В московском метро может появиться виртуальный супермаркет Столичные чиновники предложили администрации метро взять пример с Сеула и создать в подземке онлайн-супермаркет — впрочем, пока в метро ограничились классической музыкой.
Департамент торговли и услуг предложил метрополитену открыть виртуальный супермаркет по примеру Сеула, об этом сообщает газета «Известия». Магазин представляет собой стенды с изображением продуктов, ценой, описанием, а также QR-кодами — с их помощью продукты можно заказать на дом, не выходя из подземки. Столичные чиновники подсмотрели эту идею у сеульского метро, где стенды магазина Homeplus есть почти на каждой станции.
По словам замглавы департамента торговли и услуг Никиты Кузнецова, основная цель проекта — развитие интернет-торговли в Москве. Чиновники считают, что к 2016 году объемы продаж через сеть могут увеличиться в десятки раз, а подобное нововведение будет не только экономить время москвичей, но и способствовать созданию образа столицы как высокотехнологичного города. Если администрация метро идею одобрит, ее внедрят в ближайшие три года.
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Ожидают московское метро и другие инновации. В течение года на некоторых станциях могут заработать бесплатные точки Wi-Fi — пока в тестовом режиме. А с сегодняшнего дня и до конца месяца на эскалаторах будет звучать классическая музыка. Сменить репертуар предложили сами пассажиры, оставляющие свои пожелания на пейджере администрации.
Теперь каждый час днем и каждые пять минут по утрам пассажиры московского метро будут слышать фрагменты произведений Георгия Свиридова, Петра Чайковского, Михаила Огинского, Жака Оффенбаха, Моцарта и Бетховена. Эксперты отмечают, что классическая музыка в подземке благотворно сказывается на психике пассажиров и настраивает на позитив, а на станциях, где звучит классика, даже отмечается снижение криминогенной обстановки.
Помимо транслирования музыки, подземное радио также будет рассказывать об интересных фактах и памятных событиях из отечественной истории: например, о юбилее оперы «Евгений Онегин» в Большом театре, открытии первого в России технического учебного заведения для женщин, прорыве блокады Ленинграда и др.
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Комментарии
в переходах между станциями в принципе все бы органично смотрелось - большинство типовые, с плиточкой)
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