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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ягодки и точечка: Как пользователи твиттера отреагировали на новое название Wildberries
Ягодки и точечка: Как пользователи твиттера отреагировали на новое название Wildberries
Ягодки и точечка: Как пользователи твиттера отреагировали на новое название Wildberries

Ягодки и точечка: Как пользователи твиттера отреагировали на новое название Wildberries

Сыр Oltermanni будет выпускаться под брендом Laplandia в России

Сыр Oltermanni будет выпускаться под брендом Laplandia в России

KFC и Pizza Hut сменят названия в России

KFC и Pizza Hut сменят названия в России

Молочные продукты Valio сменят название на Viola

Молочные продукты Valio сменят название на Viola

Profi.ru обновил логотип и сменил название на «Профи»
22 ноября 2021

Profi.ru обновил логотип и сменил название на «Профи»

«Кинопоиск» обновил логотип и отказался от приставки HD в названии
3 ноября 2021

«Кинопоиск» обновил логотип и отказался от приставки HD в названии

14 октября 2021

«На твоей стороне»: «Билайн» сменил слоган и логотип

«Азбука вкуса» начала ребрендинг. В магазинах обновят логотип, а также установят кафетерии и туалеты
21 сентября 2021

«Азбука вкуса» начала ребрендинг. В магазинах обновят логотип, а также установят кафетерии и туалеты

17 сентября 2020

Сбербанк проведет ребрендинг «Яндекс.Денег». Теперь сервис будет называться «ЮMoney»

«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ

Для покупателей сделают два специальных маршрута

«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ

Кофейни «Даблби» обновят дизайн и добавят в меню еду — сэндвичи и салаты

Обещают заменить шрифты и стаканчики на новые

Кофейни «Даблби» обновят дизайн и добавят в меню еду — сэндвичи и салаты

Власти Нидерландов откажутся от названия Голландия из-за ассоциаций с наркотиками

Также в стране считают, что его часто связывают с «кварталом красных фонарей»

Власти Нидерландов откажутся от названия Голландия из-за ассоциаций с наркотиками

«РБК»: Сбербанк начал разработку нового логотипа. Ребрендинг обойдется в десятки миллионов долларов

Один из обсуждающихся вариантов — сине-зеленый квадрат

«РБК»: Сбербанк начал разработку нового логотипа. Ребрендинг обойдется в десятки миллионов долларов

Тест: Как вы выбираете банк?
ПРОМО
Тест: Как вы выбираете банк? И важен ли вам его визуальный образ
Тест: Как вы выбираете банк?
ПРОМО

Тест: Как вы выбираете банк?
И важен ли вам его визуальный образ

Новый стиль МТС с обновленным яйцом

Логотип обновили впервые за 13 лет

Новый стиль МТС с обновленным яйцом

Новый стиль Ozon с малиновым цветом

Интернет-компания изменила логотип, упаковку, форму курьеров и оформление автомобилей

Новый стиль Ozon с малиновым цветом

Обновленный логотип Lamoda

И гендерно нейтральные цвета

Обновленный логотип Lamoda

«Магнит» представил обновленный бренд для всех магазинов сети

Все торговые точки оформят в едином стиле

«Магнит» представил обновленный бренд для всех магазинов сети

Новый логотип Zara без пространства между буквами

Через несколько лет бренд сожмет логотип еще сильнее, шутят в интернете

Новый логотип Zara без пространства между буквами

После редизайна в ресторанах Il Patio появятся корнеры с итальянскими продуктами

Основатели оптимизировали меню за счет закусок и салатов

После редизайна в ресторанах Il Patio появятся корнеры с итальянскими продуктами

Новый логотип сервиса путешествий «Туту.ру» с градиентом и земным шаром

Компания провела редизайн впервые с 2006 года при участии Студии Лебедева

Новый логотип сервиса путешествий «Туту.ру» с градиентом и земным шаром

Новый логотип интернет-магазина «Утконос» без утконоса

Ребрендинг провели с целью привлечения более молодой аудитории

Новый логотип интернет-магазина «Утконос» без утконоса

Обновленные магазины «Эльдорадо» в новых цветах и без розетки на логотипе

Компания провела ребрендинг и ввела новые форматы магазинов

Обновленные магазины «Эльдорадо» в новых цветах и без розетки на логотипе

Rambler Group переименует кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» в Okko

В рамках новой стратегии компания создаст единый абонемент для киносетей и подписку на видеосервис

Rambler Group переименует кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» в Okko

Ребрендинг «Шоколадницы» оказался слишком затратным для партнеров

Франчайзи сети продолжают открывать кофейни в старом формате

Ребрендинг «Шоколадницы» оказался слишком затратным для партнеров

Ресторан «Теремок» в новом формате с фарфоровой посудой

Сеть планирует открывать больше точек с собственными посадочными залами

Ресторан «Теремок» в новом формате с фарфоровой посудой

Соцкарту москвича начнут выпускать в едином для всех новом дизайне

Получить обновленную карту можно с июля в центрах госуслуг

Соцкарту москвича начнут выпускать в едином для всех новом дизайне

«Связной» ликвидирует «Евросеть» в рамках ребрендинга

Магазины бренда перейдут в объединенную компанию в течение года

«Связной» ликвидирует «Евросеть» в рамках ребрендинга

Сеть «Кофе хауз» обновила концепцию и бренд

Новый формат тестируют в двух кофейнях

Сеть «Кофе хауз» обновила концепцию и бренд

«Кофе Хауз» откажется от официантов в ходе ребрендинга

В результате смены формата средний чек снизится до 230–250 рублей

«Кофе Хауз» откажется от официантов в ходе ребрендинга

Как «Шоколадница» пытается стать модной и сколько это стоит
Как «Шоколадница» пытается стать модной и сколько это стоит Как проходит ребрендинг в сети кофеен из нулевых, кто им занимается и зачем его затеяли
Как «Шоколадница» пытается стать модной и сколько это стоит

Как «Шоколадница» пытается стать модной и сколько это стоит
Как проходит ребрендинг в сети кофеен из нулевых, кто им занимается и зачем его затеяли

Фейковые знаменитости, новая криптовалюта и закрытие «Дайри.ру»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Фейковые знаменитости, новая криптовалюта и закрытие «Дайри.ру»

Ликвидация RAMP, дискуссионный памятник Калашникову и туристический логотип Москвы

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Ликвидация RAMP, дискуссионный памятник Калашникову и туристический логотип Москвы

Сеть кофеен «Шоколадница» проведет ребрендинг на 600 миллионов рублей

Перезапуск точек по всей России займет два года

Сеть кофеен «Шоколадница» проведет ребрендинг на 600 миллионов рублей

«Ашан» объединит свои товары под единым брендом

На ребрендинг у компании уйдет порядка двух лет

«Ашан» объединит свои товары под единым брендом

Как выглядит обновленный Институт русского реалистического искусства

Перепланировка музея приурочена к его пятилетию

Как выглядит обновленный Институт русского реалистического искусства

Третьяковская галерея объявила о ребрендинге

У музея появится новый сайт, а здание на Крымском Валу переименуют в Новую Третьяковку

Третьяковская галерея объявила о ребрендинге

Редизайн газеты «Известия» к столетию издания

Ребрендинг сделало агентство Depot WPF

Редизайн газеты «Известия» к столетию издания

Сеть винотек Grand Cru меняет название и формат

Теперь заведения сети будут называться SimpleWine

Сеть винотек Grand Cru меняет название и формат

Cultura Coffee сделала ребрендинг кофейни «Грин»

Теперь кофейня «Грин» называется Cultura Coffee

Cultura Coffee сделала ребрендинг кофейни «Грин»

Литературный музей переименуют в честь Даля

Один из вариантов — Даль-музеум

Литературный музей переименуют в честь Даля

Ресторан «Павильон» на Патриарших прудах закрывается для ремонта и ребрендинга

Во время ремонта в ресторане продолжит работать летняя веранда, где можно будет поесть ежедневно с полудня и до полуночи

Ресторан «Павильон» на Патриарших прудах закрывается для ремонта и ребрендинга

Сокращения в Microsoft, контроллер для Photoshop и ребрендинг Logitech

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Сокращения в Microsoft, контроллер для Photoshop и ребрендинг Logitech

Телеканал «Ю» проводит ребрендинг

Канал хочет привлечь более взрослую женскую аудиторию, которая интересна рекламодателям

Телеканал «Ю» проводит ребрендинг

Телеканал Рен-ТВ проведёт ребрендинг

Затраты на ребрендинг и смену эфирного оформления составят миллион долларов

Телеканал Рен-ТВ проведёт ребрендинг

«Почта России» не будет проводить ребрендинг

В «Почте» решили остановиться на изменении визуальной концепции почтовых отделений

«Почта России» не будет проводить ребрендинг

Санация «Балтийского банка», ребрендинг «Почты России» и подорожание продуктов

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Санация «Балтийского банка», ребрендинг «Почты России» и подорожание продуктов

Центры госуслуг переименуют в «Мои документы»

Многофункциональные центры получат не только новое название, но и оформление

Центры госуслуг переименуют в «Мои документы»

Грузинский ресторан «Чито-ра» на «Бауманской» переименовали в «Чичилаки»

В кафе грузинской кухни на «Бауманской» решили поменять название

Грузинский ресторан «Чито-ра» на «Бауманской» переименовали в «Чичилаки»

Как Холон стал городом для детей
Как Холон стал городом для детей За 20 лет израильский Холон превратился из промышленного города в рай для детей — с садами, парками, игровыми площадками, музеями дизайна и комиксов. The Village узнал, как это произошло
Как Холон стал городом для детей

Как Холон стал городом для детей
За 20 лет израильский Холон превратился из промышленного города в рай для детей — с садами, парками, игровыми площадками, музеями дизайна и комиксов. The Village узнал, как это произошло

«Студия Лебедева» провела ребрендинг «Галереи Москва»

Торговый центр в гостинице «Москва» получил новое название, а также фирменный стиль от «Студии Лебедева».

«Студия Лебедева» провела ребрендинг «Галереи Москва»

Магазинам «Пятёрочка» устроят ребрендинг

Магазинам «Пятёрочка» в Москве и Петербурге устроят ребрендинг. Компания X5 подготовила новый логотип — красное яблоко — и слоган — «Есть чем удивить!»

Магазинам «Пятёрочка» устроят ребрендинг

«Винзавод» сменил фирменный стиль

Студия Firma Super Brand придумала новый фирменный стиль и логотип для Центра современного искусства «Винзавод».

«Винзавод» сменил фирменный стиль

Политехнический музей проведёт ребрендинг

Политехническому музею разработают новый логотип и фирменный стиль.

Политехнический музей проведёт ребрендинг

Как ведётся ребрендинг московских театров The Village изучил новые фирменные стили для Театра имени Пушкина, Театра Маяковского и Театра Ермоловой.

Как ведётся ребрендинг московских театров

Город в образе: Авторы логотипов Амстердама, Мадрида и Пулы — о брендинге города
Город в образе: Авторы логотипов Амстердама, Мадрида и Пулы — о брендинге города Разработчики известных городских логотипов рассказали The Village, на чём должен строиться визуальный образ города, и оценили работы, лидирующие в конкурсе на лого и слоган Киева.
Город в образе: Авторы логотипов Амстердама, Мадрида и Пулы — о брендинге города

Город в образе: Авторы логотипов Амстердама, Мадрида и Пулы — о брендинге города
Разработчики известных городских логотипов рассказали The Village, на чём должен строиться визуальный образ города, и оценили работы, лидирующие в конкурсе на лого и слоган Киева.

«Аэроэкспресс» проводит ребрендинг Новым логотипом «Аэроэкспресса» стала звезда из пяти самолетов.

«Аэроэкспресс» проводит ребрендинг

В сети занялись ребрендингом российской полиции Новый логотип и фирменный стиль, рабочие Ё-мобили, прозрачные участки и дружелюбные полицейские — дизайнеры студии Smart Heart предложили своё видение российской полиции.

В сети занялись ребрендингом российской полиции

«Аэроэкспресс» запустил новые экспрессы «Рэкс» «Аэроэкспресс» провел ребрендинг подмосковных экспрессов: теперь они синего цвета и имеют логотип в виде собаки.

«Аэроэкспресс» запустил новые экспрессы «Рэкс»

Сбербанк стал слишком стар?
Сбербанк стал слишком стар? "Однажды начавшись, реструктуризация уже никогда не закончится." (Алексей Санаев)
Сбербанк стал слишком стар?

Сбербанк стал слишком стар?
"Однажды начавшись, реструктуризация уже никогда не закончится." (Алексей Санаев)