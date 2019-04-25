Россияне впервые за 10 лет сократили траты в зарубежных интернет-магазинах
И как ни странно, это не из-за медлительности почты России
Россияне впервые за 10 лет сократили траты в зарубежных интернет-магазинах И как ни странно, это не из-за медлительности почты России
Москвичи резко увеличили покупки после открытия ТЦ
Больше всего покупают товары для дома и дачи
Москвичи резко увеличили покупки после открытия ТЦ Больше всего покупают товары для дома и дачи
Россия заняла четвертое место в мире по военным расходам За год траты выросли на 4,5 %
Регионы с самыми высокими и низкими расходами на еду Пандемия ухудшит ситуацию
Сбербанк зафиксировал уменьшение расходов россиян. Траты на алкоголь при этом резко выросли
Покупатели делают запасы на черный день
Сбербанк зафиксировал уменьшение расходов россиян. Траты на алкоголь при этом резко выросли Покупатели делают запасы на черный день
На что живет лесби-пара Первое свидание, знакомство с родителями и меню на неделю в телеграме
Сколько Москва потратит на фестивали в 2020 году С каждым годом все больше
На какие приложения россияне тратят больше всего денег и времени
За 2019 год россияне купили приложений на миллиард долларов
На какие приложения россияне тратят больше всего денег и времени За 2019 год россияне купили приложений на миллиард долларов
На что живут доставщики еды, консьержки и разные семьи Лучшие истории о заработке, тратах и совместном ведении бюджета
Сколько Москва потратит на Новый год
И почему оформление подорожало, хотя конструкции использовали прошлогодние
Сколько Москва потратит на Новый год И почему оформление подорожало, хотя конструкции использовали прошлогодние
Сколько россиян берут кредит, чтобы купить подарки на Новый год
Новогодние траты в этом году достигнут максимума
Сколько россиян берут кредит, чтобы купить подарки на Новый год Новогодние траты в этом году достигнут максимума
На какую сумму облагородили Москву в этом году
На эти деньги можно построить еще один Крымский мост
На какую сумму облагородили Москву в этом году На эти деньги можно построить еще один Крымский мост
Россияне потратят на празднование Нового года рекордную сумму. Половина денег уйдет на подарки
Почему вырос бюджет и на что его расходуют
Россияне потратят на празднование Нового года рекордную сумму. Половина денег уйдет на подарки Почему вырос бюджет и на что его расходуют
Где в России быстрее и медленнее всего растут зарплаты
Средний по стране доход составил 40 тысяч рублей
Где в России быстрее и медленнее всего растут зарплаты Средний по стране доход составил 40 тысяч рублей
Пекарни обогнали фастфуд по тратам россиян
Новый тренд на рынке объясняют желанием перекусить на ходу
Пекарни обогнали фастфуд по тратам россиян Новый тренд на рынке объясняют желанием перекусить на ходу
Москвичи стали больше тратить на развлечения и чаще ходить в ТЦ
При этом расходы жителей столицы на досуг все равно остаются ниже, чем по миру
Москвичи стали больше тратить на развлечения и чаще ходить в ТЦ При этом расходы жителей столицы на досуг все равно остаются ниже, чем по миру
Где в России больше всего тратят на алкоголь и сигареты
Расходы на эти товары составляют 3 % от общего числа