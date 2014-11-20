«Кухня на районе» начала доставлять завтраки из яиц от Eggsellent
Меню будут менять каждую неделю
«Кухня на районе» начала доставлять завтраки из яиц от Eggsellent Меню будут менять каждую неделю
Eggsellent весь февраль будет готовить кинозавтраки. И даже в будние дни!
Завтраки будут проходить в ЗОЖ-кафе Hello People в течение всего дня
Eggsellent весь февраль будет готовить кинозавтраки. И даже в будние дни! Завтраки будут проходить в ЗОЖ-кафе Hello People в течение всего дня
Помощник в поиске собеседника для завтрака (обновлено) Приложение уже доступно в Москве
Завтракать каждую неделю с новым человеком Чтобы расширять круг общения, узнавать новое, вдохновляться и менять мышление
«Индекс завтрака»: Какая часть зарплаты уходит на завтрак
Москвичи тратят на яйцо, молоко, хлеб и фрукты 2,2 % ежедневного дохода
«Индекс завтрака»: Какая часть зарплаты уходит на завтрак Москвичи тратят на яйцо, молоко, хлеб и фрукты 2,2 % ежедневного дохода
В ресторане «Тамани» появились завтраки
Ежедневно с 10:00 до 12:00 в ресторане готовят завтраки из блюд национальных кухонь
В ресторане «Тамани» появились завтраки Ежедневно с 10:00 до 12:00 в ресторане готовят завтраки из блюд национальных кухонь
Поркеттерия от Ламберти, бар с паровыми булочками и еще 9 открытий сентября The Village рассказывает о главных гастрономических событиях прошедшего месяца
Ресторан в 354 метрах над землей, соседский ресторанный день и завтраки на любой вкус Главные гастрономические события недели
Что есть в жару Еженедельные советы и находки от сотрудников редакции
В магазине «Точка I Калашный, 9» появились завтраки
Посетителям предлагают тосты, каши и йогурты
В магазине «Точка I Калашный, 9» появились завтраки Посетителям предлагают тосты, каши и йогурты
В ресторане «Воронеж» появились завтраки
Бренд-шеф ресторана предлагает посетителям на завтрак более 60 блюд
В ресторане «Воронеж» появились завтраки Бренд-шеф ресторана предлагает посетителям на завтрак более 60 блюд
Владелец Studio и Local открывает кафе для завтраков Benedict
Новое заведение будет находиться на Пречистенской набережной
Владелец Studio и Local открывает кафе для завтраков Benedict Новое заведение будет находиться на Пречистенской набережной
Булочная «Батон» запустила доставку завтраков
В завтрак от «Батона» входят булочки, свежий хлеб, масло, мармелад и молотый кофе
Булочная «Батон» запустила доставку завтраков В завтрак от «Батона» входят булочки, свежий хлеб, масло, мармелад и молотый кофе
В ресторане Lesartists появились бранчи
В меню — брускетта (520–580 рублей), омлет (540 рублей) и блинчики (320 рублей)
В ресторане Lesartists появились бранчи В меню — брускетта (520–580 рублей), омлет (540 рублей) и блинчики (320 рублей)
В киоске с едой навынос «Профессор Пуф» появились завтраки
Завтраки подают с 08:00 до 12:00 только по будним дням