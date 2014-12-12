Финские власти хотят продлить скоростную железную дорогу из Москвы до Хельсинки
Но стоимость проекта соседи пока не знают
Финские власти хотят продлить скоростную железную дорогу из Москвы до Хельсинки Но стоимость проекта соседи пока не знают
Как устроен Flow — один из лучших фестивалей Европы В России такого музыкального фестиваля не будет, возможно, никогда, а в Хельсинки — есть уже сейчас
Билеты на поезд «Лев Толстой» до конца октября будут продавать со скидкой до 60 %
Акция действует на поездки из Москвы в Хельсинки и обратно
Билеты на поезд «Лев Толстой» до конца октября будут продавать со скидкой до 60 % Акция действует на поездки из Москвы в Хельсинки и обратно
«Победа» начала летать из Москвы в Хельсинки Рейсы выполняются ежедневно
«Победа» запустит рейсы в Хельсинки А компания «Северный ветер» начнет летать на Кубу
Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Россиян предупредили о вспышке инфекции в Финляндии
Большинство случаев заболевания приходится на Хельсинки
Россиян предупредили о вспышке инфекции в Финляндии Большинство случаев заболевания приходится на Хельсинки
Билеты на поезд «Лев Толстой» в течение года будут продавать со скидкой
Акция начнет действовать в 2018 году
Билеты на поезд «Лев Толстой» в течение года будут продавать со скидкой Акция начнет действовать в 2018 году
Финский архитектор — о настоящем и будущем общественных бань в большом городе The Village поговорил с одним из создателей сауны Löyly в Хельсинки Вилле Харой и сводил его в петербургские «Круглые бани»
В Москве и Петербурге вышел бесплатный гид по Хельсинки
Путеводитель расскажет о небанальных развлечениях и локальных достопримечательностях
В Москве и Петербурге вышел бесплатный гид по Хельсинки Путеводитель расскажет о небанальных развлечениях и локальных достопримечательностях
В поезде «Лев Толстой» появится библиотека Он курсирует на маршруте Москва — Хельсинки
В Люблине появится умный квартал
Власти будут тестировать на нем интеллектуальные технологии управления городом
В Люблине появится умный квартал Власти будут тестировать на нем интеллектуальные технологии управления городом
Фестиваль Geek Picnic проведут в Нью-Йорке, Барселоне и Хельсинки
Географию фестиваля расширят в 2017 году
Фестиваль Geek Picnic проведут в Нью-Йорке, Барселоне и Хельсинки Географию фестиваля расширят в 2017 году
Сервис для аренды вещей в Москве и Петербурге Locolo
В нём арендуют вещи у пользователей, а также можно сдать напрокат свою вещь
Сервис для аренды вещей в Москве и Петербурге Locolo В нём арендуют вещи у пользователей, а также можно сдать напрокат свою вещь
Uber на автопилоте, игровая платформа Facebook и новая функция Instagram
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