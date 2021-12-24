Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус
Вторая половина декабря — финишная прямая новогодней гонки, когда уже хочется полностью погрузиться в праздничную атмосферу. Но когда со всех сторон горят дедлайны, а до конца списка дел еще далеко, на придумывание подарков близким не остается времени. Чтобы презенты не превратились в банальные отписки, мы вместе со Стокманн продумали все за вас. В нашем списке — 30 товаров, которые разделены по увлечениям, привычкам и потребностям адресатов. Ищите описания ваших близких и переходите по ссылкам — все подарки можно купить онлайн. А если вы адепт офлайн-шоппинга, то отправляйтесь в универмаги Стокманн (найти ближайший к вам можно здесь).
Вторая половина декабря — финишная прямая новогодней гонки, когда уже хочется полностью погрузиться в праздничную атмосферу. Но когда со всех сторон горят дедлайны, а до конца списка дел еще далеко, на придумывание подарков близким не остается времени. Чтобы презенты не превратились в банальные отписки, мы вместе со Стокманн продумали все за вас. В нашем списке — 30 товаров, которые разделены по увлечениям, привычкам и потребностям адресатов. Ищите описания ваших близких и переходите по ссылкам — все подарки можно купить онлайн. А если вы адепт офлайн-шоппинга, то отправляйтесь в универмаги Стокманн (найти ближайший к вам можно здесь).
Для тех, кто полюбил готовить
Энтузиасты готовки оценят подарок, который откроет перед ними новые кулинарные горизонты. Благо это занятие — большое поле для экспериментов. Те, кто даже ингредиенты готовит самостоятельно, обрадуются машинке для изготовления пасты. Поклонники сладостей оценят формочку для мороженого. А любителям бургеров, само собой, пригодится специальный пресс.
Для тех, кого не вытащить из дома
Домоседы часто стремятся сделать свое гнездышко максимально уютным. Если знаете вкусы такого человека, смело выбирайте то, что дополнит его интерьер. Это может быть плед (кто не любит завернуться в него холодным вечером?), ковер с универсальным орнаментом и подушка с причудливым декором (разве их бывает много?).
Для тех, кому очень нужно расслабиться
Забота о себе наконец заняла почетное место в нашей рутине. Важно как можно чаще делать паузы и отдыхать: принять ванну, полежать на диване, попить чай с близкими, провести вечер с хорошей книжкой. Альгинатная маска Dr.Jart+, аромасвеча, мягкий согревающий халат от Tommy Hilfiger — всё это сделает время для себя еще более приятным.
Для тех, кому важна экологичность
Выбирая зеленый подарок, убедитесь, что такой вещи у человека еще нет: презент перестанет быть экологичным, если он будет лежать мертвым грузом на дальней полке. Лучше остановиться на базе: многоразовой кружке или симпатичном ситечке, которое поможет реже использовать чайные пакетики. Еще один вариант — космическая толстовка из органического хлопка, которая стала часть эксклюзивной коллекции Colorplay.
Для тех, кто любит комфорт во всем
Подобрать подарок для человека, который как никто ценит комфорт, не составит труда. Для них не будут лишними удобные кроссовки, в которых можно отравиться и в пир, и в мир. Оригинальным презентом станет модная тележка на колесиках, с которой таскать тяжести будет не так сложно. А уж компактные подушки станут их любимым аксессуаром в любых путешествиях.
Для тех, кто часто мерзнет
Люди, которые не переносят холод, будут благодарны действительно теплым вещам. Не уверены, что именно нравится человеку? Подарите универсальные шарфы и варежки, которые точно окажутся полезными в холодное время года. Знаете, что получатель подарка трепетно относится к остромодным вещам? Выберите стильную куртку с отделкой под овечью шерсть от британского модного бренда AllSaints.
Для тех, кто ценит технологичные решения
Гаджеты для дома могут заметно облегчить жизнь — пусть хотя бы в мелочах. Сегодня сложно представить отопительный сезон без увлажнителей воздуха. Выручает и то, что они представлены в разных дизайнах — даже в форме губ, которая приглянется любителям поп-арта. Набор из миски с щипцами понравится тем, кто колол орехи подручными предметами. А скалка с шейкером — удачный пример, как можно объединить вещи для экономии пространства.
Для тех, кто не успел подготовиться к праздникам
Эта категория подарков предназначена тем, кто в декабре тонет в рабочих авралах, детских утренниках и организации дел, которые точно нужно закончить в этом году. Дизайнерские новогодние украшения от GoodWill, нарядная посуда и даже лаконичная елка могут заметно поднять настроение, если не спасти праздник в целом.
Для тех, кто замечает красоту в мелочах
Дарить приятные мелочи, которые пригодятся в доме, — всегда хорошая идея. Подставка под горячее нужна даже тем, кто использует кухню только для заваривания чая. Маленькие полотенца спасают любителей часто принимать гостей. А красивый подсвечник — это простой способ сделать уютнее зимние дни.
Для тех, кому нравятся яркие акценты в образах
Прежде, чем дарить модные подарки, лучше попросить у адресата вишлист. Если списка желаний нет, обратите внимание на вещи, которые сейчас особенно актуальны. Это небольшая сумка со змеиным принтом, заметные серьги с узнаваемой монограммой Guess и утепленная панама нежно-голубого цвета.
Материал подготовлен
при поддержке