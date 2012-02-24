Все продукты в «супермаркете будущего» снабдят радиочастотными чипами RFID, эта технология позволит не выкладывать товары на транспортную ленту. Стоимость содержимого тележки посчитают на выходе, а расплатиться можно будет через специальный терминал с помощью банковской карты или даже мобильного телефона.

Умными в магазине станут даже полки, которые будут оповещать менеджеров, какие товары заканчиваются в зале или на складе. Создатели супермаркета также планируют ввести систему распознавания лиц для ведения возрастной статистики по покупателям. Всё это позволит сократить издержки как минимум на 20 %.

Первым пилотным магазином, где опробуют инновационный подход к продажам, станет супермаркет «ПеПяКа» на территории офиса X5 Retail Group. При этом в партнерах компании значится корпорация «Роснано», а общая сумма инвестиций составляет 350 миллионов рублей.

Эксперты, впрочем, настроены скептически. Во-первых, технология RFID имеет свои недостатки: метки плохо читаются с металлических поверхностей и емкостей с жидкостями. А если товар завернуть в фольгу, сигнал и вовсе не пройдет. Но главная проблема — за чей счет устанавливать метки RFID, каждая из которых стоит три рубля. Например, американская сесть Wal-Mart уже много лет внедряет эти технологии, но до сих пор не сумела договориться с поставщиками.