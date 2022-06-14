Екатеринбург

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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Екатеринбурженка добилась для сына отвода от патриотических уроков «Разговоры о важном»

Екатеринбурженка добилась для сына отвода от патриотических уроков «Разговоры о важном»

СМИ: Полиция подготовила новое обвинение против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

СМИ: Полиция подготовила новое обвинение против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

Реакция жителей Екатеринбурга и медийных личностей на задержание экс-мэра Евгения Ройзмана
Реакция жителей Екатеринбурга и медийных личностей на задержание экс-мэра Евгения Ройзмана
Реакция жителей Екатеринбурга и медийных личностей на задержание экс-мэра Евгения Ройзмана

Реакция жителей Екатеринбурга и медийных личностей на задержание экс-мэра Евгения Ройзмана

Экс-мэру Екатеринбурга Евгения Ройзмана запретили пользоваться интернетом и выходить из дома до 29 сентября

обновлено

Экс-мэру Екатеринбурга Евгения Ройзмана запретили пользоваться интернетом и выходить из дома до 29 сентября

Суд на 14 суток арестовал журналистку за пост со ссылкой на ютьюб-канал Навального. Она объявила голодовку

Суд на 14 суток арестовал журналистку за пост со ссылкой на ютьюб-канал Навального. Она объявила голодовку

Лидера группы «Курара» Олега Ягодина признали виновным в «дискредитации российской армии»

Лидера группы «Курара» Олега Ягодина признали виновным в «дискредитации российской армии»

В Екатеринбурге отменили концерт Anacondaz по требованию МВД

В Екатеринбурге отменили концерт Anacondaz по требованию МВД

На лидера группы «Курара» составили протокол о дискредитации армии

На лидера группы «Курара» составили протокол о дискредитации армии

Не мать Тереза — чем известна новый программный директор V-A-C Алиса Прудникова

Не мать Тереза — чем известна новый программный директор V-A-C Алиса Прудникова

Не мать Тереза — чем известна новый программный директор V-A-C Алиса Прудникова

Не мать Тереза — чем известна новый программный директор V-A-C Алиса Прудникова

Как устроен шестой веганский фестиваль Utroo в поддержку российских благотворителей
Как устроен шестой веганский фестиваль Utroo в поддержку российских благотворителей В нем участвуют рестораны из пяти городов России
Как устроен шестой веганский фестиваль Utroo в поддержку российских благотворителей

Как устроен шестой веганский фестиваль Utroo в поддержку российских благотворителей
В нем участвуют рестораны из пяти городов России

В Екатеринбурге демонтировали арт‑объект «Жить прошлым»
14 июня 2022

В Екатеринбурге демонтировали арт‑объект «Жить прошлым»

Летняя Универсиада-2023 не состоится в Екатеринбурге
29 апреля 2022

Летняя Универсиада-2023 не состоится в Екатеринбурге

Фанатки кейпопа, которые основали студию корейских танцев, открыли кейпоп-кафе и поступили на корееведение

Фанатки кейпопа, которые основали студию корейских танцев, открыли кейпоп-кафе и поступили на корееведение

Фанатки кейпопа, которые основали студию корейских танцев, открыли кейпоп-кафе и поступили на корееведение

Фанатки кейпопа, которые основали студию корейских танцев, открыли кейпоп-кафе и поступили на корееведение

Как взять кота с улицы, а еще воспитать и социализировать его
Как взять кота с улицы, а еще воспитать и социализировать его
Как взять кота с улицы, а еще воспитать и социализировать его

Как взять кота с улицы, а еще воспитать и социализировать его

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»
«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»
«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

Производители веганской косметики и бытовой химии

Производители веганской косметики и бытовой химии«Лубриканты стали особенно популярны во время карантина»

Производители веганской косметики и бытовой химии

Производители веганской косметики и бытовой химии «Лубриканты стали особенно популярны во время карантина»

Шесть историй о травмах, смерти и самокатах
Шесть историй о травмах, смерти и самокатах «Электросамокат охрененно неожиданно, как лосось в кустах черники, поворачивает в меня»
Шесть историй о травмах, смерти и самокатах

Шесть историй о травмах, смерти и самокатах
«Электросамокат охрененно неожиданно, как лосось в кустах черники, поворачивает в меня»

«Я заикаюсь, но построил карьеру на общении с людьми»

«Я заикаюсь, но построил карьеру на общении с людьми»

«Я заикаюсь, но построил карьеру на общении с людьми»

«Я заикаюсь, но построил карьеру на общении с людьми»

«re:Марки»: Первый подкаст-путеводитель The Village и re:Store
СПЕЦПРОЕКТ
«re:Марки»: Первый подкаст-путеводитель The Village и re:Store Для путешествий с комфортом
«re:Марки»: Первый подкаст-путеводитель The Village и re:Store
СПЕЦПРОЕКТ

«re:Марки»: Первый подкаст-путеводитель The Village и re:Store
Для путешествий с комфортом

Цены на авиабилеты по России упали в 2–3 раза

Спасибо «Победе»

Цены на авиабилеты по России упали в 2–3 раза

«#Такижарим»: Агрегатор обжарщиков кофе из разных городов России

К проекту подключились ростерии Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Казани

«#Такижарим»: Агрегатор обжарщиков кофе из разных городов России

Как провести Новый год в России
Как провести Новый год в России Несколько идей для тех, кто еще не определился, куда поехать на праздники
Как провести Новый год в России

Как провести Новый год в России
Несколько идей для тех, кто еще не определился, куда поехать на праздники

Дуров обвинил власти в попытке взлома телеграм-аккаунтов журналистов

Взломать пытались профили людей, освещавших протесты в Екатеринбурге

Дуров обвинил власти в попытке взлома телеграм-аккаунтов журналистов

Активистку оштрафовали за баннер «Извинись за Екб» на московской резиденции патриарха (обновлено)

Лилию Осипову обвинили в участии в несогласованной акции, которая создала помехи движению пешеходов

Активистку оштрафовали за баннер «Извинись за Екб» на московской резиденции патриарха (обновлено)

Как забор в Екатеринбурге превратился в акцию протеста

Как забор в Екатеринбурге превратился в акцию протестаИ что происходит наутро

Как забор в Екатеринбурге превратился в акцию протеста

Как забор в Екатеринбурге превратился в акцию протеста
И что происходит наутро

Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят
Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят Основательница марки Наталья Брянцева — о домашнем производстве, плагиате и магазине на Патриарших
Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят

Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят
Основательница марки Наталья Брянцева — о домашнем производстве, плагиате и магазине на Патриарших

«Я живу на родине российских граффити»

«Я живу на родине российских граффити»Жители спального района Екатеринбурга — о стрит-арте, взрывах у дома и кабельном ТВ 90-х

«Я живу на родине российских граффити»

«Я живу на родине российских граффити»
Жители спального района Екатеринбурга — о стрит-арте, взрывах у дома и кабельном ТВ 90-х

Yekaterinburg
Yekaterinburg The industrial capital with a rich cultural background
Yekaterinburg

Yekaterinburg
The industrial capital with a rich cultural background

Города-организаторы ЧМ-2018 — от лучшего к худшему

Рейтинг составило британское издание The Independent

Города-организаторы ЧМ-2018 — от лучшего к худшему

Екатеринбург
Екатеринбург Индустриальная столица с богатым культурным бэкграундом
Екатеринбург

Екатеринбург
Индустриальная столица с богатым культурным бэкграундом

«Я не сдал сессию и попал в воинскую часть на Урале»

«Я не сдал сессию и попал в воинскую часть на Урале»Призывник из Екатеринбурга — о лечении пневмонии аспирином и играх с ножом

«Я не сдал сессию и попал в воинскую часть на Урале»

«Я не сдал сессию и попал в воинскую часть на Урале»
Призывник из Екатеринбурга — о лечении пневмонии аспирином и играх с ножом

Взрыв в Ереване, фильм Дудя о российском MTV и спецвыпуск «Рика и Морти»
Взрыв в Ереване, фильм Дудя о российском MTV и спецвыпуск «Рика и Морти» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Взрыв в Ереване, фильм Дудя о российском MTV и спецвыпуск «Рика и Морти»

Взрыв в Ереване, фильм Дудя о российском MTV и спецвыпуск «Рика и Морти»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Сколько стоит жизнь в Екатеринбурге
Сколько стоит жизнь в Екатеринбурге Во сколько обходятся жилье, еда и развлечения в столице Урала
Сколько стоит жизнь в Екатеринбурге

Сколько стоит жизнь в Екатеринбурге
Во сколько обходятся жилье, еда и развлечения в столице Урала

«Пренебречь, вальсируем!»: Танец-перформанс Славы Птрк

«Пренебречь, вальсируем!»: Танец-перформанс Славы ПтркКак готовили вальс-перформанс на замерзшем пруду в Екатеринбурге

«Пренебречь, вальсируем!»: Танец-перформанс Славы Птрк

«Пренебречь, вальсируем!»: Танец-перформанс Славы Птрк
Как готовили вальс-перформанс на замерзшем пруду в Екатеринбурге

На сайте ФИФА возобновили продажу билетов на ЧМ-2018

Продажи проходят в порядке живой очереди

На сайте ФИФА возобновили продажу билетов на ЧМ-2018

Как работают в самолетах

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Как работают в самолетах

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Мойщик, пилот, авиатехник и бортпроводница A320 — о скандалах в бизнес-классе, включенных телефонах и чистоте

«Я работаю в Доме офицеров и выступаю в Сирии с ансамблем»

«Я работаю в Доме офицеров и выступаю в Сирии с ансамблем»Вокалистка, библиотекарь, звукорежиссер и сотрудница музея о командировках в горячие точки, работе с военными и очаровании сталинского ампира

«Я работаю в Доме офицеров и выступаю в Сирии с ансамблем»

«Я работаю в Доме офицеров и выступаю в Сирии с ансамблем»
Вокалистка, библиотекарь, звукорежиссер и сотрудница музея о командировках в горячие точки, работе с военными и очаровании сталинского ампира

Светлая квартира-галерея с мебелью в духе 60-х (Екатеринбург)
Светлая квартира-галерея с мебелью в духе 60-х (Екатеринбург) Дуб, известковый туф, минимализм и картины Владимира Архангельского в квартире на улице Февральской Революции
Светлая квартира-галерея с мебелью в духе 60-х (Екатеринбург)

Светлая квартира-галерея с мебелью в духе 60-х (Екатеринбург)
Дуб, известковый туф, минимализм и картины Владимира Архангельского в квартире на улице Февральской Революции

В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиничные номера

В Волгограде и Саранске свободных мест в отелях уже нет

В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиничные номера

Покорители Уральских гор

Покорители Уральских горОрганизатор походов, фрирайдер и спортсменка о подъемах на горные вершины Урала

Покорители Уральских гор

Покорители Уральских гор
Организатор походов, фрирайдер и спортсменка о подъемах на горные вершины Урала

От Беслана к буддизму: Кто строит монастырь в горах Урала

От Беслана к буддизму: Кто строит монастырь в горах УралаВесна, лето, осень, зима и снова весна в буддийской общине на Среднем Урале

От Беслана к буддизму: Кто строит монастырь в горах Урала

От Беслана к буддизму: Кто строит монастырь в горах Урала
Весна, лето, осень, зима и снова весна в буддийской общине на Среднем Урале

Ироничные кольца и подвески-семечки от Moonswoon
Ироничные кольца и подвески-семечки от Moonswoon Серебро на шнурках от кроссовок и подвески в форме скрепок от уральской марки
Ироничные кольца и подвески-семечки от Moonswoon

Ироничные кольца и подвески-семечки от Moonswoon
Серебро на шнурках от кроссовок и подвески в форме скрепок от уральской марки

США возобновят визовые собеседования в региональных консульствах

Визовые услуги будут проводиться в ограниченном объеме

США возобновят визовые собеседования в региональных консульствах

Основатели агентства Red Pepper Film — о том, как отказались от рекламы и начали снимать кино
Основатели агентства Red Pepper Film — о том, как отказались от рекламы и начали снимать кино Иван Соснин и Данил Голованов — о клипе «Мгзавреби» и о том, почему реклама мертва
Основатели агентства Red Pepper Film — о том, как отказались от рекламы и начали снимать кино

Основатели агентства Red Pepper Film — о том, как отказались от рекламы и начали снимать кино
Иван Соснин и Данил Голованов — о клипе «Мгзавреби» и о том, почему реклама мертва

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Общероссийский митинг оппозиции Как сторонники Навального празднуют день рождения президента
Общероссийский митинг оппозиции

Общероссийский митинг оппозиции
Как сторонники Навального празднуют день рождения президента

Alex Terrible: «Я — звезда deathcore, но дома обо мне не знают»

Alex Terrible: «Я — звезда deathcore, но дома обо мне не знают»Экстремальный вокалист из уральского поселка — о туре по США, миллионах просмотров на YouTube и искусстве гроулинга

Alex Terrible: «Я — звезда deathcore, но дома обо мне не знают»

Alex Terrible: «Я — звезда deathcore, но дома обо мне не знают»
Экстремальный вокалист из уральского поселка — о туре по США, миллионах просмотров на YouTube и искусстве гроулинга

Христианское государство: Кто угрожает сжечь кинотеатры из-за «Матильды»
Христианское государство: Кто угрожает сжечь кинотеатры из-за «Матильды» Разбираемся, к чему может привести радикализация православия в России
Христианское государство: Кто угрожает сжечь кинотеатры из-за «Матильды»

Христианское государство: Кто угрожает сжечь кинотеатры из-за «Матильды»
Разбираемся, к чему может привести радикализация православия в России

Как кино помогает взрослеть подросткам с синдромом Дауна

Как кино помогает взрослеть подросткам с синдромом ДаунаThe Village о проекте «Синдром кино» для людей с ментальными особенностями

Как кино помогает взрослеть подросткам с синдромом Дауна

Как кино помогает взрослеть подросткам с синдромом Дауна
The Village о проекте «Синдром кино» для людей с ментальными особенностями

18 главных выставок осени в России
18 главных выставок осени в России Московская и Уральская биеннале, Такаси Мураками в «Гараже», ретроспектива Цай Гоцяна в Пушкинском и другие главные события сезона
18 главных выставок осени в России

18 главных выставок осени в России
Московская и Уральская биеннале, Такаси Мураками в «Гараже», ретроспектива Цай Гоцяна в Пушкинском и другие главные события сезона

История балетмейстера, бежавшего от колонии в Грузии

История балетмейстера, бежавшего от колонии в ГрузииБалетмейстер, бежавший от режима Саакашвили, рассказывает о жизни политического беженца в Екатеринбурге

История балетмейстера, бежавшего от колонии в Грузии

История балетмейстера, бежавшего от колонии в Грузии
Балетмейстер, бежавший от режима Саакашвили, рассказывает о жизни политического беженца в Екатеринбурге

Дети жертв Большого террора

Дети жертв Большого террораЧто чувствуют и помнят те, кто добивается установки табличек в память о жертвах сталинских казней

Дети жертв Большого террора

Дети жертв Большого террора
Что чувствуют и помнят те, кто добивается установки табличек в память о жертвах сталинских казней

США останавливают выдачу неиммиграционных виз в российских регионах (обновлено)

Все собеседования переносят в Москву

США останавливают выдачу неиммиграционных виз в российских регионах (обновлено)

Skull Design: Татуированные черепа в инстаграме художницы-таксидермиста
Skull Design: Татуированные черепа в инстаграме художницы-таксидермиста Как художница из Екатеринбурга создает на севере Испании natural art
Skull Design: Татуированные черепа в инстаграме художницы-таксидермиста

Skull Design: Татуированные черепа в инстаграме художницы-таксидермиста
Как художница из Екатеринбурга создает на севере Испании natural art

Где работает Евгений Ройзман

Где работает Евгений РойзманМэр Екатеринбурга — о здании Горсовета и правительственном телефоне

Где работает Евгений Ройзман

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Мэр Екатеринбурга — о здании Горсовета и правительственном телефоне

Фильм «Мертвец» Джима Джармуша покажут на большом экране

Фильм будет идти на английском языке в формате DCP

Фильм «Мертвец» Джима Джармуша покажут на большом экране

Приговор Руслану Соколовскому смягчили

Условный срок сократили до 2 лет и 3 месяцев

Приговор Руслану Соколовскому смягчили

Вырезанный из текстуры двора «москвич»

Уличные художники «убрали» автомобиль из двора с помощью граффити

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Глава «Сбербанка» рассуждает о будущем бизнеса и информации

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Здесь моря нет: Как школьник с Урала стал популярным серфером Никита Авдеев о первой волне, тренировках на суше, акулах и рифах
Здесь моря нет: Как школьник с Урала стал популярным серфером

Здесь моря нет: Как школьник с Урала стал популярным серфером
Никита Авдеев о первой волне, тренировках на суше, акулах и рифах

Мужчины-визажисты о работе и любимой косметике

Мужчины-визажисты о работе и любимой косметикеЧто носят в косметичке мужчины-визажисты и как реагирует общество

Мужчины-визажисты о работе и любимой косметике

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