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НШ

Наташа Шляховая

На сайте с 22 апреля 2016

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Коротко0
Лучшее из Петербурга — в Москве: Суши-бистро Subzero на Петровке
Место
Лучшее из Петербурга — в Москве: Суши-бистро Subzero на Петровке
0
Лучшее из Петербурга — в Москве: Суши-бистро Subzero на Петровке
Место

Лучшее из Петербурга — в Москве: Суши-бистро Subzero на Петровке

Сколько стоит страховка для кота и собаки
Простые числа
Сколько стоит страховка для кота и собакиОт укусов клещей, травм и испорченных обоев
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Сколько стоит страховка для кота и собаки
Простые числа

Сколько стоит страховка для кота и собаки От укусов клещей, травм и испорченных обоев

В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом»
Город
В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом» Шедевр или ошибка?
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В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом»
Город

В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом» Шедевр или ошибка?

На Триумфальной площади открылся бар-корт PAPA Barvillage. Вот зачем туда идти
Новое место
На Триумфальной площади открылся бар-корт PAPA Barvillage. Вот зачем туда идтиПервый в России бар Moët Hennessy, коктейли без сахара и джинерия
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На Триумфальной площади открылся бар-корт PAPA Barvillage. Вот зачем туда идти
Новое место

На Триумфальной площади открылся бар-корт PAPA Barvillage. Вот зачем туда идти Первый в России бар Moët Hennessy, коктейли без сахара и джинерия

«Немецкие коттеджи» и дацан в прогулке от «Черной речки» до Елагина острова
Маршрут
«Немецкие коттеджи» и дацан в прогулке от «Черной речки» до Елагина островаМикс дореволюционной и сталинской застройки
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«Немецкие коттеджи» и дацан в прогулке от «Черной речки» до Елагина острова
Маршрут

«Немецкие коттеджи» и дацан в прогулке от «Черной речки» до Елагина острова Микс дореволюционной и сталинской застройки

«Смерть яхтинга»: Почему в Петербурге закрыли главный яхт-клуб
Ситуация
«Смерть яхтинга»: Почему в Петербурге закрыли главный яхт-клуб И построят ли на его месте жилье для миллиардеров
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«Смерть яхтинга»: Почему в Петербурге закрыли главный яхт-клуб
Ситуация

«Смерть яхтинга»: Почему в Петербурге закрыли главный яхт-клуб И построят ли на его месте жилье для миллиардеров

Уникальную велодорогу в Крылатском уничтожат
Ситуация
Уникальную велодорогу в Крылатском уничтожатПравительство Москвы считает, что это бесполезные куски асфальта
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Уникальную велодорогу в Крылатском уничтожат
Ситуация

Уникальную велодорогу в Крылатском уничтожат Правительство Москвы считает, что это бесполезные куски асфальта

Во всех инстаграмах Москвы: Кафе Blau на Садовнической набережной
Место
Во всех инстаграмах Москвы: Кафе Blau на Садовнической набережнойКак оживить Балчуг
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Во всех инстаграмах Москвы: Кафе Blau на Садовнической набережной
Место

Во всех инстаграмах Москвы: Кафе Blau на Садовнической набережной Как оживить Балчуг