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Финские власти хотят продлить скоростную железную дорогу из Москвы до Хельсинки

Но стоимость проекта соседи пока не знают

Финские власти хотят продлить скоростную железную дорогу из Москвы до Хельсинки
Но стоимость проекта соседи пока не знают

Как устроен Flow — один из лучших фестивалей Европы
Как устроен Flow — один из лучших фестивалей Европы В России такого музыкального фестиваля не будет, возможно, никогда, а в Хельсинки — есть уже сейчас
Как устроен Flow — один из лучших фестивалей Европы

Как устроен Flow — один из лучших фестивалей Европы
В России такого музыкального фестиваля не будет, возможно, никогда, а в Хельсинки — есть уже сейчас

Билеты на поезд «Лев Толстой» до конца октября будут продавать со скидкой до 60 %

Акция действует на поездки из Москвы в Хельсинки и обратно

Билеты на поезд «Лев Толстой» до конца октября будут продавать со скидкой до 60 %
Акция действует на поездки из Москвы в Хельсинки и обратно

«Победа» начала летать из Москвы в Хельсинки

Рейсы выполняются ежедневно

«Победа» начала летать из Москвы в Хельсинки
Рейсы выполняются ежедневно

«Победа» запустит рейсы в Хельсинки

А компания «Северный ветер» начнет летать на Кубу

«Победа» запустит рейсы в Хельсинки
А компания «Северный ветер» начнет летать на Кубу

Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury
Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury

Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Россиян предупредили о вспышке инфекции в Финляндии

Большинство случаев заболевания приходится на Хельсинки

Россиян предупредили о вспышке инфекции в Финляндии
Большинство случаев заболевания приходится на Хельсинки

Билеты на поезд «Лев Толстой» в течение года будут продавать со скидкой

Акция начнет действовать в 2018 году

Билеты на поезд «Лев Толстой» в течение года будут продавать со скидкой
Акция начнет действовать в 2018 году

Финский архитектор — о настоящем и будущем общественных бань в большом городе
Финский архитектор — о настоящем и будущем общественных бань в большом городе The Village поговорил с одним из создателей сауны Löyly в Хельсинки Вилле Харой и сводил его в петербургские «Круглые бани»
Финский архитектор — о настоящем и будущем общественных бань в большом городе

Финский архитектор — о настоящем и будущем общественных бань в большом городе
The Village поговорил с одним из создателей сауны Löyly в Хельсинки Вилле Харой и сводил его в петербургские «Круглые бани»

В Москве и Петербурге вышел бесплатный гид по Хельсинки

Путеводитель расскажет о небанальных развлечениях и локальных достопримечательностях

В Москве и Петербурге вышел бесплатный гид по Хельсинки
Путеводитель расскажет о небанальных развлечениях и локальных достопримечательностях

В поезде «Лев Толстой» появится библиотека

Он курсирует на маршруте Москва — Хельсинки

В поезде «Лев Толстой» появится библиотека
Он курсирует на маршруте Москва — Хельсинки

В Люблине появится умный квартал

Власти будут тестировать на нем интеллектуальные технологии управления городом

В Люблине появится умный квартал
Власти будут тестировать на нем интеллектуальные технологии управления городом

Фестиваль Geek Picnic проведут в Нью-Йорке, Барселоне и Хельсинки

Географию фестиваля расширят в 2017 году

Фестиваль Geek Picnic проведут в Нью-Йорке, Барселоне и Хельсинки
Географию фестиваля расширят в 2017 году

Сервис для аренды вещей в Москве и Петербурге Locolo

В нём арендуют вещи у пользователей, а также можно сдать напрокат свою вещь

Сервис для аренды вещей в Москве и Петербурге Locolo
В нём арендуют вещи у пользователей, а также можно сдать напрокат свою вещь

Uber на автопилоте, игровая платформа Facebook и новая функция Instagram

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Uber на автопилоте, игровая платформа Facebook и новая функция Instagram
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет
Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет В Нью-Йорке попытка снять обувь будет воспринята как фамильярность, а в Лондоне тапочки предложат только в богатом доме
Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет

Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет
В Нью-Йорке попытка снять обувь будет воспринята как фамильярность, а в Лондоне тапочки предложат только в богатом доме

Уличные инициативы в Хельсинки
Уличные инициативы в Хельсинки Районные вечеринки, общегородской блошиный рынок и соседские садоводческие подряды — The Village изучил вдохновляющие примеры того, как финны используют городские улицы летом
Уличные инициативы в Хельсинки

Уличные инициативы в Хельсинки
Районные вечеринки, общегородской блошиный рынок и соседские садоводческие подряды — The Village изучил вдохновляющие примеры того, как финны используют городские улицы летом

Как выглядят церкви в Европе, Азии и Северной Америке
Как выглядят церкви в Европе, Азии и Северной Америке The Village выбрал семь необычных примеров религиозной архитектуры со всего мира
Как выглядят церкви в Европе, Азии и Северной Америке

Как выглядят церкви в Европе, Азии и Северной Америке
The Village выбрал семь необычных примеров религиозной архитектуры со всего мира

Прогулочные маршруты в 13 городах
Прогулочные маршруты в 13 городах Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира
Прогулочные маршруты в 13 городах

Прогулочные маршруты в 13 городах
Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира

Как выглядит первый в Европе duty free на железнодорожном вокзале
Как выглядит первый в Европе duty free на железнодорожном вокзале В Петербурге на Финляндском вокзале официально открыли duty free. The Village публикует фоторепортаж из первого в Европе магазина беспошлинной торговли, расположенного на территории ж/д вокзала
Как выглядит первый в Европе duty free на железнодорожном вокзале

Как выглядит первый в Европе duty free на железнодорожном вокзале
В Петербурге на Финляндском вокзале официально открыли duty free. The Village публикует фоторепортаж из первого в Европе магазина беспошлинной торговли, расположенного на территории ж/д вокзала

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