Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса
И как будут выглядеть театры, когда их разрешат открыть
Субсидии петербургским частным театрам обещают выделить в конце августа
Ранее Смольный запустил второй этап конкурса на финансирование культурных проектов
Субсидии петербургским частным театрам обещают выделить в конце августа Ранее Смольный запустил второй этап конкурса на финансирование культурных проектов
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Ежедневно Эрмитаж посещают около 1,7 тысячи человек
Такие данные привел директор музея Михаил Пиотровский
Ежедневно Эрмитаж посещают около 1,7 тысячи человек Такие данные привел директор музея Михаил Пиотровский
Открытие Нового музея, балет в Мариинском и медиапортал Русского музея 21 идея, как провести ближайшие дни
Смольный отказал в субсидиях многим негосударственным театрам
Денег не получат театр AXE, «Кукольный формат», Karlsson Haus и другие коллективы
Смольный отказал в субсидиях многим негосударственным театрам Денег не получат театр AXE, «Кукольный формат», Karlsson Haus и другие коллективы
Summer Garden в саду Бенуа, «Бродский Drive» и новые спектакли «Точки доступа» 25 идей, как провести ближайшие дни
«Иной взгляд» в «Манеже», концерты в Мариинском и конференция Gamma_Pro 25 идей, как провести ближайшие дни
«Еще немного подождать»: «Эрарту» откроют только 2 сентября
К возобновлению работы музей приурочит девять выставок
«Еще немного подождать»: «Эрарту» откроют только 2 сентября К возобновлению работы музей приурочит девять выставок
Петербургские музеи вновь открывают двери. Как на них повлиял трехмесячный карантин? Первые итоги, онлайн-деятельность, ближайшие планы и музейное будущее
Многие музеи Петербурга возобновят работу в понедельник. Эрмитаж откроют позже — 15 июля
Власти города продолжают снимать ограничения
Многие музеи Петербурга возобновят работу в понедельник. Эрмитаж откроют позже — 15 июля Власти города продолжают снимать ограничения
Старт летнего сезона в Петергофе, фестиваль «Петроджаз» и новые спектакли от «Точки доступа» 17 онлайн-событий выходных и четыре идеи для тех, кому самоизоляция уже наскучила
У «Тинькофф-арены» открыли автокинотеатр на 150 машин
Площадка создана при участии «Великан-парка»
У «Тинькофф-арены» открыли автокинотеатр на 150 машин Площадка создана при участии «Великан-парка»
Офлайн-вечеринка в отеле, новый альбом БГ и Geek Picnic в онлайн-формате Больше 20 событий этих выходных. Впервые за пару месяцев тут не только онлайн-мероприятия
В Мариинском театре провели тестовые концерты. В зал пустили только 500 человек (обновлено)
При рассадке посетителей использовали «шахматный» принцип
В Мариинском театре провели тестовые концерты. В зал пустили только 500 человек (обновлено) При рассадке посетителей использовали «шахматный» принцип
The Last of Us Part II, новые Public Enemy и свежая экранизация «Перри Мейсона» Чем заняться дома в эти выходные
В Ленобласти открыли практически все музеи и парки (обновлено)
Не принимают посетителей только те площадки, которые подчинены городским и федеральным властям