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В ИКЕА появились вегги-доги за 39 рублей
11 октября 2021

В ИКЕА появились вегги-доги за 39 рублей

1 июля 2021

IКЕА откроет маленькие магазины, где можно будет оформить онлайн-покупку и забрать заказ

Как будет выглядеть летняя pop-up веранда ИКЕА и Eggsellent
Галерея
25 мая 2021

Как будет выглядеть летняя pop-up веранда ИКЕА и Eggsellent

19 апреля 2021

ИКЕА перезапустила мобильное приложение в России. Теперь там можно оплатить покупки и заказать их доставку

4 марта 2021

В Москве появится третья дизайн-студия IKEA. На этот раз в торговом центре «Щелковский»

8 декабря 2020

IKEA перестанет выпускать бумажный каталог. Он издавался почти 70 лет

27 октября 2020

Компания Svalka откроет пункт приема ненужных вещей в «МЕГА Химки»

Коллекция «ИКЕА» для небольших квартир и постоянных переездов
Товар дня
8 октября 2020

Коллекция «ИКЕА» для небольших квартир и постоянных переездов

Коллекция домашнего текстиля из переработанного океанического пластика от «ИКЕА»
Товар дня
30 сентября 2020

Коллекция домашнего текстиля из переработанного океанического пластика от «ИКЕА»

IКЕА перевыпустит свою легендарную синюю сумку. Она будет розовой и с бахромой
23 сентября 2020

IКЕА перевыпустит свою легендарную синюю сумку. Она будет розовой и с бахромой

17 сентября 2020

ИКЕА начала принимать мебель в пользу благотворительных фондов

IKEA и LEGO выпустили конструктор и ящики для хранения деталей
27 августа 2020

IKEA и LEGO выпустили конструктор и ящики для хранения деталей

Детская серия с динозаврами от ИКЕА
Товар дня
13 августа 2020

Детская серия с динозаврами от ИКЕА