Сеть 7-Eleven на сегодняшний день насчитывает сорок тысяч магазинов по всему миру, особой популярностью они пользуются в Японии и других азиатских странах, где красная семерка на полосатом фоне мелькает чуть ли не на каждом углу. В 7-Eleven можно купить самые обычные продукты, бытовую химию и промтовары, телефонные карты и другие нужные мелочи. Еще здесь можно выпить кофе и перекусить свежей выпечкой. Причем в каждой стране учитываются национальные привычки: в США продают хот-доги и прочий фастфуд, а в Китае — горячие супы. Также сеть выпускает продукты под собственной маркой: полузамороженные напитки Slurpee и Big Gulp в знаменитых больших стаканах. Изначально магазины сети работали с 7 утра до 11 вечера — отсюда и название. Но затем (первой из крупных розничных сетей) 7-Eleven перешла на круглосуточный режим без выходных, что для Европы, например, где поздним вечером купить продукты довольно сложно, очевидное преимущество.