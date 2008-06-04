Последний Allegro: Фоторепортаж с Финляндского вокзала Поезд Петербург — Хельсинки отменили на неизвестный срок
Финские власти хотят продлить скоростную железную дорогу из Москвы до Хельсинки
Но стоимость проекта соседи пока не знают
От Solange до The Cure: Что слушать на фестивале Flow в Хельсинки Гид по одному из лучших музыкальных фестивалей Европы, на который еще не поздно купить билеты
Как устроен Flow — один из лучших фестивалей Европы В России такого музыкального фестиваля не будет, возможно, никогда, а в Хельсинки — есть уже сейчас
Чем заняться в Хельсинки на каникулах: 7 новых достопримечательностей Посмотрите, как похорошела столица Финляндии: современная библиотека, подземный музей, гастрокластер на скотобойне и модная сауна у моря
Билеты на поезд «Лев Толстой» до конца октября будут продавать со скидкой до 60 %
Акция действует на поездки из Москвы в Хельсинки и обратно
20 музыкантов финского фестиваля Flow От Кендрика Ламара и Arctic Monkeys до Терри Райли и Любомира Мельника
Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Россиян предупредили о вспышке инфекции в Финляндии
Большинство случаев заболевания приходится на Хельсинки
Билеты на поезд «Лев Толстой» в течение года будут продавать со скидкой
Акция начнет действовать в 2018 году
Финский архитектор — о настоящем и будущем общественных бань в большом городе The Village поговорил с одним из создателей сауны Löyly в Хельсинки Вилле Харой и сводил его в петербургские «Круглые бани»
В Москве и Петербурге вышел бесплатный гид по Хельсинки
Путеводитель расскажет о небанальных развлечениях и локальных достопримечательностях
В Люблине появится умный квартал
Власти будут тестировать на нем интеллектуальные технологии управления городом
Фестиваль Geek Picnic проведут в Нью-Йорке, Барселоне и Хельсинки
Географию фестиваля расширят в 2017 году
Сервис для аренды вещей в Москве и Петербурге Locolo
В нём арендуют вещи у пользователей, а также можно сдать напрокат свою вещь
Uber на автопилоте, игровая платформа Facebook и новая функция Instagram
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Flow: Музыка, еда и художники на главном фестивале Хельсинки Моррисси, Massive Attack, Savages, FKA twigs, Sia, M83, Anohni и другие
Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет В Нью-Йорке попытка снять обувь будет воспринята как фамильярность, а в Лондоне тапочки предложат только в богатом доме
Уличные инициативы в Хельсинки Районные вечеринки, общегородской блошиный рынок и соседские садоводческие подряды — The Village изучил вдохновляющие примеры того, как финны используют городские улицы летом
Как выглядят церкви в Европе, Азии и Северной Америке The Village выбрал семь необычных примеров религиозной архитектуры со всего мира
Прогулочные маршруты в 13 городах Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира
Как выглядит первый в Европе duty free на железнодорожном вокзале В Петербурге на Финляндском вокзале официально открыли duty free. The Village публикует фоторепортаж из первого в Европе магазина беспошлинной торговли, расположенного на территории ж/д вокзала
11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать Пивоварня, бассейн с искусственными волнами и зал для йоги, в котором медитируют под пение птиц, — The Village собрал 11 аэропортов, чьи проекты заставляют забыть о возвращении домой
Барби-матрёшка, водка «Неуклюжий медведь» и еще 3 иностранных проекта о России Зимняя барби-матрёшка, цитаты Пушкина на улицах Копенгагена и танцы под русскую попсу в клубах Стокгольма — The Village нашёл пять иностранных проектов, вдохновлённых Россией
Дойдет ли открытка с финской гомоэротикой до Петербурга Милонов вышел на борьбу с классикой финского искусства — гомоэротическими рисунками Tom of Finland, которые недавно выпустили в виде марок. The Village проверил, дойдёт ли письмо с ними до Петербурга
3 прогулочных маршрута по Хельсинки Панорамные площадки, бары, уличные рынки и pop-up маркеты — для тех, кто едет в Хельсинки на фестиваль Flow, редакция The Village составила три туристических маршрута по городу
Как в Хельсинки делают самый экологичный музыкальный фестиваль Раздельный сбор мусора, биотопливо и поощрение велосипедистов — The Village узнал, что организаторы фестиваля Flow в Хельсинки делают для охраны окружающей среды
Петербуржцы, переехавшие в Финляндию Побег от российской гомофобии, учеба в музыкальной академии и желание быть с любимой девушкой — The Village узнал, зачем петербуржцы переезжают жить в Финляндию и планируют ли вернуться в Россию.
Консультант мэрии финского Оулу — о зимнем велодвижении Житель Северной Финляндии и консультант горадминистрации Оулу Пекка Тахкола — о том, почему зима — самое лучшее время для передвижения на велосипеде.
Район Каллио, тёмная сторона Хельсинки The Village продолжает серию материалов о городских кварталах, не похожих на другие. В этом выпуске — Каллио, район уличных фестивалей, общественных саун и дизайнерских лавок в Хельсинки.
В Хельсинки создали мобильную дисконтную карту для россиян
В Финляндии появилась новая дисконтная система для россиян. Карту «Дисконт в Хельсинки» можно получить с помощью бесплатного мобильного приложения. Она даёт больше 200 скидок в магазинах и ресторанах.
Кто кормит: Шеф-повар посольства Финляндии о своей работе и Москве The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. В новом выпуске — шеф-повар финского посольства Тимо Лепистё.
Квартира недели (Петербург) Просторная квартира на «Ладожской» с аксессуарами из Индии, Исландии и Марокко, ремонтом которой занимался профессиональный реставратор из Узбекистана.
Городской театр Хельсинки стал сопровождать спектакли русскими субтитрами
С ноября Городской театр Хельсинки стал сопровождать свои спектакли субтитрами на русском языках.
В поездах Allegro появятся магазины duty free
В поездах Allegro, связывающих Петербург с Хельсинки, в октябре появятся магазины duty free. Точки беспошлинной торговли со временем собираются открыть и в поезде «Моска-Киев».