В ИКЕА появились вегги-доги за 39 рублей
IКЕА откроет маленькие магазины, где можно будет оформить онлайн-покупку и забрать заказ
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Как будет выглядеть летняя pop-up веранда ИКЕА и Eggsellent
ИКЕА перезапустила мобильное приложение в России. Теперь там можно оплатить покупки и заказать их доставку
В Москве появится третья дизайн-студия IKEA. На этот раз в торговом центре «Щелковский»
IKEA перестанет выпускать бумажный каталог. Он издавался почти 70 лет
Компания Svalka откроет пункт приема ненужных вещей в «МЕГА Химки»
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Коллекция «ИКЕА» для небольших квартир и постоянных переездов
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Коллекция домашнего текстиля из переработанного океанического пластика от «ИКЕА»
IКЕА перевыпустит свою легендарную синюю сумку. Она будет розовой и с бахромой
ИКЕА начала принимать мебель в пользу благотворительных фондов
IKEA и LEGO выпустили конструктор и ящики для хранения деталей
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Детская серия с динозаврами от ИКЕА