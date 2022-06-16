Как готовят блюда для кулинарии супермаркета От проверки продуктов в лаборатории до полки в магазине
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Как выглядит новый жесткий дискаунтер «Чижик» Первые магазины открылись в Москве и Подмосковье, сравниваем цены с «Пятерочкой»
«Пятерочка» открыла магазин без персонала. Войти можно по QR-коду, а расплатиться — в приложении
Uniqlo анонсировал дату открытия roadside-магазина в Подмосковье (обновлено)
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Теперь «Макдоналдс» есть даже в «Перекрестке»
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«Перекресток» и «Пятерочка» тестируют продуктоматы, из которых можно забрать готовый заказ
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В «Пятерочке» и «Перекрестке» установили умный планшет. Он помогает выбрать вино и найти товар
Устройство поможет и сотрудникам
Продуктовые магазины сократили режим работы на время карантина
Но некоторые продолжают работать на полной мощности
В «Яндекс.Картах» теперь можно посмотреть актуальные скидки супермаркетов
Предложения обновляются ежедневно
Какие продукты жители мегаполисов покупают онлайн
Лук, яйца и картошка — спасут от голода немножко
«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ
Для покупателей сделают два специальных маршрута
«Перекресток» открывает специальные зоны для приверженцев ЗОЖ
В них продают правильное питание и экологичную бытовую химию
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Заказы AliExpress теперь можно забрать в «Пятерочке», «Перекрестке» и «Карусели»
Посылки будут хранить на кассах или в постаматах
Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка» Новый формат склада-супермаркета, который поможет собирать заказы быстрее
Лучшие приложения по доставке продуктов по версии Роскачества
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Получить карту сроком на два года можно до 26 декабря
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Есть вопрос: «Что делать, если испортил вещь в супермаркете?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане.
«Перекрёсток» и «Пятёрочка» попросились на вокзалы
Владельцы X5 Retail Group обсуждают с «РЖД» возможность открывать на российских вокзалах свои супермаркеты.
Питерская торговая сеть «Лента» приходит в Москву
Первый магазин петербургского ретейлера «Лента» откроется в торговом центре ВДНХ в апреле 2013 года.
В «Магнолиях» появились кассы самообслуживания
В супермаркетах «Магнолия» на Покровке и в Большом Факельном переулке теперь можно расплачиваться за товары без помощи кассира.