференции Путина
Пытки, иноагенты, Украина, Дед Мороз: Самое важное с пресс-конференции Путина

Пытки, иноагенты, Украина, Дед Мороз: Самое важное с пресс-конференции Путина

«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист
«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист Света Матвеева рассказывает, как все это пережить
«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист

«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист
Света Матвеева рассказывает, как все это пережить

Где заказывать еду к Новому году: 21 вариант на любой вкус и бюджет
Где заказывать еду к Новому году: 21 вариант на любой вкус и бюджет Для тех, кто не хочет готовить 31 декабря
Где заказывать еду к Новому году: 21 вариант на любой вкус и бюджет

Где заказывать еду к Новому году: 21 вариант на любой вкус и бюджет
Для тех, кто не хочет готовить 31 декабря

Фильмы — разочарования года: От «Вечных» до «Майора Грома»
Фильмы — разочарования года: От «Вечных» до «Майора Грома»
Фильмы — разочарования года: От «Вечных» до «Майора Грома»

Фильмы — разочарования года: От «Вечных» до «Майора Грома»

От «Герды» до «Дуная»: 12 отечественных фильмов, по которым мы запомним 2021 год

От «Герды» до «Дуная»: 12 отечественных фильмов, по которым мы запомним 2021 год

От «Герды» до «Дуная»: 12 отечественных фильмов, по которым мы запомним 2021 год

От «Герды» до «Дуная»: 12 отечественных фильмов, по которым мы запомним 2021 год

Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании
Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании Для новогодней и любой другой вечеринки
Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании

Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании
Для новогодней и любой другой вечеринки

Жемчужные бусы и живая щука: Как одеться на ВЭУ
Жемчужные бусы и живая щука: Как одеться на ВЭУ Вы Морозко или бард?
Жемчужные бусы и живая щука: Как одеться на ВЭУ

Жемчужные бусы и живая щука: Как одеться на ВЭУ
Вы Морозко или бард?

Невидимые враги: Чем мы дышим дома
Спецпроект
Невидимые враги: Чем мы дышим дома И почему очищение и контроль влажности воздуха актуальны круглый год
Невидимые враги: Чем мы дышим дома
Спецпроект

Невидимые враги: Чем мы дышим дома
И почему очищение и контроль влажности воздуха актуальны круглый год

В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника
В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника
В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника

В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника

Бьюти-холодильник, накладные стрелки и патчи: 16 бьюти-подарков к Новому году
Бьюти-холодильник, накладные стрелки и патчи: 16 бьюти-подарков к Новому году
Бьюти-холодильник, накладные стрелки и патчи: 16 бьюти-подарков к Новому году

Бьюти-холодильник, накладные стрелки и патчи: 16 бьюти-подарков к Новому году

Подпишитесь на рассылку