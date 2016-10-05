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Весь июль в «Цветном» будет идти «Ламбада-маркет»

Ярмарка откроется 4 июля

Весь июль в «Цветном» будет идти «Ламбада-маркет»
Ярмарка откроется 4 июля

На Трехгорной мануфактуре пройдет новогодний «Ламбада-маркет»

Он продлится три дня

На Трехгорной мануфактуре пройдет новогодний «Ламбада-маркет»
Он продлится три дня

«Ламбада-маркет» проведет на Даниловском рынке поп-ап

На мини-версии ярмарки можно будет купить одежду, украшения и экокосметику

«Ламбада-маркет» проведет на Даниловском рынке поп-ап
На мини-версии ярмарки можно будет купить одежду, украшения и экокосметику

В «Стрелке» пройдет вторая часть юбилейной ярмарки «Ламбада-маркет»

В программе около 250 участников и три музыкальные точки с диджеями

В «Стрелке» пройдет вторая часть юбилейной ярмарки «Ламбада-маркет»
В программе около 250 участников и три музыкальные точки с диджеями

Юбилейный «Ламбада-маркет» пройдет в «Cтрелке»

250 участников приедут 16 июня

Юбилейный «Ламбада-маркет» пройдет в «Cтрелке»
250 участников приедут 16 июня

В эти выходные на «Трехгорке» пройдет первый весенний «Ламбада-маркет»

В ярмарке примут участие почти 200 магазинов, молодых марок и мастерских

В эти выходные на «Трехгорке» пройдет первый весенний «Ламбада-маркет»
В ярмарке примут участие почти 200 магазинов, молодых марок и мастерских

«Некрасовка» разыграет сертификаты в «Республику» за рецензии на книги

Для участия в библиотечном конкурсе нужно прочесть семь книг

«Некрасовка» разыграет сертификаты в «Республику» за рецензии на книги
Для участия в библиотечном конкурсе нужно прочесть семь книг

На Трехгорной мануфактуре откроется новогодний «Ламбада-маркет»

В мероприятии традиционно примут участие около 200 магазинов и шоу-румов

На Трехгорной мануфактуре откроется новогодний «Ламбада-маркет»
В мероприятии традиционно примут участие около 200 магазинов и шоу-румов

Очередной осенний «Ламбада-маркет» пройдет в Музее Москвы

Гости смогут посетить фуд-корт и послушать музыку

Очередной осенний «Ламбада-маркет» пройдет в Музее Москвы
Гости смогут посетить фуд-корт и послушать музыку

Super Sexy Second, Princess Nokia и фестиваль Signal
Super Sexy Second, Princess Nokia и фестиваль Signal А также лекция основателя «Противотанковой гранаты», Faces & Laces, «Ламбада-маркет» и другие интересные события этих выходных
Super Sexy Second, Princess Nokia и фестиваль Signal

Super Sexy Second, Princess Nokia и фестиваль Signal
А также лекция основателя «Противотанковой гранаты», Faces & Laces, «Ламбада-маркет» и другие интересные события этих выходных

Очередной «Ламбада-маркет» пройдет 3 сентября на Даниловском рынке

Об этом сообщается в официальной группе маркета в Facebook

Очередной «Ламбада-маркет» пройдет 3 сентября на Даниловском рынке
Об этом сообщается в официальной группе маркета в Facebook

Новая акция в ЦУМе, скидки на Marc Jacobs и коллаборация Converse x Tyler, The Creator
Новая акция в ЦУМе, скидки на Marc Jacobs и коллаборация Converse x Tyler, The Creator А еще Alexander McQueen на Aizel, скандинавские мотивы в Levi's и воскресный «Ламбада-маркет»
Новая акция в ЦУМе, скидки на Marc Jacobs и коллаборация Converse x Tyler, The Creator

Новая акция в ЦУМе, скидки на Marc Jacobs и коллаборация Converse x Tyler, The Creator
А еще Alexander McQueen на Aizel, скандинавские мотивы в Levi's и воскресный «Ламбада-маркет»

«Темная башня», авангардный транс и выставка Тино Сегала
«Темная башня», авангардный транс и выставка Тино Сегала Чем заняться в выходные в Москве
«Темная башня», авангардный транс и выставка Тино Сегала

«Темная башня», авангардный транс и выставка Тино Сегала
Чем заняться в выходные в Москве

Первый летний «Ламбада-маркет» пройдет 28 мая на Даниловском рынке

Он пройдет в формате pop-up

Первый летний «Ламбада-маркет» пройдет 28 мая на Даниловском рынке
Он пройдет в формате pop-up

Концерт Хаски, выставка Уно Моралеса и «Ламбада-маркет»
Концерт Хаски, выставка Уно Моралеса и «Ламбада-маркет» Главные события наступающих выходных
Концерт Хаски, выставка Уно Моралеса и «Ламбада-маркет»

Концерт Хаски, выставка Уно Моралеса и «Ламбада-маркет»
Главные события наступающих выходных

Первая весення ярмарка «Ламбада-маркет» пройдет на Трехгорке в начале апреля

В ней примут участие 170 магазинов

Первая весення ярмарка «Ламбада-маркет» пройдет на Трехгорке в начале апреля
В ней примут участие 170 магазинов

Новогодний «Ламбада-маркет», скидки в Monki и презентация новой коллекции adidas Originals
Новогодний «Ламбада-маркет», скидки в Monki и презентация новой коллекции adidas Originals И другие новости московских и петербургских магазинов
Новогодний «Ламбада-маркет», скидки в Monki и презентация новой коллекции adidas Originals

Новогодний «Ламбада-маркет», скидки в Monki и презентация новой коллекции adidas Originals
И другие новости московских и петербургских магазинов

Новогодний «Ламбада-маркет» пройдет с 23 по 25 декабря

Кроме того, в декабре откроется временная ярмарка «Ламбады» на Даниловском рынке

Новогодний «Ламбада-маркет» пройдет с 23 по 25 декабря
Кроме того, в декабре откроется временная ярмарка «Ламбады» на Даниловском рынке

В Москве запущен благотворительный проект по сбору мелочи

Помочь проекту можно будет на ближайшем «Ламбада-маркете»

В Москве запущен благотворительный проект по сбору мелочи
Помочь проекту можно будет на ближайшем «Ламбада-маркете»

Очередной «Ламбада-маркет» пройдет 29 и 30 октября

Для ярмарки отберут около 200 участников

Очередной «Ламбада-маркет» пройдет 29 и 30 октября
Для ярмарки отберут около 200 участников

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