В августе в «ИКЕА» появятся экодельки — веганская версия фирменного блюда (обновлено)
Их готовят из горохового белка, овсяных хлопьев, яблок и картофеля
В августе в «ИКЕА» появятся экодельки — веганская версия фирменного блюда (обновлено) Их готовят из горохового белка, овсяных хлопьев, яблок и картофеля
Второй магазин IKEA городского формата откроется на этой неделе (обновлено)
Первая «IKEA Сити» в мире
Второй магазин IKEA городского формата откроется на этой неделе (обновлено) Первая «IKEA Сити» в мире
IKEA в Химках и Котельниках тоже открылись (обновлено)
Если в магазинах будет много людей, покупателей попросят подождать у входа
IKEA в Химках и Котельниках тоже открылись (обновлено) Если в магазинах будет много людей, покупателей попросят подождать у входа
Онлайн-планировщик декора IKEA Чтобы сделать идеальный настенный коллаж
Как приготовить знаменитые икеевские фрикадельки С классическим сливочным соусом
Коллекция ИКЕА для экологичной уборки дома
Еще помните времена, когда еще не было электричества и технологий?
Коллекция ИКЕА для экологичной уборки дома Еще помните времена, когда еще не было электричества и технологий?
IKEA откроет третий магазин городского формата на проспекте Мира
Запуск новой точки намечен на осень
IKEA откроет третий магазин городского формата на проспекте Мира Запуск новой точки намечен на осень
От чего устают россияне перед Новым годом И что вызывает у них радость
Коллаборация ИKEA и дизайнера Вирджила Абло
Коллекцию уже начали продавать в российских магазинах
Коллаборация ИKEA и дизайнера Вирджила Абло Коллекцию уже начали продавать в российских магазинах
Радуга в носках и маленький монстр: Коллекция игрушек ИКЕА по мотивам детских рисунков
Деньги от продаж очередной серии пойдут на благотворительность
Радуга в носках и маленький монстр: Коллекция игрушек ИКЕА по мотивам детских рисунков Деньги от продаж очередной серии пойдут на благотворительность
Площадь «Мега Теплый Стан» вырастет на 35 % (обновлено) На это потратят миллиарды рублей
Мебель в аренду и экопривычки: Как ИKEA приучает россиян к сортировке отходов и благотворительности На самом деле жить экологично — это просто
IKEA подберет «недетскую» мебель для подростков
В рамках кампании создадут готовые решения для уже не детей, но еще не взрослых
IKEA подберет «недетскую» мебель для подростков В рамках кампании создадут готовые решения для уже не детей, но еще не взрослых
«Мега» запустит экокампанию с лекциями, блошиными рынками и свопами
Она пройдет в шести городах России
«Мега» запустит экокампанию с лекциями, блошиными рынками и свопами Она пройдет в шести городах России
Шумопоглощающая панель для дома от IКЕА
12 августа в ресторанах IКЕА начнется фестиваль фрикаделек
Шумопоглощающая панель для дома от IКЕА 12 августа в ресторанах IКЕА начнется фестиваль фрикаделек
Дневник экологических действий от «ИКЕА» с призами за хорошие привычки
Компания призывает россиян сделать свой быт экологичнее
Дневник экологических действий от «ИКЕА» с призами за хорошие привычки Компания призывает россиян сделать свой быт экологичнее
IKEA выпустит коллекцию для людей с ограниченными возможностями
Продажи стартуют в мае 2020 года
IKEA выпустит коллекцию для людей с ограниченными возможностями Продажи стартуют в мае 2020 года
Готовые дизайн-проекты IKEA для типового жилья в России (обновлено)
Получить интерьерное решение можно для конкретного дома
Готовые дизайн-проекты IKEA для типового жилья в России (обновлено) Получить интерьерное решение можно для конкретного дома
IKEA откроет первый магазин в пределах МКАД в конце июня (обновлено)
Площадь магазина в «Авиапарке» составит 7 700 квадратных метров