Производители веганской косметики и бытовой химии

О работе на заводе, первом самодельном мыле и переезде в Петербург

Андрей: Я сам из Кирова. После окончания университета уехал работать в небольшой городок в Новгородской области, где стал начальником участка гальваники. Тогда я впервые увидел, как в реальности работают очистные сооружения, в каких условиях трудятся люди. Например, над каждой ванной на том заводе был установлен вытяжной короб для удаления испарений - над многими ваннами, даже с соляной кислотой, эти коробы разваливались или вообще не работали. У многих сотрудников на коже были воспаления и аллергия. Но все считали, что иначе быть не может. Тогда я задумался, что я делаю, что потребляю, что лично мне нужно для жизни. Шампунь, мыло, зубная паста.

Я купил оливковое масло, щелочь и сварил мыло. Потом докупил еще масел и сделал шампунь. Техпроцессы изучал через интернет у таких же непрофессионалов. Но у меня было преимущество — химическое образование.

За сырьем ездил в Петербург, на себе привозил по 50 килограммов. Потом вернулся в Киров, где устроился работать технологом по разработке косметики в другой компании. Там требовали создавать продукты очень быстро и в большом количестве. Естественно, такой подход повышал риски брака при масштабировании, о чем я всех предупреждал. Но меня не слушали. В итоге написал заявление об уходе.

К тому моменту я уже был женат, у нас родился сын. И мы с Сашей решили начать свое дело, которое сможем сами контролировать. На старт у нас было 20 тысяч рублей.