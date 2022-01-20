Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Уборная — то место, куда мы заходим в первую очередь после гардероба, чтобы вымыть руки и привести себя в порядок перед гастрономическим приключением. У большинства из нас есть множество селфи именно из туалетов ресторанов, кафе и баров (no judgement!). Логично, что уборная — стратегически важная точка любого заведения и место, которому дизайнеры интерьера и декораторы уделяют немало внимания.

Тема статьи про туалетные комнаты оказалась очень горячей и противоречивой. Некоторые заведения с впечатляющими уборными нам отказали ввиду непонятных причин (передаем привет большим холдингам и «Симачу»), другие, наоборот, охотно соглашались на авантюру. На вопрос в инстаграме и фейсбуке о самых запоминающихся уборных директ был взорван рекомендациями и наблюдениями. Стало понятно, что туалетные комнаты для гостей также священны, как зал и любое другое пространство. А редакторка The Village Таня Решетник и вовсе ведет телеграм-канал о запоминающихся уборных общепита.

Автор The Village Алиса Абаева прошлась по восьми московским заведениям и вместе с фотографом заглянула в их туалеты.