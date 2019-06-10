«Яндекс» открыл магазин «Лавка» в Хамовниках. Заказы обещают доставлять за 15 минут Новый сервис работает через приложение «Яндекс.Еда»
«Яндекс» запустил пилотный проект «Лавка» — интеллектуальный магазин у дома. Пока он работает только в Хамовниках.
Все товары хранятся в собственном магазине компании, но купить их можно, только заказав доставку. По словам Ильи Красильщика, который представил проект, ее длительность не превысит 15 минут. Он отметил, что за первый месяц тестирования «Яндекс» доставил около тысячи пробных заказов в среднем за десять минут.
Сейчас товары доставляют бесплатно. Для заказа нужно установить последнюю версию приложения «Яндекс.Еда», а затем ввести свой адрес. Если он совпадет с зоной доставки (Хамовники с внешней стороны Садового кольца, кроме домов в районе Плющихи), то «Лавка» появится на экране в первую очередь.
В «Яндексе» подчеркнули, что хотят сделать заказ продуктов таким же простым, как вызов такси. Если проект окажется успешным, то оставшуюся часть района также включат в зону доставки.
Источник: Илья Красильщик
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