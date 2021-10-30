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Спрос на алкоголь среди жителей Москвы вырос после объявления локдауна
30 октября 2021

Спрос на алкоголь среди жителей Москвы вырос после объявления локдауна

Госзакупка дня
9 декабря 2020

«Протокольные мероприятия» с водкой и виски для мэрии Москвы за 21 миллион рублей

23 октября 2020

«Делимобиль» будет следить за трезвостью водителей в Москве. Перед поездкой они пройдут тесты на концентрацию

10 октября 2020

МХАТ при приеме на работу начал учитывать отношение соискателей к алкоголю и религии

Из-за нового закона в России сократились продажи импортного алкоголя
7 сентября 2020

Из-за нового закона в России сократились продажи импортного алкоголя

«Август»: Сет коктейлей от бара «Журавли» и Даниловского рынка
Товар дня
18 августа 2020

«Август»: Сет коктейлей от бара «Журавли» и Даниловского рынка

Что россияне чаще всего покупали в алкомаркетах в этом году
Исследование
18 августа 2020

Что россияне чаще всего покупали в алкомаркетах в этом году