«Протокольные мероприятия» с водкой и виски для мэрии Москвы за 21 миллион рублей
«Делимобиль» будет следить за трезвостью водителей в Москве. Перед поездкой они пройдут тесты на концентрацию
Оборудовать все автомобили алкозамками
Это может привести к подорожанию автомобилей и вечным ошибкам
Регионы с наибольшим количеством жителей, страдающих от алкоголизма
В Москве на 100 тысяч горожан приходится 25 алкоголиков
ФАС возбудила дело против SimpleWine из-за рекламы доставки алкоголя
В самой компании онлайн-продажу алкоголя отрицают
В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться «Многие рестораторы будут вынуждены выбирать, что себе отрезать: голову или руку»
Как умеренное потребление алкоголя влияет на работу мозга и памяти
Еще одна версия, сколько можно пить
Пожизненно лишать прав за вождение в нетрезвом виде
А также приостанавливать их действие, если человек лечится от алкоголизма
Производители попросили доработать новый регламент по алкоголю. Иначе в России не будет текилы
И качество пива пострадает
«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей
В Zoom организуют танцпол, курилку и бар
«Вкусвилл» тестирует дарксторы и магазины с вином
А в подъездах ЖК начали устанавливать вендинговые автоматы
Регионы получили право запрещать продажу алкоголя в жилых домах (обновлено)
Борьба с наливайками может ударить по добросовестному бизнесу
Как во время карантина горожане пытаются выпить, а бары — выжить И законна ли доставка алкоголя на дом
Сбербанк зафиксировал уменьшение расходов россиян. Траты на алкоголь при этом резко выросли
Покупатели делают запасы на черный день
В Москву с гастролями приедет один из лучших баров мира
Лондонский Artesian предложит четыре крепких коктейля
Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян
Впервые за 24 года сменился пивной лидер
Бесплатный коктейль от «Вермутерии» в обмен на пластик
Заодно можно поучаствовать в создании арт-проекта для новой точки на Патриарших
Как правильное питание и спорт влияют на продолжительность жизни
Отказаться от вредных привычек, чтобы пожить еще десять лет
«Профсоюз»: Гигантский барный кластер на «Менделеевской» Вслед за обновленными рынками и фуд-маркетами до Москвы добираются и алкогольные кластеры
На Триумфальной площади откроется бар-корт PAPA. Вот каким он будет
12 абсолютно не похожих друг на друга концепции запустят в конце зимы
Сколько россияне тратят на продукты, вредные привычки и развлечения
И жители других европейских стран
Сколько человек в России умерло от отравления алкоголем с начала года
По данным Центра разработки национальной алкогольной политики
Сколько можно пить спиртного в день без вреда для здоровья
Хотя бы два дня в неделю лучше не пить совсем
Полиция Москвы — о «Яме» и «Горке», которые стали алкогольными «язвами» города
С начала года полицейские выявили 2,8 тысячи административных правонарушений
Минздрав проверит водителей на алкоголизм и наркотическую зависимость
Будут ли передавать данные о наркопотребителях полиции, пока неизвестно
BigAsia: Азиатский бар на Земляном Валу, напоминающий о Берлине
Гостям предложат блюда разных азиатских регионов и необычный крепкий алкоголь
В 2020 году россияне смогут покупать алкоголь и сигареты через приложение — без паспорта
Сервис внедрят в рамках перехода на электронные паспорта
«Вкусвилл» собрался открывать магазины в Европе, а также продавать вино
Основатель сети Андрей Кривенко поделился планами ретейлера
«Почта России» попросила 85 миллиардов на создание «центров притяжения» c продажей алкоголя
Отделения хотят превратить в гибриды аптек, банков, МФЦ, а также образовательных и медучреждений