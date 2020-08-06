НШ
Наташа Шляховая
На сайте с 22 апреля 2016
Простые числа
Сколько стоит страховка для кота и собаки От укусов клещей, травм и испорченных обоев
Новое место
На Триумфальной площади открылся бар-корт PAPA Barvillage. Вот зачем туда идтиПервый в России бар Moët Hennessy, коктейли без сахара и джинерия
Новое место
На Триумфальной площади открылся бар-корт PAPA Barvillage. Вот зачем туда идти Первый в России бар Moët Hennessy, коктейли без сахара и джинерия
Маршрут
«Немецкие коттеджи» и дацан в прогулке от «Черной речки» до Елагина островаМикс дореволюционной и сталинской застройки
Маршрут
«Немецкие коттеджи» и дацан в прогулке от «Черной речки» до Елагина острова Микс дореволюционной и сталинской застройки
Ситуация
«Смерть яхтинга»: Почему в Петербурге закрыли главный яхт-клуб И построят ли на его месте жилье для миллиардеров
Ситуация
«Смерть яхтинга»: Почему в Петербурге закрыли главный яхт-клуб И построят ли на его месте жилье для миллиардеров
Ситуация
Уникальную велодорогу в Крылатском уничтожатПравительство Москвы считает, что это бесполезные куски асфальта
Ситуация