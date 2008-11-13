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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Чем круто завтракать в 2022 году? 5 рецептов с манго для отличного начала дня
Промо
Чем круто завтракать в 2022 году? 5 рецептов с манго для отличного начала дня
Чем круто завтракать в 2022 году? 5 рецептов с манго для отличного начала дня
Промо

Чем круто завтракать в 2022 году? 5 рецептов с манго для отличного начала дня

«Кухня на районе» начала доставлять завтраки из яиц от Eggsellent

Меню будут менять каждую неделю

«Кухня на районе» начала доставлять завтраки из яиц от Eggsellent

Eggsellent весь февраль будет готовить кинозавтраки. И даже в будние дни!

Завтраки будут проходить в ЗОЖ-кафе Hello People в течение всего дня

Eggsellent весь февраль будет готовить кинозавтраки. И даже в будние дни!

Помощник в поиске собеседника для завтрака (обновлено)

Приложение уже доступно в Москве

Помощник в поиске собеседника для завтрака (обновлено)

Завтракать каждую неделю с новым человеком
Завтракать каждую неделю с новым человеком Чтобы расширять круг общения, узнавать новое, вдохновляться и менять мышление
Завтракать каждую неделю с новым человеком

Завтракать каждую неделю с новым человеком
Чтобы расширять круг общения, узнавать новое, вдохновляться и менять мышление

«Индекс завтрака»: Какая часть зарплаты уходит на завтрак

Москвичи тратят на яйцо, молоко, хлеб и фрукты 2,2 % ежедневного дохода

«Индекс завтрака»: Какая часть зарплаты уходит на завтрак

Гранола Granola. Lab
Гранола Granola. Lab Интересные продукты, на которые стоит обратить внимание
Гранола Granola. Lab

Гранола Granola. Lab
Интересные продукты, на которые стоит обратить внимание

«Не сдохни!»: Как правильно завтракать
«Не сдохни!»: Как правильно завтракать Доктор делится полезными утренними рецептами
«Не сдохни!»: Как правильно завтракать

«Не сдохни!»: Как правильно завтракать
Доктор делится полезными утренними рецептами

Завтрак съешь сам: 5 рецептов каш
Завтрак съешь сам: 5 рецептов каш Сладкие и соленые, сложные и простые
Завтрак съешь сам: 5 рецептов каш

Завтрак съешь сам: 5 рецептов каш
Сладкие и соленые, сложные и простые

В ресторане «Тамани» появились завтраки

Ежедневно с 10:00 до 12:00 в ресторане готовят завтраки из блюд национальных кухонь

В ресторане «Тамани» появились завтраки

Поркеттерия от Ламберти, бар с паровыми булочками и еще 9 открытий сентября
Поркеттерия от Ламберти, бар с паровыми булочками и еще 9 открытий сентября The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца
Поркеттерия от Ламберти, бар с паровыми булочками и еще 9 открытий сентября

Поркеттерия от Ламберти, бар с паровыми булочками и еще 9 открытий сентября
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца

Ресторан в 354 метрах над землей, соседский ресторанный день и завтраки на любой вкус
Ресторан в 354 метрах над землей, соседский ресторанный день и завтраки на любой вкус Главные гастрономические события недели
Ресторан в 354 метрах над землей, соседский ресторанный день и завтраки на любой вкус

Ресторан в 354 метрах над землей, соседский ресторанный день и завтраки на любой вкус
Главные гастрономические события недели

Что есть в жару

Еженедельные советы и находки от сотрудников редакции

Что есть в жару

В магазине «Точка I Калашный, 9» появились завтраки

Посетителям предлагают тосты, каши и йогурты

В магазине «Точка I Калашный, 9» появились завтраки

В ресторане «Воронеж» появились завтраки

Бренд-шеф ресторана предлагает посетителям на завтрак более 60 блюд

В ресторане «Воронеж» появились завтраки

Владелец Studio и Local открывает кафе для завтраков Benedict

Новое заведение будет находиться на Пречистенской набережной

Владелец Studio и Local открывает кафе для завтраков Benedict

Булочная «Батон» запустила доставку завтраков

В завтрак от «Батона» входят булочки, свежий хлеб, масло, мармелад и молотый кофе

Булочная «Батон» запустила доставку завтраков

В ресторане Lesartists появились бранчи

В меню — брускетта (520–580 рублей), омлет (540 рублей) и блинчики (320 рублей)

В ресторане Lesartists появились бранчи

В киоске с едой навынос «Профессор Пуф» появились завтраки

Завтраки подают с 08:00 до 12:00 только по будним дням

В киоске с едой навынос «Профессор Пуф» появились завтраки

Кюкю — азербайджанский омлет с сыром и шпинатом
Кюкю — азербайджанский омлет с сыром и шпинатом В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар ресторана Cook'kareku Алексей Берзин рассказывает, как приготовить кюкю
Кюкю — азербайджанский омлет с сыром и шпинатом

Кюкю — азербайджанский омлет с сыром и шпинатом
В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар ресторана Cook'kareku Алексей Берзин рассказывает, как приготовить кюкю

Греческий завтрак: Бублики кулури с дзадзики
Греческий завтрак: Бублики кулури с дзадзики В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар греческого ресторана Molon Lave Стаматис Цилиас рассказывает, как приготовить дзадзики с традиционным греческим бубликом кулури
Греческий завтрак: Бублики кулури с дзадзики

Греческий завтрак: Бублики кулури с дзадзики
В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар греческого ресторана Molon Lave Стаматис Цилиас рассказывает, как приготовить дзадзики с традиционным греческим бубликом кулури

Завтраки дома: Каша из полбы с огурцом и гранатом
Завтраки дома: Каша из полбы с огурцом и гранатом В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар ресторана ЦДЛ Фёдор Верин рассказывает, как приготовить традиционную русскую кашу из полбы с огурцом и зёрнами граната
Завтраки дома: Каша из полбы с огурцом и гранатом

Завтраки дома: Каша из полбы с огурцом и гранатом
В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар ресторана ЦДЛ Фёдор Верин рассказывает, как приготовить традиционную русскую кашу из полбы с огурцом и зёрнами граната

Завтраки в «Бутербро» с 08:30 до полудня

В «Бутербро» в саду «Эрмитаж» теперь готовят завтраки

Завтраки в «Бутербро» с 08:30 до полудня

Завтраки дома: Армянская яичница и каша
Завтраки дома: Армянская яичница и каша В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар ресторана армянской кухни Dolmama Арман Закарян рассказывает, как приготовить современный армянский завтрак
Завтраки дома: Армянская яичница и каша

Завтраки дома: Армянская яичница и каша
В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» шеф-повар ресторана армянской кухни Dolmama Арман Закарян рассказывает, как приготовить современный армянский завтрак

Завтраки дома: Рёшти из бара «Стрелка»
Завтраки дома: Рёшти из бара «Стрелка» В новом выпуске в серии рецептов «Лучшие завтраки Москвы дома» — бренд-шеф бара «Стрелка» Режис Тригель рассказывает, как приготовить рёшти
Завтраки дома: Рёшти из бара «Стрелка»

Завтраки дома: Рёшти из бара «Стрелка»
В новом выпуске в серии рецептов «Лучшие завтраки Москвы дома» — бренд-шеф бара «Стрелка» Режис Тригель рассказывает, как приготовить рёшти

Завтраки дома: Каша из киноа с миндальным молоком из кафе Fresh
Завтраки дома: Каша из киноа с миндальным молоком из кафе Fresh Новый выпуск в серии рецептов «Лучшие завтраки Москвы дома» — основатель вегетарианского кафе Fresh в Москве Ирина Азарова рассказывает, как приготовить кашу из киноа с миндальным молоком
Завтраки дома: Каша из киноа с миндальным молоком из кафе Fresh

Завтраки дома: Каша из киноа с миндальным молоком из кафе Fresh
Новый выпуск в серии рецептов «Лучшие завтраки Москвы дома» — основатель вегетарианского кафе Fresh в Москве Ирина Азарова рассказывает, как приготовить кашу из киноа с миндальным молоком

Подорожавший «Завтрак Uilliam's»

Подорожавший «Завтрак Uilliam's» по-прежнему вкусный

Подорожавший «Завтрак Uilliam's»

Пока ты спал: Ранние завтраки в Москве
Пока ты спал: Ранние завтраки в Москве Где сытно поесть, если в 9:00 уже нужно быть в офисе? The Village собрал ранние завтраки Москвы и познакомился с меню.
Пока ты спал: Ранние завтраки в Москве

Пока ты спал: Ранние завтраки в Москве
Где сытно поесть, если в 9:00 уже нужно быть в офисе? The Village собрал ранние завтраки Москвы и познакомился с меню.

Лимонно-маковые маффины Готовим маффины с лимоном, маком и оливковым маслом

Лимонно-маковые маффины

Американские блины с черникой Блины - распространенное угощение в Америке. Они могут быть не очень приятными на вид из-за сока черники, который окрашивает тесто в черновато-фиолетовый цвет, но насчет вкуса можно не сомневаться.

Американские блины с черникой

6 поздних завтраков в Москве The Village прошелся по кафе и ресторанам Москвы, чтобы выяснить, где в будние дни завтраки подают после полудня, сколько это стоит и из чего они состоят.

6 поздних завтраков в Москве

Афродизиак для девушек Или страдающим диетой девушкам пост категорически противопоказан!

Афродизиак для девушек

«Кафе что ли?!» «Нет! Пироговая Штолле!» На днях вернулась из Питера и спешу поделиться с вами информацией. Думаю, многие уже побывали в этих прекрасных заведениях, кто-то слышал, но никак не мог дойти (как я до недавнего времени), ну а кто-то услышит впервые. Как бы там ни было, пироги как были вкусные, так и остаются. Точнее они не то, что вкусные, они МЕГА вкусные!

«Кафе что ли?!» «Нет! Пироговая Штолле!»

Lemon Curd После занудного трудового дня, я обожаю провести вечер на кухне за освоением новых заманчивых рецептов. Да, это моя слабость, я люблю вкусно поесть, но еще приятнее, когда то, что ты выбираешь, приходится по вкусу близким людям. Вчера избранным рецептом стал - Лимонный Кёрд. Я наткнулась на него в дневнике Влада Пискунова (кстати, очень здорово дядя пишет про еду, полистайте дневник...

Lemon Curd

Злые щели Я сейчас читаю "Божественную комедию" Данте. Его образы мне снятся, символика произведения не дает покоя, я все собираю культурные слои, расшифровываю значение того или иного круга Ада. И с некоторых пор на всём, что я делаю, отражается мрачная атмосфера Божественной комедии.

Злые щели

Lemon Curd Восемь лет назад моя сестра привезла из Англии в подарок красивую баночку с необычайно вкусной лимонной массой. Найти сие лакомство в московских магазинах  не получилось, поэтому пришлось найти рецепт и научиться готовить.

Lemon Curd

CTRL-ALT-Delicious Нет никакой надобности объяснять, почему эта вафельница кажется тяжелее любой другой. Разработанная Крисом Димино в рамках выставки в Школе Изобразительных искусств, вафельница в виде пишущей машинки представляет собой лучшее из "переизобретений": устаревшему продукту, минимально измененному, придали полностью новую функцию.

CTRL-ALT-Delicious

Блюдце полное чудес, или Доброе новое искусство С утра очень хорошо съесть круассан. С эрл греем или черным кенийским. Процесс пробуждения необычайно хорош, когда знаешь, что в буфете лежит шоколадка (когда меня нужно поднять рано утром, моя жена Маша разламывает плитку шоколада у меня над ухом - такой уверенный "хруп" - и вуаля, я уже завязываю шнурки и дожевываю шоку). 

Блюдце полное чудес, или Доброе новое искусство

Fresh seasons
Fresh seasons Наконец наступил сезон, когда все жизнеобеспечение сводится к минимуму. Достаточно натянуть короткие шорты, и сандалии и ты моден, весел и одет. Тоже самое и с едой, салатики из свежих овощей, спелые фрукты, все что требует минимального умения готовить и сочетать вкусы. Помидоры теперь действительно красные, а зелень действительно свежая.
Fresh seasons

Fresh seasons
Наконец наступил сезон, когда все жизнеобеспечение сводится к минимуму. Достаточно натянуть короткие шорты, и сандалии и ты моден, весел и одет. Тоже самое и с едой, салатики из свежих овощей, спелые фрукты, все что требует минимального умения готовить и сочетать вкусы. Помидоры теперь действительно красные, а зелень действительно свежая.

Мальтийская пита-минутка Как же хочется в летнее время оказаться на море, слушать шум прибоя и сидеть в маленькой кафешке на берегу.или хотя бы проснуться в вечно-бегущем городе и укусить что нибудь эдакое,средиземноморское, да еще и быстрое в приготовлении.

Мальтийская пита-минутка

Морковная халва Морковная халва имеет индийское происхождение. Приготовление этого лакомства требует времени, но результат вас приятно удивит. Все продукты почти всегда под рукой, всё полезное и натуральное.

Морковная халва

Десерт «Для любимой» Утро выходного дня. Ты просыпаешься от лучика солнца, скользящего по подушке. Рядом твоя любимая досматривает свой последний, самый сладкий сон. В такие моменты хочется подарить ей что-то нежное, простое и оригинальное…

Десерт «Для любимой»