Спрос на алкоголь среди жителей Москвы вырос после объявления локдауна
Госзакупка дня
«Протокольные мероприятия» с водкой и виски для мэрии Москвы за 21 миллион рублей
«Делимобиль» будет следить за трезвостью водителей в Москве. Перед поездкой они пройдут тесты на концентрацию
МХАТ при приеме на работу начал учитывать отношение соискателей к алкоголю и религии
Из-за нового закона в России сократились продажи импортного алкоголя
Товар дня
«Август»: Сет коктейлей от бара «Журавли» и Даниловского рынка
Исследование
Что россияне чаще всего покупали в алкомаркетах в этом году