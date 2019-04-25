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Новости

Россияне впервые за 10 лет сократили траты в зарубежных интернет-магазинах

И как ни странно, это не из-за медлительности почты России

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Новости

Россияне впервые за 10 лет сократили траты в зарубежных интернет-магазинах И как ни странно, это не из-за медлительности почты России

Новости

Москвичи резко увеличили покупки после открытия ТЦ

Больше всего покупают товары для дома и дачи

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Новости

Москвичи резко увеличили покупки после открытия ТЦ Больше всего покупают товары для дома и дачи

Новости

Россия заняла четвертое место в мире по военным расходам

За год траты выросли на 4,5 %

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Новости

Россия заняла четвертое место в мире по военным расходам За год траты выросли на 4,5 %

Новости

Регионы с самыми высокими и низкими расходами на еду

Пандемия ухудшит ситуацию

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Новости

Регионы с самыми высокими и низкими расходами на еду Пандемия ухудшит ситуацию

Новости

Сбербанк зафиксировал уменьшение расходов россиян. Траты на алкоголь при этом резко выросли

Покупатели делают запасы на черный день

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Новости

Сбербанк зафиксировал уменьшение расходов россиян. Траты на алкоголь при этом резко выросли Покупатели делают запасы на черный день

На что живет лесби-пара
Семейный бюджет
На что живет лесби-параПервое свидание, знакомство с родителями и меню на неделю в телеграме
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На что живет лесби-пара
Семейный бюджет

На что живет лесби-пара Первое свидание, знакомство с родителями и меню на неделю в телеграме

Новости

Сколько Москва потратит на фестивали в 2020 году

С каждым годом все больше

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Новости

Сколько Москва потратит на фестивали в 2020 году С каждым годом все больше

Новости

На какие приложения россияне тратят больше всего денег и времени

За 2019 год россияне купили приложений на миллиард долларов

0
Новости

На какие приложения россияне тратят больше всего денег и времени За 2019 год россияне купили приложений на миллиард долларов

На что живут доставщики еды, консьержки и разные семьи
Личный счёт
На что живут доставщики еды, консьержки и разные семьиЛучшие истории о заработке, тратах и совместном ведении бюджета
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На что живут доставщики еды, консьержки и разные семьи
Личный счёт

На что живут доставщики еды, консьержки и разные семьи Лучшие истории о заработке, тратах и совместном ведении бюджета

Новости

Сколько Москва потратит на Новый год

И почему оформление подорожало, хотя конструкции использовали прошлогодние

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Новости

Сколько Москва потратит на Новый год И почему оформление подорожало, хотя конструкции использовали прошлогодние

Новости

Сколько россиян берут кредит, чтобы купить подарки на Новый год

Новогодние траты в этом году достигнут максимума

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Новости

Сколько россиян берут кредит, чтобы купить подарки на Новый год Новогодние траты в этом году достигнут максимума

Новости

На какую сумму облагородили Москву в этом году

На эти деньги можно построить еще один Крымский мост

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Новости

На какую сумму облагородили Москву в этом году На эти деньги можно построить еще один Крымский мост

Новости

Россияне потратят на празднование Нового года рекордную сумму. Половина денег уйдет на подарки

Почему вырос бюджет и на что его расходуют

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Новости

Россияне потратят на празднование Нового года рекордную сумму. Половина денег уйдет на подарки Почему вырос бюджет и на что его расходуют

Новости

Где в России быстрее и медленнее всего растут зарплаты

Средний по стране доход составил 40 тысяч рублей

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Новости

Где в России быстрее и медленнее всего растут зарплаты Средний по стране доход составил 40 тысяч рублей

Новости

Пекарни обогнали фастфуд по тратам россиян

Новый тренд на рынке объясняют желанием перекусить на ходу

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Новости

Пекарни обогнали фастфуд по тратам россиян Новый тренд на рынке объясняют желанием перекусить на ходу

Новости

Москвичи стали больше тратить на развлечения и чаще ходить в ТЦ

При этом расходы жителей столицы на досуг все равно остаются ниже, чем по миру

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Новости

Москвичи стали больше тратить на развлечения и чаще ходить в ТЦ При этом расходы жителей столицы на досуг все равно остаются ниже, чем по миру

Новости

Где в России больше всего тратят на алкоголь и сигареты

Расходы на эти товары составляют 3 % от общего числа

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Новости

Где в России больше всего тратят на алкоголь и сигареты Расходы на эти товары составляют 3 % от общего числа

Новости

Сколько мэрия потратит на празднование Дня города

Праздник совпадет с выборами в Мосгордуму

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Новости

Сколько мэрия потратит на празднование Дня города Праздник совпадет с выборами в Мосгордуму

Новости

Более половины россиян покупают товары только по акциям

Показатель растет каждый год

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Новости

Более половины россиян покупают товары только по акциям Показатель растет каждый год

«Я очень дешево съездил за границу»
Личные финансы
«Я очень дешево съездил за границу»Люди, которые сумели сэкономить на отдыхе в Европе — о том, как это им удалось
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«Я очень дешево съездил за границу»
Личные финансы

«Я очень дешево съездил за границу» Люди, которые сумели сэкономить на отдыхе в Европе — о том, как это им удалось

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