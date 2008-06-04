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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Финляндия ограничит выдачу виз россиянам, приезжающим в страну только для транзита

Финляндия ограничит выдачу виз россиянам, приезжающим в страну только для транзита

Последний Allegro: Фоторепортаж с Финляндского вокзала
Последний Allegro: Фоторепортаж с Финляндского вокзала Поезд Петербург — Хельсинки отменили на неизвестный срок
Последний Allegro: Фоторепортаж с Финляндского вокзала

Последний Allegro: Фоторепортаж с Финляндского вокзала
Поезд Петербург — Хельсинки отменили на неизвестный срок

Финские власти хотят продлить скоростную железную дорогу из Москвы до Хельсинки

Но стоимость проекта соседи пока не знают

Финские власти хотят продлить скоростную железную дорогу из Москвы до Хельсинки

От Solange до The Cure: Что слушать на фестивале Flow в Хельсинки
От Solange до The Cure: Что слушать на фестивале Flow в Хельсинки Гид по одному из лучших музыкальных фестивалей Европы, на который еще не поздно купить билеты
От Solange до The Cure: Что слушать на фестивале Flow в Хельсинки

От Solange до The Cure: Что слушать на фестивале Flow в Хельсинки
Гид по одному из лучших музыкальных фестивалей Европы, на который еще не поздно купить билеты

Как устроен Flow — один из лучших фестивалей Европы
Как устроен Flow — один из лучших фестивалей Европы В России такого музыкального фестиваля не будет, возможно, никогда, а в Хельсинки — есть уже сейчас
Как устроен Flow — один из лучших фестивалей Европы

Как устроен Flow — один из лучших фестивалей Европы
В России такого музыкального фестиваля не будет, возможно, никогда, а в Хельсинки — есть уже сейчас

Чем заняться в Хельсинки на каникулах: 7 новых достопримечательностей
Чем заняться в Хельсинки на каникулах: 7 новых достопримечательностей Посмотрите, как похорошела столица Финляндии: современная библиотека, подземный музей, гастрокластер на скотобойне и модная сауна у моря
Чем заняться в Хельсинки на каникулах: 7 новых достопримечательностей

Чем заняться в Хельсинки на каникулах: 7 новых достопримечательностей
Посмотрите, как похорошела столица Финляндии: современная библиотека, подземный музей, гастрокластер на скотобойне и модная сауна у моря

Билеты на поезд «Лев Толстой» до конца октября будут продавать со скидкой до 60 %

Акция действует на поездки из Москвы в Хельсинки и обратно

Билеты на поезд «Лев Толстой» до конца октября будут продавать со скидкой до 60 %

«Победа» начала летать из Москвы в Хельсинки

Рейсы выполняются ежедневно

«Победа» начала летать из Москвы в Хельсинки

20 музыкантов финского фестиваля Flow
20 музыкантов финского фестиваля Flow От Кендрика Ламара и Arctic Monkeys до Терри Райли и Любомира Мельника
20 музыкантов финского фестиваля Flow

20 музыкантов финского фестиваля Flow
От Кендрика Ламара и Arctic Monkeys до Терри Райли и Любомира Мельника

«Победа» запустит рейсы в Хельсинки

А компания «Северный ветер» начнет летать на Кубу

«Победа» запустит рейсы в Хельсинки

Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury
Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury

Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Россиян предупредили о вспышке инфекции в Финляндии

Большинство случаев заболевания приходится на Хельсинки

Россиян предупредили о вспышке инфекции в Финляндии

Билеты на поезд «Лев Толстой» в течение года будут продавать со скидкой

Акция начнет действовать в 2018 году

Билеты на поезд «Лев Толстой» в течение года будут продавать со скидкой

Финский архитектор — о настоящем и будущем общественных бань в большом городе
Финский архитектор — о настоящем и будущем общественных бань в большом городе The Village поговорил с одним из создателей сауны Löyly в Хельсинки Вилле Харой и сводил его в петербургские «Круглые бани»
Финский архитектор — о настоящем и будущем общественных бань в большом городе

Финский архитектор — о настоящем и будущем общественных бань в большом городе
The Village поговорил с одним из создателей сауны Löyly в Хельсинки Вилле Харой и сводил его в петербургские «Круглые бани»

В Москве и Петербурге вышел бесплатный гид по Хельсинки

Путеводитель расскажет о небанальных развлечениях и локальных достопримечательностях

В Москве и Петербурге вышел бесплатный гид по Хельсинки

В поезде «Лев Толстой» появится библиотека

Он курсирует на маршруте Москва — Хельсинки

В поезде «Лев Толстой» появится библиотека

В Люблине появится умный квартал

Власти будут тестировать на нем интеллектуальные технологии управления городом

В Люблине появится умный квартал

Фестиваль Geek Picnic проведут в Нью-Йорке, Барселоне и Хельсинки

Географию фестиваля расширят в 2017 году

Фестиваль Geek Picnic проведут в Нью-Йорке, Барселоне и Хельсинки

Сервис для аренды вещей в Москве и Петербурге Locolo

В нём арендуют вещи у пользователей, а также можно сдать напрокат свою вещь

Сервис для аренды вещей в Москве и Петербурге Locolo

Uber на автопилоте, игровая платформа Facebook и новая функция Instagram

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Uber на автопилоте, игровая платформа Facebook и новая функция Instagram

Flow: Музыка, еда и художники на главном фестивале Хельсинки
Flow: Музыка, еда и художники на главном фестивале Хельсинки Моррисси, Massive Attack, Savages, FKA twigs, Sia, M83, Anohni и другие
Flow: Музыка, еда и художники на главном фестивале Хельсинки

Flow: Музыка, еда и художники на главном фестивале Хельсинки
Моррисси, Massive Attack, Savages, FKA twigs, Sia, M83, Anohni и другие

Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет
Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет В Нью-Йорке попытка снять обувь будет воспринята как фамильярность, а в Лондоне тапочки предложат только в богатом доме
Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет

Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет
В Нью-Йорке попытка снять обувь будет воспринята как фамильярность, а в Лондоне тапочки предложат только в богатом доме

Уличные инициативы в Хельсинки
Уличные инициативы в Хельсинки Районные вечеринки, общегородской блошиный рынок и соседские садоводческие подряды — The Village изучил вдохновляющие примеры того, как финны используют городские улицы летом
Уличные инициативы в Хельсинки

Уличные инициативы в Хельсинки
Районные вечеринки, общегородской блошиный рынок и соседские садоводческие подряды — The Village изучил вдохновляющие примеры того, как финны используют городские улицы летом

Как выглядят церкви в Европе, Азии и Северной Америке
Как выглядят церкви в Европе, Азии и Северной Америке The Village выбрал семь необычных примеров религиозной архитектуры со всего мира
Как выглядят церкви в Европе, Азии и Северной Америке

Как выглядят церкви в Европе, Азии и Северной Америке
The Village выбрал семь необычных примеров религиозной архитектуры со всего мира

Прогулочные маршруты в 13 городах
Прогулочные маршруты в 13 городах Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира
Прогулочные маршруты в 13 городах

Прогулочные маршруты в 13 городах
Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира

Как выглядит первый в Европе duty free на железнодорожном вокзале
Как выглядит первый в Европе duty free на железнодорожном вокзале В Петербурге на Финляндском вокзале официально открыли duty free. The Village публикует фоторепортаж из первого в Европе магазина беспошлинной торговли, расположенного на территории ж/д вокзала
Как выглядит первый в Европе duty free на железнодорожном вокзале

Как выглядит первый в Европе duty free на железнодорожном вокзале
В Петербурге на Финляндском вокзале официально открыли duty free. The Village публикует фоторепортаж из первого в Европе магазина беспошлинной торговли, расположенного на территории ж/д вокзала

11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать
11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать Пивоварня, бассейн с искусственными волнами и зал для йоги, в котором медитируют под пение птиц, — The Village собрал 11 аэропортов, чьи проекты заставляют забыть о возвращении домой
11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать

11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать
Пивоварня, бассейн с искусственными волнами и зал для йоги, в котором медитируют под пение птиц, — The Village собрал 11 аэропортов, чьи проекты заставляют забыть о возвращении домой

Барби-матрёшка, водка «Неуклюжий медведь» и еще 3 иностранных проекта о России
Барби-матрёшка, водка «Неуклюжий медведь» и еще 3 иностранных проекта о России Зимняя барби-матрёшка, цитаты Пушкина на улицах Копенгагена и танцы под русскую попсу в клубах Стокгольма — The Village нашёл пять иностранных проектов, вдохновлённых Россией
Барби-матрёшка, водка «Неуклюжий медведь» и еще 3 иностранных проекта о России

Барби-матрёшка, водка «Неуклюжий медведь» и еще 3 иностранных проекта о России
Зимняя барби-матрёшка, цитаты Пушкина на улицах Копенгагена и танцы под русскую попсу в клубах Стокгольма — The Village нашёл пять иностранных проектов, вдохновлённых Россией

Дойдет ли открытка с финской гомоэротикой до Петербурга
Дойдет ли открытка с финской гомоэротикой до Петербурга Милонов вышел на борьбу с классикой финского искусства — гомоэротическими рисунками Tom of Finland, которые недавно выпустили в виде марок. The Village проверил, дойдёт ли письмо с ними до Петербурга
Дойдет ли открытка с финской гомоэротикой до Петербурга

Дойдет ли открытка с финской гомоэротикой до Петербурга
Милонов вышел на борьбу с классикой финского искусства — гомоэротическими рисунками Tom of Finland, которые недавно выпустили в виде марок. The Village проверил, дойдёт ли письмо с ними до Петербурга

3 прогулочных маршрута по Хельсинки
3 прогулочных маршрута по Хельсинки Панорамные площадки, бары, уличные рынки и pop-up маркеты — для тех, кто едет в Хельсинки на фестиваль Flow, редакция The Village составила три туристических маршрута по городу
3 прогулочных маршрута по Хельсинки

3 прогулочных маршрута по Хельсинки
Панорамные площадки, бары, уличные рынки и pop-up маркеты — для тех, кто едет в Хельсинки на фестиваль Flow, редакция The Village составила три туристических маршрута по городу

Как в Хельсинки делают самый экологичный музыкальный фестиваль
Как в Хельсинки делают самый экологичный музыкальный фестиваль Раздельный сбор мусора, биотопливо и поощрение велосипедистов — The Village узнал, что организаторы фестиваля Flow в Хельсинки делают для охраны окружающей среды
Как в Хельсинки делают самый экологичный музыкальный фестиваль

Как в Хельсинки делают самый экологичный музыкальный фестиваль
Раздельный сбор мусора, биотопливо и поощрение велосипедистов — The Village узнал, что организаторы фестиваля Flow в Хельсинки делают для охраны окружающей среды

Петербуржцы, переехавшие в Финляндию
Петербуржцы, переехавшие в Финляндию Побег от российской гомофобии, учеба в музыкальной академии и желание быть с любимой девушкой — The Village узнал, зачем петербуржцы переезжают жить в Финляндию и планируют ли вернуться в Россию.
Петербуржцы, переехавшие в Финляндию

Петербуржцы, переехавшие в Финляндию
Побег от российской гомофобии, учеба в музыкальной академии и желание быть с любимой девушкой — The Village узнал, зачем петербуржцы переезжают жить в Финляндию и планируют ли вернуться в Россию.

Консультант мэрии финского Оулу — о зимнем велодвижении
Консультант мэрии финского Оулу — о зимнем велодвижении Житель Северной Финляндии и консультант горадминистрации Оулу Пекка Тахкола — о том, почему зима — самое лучшее время для передвижения на велосипеде.
Консультант мэрии финского Оулу — о зимнем велодвижении

Консультант мэрии финского Оулу — о зимнем велодвижении
Житель Северной Финляндии и консультант горадминистрации Оулу Пекка Тахкола — о том, почему зима — самое лучшее время для передвижения на велосипеде.

Район Каллио, тёмная сторона Хельсинки
Район Каллио, тёмная сторона Хельсинки The Village продолжает серию материалов о городских кварталах, не похожих на другие. В этом выпуске — Каллио, район уличных фестивалей, общественных саун и дизайнерских лавок в Хельсинки.
Район Каллио, тёмная сторона Хельсинки

Район Каллио, тёмная сторона Хельсинки
The Village продолжает серию материалов о городских кварталах, не похожих на другие. В этом выпуске — Каллио, район уличных фестивалей, общественных саун и дизайнерских лавок в Хельсинки.

В Хельсинки создали мобильную дисконтную карту для россиян

В Финляндии появилась новая дисконтная система для россиян. Карту «Дисконт в Хельсинки» можно получить с помощью бесплатного мобильного приложения. Она даёт больше 200 скидок в магазинах и ресторанах.

В Хельсинки создали мобильную дисконтную карту для россиян

Кто кормит: Шеф-повар посольства Финляндии о своей работе и Москве
Кто кормит: Шеф-повар посольства Финляндии о своей работе и Москве The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. В новом выпуске — шеф-повар финского посольства Тимо Лепистё.
Кто кормит: Шеф-повар посольства Финляндии о своей работе и Москве

Кто кормит: Шеф-повар посольства Финляндии о своей работе и Москве
The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. В новом выпуске — шеф-повар финского посольства Тимо Лепистё.

Квартира недели (Петербург)
Квартира недели (Петербург) Просторная квартира на «Ладожской» с аксессуарами из Индии, Исландии и Марокко, ремонтом которой занимался профессиональный реставратор из Узбекистана.
Квартира недели (Петербург)

Квартира недели (Петербург)
Просторная квартира на «Ладожской» с аксессуарами из Индии, Исландии и Марокко, ремонтом которой занимался профессиональный реставратор из Узбекистана.

Городской театр Хельсинки стал сопровождать спектакли русскими субтитрами

С ноября Городской театр Хельсинки стал сопровождать свои спектакли субтитрами на русском языках.

Городской театр Хельсинки стал сопровождать спектакли русскими субтитрами

В поездах Allegro появятся магазины duty free

В поездах Allegro, связывающих Петербург с Хельсинки, в октябре появятся магазины duty free. Точки беспошлинной торговли со временем собираются открыть и в поезде «Моска-Киев».

В поездах Allegro появятся магазины duty free

Как прошел Ресторанный день в разных городах мира — в снимках Instagram Еда, гости и повара прошедшего 18 августа Ресторанного дня в Москве, Петербурге, Киеве, Хельсинки, Париже, Лозанне, Красноярске, Нижнем Новгороде, Астрахани и других городах.

Как прошел Ресторанный день в разных городах мира — в снимках Instagram

Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне
Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне The Village поговорил с Антоном Ковальковым, подающим надежды молодым шеф-поваром ресторана «Любимое место 22.13», недавно перебравшимся в Москву из Нижнего Новгорода.
Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне

Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне
The Village поговорил с Антоном Ковальковым, подающим надежды молодым шеф-поваром ресторана «Любимое место 22.13», недавно перебравшимся в Москву из Нижнего Новгорода.

Иностранный опыт: Как власти Хельсинки поддерживают молодых рестораторов
Иностранный опыт: Как власти Хельсинки поддерживают молодых рестораторов Создательницы Stay Hungry по просьбе The Village поговорили с Вилле Реландером, идеологом стратегии развития культуры питания Хельсинки, о «Ресторанном дне» и поддержке инициатив горожан государством.
Иностранный опыт: Как власти Хельсинки поддерживают молодых рестораторов

Иностранный опыт: Как власти Хельсинки поддерживают молодых рестораторов
Создательницы Stay Hungry по просьбе The Village поговорили с Вилле Реландером, идеологом стратегии развития культуры питания Хельсинки, о «Ресторанном дне» и поддержке инициатив горожан государством.

Как у них: Жители 5 столиц о платных парковках
Как у них: Жители 5 столиц о платных парковках The Village узнал у жителей Берлина, Парижа, Хельсинки, Тель-Авива и Нью-Йорка о том, что они думают о платной парковке в своём городе.
Как у них: Жители 5 столиц о платных парковках

Как у них: Жители 5 столиц о платных парковках
The Village узнал у жителей Берлина, Парижа, Хельсинки, Тель-Авива и Нью-Йорка о том, что они думают о платной парковке в своём городе.

Фоторепортаж: «Рестодень» в Петербурге
Фоторепортаж: «Рестодень» в Петербурге В субботу на улицах Петербурга работало больше 150 pop-up кафе. Фотограф The Village проехал по нескольким точкам и заснял самый массовый праздник еды в городе.
Фоторепортаж: «Рестодень» в Петербурге

Фоторепортаж: «Рестодень» в Петербурге
В субботу на улицах Петербурга работало больше 150 pop-up кафе. Фотограф The Village проехал по нескольким точкам и заснял самый массовый праздник еды в городе.

Личный опыт: Как провести «Ресторанный день» в своём городе
Личный опыт: Как провести «Ресторанный день» в своём городе Житель Нью-Йорка Патрик Лупински рассказал The Village о том, что нужно сделать, чтобы жители города на один день открыли собственные рестораны на тротуарах, в парках и прямо у себя дома.
Личный опыт: Как провести «Ресторанный день» в своём городе

Личный опыт: Как провести «Ресторанный день» в своём городе
Житель Нью-Йорка Патрик Лупински рассказал The Village о том, что нужно сделать, чтобы жители города на один день открыли собственные рестораны на тротуарах, в парках и прямо у себя дома.

Иностранный опыт: Как библиотека в Хельсинки стала «третьим местом»
Иностранный опыт: Как библиотека в Хельсинки стала «третьим местом» Чтобы выжить в реалиях нового времени, обычная библиотека в центре Хельсинки пошла на эксперимент, отдав часть функций горожанам — Ангелина Давыдова наблюдала за кардинальными переменами.
Иностранный опыт: Как библиотека в Хельсинки стала «третьим местом»

Иностранный опыт: Как библиотека в Хельсинки стала «третьим местом»
Чтобы выжить в реалиях нового времени, обычная библиотека в центре Хельсинки пошла на эксперимент, отдав часть функций горожанам — Ангелина Давыдова наблюдала за кардинальными переменами.

Прямая речь: Зелёные партизаны Dodo о стихийных огородах и семенных бомбах Один из основателей финского партизанского эко-комьюнити Dodo Арто Сивонен рассказал The Village, как нужно стихийно разводить огороды, о главном оружии зелёного партизана и продвижении велокультуры.

Прямая речь: Зелёные партизаны Dodo о стихийных огородах и семенных бомбах

Актуальные события в Хельсинки-где читать? В Хельсинки есть два издания которые рассказывают о том на что потратить свободное время и деньги.

Актуальные события в Хельсинки-где читать?

Kallio – альтернативный район Хельсинки
Kallio – альтернативный район Хельсинки Еще один район Хельсинки о котором я хочу рассказать — полная противоположность ранее описанной мною Эйры.
Kallio – альтернативный район Хельсинки

Kallio – альтернативный район Хельсинки
Еще один район Хельсинки о котором я хочу рассказать — полная противоположность ранее описанной мною Эйры.

Финляндия. Когда Финны отдыхают? Мнение финнов относительно того, чем стоит заняться в выходные, достаточно сильно разнится с тем, что на этот счет думает большинство людей в мире, а особенно жители России.

Финляндия. Когда Финны отдыхают?

Helsinki bar-hopping vol. 1 Район Kamppi

Helsinki bar-hopping vol. 1

Хельсинки – not a 24-hours city Всем давно известно, что Хельсинки – это не город 24-hours-party-people. Ночных ресторанов, лаунж-баров просто не существует. Где-нибудь поужинать после 22-23 часов – большая проблема, чего же можно ждать в таком случае от ночных заведений? Все клубы выгоняют последних нетрезвых посетителей в лучшем случае в 3-4 часа. 

Хельсинки – not a 24-hours city

Хельсинки – LOOKS Из Санкт – Петербурга до Финляндии на микроавтобусе 8 часов. Небольшой промежуток трассы, и ты уже в пространстве дешевых европейских распродаж и смешных сэконд-хэндов.

Хельсинки – LOOKS

На пароме по Европе Есть один замечательнй способ путешествовать по Скандинавии – на пароме. Во-первых, можно сэкономить денег. Каюта на четверых в среднем стоит 125 евро, так что путешестввать выгоднее (да и интереснее) развеселой компанией. Во-вторых, незабываемые впечатления гарантируются.

На пароме по Европе

Helsinki 10 Магазин Helsinki 10 – это то место, которое непременно стоит посетить (наряду с легендарным блошинным рынком на набережной), если тебя занесло в Хельсинки.

Helsinki 10