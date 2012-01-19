Департамент торговли и услуг предложил метрополитену открыть виртуальный супермаркет по примеру Сеула, об этом сообщает газета «Известия». Магазин представляет собой стенды с изображением продуктов, ценой, описанием, а также QR-кодами — с их помощью продукты можно заказать на дом, не выходя из подземки. Столичные чиновники подсмотрели эту идею у сеульского метро, где стенды магазина Homeplus есть почти на каждой станции.

По словам замглавы департамента торговли и услуг Никиты Кузнецова, основная цель проекта — развитие интернет-торговли в Москве. Чиновники считают, что к 2016 году объемы продаж через сеть могут увеличиться в десятки раз, а подобное нововведение будет не только экономить время москвичей, но и способствовать созданию образа столицы как высокотехнологичного города. Если администрация метро идею одобрит, ее внедрят в ближайшие три года.