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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Плыть в темноте. Лев Левченко — о немоте российской интеллигенции перед лицом *****
Плыть в темноте. Лев Левченко — о немоте российской интеллигенции перед лицом *****
Плыть в темноте. Лев Левченко — о немоте российской интеллигенции перед лицом *****

Плыть в темноте. Лев Левченко — о немоте российской интеллигенции перед лицом *****

«Креатив Медиа» запускает «Большой Город»
«Креатив Медиа» запускает «Большой Город»
«Креатив Медиа» запускает «Большой Город»

«Креатив Медиа» запускает «Большой Город»

«Яндекс.Кью» выпустил лекции о культуре — будет что посмотреть на праздниках!
30 декабря 2021

«Яндекс.Кью» выпустил лекции о культуре — будет что посмотреть на праздниках!

Увидим ли мы когда-нибудь законченный «ГЭС-2»?

Увидим ли мы когда-нибудь законченный «ГЭС-2»?

Увидим ли мы когда-нибудь законченный «ГЭС-2»?

Увидим ли мы когда-нибудь законченный «ГЭС-2»?

15 ноября 2021

Посольство Великобритании в Москве запустило лидерскую программу для профессионалов из сферы культуры

Чем заняться в Москве на этой неделе
Чем заняться в Москве на этой неделе Кинопоказы, концерты, вечеринки, маркеты и выставки
Чем заняться в Москве на этой неделе

Чем заняться в Москве на этой неделе
Кинопоказы, концерты, вечеринки, маркеты и выставки

24 октября 2021

Федеральные учреждения культуры будут закрыты в нерабочие дни

Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?
Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю? Фильмы с «Кинотавра», концерт «Кровостока» и фестиваль «Слезы авторки»
Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?

Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?
Фильмы с «Кинотавра», концерт «Кровостока» и фестиваль «Слезы авторки»

Сникер-культура в России и мире
Спецпроект
Сникер-культура в России и мире Почему мы любили, любим и будем любить кроссовки
Сникер-культура в России и мире
Спецпроект

Сникер-культура в России и мире
Почему мы любили, любим и будем любить кроссовки

9 марта 2021

Посольство Великобритании с 10 по 14 марта проведет форум о тенденциях в сфере культуры

Что смотреть в главных московских музеях
Что смотреть в главных московских музеях Открывшихся после локдауна
Что смотреть в главных московских музеях

Что смотреть в главных московских музеях
Открывшихся после локдауна

14 октября 2020

На Садовом отреставрируют электротеатр «Форум» — один из старейших кинотеатров Москвы

Кто меняет облик и жизнь российских городов
Спецпроект
Кто меняет облик и жизнь российских городов Рассказывают те, кто стоит за этими переменами
Кто меняет облик и жизнь российских городов
Спецпроект

Кто меняет облик и жизнь российских городов
Рассказывают те, кто стоит за этими переменами

4 октября 2020

Bang Bang Education проведет онлайн-фестиваль об этике в визуальной культуре

ММОМА и Еврейский музей запустят бесплатные курсы по профориентации в сфере культуры
22 сентября 2020

ММОМА и Еврейский музей запустят бесплатные курсы по профориентации в сфере культуры

В День города вход в музеи будет бесплатным
18 августа 2020

В День города вход в музеи будет бесплатным

Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса
Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса И как будут выглядеть театры, когда их разрешат открыть
Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса

Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса
И как будут выглядеть театры, когда их разрешат открыть

Издание о современной культуре EastEast

Медиа является проектом Cultural Creative Agency

Издание о современной культуре EastEast

Московские театры откроются 1 августа

Залы будут заполнены только наполовину

Московские театры откроются 1 августа

The Last of Us Part II, новые Public Enemy и свежая экранизация «Перри Мейсона»
The Last of Us Part II, новые Public Enemy и свежая экранизация «Перри Мейсона» Чем заняться дома в эти выходные
The Last of Us Part II, новые Public Enemy и свежая экранизация «Перри Мейсона»

The Last of Us Part II, новые Public Enemy и свежая экранизация «Перри Мейсона»
Чем заняться дома в эти выходные

«Наши потери — более 15 миллионов рублей»: Как московские музеи и галереи выходят из карантина
«Наши потери — более 15 миллионов рублей»: Как московские музеи и галереи выходят из карантина Социальное дистанцирование, отказ от новых выставок и продленные часы работы
«Наши потери — более 15 миллионов рублей»: Как московские музеи и галереи выходят из карантина

«Наши потери — более 15 миллионов рублей»: Как московские музеи и галереи выходят из карантина
Социальное дистанцирование, отказ от новых выставок и продленные часы работы

«Мы все — левые утописты»: Российские художники создают профсоюз и требуют гособеспечение
«Мы все — левые утописты»: Российские художники создают профсоюз и требуют гособеспечение «На смену незащищенности придет безусловный базовый доход»
«Мы все — левые утописты»: Российские художники создают профсоюз и требуют гособеспечение

«Мы все — левые утописты»: Российские художники создают профсоюз и требуют гособеспечение
«На смену незащищенности придет безусловный базовый доход»

От БГ до «Хадн Дадн»: Независимые книжные проведут музыкальный онлайн-марафон

Событие пройдет 31 мая, выступления продлятся с 13:00 до 23:00

От БГ до «Хадн Дадн»: Независимые книжные проведут музыкальный онлайн-марафон

Что смотреть, слушать и читать в эти выходные
Что смотреть, слушать и читать в эти выходные Новые The 1975, «Достать ножи», «Смешарики» и нон-фикшн о противозачаточных
Что смотреть, слушать и читать в эти выходные

Что смотреть, слушать и читать в эти выходные
Новые The 1975, «Достать ножи», «Смешарики» и нон-фикшн о противозачаточных

Еврейский музей открыл представительство на Arzamas

Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре

Еврейский музей открыл представительство на Arzamas

Фестиваль Gamma перенесли на сентябрь. Также организаторы запустили онлайн-программу

Конференция Gamma_Pro состоится летом — часть событий проведут в интернете

Фестиваль Gamma перенесли на сентябрь. Также организаторы запустили онлайн-программу

В Ленобласти открывают онлайн-музей самоизоляции

Экспонаты для этого проекта могут прислать все желающие

В Ленобласти открывают онлайн-музей самоизоляции

«Ночь в музее» проведут онлайн. Вот самые интересные мероприятия московских музеев

Квиз, музыкальная пауза и прогулка про крыше

«Ночь в музее» проведут онлайн. Вот самые интересные мероприятия московских музеев

«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино

К мероприятиям нужно подготовиться — посмотреть фильмы из списка

«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино

Как коронавирус изменил культуру
Как коронавирус изменил культуру Музыку, театр, книжный бизнес, музеи, подкасты и другое
Как коронавирус изменил культуру

Как коронавирус изменил культуру
Музыку, театр, книжный бизнес, музеи, подкасты и другое

Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран

Подойдет для тех, кто понимает по-английски

Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран

Концерт Little Big и опера Марины Абрамович: Чем заняться дома в выходные
Концерт Little Big и опера Марины Абрамович: Чем заняться дома в выходные Новые игры, сериалы и музыка — все в интернете
Концерт Little Big и опера Марины Абрамович: Чем заняться дома в выходные

Концерт Little Big и опера Марины Абрамович: Чем заняться дома в выходные
Новые игры, сериалы и музыка — все в интернете

Новые песни «Хадн дадн», «Увулы», «Союза» и других групп на сборнике «Не выходя из дома»

В проекте участвуют музыканты, у которых из-за пандемии отменились весенние концерты

Новые песни «Хадн дадн», «Увулы», «Союза» и других групп на сборнике «Не выходя из дома»

«Все очень хреново и будет хуже»: Как покупать книги на карантине
«Все очень хреново и будет хуже»: Как покупать книги на карантине Онлайн-магазины, стримы и другие способы поддержать московские независимые книжные
«Все очень хреново и будет хуже»: Как покупать книги на карантине

«Все очень хреново и будет хуже»: Как покупать книги на карантине
Онлайн-магазины, стримы и другие способы поддержать московские независимые книжные

Культура в кризисе из-за коронавируса. Проект #RussianCultureVsCOVID19 предлагает найти выход
Культура в кризисе из-за коронавируса. Проект #RussianCultureVsCOVID19 предлагает найти выход «Пандемия окончательно даст понять: виртуальная жизнь давно не дополнение к реальной, она вполне самостоятельна»
Культура в кризисе из-за коронавируса. Проект #RussianCultureVsCOVID19 предлагает найти выход

Культура в кризисе из-за коронавируса. Проект #RussianCultureVsCOVID19 предлагает найти выход
«Пандемия окончательно даст понять: виртуальная жизнь давно не дополнение к реальной, она вполне самостоятельна»

Минкультуры закрыло все подведомственные музеи и театры

Теперь самоизоляция не так грустна, потому что ходить все равно некуда

Минкультуры закрыло все подведомственные музеи и театры

Тест: Насколько вы разбираетесь в балете?
ПРОМО
Тест: Насколько вы разбираетесь в балете? И знаете ли, кто танцевал даже со сломанной ногой?
Тест: Насколько вы разбираетесь в балете?
ПРОМО

Тест: Насколько вы разбираетесь в балете?
И знаете ли, кто танцевал даже со сломанной ногой?

В Москве запустят проект «Маршрут построен» об архитектурном наследии города

С бесплатными лекциями и фотовыставкой

В Москве запустят проект «Маршрут построен» об архитектурном наследии города

Акцию «Ночь на катке» посвятят карнавалу

Вечером 28 февраля за выход на лед платить не придется

Акцию «Ночь на катке» посвятят карнавалу

Центр Рерихов пытается вернуться в усадьбу Лопухиных. Главы крупнейших музеев против

В особняке — грибок и плесень

Центр Рерихов пытается вернуться в усадьбу Лопухиных. Главы крупнейших музеев против

Бар «Культура» переехал на Маросейку. Вечеринка-открытие с дискобаней продлится три дня

За музыку будут отвечать целых 20 артистов

Бар «Культура» переехал на Маросейку. Вечеринка-открытие с дискобаней продлится три дня

В «Новом Иерусалиме» открылся интерактивный музей, посвященный истории Подмосковья

Мультимедиа познакомят с природой, культурой и бытом региона

В «Новом Иерусалиме» открылся интерактивный музей, посвященный истории Подмосковья

Мини-энциклопедия 2010-х

Мини-энциклопедия 2010-х Гид, который опишет декаду тем, кто в ней не жил

Мини-энциклопедия 2010-х

Мини-энциклопедия 2010-х
Гид, который опишет декаду тем, кто в ней не жил

В Китае построят музей с водопадом по проекту московского бюро. Вот каким он будет

В международном конкурсе победили IND architects

В Китае построят музей с водопадом по проекту московского бюро. Вот каким он будет

О Москве и для Москвы: Кто создает искусство в столице
ПРОМО
О Москве и для Москвы: Кто создает искусство в столице Что известно о новой столичной «Арт Премии»
О Москве и для Москвы: Кто создает искусство в столице
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О Москве и для Москвы: Кто создает искусство в столице
Что известно о новой столичной «Арт Премии»

Культурный код: Как меняется городская среда в регионах России
ПРОМО
Культурный код: Как меняется городская среда в регионах России И почему теперь за впечатлениями и знаниями не нужно ехать в столицу
Культурный код: Как меняется городская среда в регионах России
ПРОМО

Культурный код: Как меняется городская среда в регионах России
И почему теперь за впечатлениями и знаниями не нужно ехать в столицу

10 главных выставок зимы

10 главных выставок зимыЛучо Фонтана, иконы и советский андерграунд

10 главных выставок зимы

10 главных выставок зимы
Лучо Фонтана, иконы и советский андерграунд

Владимир Мединский — о закладках культурных людей

Большая часть населения, по версии министра, остается бескультурной

Владимир Мединский — о закладках культурных людей

В музее Щусева пройдут лекции о природе, искусстве и моде от «Синхронизации» и Loewe

Как испанская живопись повлияла на моду и почему обнаженное тело — один из главных образов в искусстве

В музее Щусева пройдут лекции о природе, искусстве и моде от «Синхронизации» и Loewe

Московская биеннале провалилась во второй раз. И вот почему
Московская биеннале провалилась во второй раз. И вот почему «Что проект с темой „Ориентирование на местности“ говорит о Москве и стране сейчас, кроме как о тотальной потере каких-либо ориентиров?»
Московская биеннале провалилась во второй раз. И вот почему

Московская биеннале провалилась во второй раз. И вот почему
«Что проект с темой „Ориентирование на местности“ говорит о Москве и стране сейчас, кроме как о тотальной потере каких-либо ориентиров?»

Comic Con, халаты и Матисс в Пушкинском, Нина Кравиц и «Интурист»
Comic Con, халаты и Матисс в Пушкинском, Нина Кравиц и «Интурист» И другие идеи на эти выходные
Comic Con, халаты и Матисс в Пушкинском, Нина Кравиц и «Интурист»

Comic Con, халаты и Матисс в Пушкинском, Нина Кравиц и «Интурист»
И другие идеи на эти выходные

«Яндекс» опубликовал бесплатные образовательные программы для школьников

Они расскажут детям о театре, кино, музыке и архитектуре

«Яндекс» опубликовал бесплатные образовательные программы для школьников

Закладки в «Театре.doc», коптевский сепаратизм, Múm и еще 10 идей на эти выходные
Закладки в «Театре.doc», коптевский сепаратизм, Múm и еще 10 идей на эти выходные Чем заняться в Москве
Закладки в «Театре.doc», коптевский сепаратизм, Múm и еще 10 идей на эти выходные

Закладки в «Театре.doc», коптевский сепаратизм, Múm и еще 10 идей на эти выходные
Чем заняться в Москве

В доме Моссельпрома откроется художественная мастерская «Махловка»

В культурном центре смогут учиться дети и подростки

В доме Моссельпрома откроется художественная мастерская «Махловка»

Билеты на концерты, фестивали и лекции без комиссии в агрегаторе «МТС афиша»

Пока что афиша работает только в Московском регионе

Билеты на концерты, фестивали и лекции без комиссии в агрегаторе «МТС афиша»

В Москве пройдет фестиваль китайской живописи гунби

Посетителей ждут мастер-классы и чайные церемонии

В Москве пройдет фестиваль китайской живописи гунби

На «Флаконе» пройдет День Финляндии

На мероприятии научат танцевать финское танго и покажут документальные фильмы

На «Флаконе» пройдет День Финляндии

Мединский — об убожестве взрослых людей, читающих комиксы

Объясняем, почему комиксы предназначены не только для детей

Мединский — об убожестве взрослых людей, читающих комиксы

Чем заняться на фестивале Red Bull Music Festival
Чем заняться на фестивале Red Bull Music Festival Пять лучших концертов музыкального фестиваля, который будет идти в Москве все выходные
Чем заняться на фестивале Red Bull Music Festival

Чем заняться на фестивале Red Bull Music Festival
Пять лучших концертов музыкального фестиваля, который будет идти в Москве все выходные

Второй сезон «Флибэг»: Уже не так круто, но все еще многообещающе
Второй сезон «Флибэг»: Уже не так круто, но все еще многообещающе Будущее — за Фиби Уоллер-Бридж
Второй сезон «Флибэг»: Уже не так круто, но все еще многообещающе

Второй сезон «Флибэг»: Уже не так круто, но все еще многообещающе
Будущее — за Фиби Уоллер-Бридж

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