Обыкновенный нацизм: Как в «МуZее Победы» на Поклонной горе открыли выставку, оправдывающую ***** в Украине Маффины в полевой кухне, танки и кружки со свастикой
Третьяковка закрыла выставку Гриши Брускина из-за запросов «возмущенных граждан». Она не проработала и месяца
«Ничего не может быть вне политики, и тем более культура» Как сотрудники российских музеев отреагировали на *пропущенное слово*
Музей криптографии: «Энигма», шифр Цезаря, ядерные чемоданчики и хакерыВ марфинской шарашке из «В круге первом»
Музей криптографии: «Энигма», шифр Цезаря, ядерные чемоданчики и хакеры В марфинской шарашке из «В круге первом»
Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне Выставка обладательницы «Золотого льва» и современное узбекское искусство
Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты Спектакли, выставки и концерты
10 выставок зимы в Москве«Чемпионы мира», шведский «Теле-трамплин» и чучела в Музее Москвы
10 выставок зимы в Москве «Чемпионы мира», шведский «Теле-трамплин» и чучела в Музее Москвы
«Гараж» прирастет «Шестигранником»: Как будет устроен новый корпус музея — рассказывает директор и авторы реконструкции
Чем заняться в Москве во время локдауна? Онлайн-лекции, небольшие выставки и камерные спектакли
Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть? Спектакли, выставки и онлайн-фестивали
С февраля по «Пушкинской карте» школьников и студентов будут бесплатно пускать на российские фильмы
Платформа «Музейный гид» от «ВКонтакте» с каталогом галерей, видео и подкастами
Еврейский музей откроется 24 января. Вход на основную экспозицию в этот день будет бесплатным
Музей Москвы откроется двумя новыми выставками, а экспозицию про ВХУТЕМАС продлят до апреля
Как и зачем музеи Великобритании исследуют игры: серию онлайн-лекций проведет Музей советских игровых автоматов
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Okko бесплатно покажет фильмы о мировых музеях и известных художниках
Первая трансляция пройдет уже 20 июля
В Кузьминках снесли Музей индустриальной культуры — один из лучших музеев Москвы
Не все экспонаты удалось сохранить
В нескольких московских музеях после открытия случились локальные вспышки коронавируса
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«Наши потери — более 15 миллионов рублей»: Как московские музеи и галереи выходят из карантина
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А вот музеи в ряде регионов начнут работу уже с июня
Universal University откроет Школу современного искусства и программу в фуд-индустрии (обновлено)
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В Ленобласти открывают онлайн-музей самоизоляции
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Порно и онлайн-концерты: Чем заняться дома в выходные Разбираемся, что делать в вынужденной самоизоляции
Минкультуры закрыло все подведомственные музеи и театры
Теперь самоизоляция не так грустна, потому что ходить все равно некуда