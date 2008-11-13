«Кухня на районе» начала доставлять завтраки из яиц от Eggsellent
Меню будут менять каждую неделю
Eggsellent весь февраль будет готовить кинозавтраки. И даже в будние дни!
Завтраки будут проходить в ЗОЖ-кафе Hello People в течение всего дня
Завтракать каждую неделю с новым человеком Чтобы расширять круг общения, узнавать новое, вдохновляться и менять мышление
«Индекс завтрака»: Какая часть зарплаты уходит на завтрак
Москвичи тратят на яйцо, молоко, хлеб и фрукты 2,2 % ежедневного дохода
В ресторане «Тамани» появились завтраки
Ежедневно с 10:00 до 12:00 в ресторане готовят завтраки из блюд национальных кухонь
Поркеттерия от Ламберти, бар с паровыми булочками и еще 9 открытий сентября The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца
Ресторан в 354 метрах над землей, соседский ресторанный день и завтраки на любой вкус Главные гастрономические события недели
В магазине «Точка I Калашный, 9» появились завтраки
Посетителям предлагают тосты, каши и йогурты
В ресторане «Воронеж» появились завтраки
Бренд-шеф ресторана предлагает посетителям на завтрак более 60 блюд
Владелец Studio и Local открывает кафе для завтраков Benedict
Новое заведение будет находиться на Пречистенской набережной
Булочная «Батон» запустила доставку завтраков
В завтрак от «Батона» входят булочки, свежий хлеб, масло, мармелад и молотый кофе
В ресторане Lesartists появились бранчи
В меню — брускетта (520–580 рублей), омлет (540 рублей) и блинчики (320 рублей)
В киоске с едой навынос «Профессор Пуф» появились завтраки
Завтраки подают с 08:00 до 12:00 только по будним дням
Кюкю — азербайджанский омлет с сыром и шпинатом В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар ресторана Cook'kareku Алексей Берзин рассказывает, как приготовить кюкю
Греческий завтрак: Бублики кулури с дзадзики В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар греческого ресторана Molon Lave Стаматис Цилиас рассказывает, как приготовить дзадзики с традиционным греческим бубликом кулури
Завтраки дома: Каша из полбы с огурцом и гранатом В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар ресторана ЦДЛ Фёдор Верин рассказывает, как приготовить традиционную русскую кашу из полбы с огурцом и зёрнами граната
Завтраки в «Бутербро» с 08:30 до полудня
В «Бутербро» в саду «Эрмитаж» теперь готовят завтраки