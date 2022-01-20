Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные
Уборная — то место, куда мы заходим в первую очередь после гардероба, чтобы вымыть руки и привести себя в порядок перед гастрономическим приключением. У большинства из нас есть множество селфи именно из туалетов ресторанов, кафе и баров (no judgement!). Логично, что уборная — стратегически важная точка любого заведения и место, которому дизайнеры интерьера и декораторы уделяют немало внимания.
Тема статьи про туалетные комнаты оказалась очень горячей и противоречивой. Некоторые заведения с впечатляющими уборными нам отказали ввиду непонятных причин (передаем привет большим холдингам и «Симачу»), другие, наоборот, охотно соглашались на авантюру. На вопрос в инстаграме и фейсбуке о самых запоминающихся уборных директ был взорван рекомендациями и наблюдениями. Стало понятно, что туалетные комнаты для гостей также священны, как зал и любое другое пространство. А редакторка The Village Таня Решетник и вовсе ведет телеграм-канал о запоминающихся уборных общепита.
Автор The Village Алиса Абаева прошлась по восьми московским заведениям и вместе с фотографом заглянула в их туалеты.
«Рыба моя» на «Китай-городе»
Адрес
Славянская пл., 2
Как и многие туалетные комнаты в ресторанах холдинга Perelman People, уборная в «Рыбе моей» — необычная. Сдержанный, но при этом яркий и практически праздничный интерьер погружает посетителей в состояние созерцания — например, обоев с рыбами. Туалет общий, кабинок достаточно, поэтому очереди никогда нет (только если это не очередь, чтобы сделать селфи в зеркале). На стенах плывущие куда-то рыбы, в каждой кабинке можно найти фигурки разных море-гадов, а одна из стен задрапирована тяжелым бархатным полотном.
Владимир Перельман
основатель и глава ресторанного холдинга Perelman People
«Каждое пространство ресторана одинаково значимо, будь то кухня, бар или уборная. Только когда ты продумаешь все мелочи и детали, проект можно считать гармоничным и завершенным. В каждом заведении уборная — продолжение концепта ресторана: начиная от дизайна и заканчивая гостевым текстилем и косметикой (мыло, крем, диффузоры). Все это мы создаем для каждого ресторана в коллаборации с брендами, чтобы получить по-настоящему уникальный продукт, отражающий концепцию заведения.
Создание интерьера туалетной комнаты — всегда творческий процесс, который реализуется нашей командой. Мы вместе с архитектором, дизайнером, директором ресторана обсуждаем, как воплотить креативный концепт в жизнь, что должно стать акцентным и о чем стоит не забыть. Моя роль в этом процессе — проследить, чтобы все детали были подчинены общей идее.
Мы абсолютно довольны тем, что у нас получилось. В каждом ресторане уборная стала продолжением интерьера и общего концепта. «Рыба моя» на «Китай-городе» — очень лаконичная и элегантная, с уникальным дизайном каждой кабинки и авторским принтом в виде рыб на обоях».
«Менталитет»
Адрес
Большая Сухаревская пл., 14/7
Совсем неочевидный туалет, который можно найти только после расспросов персонала: уборная прячется в обычном с виду платяном шкафу. Сразу вспоминается фильм «Хроники Нарнии», только без портала в другое измерение. Сама уборная очень камерная и только для одного. Внутри приглушенный свет, много всяких украшательств.
Команда ресторана
«Мы считаем, что мыло, крем, правильные салфетки и прочие детали очень важны, из деталей складывается целостная картинка.
Шкаф-туалет на входе — это вынужденное решение, так как было важно сохранить план БТИ, чтобы быстро получить алкогольную лицензию. На самом деле, туалет в таком месте — так себе история, но мы нашли решение — замаскировать его под шкаф. Сам шкаф — трофейный. Он был вывезен из Германии после 1945 года, а на задней стенке была нарисована свастика.
Сейчас это незаконченный вариант. В планах его немного доделать, добавить картин и усилить эффект Нарнии».
«Л.Е.С.»
Адрес
Тверской б-р, 9
Туалетная комната в ресторане — логическое продолжение общего замысла интерьера и концепции кухни. Ощущение, что попал в русское поле со всякими колосками и хлопчатниками. Ботаника, одним словом. Дополняют все это правильно подобранные звуки леса. В вытянутом пространстве находится сразу три кабинки.
Руслан Стекольщиков
автор концепции и владелец
«В ресторане все должно быть прекрасно и концептуально. Уборная — неотъемлемый элемент в общей концепции проекта. Это возможность создать эмоцию и философию, формирующие отношение гостя к проекту в целом.
При создании туалетной комнаты мы отталкивались в первую очередь от своего видения комфорта, эстетики и стиля. Мы поставили себе задачу — перенести гостя в лесную чащу, где поют птицы, слышен шум листвы, голоса деревьев и лесных жителей. Поэтому мы использовали формы, цвет, материалы, звуки, которые создают подобную атмосферу. Получилось даже лучше, чем мы планировали. Ведь помимо просто красивой уборной мы обрели дополнительное «место силы» нашего ресторана, где можно не только «запилить» красивое селфи, но и «релакснуть» под звуки природы.
Громких историй не было пока, к счастью. Но неоднократно наблюдал, как гости возвращались с восторженными комментариями от интерьера и атмосферы уборной, условно «у них в туалете поют птицы!». А многие девушки после увиденного брали подруг и шли фотографироваться. Комплименты нашей уборной мы получаем постоянно».
Leveldva
Адрес
ул. Большая Никитская, 12, стр. 2
Чтобы попасть в уборную с настоящей ванной, выбирайте самую левую дверь из трех. Полное ощущение, что ты в питерских гостях: все довольно раздолбано, зато халат лежит чистый и мыло с кремом для рук топовые. Да, здесь действительно хочется полежать в ванне. Во время вечеринок можно понять людей, которые хотят закрыться в уборной и обсудить насущные вопросы; внутри даже есть огромное деревянное кресло. В других туалетах висят картины и можно увидеть раритетные предметы интерьера.
Василиса Соболева
управляющая
«Уборная, безусловно, важна для любого заведения. Она должна быть инстаграмным местом и как часть заведения продолжать его визуальную эстетику. Мы хотим, чтобы люди видели эстетику с того момента, как заходят, поэтому мы тщательно выбираем не только посуду и приборы, но и освещение, и другие элементы декора в ресторане.
В Leveldva хочется фотографировать абсолютно все, а наши туалеты — одни из самых уникальных в Москве, учитывая, например, ванну в одном из них. Даже когда мы декорируем ресторан под какие-то вечеринки или события, мы декорируем и туалеты тоже. В ванне у нас была наклейка с обнаженной девушкой, которую тоже все фотографировали. У нас часто приводят съемки различные бренды, которые часто снимают в наших интерьерах, в том числе в туалетных комнатах.
В уборной с ванной, по задумке, всегда должны находиться полотенце и халат. Периодически халат уносят, и очень часто он попадает в статью расходов. А еще у нас там стоит старый советский телевизор, который мы иногда включаем».
Наталья Белоногова
архитектор
«Когда девять лет назад я проектировала Leveldva, еще не было речи о том, что туалет должен быть инстаграмным. Необычным — да. Основная идея была в том, что весь этаж делался как одна большая квартира, отданная под клуб. По легенде, в ней жили до этого хиппи и цыгане, а мы пришли и убрали две стены, поставили барную стойку и оставили ванну с туалетом».
Restaurant by Deep Fried Friends
Адрес
ул. Яузская, 10/2, стр. 4
Четыре кабинки, а одна с сюрпризом, точнее, с совершенно другим цветовым решением. Не скажем какая, найдите сами. Приглушенный свет, зеркало в полный рост и неон. Хорошее мыло и крем для рук в дополнение. Красивое решение с зеркалами над раковинами.
Ваня Попов, Леша Морозов, Марко Михич-Ефтич, Артур Семков и Денис Кряжев
владельцы
«Ванна и санузел — это вообще важнейшие помещения. По ним всегда можно судить о честолюбии хозяина или наоборот. Смятый на диване плед не вызывает таких же ощущений, как грязная раковина, поэтому мы считаем: „встречают по прихожей, провожают по санузлу“. Чистота и детали уборных часто формируют конечное ощущение об интерьере, хозяине и (в случае ресторана) команде.
Мы не делали уборную инстаграмной специально. Однажды мы решили, что именно эта зона может быть гораздо более несерьезной, чем все остальное. Она может забрать в себя наиболее яркие образы DFF, которые мы не хотели использовать в основном зале ресторана. Так туда перекочевал неон, кабинка розового цвета — дань цвету нашего логотипа и лайтбоксу. Мы полностью довольны тем, что получилось».
Mañana
Адрес
ул. Пятницкая, 29
В женском туалете сделали идеальный кроваво-красный свет для фотографий. По нашим наблюдениям, именно в таком свете получаются лучшие селфи. Красивый декор в виде свежих цветов и зеркал добавляет романтики этому пространству, а за наличие диффузора, полки для вещей, крючков и кремов ставим твердую пятерку. Скоро туда поставят даже диван, и тогда выйти из этого туалета будет еще сложнее.
Анна Куприкова
директор
«Конечно, уборная важна. Если бы Антон Павлович жил в наше время, может, написал бы статью о том, что в туалете бара все должно быть прекрасно: и мыло, и полотенца, и раковины, и правильно подобранный свет. Внимание к мелочам — залог успеха: в наших уборных всегда тлеют благовония, а на стене висит аппарат с ополаскивателем для рта.
В плане оформления мы полностью доверились студии Oldich Design. По словам их главного архитектора, ему хотелось сделать дамскую комнату будуарной, немного прыгающей в настроении. Мужской туалет — это единственное место в нашем баре, где можно увидеть сомбреро. Судя по количеству фотографий из туалета, все сложилось идеально, и дизайн получился.
Иногда некоторые гости не могут устоять перед соблазном ознакомиться с нашими туалетными аксессуарами в более спокойной, домашней обстановке, но потом, как следует рассмотрев, возвращают».
Happy End Bar & Kitchen
Адрес
Спиридоньевский пер., 9/1
В этот туалет суждено попасть не всем, а только тем, у кого есть специальные браслеты для прохода в yellow room (закрытая барная комната наверху заведения). Их выдают проверенным друзьям бара или, например, если вы известный блогер. Сам туалет совсем небольшой, но очень яркий. А благодаря зеркалам это настоящее зазеркалье со множеством миров, в которое можно провалиться. Рекомендуем сразу брать с собой телефон.
Кирилл Бойченко
арт-директор
«Туалетная комната в ресторане — такое же важное пространство, как и все остальные. Могу сказать даже больше: она важнее всех других помещений, потому что является настоящим маркером отношения ресторана к гостю. Чистота, единый стиль оформления в соответствии с концепцией заведения и даже возможность быть классным фоном для инстаграма — туалетная комната, отвечающая этим характеристикам, точно не уступает по значимости любой зоне ресторане.
У нас не было референса, но точно было намерение сделать абсолютно новый бренд, необычный и новаторский, который был бы узнаваемым в каждой детали, будь то основной зал, yellow room или WC. Доказательства нашей уникальности мы находим по сей день — реплики на дизайн нашего интерьера, включая туалетную комнату, можно увидеть во многих барах российских регионов, но оригинал, как известно, неповторим.
Необычную историю не расскажем, так как все, что происходит в Happy End, остается в Happy End».
Sempre
Адрес
ул. Большая Дмитровка, 22
Чтобы попасть в этот туалет, нужно пройти весь ресторан, несколько раз повернуть и спуститься куда-то в подвал. Весь ваш проход будут сопровождать растения и мох прямо на стенах. Внутри пространства приглушенный свет, много дерева, свечей и ароматических палочек. Кстати, вода в раковине включается с помощью педали внизу (мы не сразу это поняли). А фоном играет музыка в стиле чиллрейв, что очень гармонично вписывается в эти интерьеры.
Николай Шичков
управляющий
«Уборная — не просто такое же важное помещение в ресторане, как и все остальные, но и в каком-то смысле это лицо заведения. Пожалуй, именно в WC ресторан может продемонстрировать свое персонализированное отношение к гостю. Необычное оформление — плюс к незабываемым впечатлениям, соблюдение чистоты — показатель уважения, а наличие полотенец, качественного мыла, лосьона для рук и даже гигиенических принадлежностей — знак повышенной заботы о комфорте посетителей.
Здорово, когда учтены все выше перечисленные параметры, но еще лучше, когда уборная является продолжением концепции заведения. У нас в Sempre все устроено именно так. Наша туалетная комната продолжает тему диких джунглей — она декорирована изумрудным мхом и, как настоящая тропическая чаща, скрывает разные загадки, которые предстоит разгадать гостю. Сначала комнату нужно найти — она притаилась за стеклянными дверьми-ловушками, затем нужно разобраться, как здесь включается вода. Еще одна деталь, скрывающаяся от любопытных глаз, ждет в уборной для мужчин: местные писсуары наполнены льдом, но для какой цели, это, разумеется, еще одна загадка, которую мы предлагаем разгадать гостю самостоятельно.
Весь дизайн ресторана и в том числе уборной комнаты были созданы нашим идеологом — дизайнером Гюстом Семпре и его компанией Sempre Life. Мы довольны, когда довольны наши гости, а им туалетная комната в Sempre нравится особенно. Своего рода это погружение в чащу джунглей, которое вот так просто может позволить себе каждый гость Sempre в эпицентре современного мегаполиса».
Конечно, в нашу подборку не уместились все классные туалетные комнаты московских заведений, снять их было просто невозможно, а многие не ответили на наше предложение или просто отказались. Но авторы текста надеются, что у статьи будет продолжение.
Не забывайте мыть руки и делать селфи. Благодарим всех героев, кто согласился поучаствовать.