Весь июль в «Цветном» будет идти «Ламбада-маркет» Ярмарка откроется 4 июля
«Ламбада-маркет» проведет на Даниловском рынке поп-ап
На мини-версии ярмарки можно будет купить одежду, украшения и экокосметику
«Ламбада-маркет» проведет на Даниловском рынке поп-ап На мини-версии ярмарки можно будет купить одежду, украшения и экокосметику
В «Стрелке» пройдет вторая часть юбилейной ярмарки «Ламбада-маркет»
В программе около 250 участников и три музыкальные точки с диджеями
В «Стрелке» пройдет вторая часть юбилейной ярмарки «Ламбада-маркет» В программе около 250 участников и три музыкальные точки с диджеями
В эти выходные на «Трехгорке» пройдет первый весенний «Ламбада-маркет»
В ярмарке примут участие почти 200 магазинов, молодых марок и мастерских
В эти выходные на «Трехгорке» пройдет первый весенний «Ламбада-маркет» В ярмарке примут участие почти 200 магазинов, молодых марок и мастерских
«Некрасовка» разыграет сертификаты в «Республику» за рецензии на книги
Для участия в библиотечном конкурсе нужно прочесть семь книг
«Некрасовка» разыграет сертификаты в «Республику» за рецензии на книги Для участия в библиотечном конкурсе нужно прочесть семь книг
На Трехгорной мануфактуре откроется новогодний «Ламбада-маркет»
В мероприятии традиционно примут участие около 200 магазинов и шоу-румов
На Трехгорной мануфактуре откроется новогодний «Ламбада-маркет» В мероприятии традиционно примут участие около 200 магазинов и шоу-румов
Очередной осенний «Ламбада-маркет» пройдет в Музее Москвы
Гости смогут посетить фуд-корт и послушать музыку
Очередной осенний «Ламбада-маркет» пройдет в Музее Москвы Гости смогут посетить фуд-корт и послушать музыку
Super Sexy Second, Princess Nokia и фестиваль Signal А также лекция основателя «Противотанковой гранаты», Faces & Laces, «Ламбада-маркет» и другие интересные события этих выходных
Очередной «Ламбада-маркет» пройдет 3 сентября на Даниловском рынке
Об этом сообщается в официальной группе маркета в Facebook
Очередной «Ламбада-маркет» пройдет 3 сентября на Даниловском рынке Об этом сообщается в официальной группе маркета в Facebook
Новая акция в ЦУМе, скидки на Marc Jacobs и коллаборация Converse x Tyler, The Creator А еще Alexander McQueen на Aizel, скандинавские мотивы в Levi's и воскресный «Ламбада-маркет»
«Темная башня», авангардный транс и выставка Тино Сегала Чем заняться в выходные в Москве
Первый летний «Ламбада-маркет» пройдет 28 мая на Даниловском рынке
Он пройдет в формате pop-up
Первый летний «Ламбада-маркет» пройдет 28 мая на Даниловском рынке Он пройдет в формате pop-up
Концерт Хаски, выставка Уно Моралеса и «Ламбада-маркет» Главные события наступающих выходных
Первая весення ярмарка «Ламбада-маркет» пройдет на Трехгорке в начале апреля
В ней примут участие 170 магазинов
Первая весення ярмарка «Ламбада-маркет» пройдет на Трехгорке в начале апреля В ней примут участие 170 магазинов
Новогодний «Ламбада-маркет», скидки в Monki и презентация новой коллекции adidas Originals И другие новости московских и петербургских магазинов
Новогодний «Ламбада-маркет» пройдет с 23 по 25 декабря
Кроме того, в декабре откроется временная ярмарка «Ламбады» на Даниловском рынке
Новогодний «Ламбада-маркет» пройдет с 23 по 25 декабря Кроме того, в декабре откроется временная ярмарка «Ламбады» на Даниловском рынке
В Москве запущен благотворительный проект по сбору мелочи
Помочь проекту можно будет на ближайшем «Ламбада-маркете»