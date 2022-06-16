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МЫ В СОЦСЕТЯХ

X5 Group купила 15 магазинов финской сети Prisma. Они станут «Перекрестками»
16 июня 2022

X5 Group купила 15 магазинов финской сети Prisma. Они станут «Перекрестками»

От владельца ларька до карьерного потолка
Спецпроект
От владельца ларька до карьерного потолка Найди свое место в ритейле
От владельца ларька до карьерного потолка
Спецпроект

От владельца ларька до карьерного потолка
Найди свое место в ритейле

«Ашан» изменит концепцию своих гипермаркетов. Внутри появятся сторонние магазины
9 июля 2021

«Ашан» изменит концепцию своих гипермаркетов. Внутри появятся сторонние магазины

Как готовят блюда для кулинарии супермаркета
Как готовят блюда для кулинарии супермаркета От проверки продуктов в лаборатории до полки в магазине
Как готовят блюда для кулинарии супермаркета

Как готовят блюда для кулинарии супермаркета
От проверки продуктов в лаборатории до полки в магазине

От доставки еды до украшения-коронавируса: Вдохновляющие истории бизнеса, пережившего очередной кризис
От доставки еды до украшения-коронавируса: Вдохновляющие истории бизнеса, пережившего очередной кризис Наши лучшие тексты года о предпринимателях, успехах и сложностях
От доставки еды до украшения-коронавируса: Вдохновляющие истории бизнеса, пережившего очередной кризис

От доставки еды до украшения-коронавируса: Вдохновляющие истории бизнеса, пережившего очередной кризис
Наши лучшие тексты года о предпринимателях, успехах и сложностях

Дорогая и любимая: Как «Азбука вкуса» пережила несколько финансовых кризисов
Дорогая и любимая: Как «Азбука вкуса» пережила несколько финансовых кризисов Но не снизила цены
Дорогая и любимая: Как «Азбука вкуса» пережила несколько финансовых кризисов

Дорогая и любимая: Как «Азбука вкуса» пережила несколько финансовых кризисов
Но не снизила цены

Как выглядит новый жесткий дискаунтер «Чижик»
Как выглядит новый жесткий дискаунтер «Чижик» Первые магазины открылись в Москве и Подмосковье, сравниваем цены с «Пятерочкой»
Как выглядит новый жесткий дискаунтер «Чижик»

Как выглядит новый жесткий дискаунтер «Чижик»
Первые магазины открылись в Москве и Подмосковье, сравниваем цены с «Пятерочкой»

23 октября 2020

«Пятерочка» открыла магазин без персонала. Войти можно по QR-коду, а расплатиться — в приложении

Uniqlo анонсировал дату открытия roadside-магазина в Подмосковье (обновлено)

Ее перенесли с мая на август

Uniqlo анонсировал дату открытия roadside-магазина в Подмосковье (обновлено)

Как выглядит первый супермаркет «Перекресток» в новом концепте

Что теперь есть в магазине

Как выглядит первый супермаркет «Перекресток» в новом концепте

Теперь «Макдоналдс» есть даже в «Перекрестке»

Пока бигмак между покупками можно съесть только в Подмосковье

Теперь «Макдоналдс» есть даже в «Перекрестке»

«Перекресток» и «Пятерочка» тестируют продуктоматы, из которых можно забрать готовый заказ

Еще одна возможность бесконтактного шопинга

«Перекресток» и «Пятерочка» тестируют продуктоматы, из которых можно забрать готовый заказ

Как сделать покупки в супермаркете максимально быстро
Как сделать покупки в супермаркете максимально быстро Советуют сотрудники сервисов доставки продуктов из магазинов
Как сделать покупки в супермаркете максимально быстро

Как сделать покупки в супермаркете максимально быстро
Советуют сотрудники сервисов доставки продуктов из магазинов

«Глобус гурмэ» откроет на Патриарших магазин в новом формате

150 торговых квадратов у дома

«Глобус гурмэ» откроет на Патриарших магазин в новом формате

В «Пятерочке» и «Перекрестке» установили умный планшет. Он помогает выбрать вино и найти товар

Устройство поможет и сотрудникам

В «Пятерочке» и «Перекрестке» установили умный планшет. Он помогает выбрать вино и найти товар

Продуктовые магазины сократили режим работы на время карантина

Но некоторые продолжают работать на полной мощности

Продуктовые магазины сократили режим работы на время карантина

В «Яндекс.Картах» теперь можно посмотреть актуальные скидки супермаркетов

Предложения обновляются ежедневно

В «Яндекс.Картах» теперь можно посмотреть актуальные скидки супермаркетов

Какие продукты жители мегаполисов покупают онлайн

Лук, яйца и картошка — спасут от голода немножко

Какие продукты жители мегаполисов покупают онлайн

Кондитерские «Аленка» превратят в полноценные супермаркеты

С мясом и диетическими продуктами

Кондитерские «Аленка» превратят в полноценные супермаркеты

«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ

Для покупателей сделают два специальных маршрута

«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ

«Перекресток» открывает специальные зоны для приверженцев ЗОЖ

В них продают правильное питание и экологичную бытовую химию

«Перекресток» открывает специальные зоны для приверженцев ЗОЖ

Как магазины «Мясновъ» и «Отдохни» сменили название и внешний вид
Как магазины «Мясновъ» и «Отдохни» сменили название и внешний вид Торговая сеть из нулевых открывает магазины в новом формате, но не отказывается от прилавков
Как магазины «Мясновъ» и «Отдохни» сменили название и внешний вид

Как магазины «Мясновъ» и «Отдохни» сменили название и внешний вид
Торговая сеть из нулевых открывает магазины в новом формате, но не отказывается от прилавков

Заказы AliExpress теперь можно забрать в «Пятерочке», «Перекрестке» и «Карусели»

Посылки будут хранить на кассах или в постаматах

Заказы AliExpress теперь можно забрать в «Пятерочке», «Перекрестке» и «Карусели»

Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка»
Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка» Новый формат склада-супермаркета, который поможет собирать заказы быстрее
Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка»

Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка»
Новый формат склада-супермаркета, который поможет собирать заказы быстрее

Как экономить на еде
Как экономить на еде 5 способов тратить на продукты меньше без вреда для здоровья
Как экономить на еде

Как экономить на еде
5 способов тратить на продукты меньше без вреда для здоровья

Лучшие приложения по доставке продуктов по версии Роскачества

Специалисты оценили 24 онлайн-супермаркета

Лучшие приложения по доставке продуктов по версии Роскачества

Обязать супермаркеты принимать бутылки и пластиковую посуду

Соответствующий законопроект разработала «Справедливая Россия»

Обязать супермаркеты принимать бутылки и пластиковую посуду

«Азбука вкуса» убрала все кассы самообслуживания в своих магазинах

Оборудование не пользовалось спросом и было невыгодным

«Азбука вкуса» убрала все кассы самообслуживания в своих магазинах

«Азбука вкуса», «Ашан» и IKEA проведут бесплатные экскурсии по производству

Мероприятия пройдут в рамках акции «День без турникетов»

«Азбука вкуса», «Ашан» и IKEA проведут бесплатные экскурсии по производству

Третий магазин «Золотое яблоко» с новыми брендами откроется в «Метрополисе»

В честь открытия 3 тысячи покупателей получат бесплатные бьюти-боксы

Третий магазин «Золотое яблоко» с новыми брендами откроется в «Метрополисе»

«Вкусвилл» планирует развивать формат магазинов без продавцов и видеокамер

Сейчас более десяти микромаркетов работают в офисах и бизнес-центрах Москвы

«Вкусвилл» планирует развивать формат магазинов без продавцов и видеокамер

«Перекресток» выпустил приложение для самостоятельного сканирования и оплаты покупок

Пока оно работает только в нескольких московских супермаркетах

«Перекресток» выпустил приложение для самостоятельного сканирования и оплаты покупок

Как менялся московский бизнес в 2018 году
Как менялся московский бизнес в 2018 году Супермаркеты будущего, косметика от блогеров, бум коворкингов и другие тренды года в наших публикациях
Как менялся московский бизнес в 2018 году

Как менялся московский бизнес в 2018 году
Супермаркеты будущего, косметика от блогеров, бум коворкингов и другие тренды года в наших публикациях

Гипермаркеты Metro временно выдают карты клиента всем желающим

Получить карту сроком на два года можно до 26 декабря

Гипермаркеты Metro временно выдают карты клиента всем желающим

«Магнит» откажется от гипермаркетов и откроет магазины нового формата с дегустациями

Также у ретейлера появятся собственные торгово-развлекательные центры

«Магнит» откажется от гипермаркетов и откроет магазины нового формата с дегустациями

Сеть супермаркетов «Смартори» приостановила работу

По данным «РБК», проект находится на грани закрытия

Сеть супермаркетов «Смартори» приостановила работу

Кредиторы подали иск о банкротстве сети супермаркетов «Я любимый»

Компания просрочила долг размером 2,57 миллиона рублей

Кредиторы подали иск о банкротстве сети супермаркетов «Я любимый»

«Азбука вкуса» начала открывать полноценные кафе с официантами

Заведения работают при супермаркетах сети

«Азбука вкуса» начала открывать полноценные кафе с официантами

В «Пятерочках» и «Каруселях» начали тестировать метки для определения свежести продуктов

Датчики-хамелеоны темнеют при нарушении температурного режима

В «Пятерочках» и «Каруселях» начали тестировать метки для определения свежести продуктов

Аналитики обнаружили зависимость россиян от промоакций

Рекламные предложения стали самой популярной стратегией экономии денег

Аналитики обнаружили зависимость россиян от промоакций

На месте магазинов «Я любимый» откроют супермаркеты Billa

В Москве и области появятся 26 новых точек немецкого ретейлера

На месте магазинов «Я любимый» откроют супермаркеты Billa

«Если бабушка покупает только курицу по акции, она нас тащит на дно»
«Если бабушка покупает только курицу по акции, она нас тащит на дно» Как устроена система скидок в супермаркетах, на какие товары ставят желтые ценники и работает ли трюк с 99 копейками
«Если бабушка покупает только курицу по акции, она нас тащит на дно»

«Если бабушка покупает только курицу по акции, она нас тащит на дно»
Как устроена система скидок в супермаркетах, на какие товары ставят желтые ценники и работает ли трюк с 99 копейками

«Ашан» опроверг обвинения в продаже санкционного сыра

Ранее в супермаркете уничтожили импортную продукцию

«Ашан» опроверг обвинения в продаже санкционного сыра

X5 Retail Group продаст магазины «Перекресток-Экспресс»

Доля сети «Перекресток-Экспресс» в выручке X5 незначительна

X5 Retail Group продаст магазины «Перекресток-Экспресс»

Сеть супермаркетов «Бахетле» выставили на продажу

Сеть оценена в 10 миллиардов рублей

Сеть супермаркетов «Бахетле» выставили на продажу

«Азбука вкуса» и «Билла» оштрафованы за несоблюдение безопасности продуктов

Так, в магазинах «Азбуки вкуса» выявили необработанные холодильники

«Азбука вкуса» и «Билла» оштрафованы за несоблюдение безопасности продуктов

Как устроены супермаркет, канализация и производство жвачки
Как устроены супермаркет, канализация и производство жвачки 7 самых интересных репортажей о том, как на самом деле все устроено
Как устроены супермаркет, канализация и производство жвачки

Как устроены супермаркет, канализация и производство жвачки
7 самых интересных репортажей о том, как на самом деле все устроено

«Перекресток» запустит онлайн-супермаркет

Проект должен заработать в начале 2017 года

«Перекресток» запустит онлайн-супермаркет

Как устроен супермаркет

Как устроен супермаркетПочему из всех касс работает всего несколько, куда девается «просрочка» и что заставляет покупателей тратить больше денег — The Village узнал тонкости работы магазина

Как устроен супермаркет

Как устроен супермаркет
Почему из всех касс работает всего несколько, куда девается «просрочка» и что заставляет покупателей тратить больше денег — The Village узнал тонкости работы магазина

Где россияне покупают продукты

Чтобы сэкономить, граждане идут за продовольствием в сетевые магазины

Где россияне покупают продукты

В Москве открылся кондитерский супермаркет «Алёнка»

В магазине продаётся продукция компаний «Красный октябрь», «Бабаевский» и «РотФронт»

В Москве открылся кондитерский супермаркет «Алёнка»

«Ашан» запустил в Москве сеть «магазинов у дома»

Новые магазины французского ритейлера называются «Каждый день»

«Ашан» запустил в Москве сеть «магазинов у дома»

Магазин «Точка I Калашный, 9»
Магазин «Точка I Калашный, 9» Магазин владельцев кафе Crabs are Coming с продуктами на каждый день, кулинарными книгами и журналами про еду, с бытовой химией, азиатскими продуктами и небольшим кафе
Магазин «Точка I Калашный, 9»

Магазин «Точка I Калашный, 9»
Магазин владельцев кафе Crabs are Coming с продуктами на каждый день, кулинарными книгами и журналами про еду, с бытовой химией, азиатскими продуктами и небольшим кафе

Есть вопрос: «Что делать, если испортил вещь в супермаркете?»
Есть вопрос: «Что делать, если испортил вещь в супермаркете?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане.
Есть вопрос: «Что делать, если испортил вещь в супермаркете?»

Есть вопрос: «Что делать, если испортил вещь в супермаркете?»
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане.

«Перекрёсток» и «Пятёрочка» попросились на вокзалы

Владельцы X5 Retail Group обсуждают с «РЖД» возможность открывать на российских вокзалах свои супермаркеты.

«Перекрёсток» и «Пятёрочка» попросились на вокзалы

Питерская торговая сеть «Лента» приходит в Москву

Первый магазин петербургского ретейлера «Лента» откроется в торговом центре ВДНХ в апреле 2013 года.

Питерская торговая сеть «Лента» приходит в Москву

В «Магнолиях» появились кассы самообслуживания

В супермаркетах «Магнолия» на Покровке и в Большом Факельном переулке теперь можно расплачиваться за товары без помощи кассира.

В «Магнолиях» появились кассы самообслуживания

Супермаркет без кассиров откроется в Москве Первый интеллектуальный магазин «ПеПяКа», где всех кассиров заменят чипы RFID и специальные терминалы оплаты, обещают открыть летом 2013 года.

Супермаркет без кассиров откроется в Москве

В Москву приходит сеть супермаркетов 7-Eleven Известная сеть супермаркетов 7-Eleven, которая открывает небольшие круглосуточные магазины в спальных районах, появится в России в этом году.

В Москву приходит сеть супермаркетов 7-Eleven

В московском метро может появиться виртуальный супермаркет Столичные чиновники предложили администрации метро взять пример с Сеула и создать в подземке онлайн-супермаркет — впрочем, пока в метро ограничились классической музыкой.

В московском метро может появиться виртуальный супермаркет

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ