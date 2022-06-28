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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ретейлеры попросили разрешить параллельный импорт алкоголя

Ретейлеры попросили разрешить параллельный импорт алкоголя

Поставщики: Цены на вина из Нового света вырастут на 30 %

Поставщики: Цены на вина из Нового света вырастут на 30 %

Импорт алкоголя за полгода сократился более чем на треть

Импорт алкоголя за полгода сократился более чем на треть

«Ъ»: Владелец брендов Smirnoff, Guinness, Baileys и Captain Morgan уходит из России
28 июня 2022

«Ъ»: Владелец брендов Smirnoff, Guinness, Baileys и Captain Morgan уходит из России

«Известия»: В ресторанах начали заменять зарубежный алкоголь на российский
26 июня 2022

«Известия»: В ресторанах начали заменять зарубежный алкоголь на российский

Минкультуры отказалось продавать алкоголь в федеральных музеях
12 мая 2022

Минкультуры отказалось продавать алкоголь в федеральных музеях

Мэрия Москвы разрешила продавать алкоголь на летних верандах
11 мая 2022

Мэрия Москвы разрешила продавать алкоголь на летних верандах

Россияне начали массово скупать алкоголь
Исследование
14 апреля 2022

Россияне начали массово скупать алкоголь

Как найти «собутыльника на час» и не умереть от кринжа
Как найти «собутыльника на час» и не умереть от кринжа
Как найти «собутыльника на час» и не умереть от кринжа

Как найти «собутыльника на час» и не умереть от кринжа

3 истории о подростковом алкоголизме

3 истории о подростковом алкоголизме

3 истории о подростковом алкоголизме

3 истории о подростковом алкоголизме

Крупнейшие импортеры алкоголя остановили поставки из-за курса евро
28 февраля 2022

Крупнейшие импортеры алкоголя остановили поставки из-за курса евро

Российские вина подорожают на 15 % из-за новой маркировки
9 февраля 2022

Российские вина подорожают на 15 % из-за новой маркировки

Сколько алкоголя россияне выпили в 2021 году
Цифра дня
9 февраля 2022

Сколько алкоголя россияне выпили в 2021 году

Спрос на алкоголь среди жителей Москвы вырос после объявления локдауна
30 октября 2021

Спрос на алкоголь среди жителей Москвы вырос после объявления локдауна

Выпил — за руль не садись
Спецпроект
Выпил — за руль не садись Как устроена профессия «трезвый водитель»
Выпил — за руль не садись
Спецпроект

Выпил — за руль не садись
Как устроена профессия «трезвый водитель»

Госзакупка дня
9 декабря 2020

«Протокольные мероприятия» с водкой и виски для мэрии Москвы за 21 миллион рублей

23 октября 2020

«Делимобиль» будет следить за трезвостью водителей в Москве. Перед поездкой они пройдут тесты на концентрацию

10 октября 2020

МХАТ при приеме на работу начал учитывать отношение соискателей к алкоголю и религии

Из-за нового закона в России сократились продажи импортного алкоголя
7 сентября 2020

Из-за нового закона в России сократились продажи импортного алкоголя

«Август»: Сет коктейлей от бара «Журавли» и Даниловского рынка
Товар дня
18 августа 2020

«Август»: Сет коктейлей от бара «Журавли» и Даниловского рынка

Что россияне чаще всего покупали в алкомаркетах в этом году
Исследование
18 августа 2020

Что россияне чаще всего покупали в алкомаркетах в этом году

Оборудовать все автомобили алкозамками

Это может привести к подорожанию автомобилей и вечным ошибкам

Оборудовать все автомобили алкозамками

Регионы с наибольшим количеством жителей, страдающих от алкоголизма

В Москве на 100 тысяч горожан приходится 25 алкоголиков

Регионы с наибольшим количеством жителей, страдающих от алкоголизма

ФАС возбудила дело против SimpleWine из-за рекламы доставки алкоголя

В самой компании онлайн-продажу алкоголя отрицают

ФАС возбудила дело против SimpleWine из-за рекламы доставки алкоголя

В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться
В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться «Многие рестораторы будут вынуждены выбирать, что себе отрезать: голову или руку»
В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться

В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться
«Многие рестораторы будут вынуждены выбирать, что себе отрезать: голову или руку»

Как умеренное потребление алкоголя влияет на работу мозга и памяти

Еще одна версия, сколько можно пить

Как умеренное потребление алкоголя влияет на работу мозга и памяти

Пожизненно лишать прав за вождение в нетрезвом виде

А также приостанавливать их действие, если человек лечится от алкоголизма

Пожизненно лишать прав за вождение в нетрезвом виде

Как распознать некачественное вино?

Советуют эксперты Роскачества

Как распознать некачественное вино?

Производители попросили доработать новый регламент по алкоголю. Иначе в России не будет текилы

И качество пива пострадает

Производители попросили доработать новый регламент по алкоголю. Иначе в России не будет текилы

Россияне на самоизоляции запасались водкой и виски

Продажи алкоголя в большой таре выросли

Россияне на самоизоляции запасались водкой и виски

«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей

В Zoom организуют танцпол, курилку и бар

«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей

«Вкусвилл» начал продавать вино

Более 300 видов от 390 рублей за бутылку

«Вкусвилл» начал продавать вино

«Вкусвилл» тестирует дарксторы и магазины с вином

А в подъездах ЖК начали устанавливать вендинговые автоматы

«Вкусвилл» тестирует дарксторы и магазины с вином

Регионы получили право запрещать продажу алкоголя в жилых домах (обновлено)

Борьба с наливайками может ударить по добросовестному бизнесу

Регионы получили право запрещать продажу алкоголя в жилых домах (обновлено)

Как во время карантина горожане пытаются выпить, а бары — выжить
Как во время карантина горожане пытаются выпить, а бары — выжить И законна ли доставка алкоголя на дом
Как во время карантина горожане пытаются выпить, а бары — выжить

Как во время карантина горожане пытаются выпить, а бары — выжить
И законна ли доставка алкоголя на дом

Сбербанк зафиксировал уменьшение расходов россиян. Траты на алкоголь при этом резко выросли

Покупатели делают запасы на черный день

Сбербанк зафиксировал уменьшение расходов россиян. Траты на алкоголь при этом резко выросли

«Я целый вечер пил в онлайн-баре»
«Я целый вечер пил в онлайн-баре» C одесским моряком и студентами из Таллина
«Я целый вечер пил в онлайн-баре»

«Я целый вечер пил в онлайн-баре»
C одесским моряком и студентами из Таллина

Самые аморальные поступки, по версии россиян

От измены до проезда зайцем

Самые аморальные поступки, по версии россиян

В Москву с гастролями приедет один из лучших баров мира

Лондонский Artesian предложит четыре крепких коктейля

В Москву с гастролями приедет один из лучших баров мира

Кофеен в мегаполисах стало больше баров

Их число продолжит расти

Кофеен в мегаполисах стало больше баров

Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян

Впервые за 24 года сменился пивной лидер

Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян

Бесплатный коктейль от «Вермутерии» в обмен на пластик

Заодно можно поучаствовать в создании арт-проекта для новой точки на Патриарших

Бесплатный коктейль от «Вермутерии» в обмен на пластик

Какая разница между вином в бутылке и пакете?

Обходите пакеты стороной

Какая разница между вином в бутылке и пакете?

Молодые алкоголики

Молодые алкоголики О белой горячке, обществе анонимных алкоголиков, долгах и веселье

Молодые алкоголики

Молодые алкоголики
О белой горячке, обществе анонимных алкоголиков, долгах и веселье

Как правильное питание и спорт влияют на продолжительность жизни

Отказаться от вредных привычек, чтобы пожить еще десять лет

Как правильное питание и спорт влияют на продолжительность жизни

«Профсоюз»: Гигантский барный кластер на «Менделеевской»
«Профсоюз»: Гигантский барный кластер на «Менделеевской» Вслед за обновленными рынками и фуд-маркетами до Москвы добираются и алкогольные кластеры
«Профсоюз»: Гигантский барный кластер на «Менделеевской»

«Профсоюз»: Гигантский барный кластер на «Менделеевской»
Вслед за обновленными рынками и фуд-маркетами до Москвы добираются и алкогольные кластеры

На Триумфальной площади откроется бар-корт PAPA. Вот каким он будет

12 абсолютно не похожих друг на друга концепции запустят в конце зимы

На Триумфальной площади откроется бар-корт PAPA. Вот каким он будет

Сколько россияне тратят на продукты, вредные привычки и развлечения

И жители других европейских стран

Сколько россияне тратят на продукты, вредные привычки и развлечения

Buddy — «барный тиндер» для совместных вечеринок

Приложение создали журналисты

Buddy — «барный тиндер» для совместных вечеринок

Сколько человек в России умерло от отравления алкоголем с начала года

По данным Центра разработки национальной алкогольной политики

Сколько человек в России умерло от отравления алкоголем с начала года

Сколько можно пить спиртного в день без вреда для здоровья

Хотя бы два дня в неделю лучше не пить совсем

Сколько можно пить спиртного в день без вреда для здоровья

Теперь просто паб: Новые «16 тонн» на Арбате
Теперь просто паб: Новые «16 тонн» на Арбате Без больших привозов, но с тем же пивом
Теперь просто паб: Новые «16 тонн» на Арбате

Теперь просто паб: Новые «16 тонн» на Арбате
Без больших привозов, но с тем же пивом

Самые пьющие страны

Россия попала в топ-10

Самые пьющие страны

Полиция Москвы — о «Яме» и «Горке», которые стали алкогольными «язвами» города

С начала года полицейские выявили 2,8 тысячи административных правонарушений

Полиция Москвы — о «Яме» и «Горке», которые стали алкогольными «язвами» города

Минздрав проверит водителей на алкоголизм и наркотическую зависимость

Будут ли передавать данные о наркопотребителях полиции, пока неизвестно

Минздрав проверит водителей на алкоголизм и наркотическую зависимость

BigAsia: Азиатский бар на Земляном Валу, напоминающий о Берлине

Гостям предложат блюда разных азиатских регионов и необычный крепкий алкоголь

BigAsia: Азиатский бар на Земляном Валу, напоминающий о Берлине

Любимые напитки россиян

Пиво и сидр вытеснили шампанское

Любимые напитки россиян

В 2020 году россияне смогут покупать алкоголь и сигареты через приложение — без паспорта

Сервис внедрят в рамках перехода на электронные паспорта

В 2020 году россияне смогут покупать алкоголь и сигареты через приложение — без паспорта

«Вкусвилл» собрался открывать магазины в Европе, а также продавать вино

Основатель сети Андрей Кривенко поделился планами ретейлера

«Вкусвилл» собрался открывать магазины в Европе, а также продавать вино

«Почта России» попросила 85 миллиардов на создание «центров притяжения» c продажей алкоголя

Отделения хотят превратить в гибриды аптек, банков, МФЦ, а также образовательных и медучреждений

«Почта России» попросила 85 миллиардов на создание «центров притяжения» c продажей алкоголя

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ