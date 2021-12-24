Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус

Вторая половина декабря — финишная прямая новогодней гонки, когда уже хочется полностью погрузиться в праздничную атмосферу. Но когда со всех сторон горят дедлайны, а до конца списка дел еще далеко, на придумывание подарков близким не остается времени. Чтобы презенты не превратились в банальные отписки, мы вместе со Стокманн продумали все за вас. В нашем списке — 30 товаров, которые разделены по увлечениям, привычкам и потребностям адресатов. Ищите описания ваших близких и переходите по ссылкам — все подарки можно купить онлайн. А если вы адепт офлайн-шоппинга, то отправляйтесь в универмаги Стокманн (найти ближайший к вам можно здесь).

Вторая половина декабря — финишная прямая новогодней гонки, когда уже хочется полностью погрузиться в праздничную атмосферу. Но когда со всех сторон горят дедлайны, а до конца списка дел еще далеко, на придумывание подарков близким не остается времени. Чтобы презенты не превратились в банальные отписки, мы вместе со Стокманн продумали все за вас. В нашем списке — 30 товаров, которые разделены по увлечениям, привычкам и потребностям адресатов. Ищите описания ваших близких и переходите по ссылкам — все подарки можно купить онлайн. А если вы адепт офлайн-шоппинга, то отправляйтесь в универмаги Стокманн (найти ближайший к вам можно здесь).