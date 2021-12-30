Посольство Великобритании в Москве запустило лидерскую программу для профессионалов из сферы культуры
Чем заняться в Москве на этой неделе Кинопоказы, концерты, вечеринки, маркеты и выставки
Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?
Фильмы с «Кинотавра», концерт «Кровостока» и фестиваль «Слезы авторки»
На Садовом отреставрируют электротеатр «Форум» — один из старейших кинотеатров Москвы
ММОМА и Еврейский музей запустят бесплатные курсы по профориентации в сфере культуры
Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса
И как будут выглядеть театры, когда их разрешат открыть
The Last of Us Part II, новые Public Enemy и свежая экранизация «Перри Мейсона» Чем заняться дома в эти выходные
«Наши потери — более 15 миллионов рублей»: Как московские музеи и галереи выходят из карантина
Социальное дистанцирование, отказ от новых выставок и продленные часы работы
«Мы все — левые утописты»: Российские художники создают профсоюз и требуют гособеспечение «На смену незащищенности придет безусловный базовый доход»
От БГ до «Хадн Дадн»: Независимые книжные проведут музыкальный онлайн-марафон
Событие пройдет 31 мая, выступления продлятся с 13:00 до 23:00
Что смотреть, слушать и читать в эти выходные
Новые The 1975, «Достать ножи», «Смешарики» и нон-фикшн о противозачаточных
Еврейский музей открыл представительство на Arzamas
Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре
Фестиваль Gamma перенесли на сентябрь. Также организаторы запустили онлайн-программу
Конференция Gamma_Pro состоится летом — часть событий проведут в интернете
В Ленобласти открывают онлайн-музей самоизоляции
Экспонаты для этого проекта могут прислать все желающие
«Ночь в музее» проведут онлайн. Вот самые интересные мероприятия московских музеев
Квиз, музыкальная пауза и прогулка про крыше
«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино
К мероприятиям нужно подготовиться — посмотреть фильмы из списка
Как коронавирус изменил культуру Музыку, театр, книжный бизнес, музеи, подкасты и другое
Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран
Подойдет для тех, кто понимает по-английски
Концерт Little Big и опера Марины Абрамович: Чем заняться дома в выходные
Новые игры, сериалы и музыка — все в интернете
Новые песни «Хадн дадн», «Увулы», «Союза» и других групп на сборнике «Не выходя из дома»
В проекте участвуют музыканты, у которых из-за пандемии отменились весенние концерты
«Все очень хреново и будет хуже»: Как покупать книги на карантине
Онлайн-магазины, стримы и другие способы поддержать московские независимые книжные
Культура в кризисе из-за коронавируса. Проект #RussianCultureVsCOVID19 предлагает найти выход «Пандемия окончательно даст понять: виртуальная жизнь давно не дополнение к реальной, она вполне самостоятельна»
Минкультуры закрыло все подведомственные музеи и театры
Теперь самоизоляция не так грустна, потому что ходить все равно некуда
В Москве запустят проект «Маршрут построен» об архитектурном наследии города
С бесплатными лекциями и фотовыставкой
Акцию «Ночь на катке» посвятят карнавалу
Вечером 28 февраля за выход на лед платить не придется
Центр Рерихов пытается вернуться в усадьбу Лопухиных. Главы крупнейших музеев против
В особняке — грибок и плесень
Бар «Культура» переехал на Маросейку. Вечеринка-открытие с дискобаней продлится три дня
За музыку будут отвечать целых 20 артистов
В «Новом Иерусалиме» открылся интерактивный музей, посвященный истории Подмосковья
Мультимедиа познакомят с природой, культурой и бытом региона
В Китае построят музей с водопадом по проекту московского бюро. Вот каким он будет
В международном конкурсе победили IND architects
10 главных выставок зимы Лучо Фонтана, иконы и советский андерграунд
Владимир Мединский — о закладках культурных людей
Большая часть населения, по версии министра, остается бескультурной
В музее Щусева пройдут лекции о природе, искусстве и моде от «Синхронизации» и Loewe
Как испанская живопись повлияла на моду и почему обнаженное тело — один из главных образов в искусстве
Московская биеннале провалилась во второй раз. И вот почему «Что проект с темой „Ориентирование на местности“ говорит о Москве и стране сейчас, кроме как о тотальной потере каких-либо ориентиров?»
Comic Con, халаты и Матисс в Пушкинском, Нина Кравиц и «Интурист» И другие идеи на эти выходные
«Яндекс» опубликовал бесплатные образовательные программы для школьников
Они расскажут детям о театре, кино, музыке и архитектуре
Закладки в «Театре.doc», коптевский сепаратизм, Múm и еще 10 идей на эти выходные Чем заняться в Москве
В доме Моссельпрома откроется художественная мастерская «Махловка»
В культурном центре смогут учиться дети и подростки
Билеты на концерты, фестивали и лекции без комиссии в агрегаторе «МТС афиша»
Пока что афиша работает только в Московском регионе
В Москве пройдет фестиваль китайской живописи гунби
Посетителей ждут мастер-классы и чайные церемонии
На «Флаконе» пройдет День Финляндии
На мероприятии научат танцевать финское танго и покажут документальные фильмы
Мединский — об убожестве взрослых людей, читающих комиксы
Объясняем, почему комиксы предназначены не только для детей