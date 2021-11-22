«Азбука вкуса» начала ребрендинг. В магазинах обновят логотип, а также установят кафетерии и туалеты
Сбербанк проведет ребрендинг «Яндекс.Денег». Теперь сервис будет называться «ЮMoney»
«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ
Для покупателей сделают два специальных маршрута
Кофейни «Даблби» обновят дизайн и добавят в меню еду — сэндвичи и салаты
Обещают заменить шрифты и стаканчики на новые
Власти Нидерландов откажутся от названия Голландия из-за ассоциаций с наркотиками
Также в стране считают, что его часто связывают с «кварталом красных фонарей»
«РБК»: Сбербанк начал разработку нового логотипа. Ребрендинг обойдется в десятки миллионов долларов
Один из обсуждающихся вариантов — сине-зеленый квадрат
Новый стиль Ozon с малиновым цветом
Интернет-компания изменила логотип, упаковку, форму курьеров и оформление автомобилей
«Магнит» представил обновленный бренд для всех магазинов сети
Все торговые точки оформят в едином стиле
Новый логотип Zara без пространства между буквами
Через несколько лет бренд сожмет логотип еще сильнее, шутят в интернете
После редизайна в ресторанах Il Patio появятся корнеры с итальянскими продуктами
Основатели оптимизировали меню за счет закусок и салатов
Новый логотип сервиса путешествий «Туту.ру» с градиентом и земным шаром
Компания провела редизайн впервые с 2006 года при участии Студии Лебедева
Новый логотип интернет-магазина «Утконос» без утконоса
Ребрендинг провели с целью привлечения более молодой аудитории
Обновленные магазины «Эльдорадо» в новых цветах и без розетки на логотипе
Компания провела ребрендинг и ввела новые форматы магазинов
Rambler Group переименует кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» в Okko
В рамках новой стратегии компания создаст единый абонемент для киносетей и подписку на видеосервис
Ребрендинг «Шоколадницы» оказался слишком затратным для партнеров
Франчайзи сети продолжают открывать кофейни в старом формате
Ресторан «Теремок» в новом формате с фарфоровой посудой
Сеть планирует открывать больше точек с собственными посадочными залами
Соцкарту москвича начнут выпускать в едином для всех новом дизайне
Получить обновленную карту можно с июля в центрах госуслуг
«Связной» ликвидирует «Евросеть» в рамках ребрендинга
Магазины бренда перейдут в объединенную компанию в течение года
«Кофе Хауз» откажется от официантов в ходе ребрендинга
В результате смены формата средний чек снизится до 230–250 рублей
Как «Шоколадница» пытается стать модной и сколько это стоит Как проходит ребрендинг в сети кофеен из нулевых, кто им занимается и зачем его затеяли
Фейковые знаменитости, новая криптовалюта и закрытие «Дайри.ру»
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Ликвидация RAMP, дискуссионный памятник Калашникову и туристический логотип Москвы
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Сеть кофеен «Шоколадница» проведет ребрендинг на 600 миллионов рублей
Перезапуск точек по всей России займет два года
«Ашан» объединит свои товары под единым брендом
На ребрендинг у компании уйдет порядка двух лет
Как выглядит обновленный Институт русского реалистического искусства
Перепланировка музея приурочена к его пятилетию
Третьяковская галерея объявила о ребрендинге
У музея появится новый сайт, а здание на Крымском Валу переименуют в Новую Третьяковку
Сеть винотек Grand Cru меняет название и формат
Теперь заведения сети будут называться SimpleWine
Cultura Coffee сделала ребрендинг кофейни «Грин»
Теперь кофейня «Грин» называется Cultura Coffee
Ресторан «Павильон» на Патриарших прудах закрывается для ремонта и ребрендинга
Во время ремонта в ресторане продолжит работать летняя веранда, где можно будет поесть ежедневно с полудня и до полуночи
Сокращения в Microsoft, контроллер для Photoshop и ребрендинг Logitech
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Телеканал «Ю» проводит ребрендинг
Канал хочет привлечь более взрослую женскую аудиторию, которая интересна рекламодателям
Телеканал Рен-ТВ проведёт ребрендинг
Затраты на ребрендинг и смену эфирного оформления составят миллион долларов
«Почта России» не будет проводить ребрендинг
В «Почте» решили остановиться на изменении визуальной концепции почтовых отделений
Санация «Балтийского банка», ребрендинг «Почты России» и подорожание продуктов
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Центры госуслуг переименуют в «Мои документы»
Многофункциональные центры получат не только новое название, но и оформление
Грузинский ресторан «Чито-ра» на «Бауманской» переименовали в «Чичилаки»
В кафе грузинской кухни на «Бауманской» решили поменять название
Как Холон стал городом для детей За 20 лет израильский Холон превратился из промышленного города в рай для детей — с садами, парками, игровыми площадками, музеями дизайна и комиксов. The Village узнал, как это произошло
«Студия Лебедева» провела ребрендинг «Галереи Москва»
Торговый центр в гостинице «Москва» получил новое название, а также фирменный стиль от «Студии Лебедева».
Магазинам «Пятёрочка» устроят ребрендинг
Магазинам «Пятёрочка» в Москве и Петербурге устроят ребрендинг. Компания X5 подготовила новый логотип — красное яблоко — и слоган — «Есть чем удивить!»
«Винзавод» сменил фирменный стиль
Студия Firma Super Brand придумала новый фирменный стиль и логотип для Центра современного искусства «Винзавод».
Политехнический музей проведёт ребрендинг
Политехническому музею разработают новый логотип и фирменный стиль.