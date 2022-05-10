ПРОМО
8 апреля 2021
«Такеда» запустит приложение для людей с наследственным ангиоотеком. Оно поможет контролировать течение болезни
«Я пропустил 2020 год» Как сотрудника ФБК выкрали из квартиры перед Новым годом, отправили служить на Новую Землю без связи, и он не увидел ничего. Вообще
«Я пропустил 2020 год» Как сотрудника ФБК выкрали из квартиры перед Новым годом, отправили служить на Новую Землю без связи, и он не увидел ничего. Вообще
Новый сервис Eyezon позволяет делать покупки онлайн, рассматривая вещи в режиме реального времени
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Как живет человек без воображения Девушка с афантазией — об отсутствии визуальных образов, рациональности мышления и проблемах с эмпатией
Москвичи, переехавшие в КиевМундеп, журналисты и гостиничный менеджер рассказывают о своей новой жизни
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Авторы сериала «Что я здесь делаю?» — о бездомных, Навальном и кукольной анимации Как в Екатеринбурге создают анимационный сериал «Что я здесь делаю?»
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