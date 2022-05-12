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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Обыкновенный нацизм: Как в «МуZее Победы» на Поклонной горе открыли выставку, оправдывающую ***** в Украине
Обыкновенный нацизм: Как в «МуZее Победы» на Поклонной горе открыли выставку, оправдывающую ***** в Украине Маффины в полевой кухне, танки и кружки со свастикой
Обыкновенный нацизм: Как в «МуZее Победы» на Поклонной горе открыли выставку, оправдывающую ***** в Украине

Обыкновенный нацизм: Как в «МуZее Победы» на Поклонной горе открыли выставку, оправдывающую ***** в Украине
Маффины в полевой кухне, танки и кружки со свастикой

Минкультуры отказалось продавать алкоголь в федеральных музеях
12 мая 2022

Минкультуры отказалось продавать алкоголь в федеральных музеях

Третьяковка закрыла выставку Гриши Брускина из-за запросов «возмущенных граждан». Она не проработала и месяца
19 апреля 2022

Третьяковка закрыла выставку Гриши Брускина из-за запросов «возмущенных граждан». Она не проработала и месяца

Финляндия вернет в Россию предметы искусства, которые застряли на таможне
8 апреля 2022

Финляндия вернет в Россию предметы искусства, которые застряли на таможне

«Ничего не может быть вне политики, и тем более культура»
«Ничего не может быть вне политики, и тем более культура» Как сотрудники российских музеев отреагировали на *пропущенное слово*
«Ничего не может быть вне политики, и тем более культура»

«Ничего не может быть вне политики, и тем более культура»
Как сотрудники российских музеев отреагировали на *пропущенное слово*

Что происходит с российскими музеями после начала *****: «Это будет даже не Средневековье»

Что происходит с российскими музеями после начала *****: «Это будет даже не Средневековье»

Что происходит с российскими музеями после начала *****: «Это будет даже не Средневековье»

Что происходит с российскими музеями после начала *****: «Это будет даже не Средневековье»

Как будет выглядеть крупнейший в России музейный кластер, который построят в Коммунарке
Как будет выглядеть крупнейший в России музейный кластер, который построят в Коммунарке
Как будет выглядеть крупнейший в России музейный кластер, который построят в Коммунарке

Как будет выглядеть крупнейший в России музейный кластер, который построят в Коммунарке

В Москве началась музейная неделя: Десятки выставок можно посетить бесплатно
10 января 2022

В Москве началась музейная неделя: Десятки выставок можно посетить бесплатно

Музей криптографии: «Энигма», шифр Цезаря, ядерные чемоданчики и хакеры

Музей криптографии: «Энигма», шифр Цезаря, ядерные чемоданчики и хакерыВ марфинской шарашке из «В круге первом»

Музей криптографии: «Энигма», шифр Цезаря, ядерные чемоданчики и хакеры

Музей криптографии: «Энигма», шифр Цезаря, ядерные чемоданчики и хакеры В марфинской шарашке из «В круге первом»

Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне
Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне Выставка обладательницы «Золотого льва» и современное узбекское искусство
Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне

Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне
Выставка обладательницы «Золотого льва» и современное узбекское искусство

Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты
Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты Спектакли, выставки и концерты
Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты

Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты
Спектакли, выставки и концерты

В Москве откроется первый в России музей криптографии
12 декабря 2021

В Москве откроется первый в России музей криптографии

10 выставок зимы в Москве

10 выставок зимы в Москве«Чемпионы мира», шведский «Теле-трамплин» и чучела в Музее Москвы

10 выставок зимы в Москве

10 выставок зимы в Москве «Чемпионы мира», шведский «Теле-трамплин» и чучела в Музее Москвы

Приложение от «Гаража», чтобы просто понять современное искуссство
Сервис дня
6 декабря 2021

Приложение от «Гаража», чтобы просто понять современное искуссство

Время новых вещей: Глобальные тренды модной индустрии, которые нельзя упустить
Спецпроект
Время новых вещей: Глобальные тренды модной индустрии, которые нельзя упустить
Время новых вещей: Глобальные тренды модной индустрии, которые нельзя упустить
Спецпроект

Время новых вещей: Глобальные тренды модной индустрии, которые нельзя упустить

«Гараж» прирастет «Шестигранником»: Как будет устроен новый корпус музея — рассказывает директор и авторы реконструкции
«Гараж» прирастет «Шестигранником»: Как будет устроен новый корпус музея — рассказывает директор и авторы реконструкции
«Гараж» прирастет «Шестигранником»: Как будет устроен новый корпус музея — рассказывает директор и авторы реконструкции

«Гараж» прирастет «Шестигранником»: Как будет устроен новый корпус музея — рассказывает директор и авторы реконструкции

«Гараж» показал проект своего нового здания в Парке Горького
обновлено22 ноября 2021

«Гараж» показал проект своего нового здания в Парке Горького

Чем заняться в Москве во время локдауна?
Чем заняться в Москве во время локдауна? Онлайн-лекции, небольшие выставки и камерные спектакли
Чем заняться в Москве во время локдауна?

Чем заняться в Москве во время локдауна?
Онлайн-лекции, небольшие выставки и камерные спектакли

Из-за локдауна исторический музей открыл сбор донатов
31 октября 2021

Из-за локдауна исторический музей открыл сбор донатов

Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?
Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть? Спектакли, выставки и онлайн-фестивали
Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?

Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?
Спектакли, выставки и онлайн-фестивали

24 октября 2021

Федеральные учреждения культуры будут закрыты в нерабочие дни

ГЭС-2, Garage, Третьяковка и Пушкинский музей объединились в «Музейную четверку»
16 сентября 2021

ГЭС-2, Garage, Третьяковка и Пушкинский музей объединились в «Музейную четверку»

14 выставок осени в Москве

14 выставок осени в МосквеЮрий Пименов, открытие ГЭС-2 и «Уроборос»

14 выставок осени в Москве

14 выставок осени в Москве Юрий Пименов, открытие ГЭС-2 и «Уроборос»

В Москве построят филиал Эрмитажа
25 августа 2021

В Москве построят филиал Эрмитажа

С февраля по «Пушкинской карте» школьников и студентов будут бесплатно пускать на российские фильмы
обновлено17 декабря 2021

С февраля по «Пушкинской карте» школьников и студентов будут бесплатно пускать на российские фильмы

Первый большой фоторепортаж из ГЭС-2

Первый большой фоторепортаж из ГЭС-2

Первый большой фоторепортаж из ГЭС-2

Первый большой фоторепортаж из ГЭС-2

Сервис дня
26 января 2021

Платформа «Музейный гид» от «ВКонтакте» с каталогом галерей, видео и подкастами

Что смотреть в главных московских музеях
Что смотреть в главных московских музеях Открывшихся после локдауна
Что смотреть в главных московских музеях

Что смотреть в главных московских музеях
Открывшихся после локдауна

Еврейский музей откроется 24 января. Вход на основную экспозицию в этот день будет бесплатным
22 января 2021

Еврейский музей откроется 24 января. Вход на основную экспозицию в этот день будет бесплатным

Музей Москвы откроется двумя новыми выставками, а экспозицию про ВХУТЕМАС продлят до апреля
21 января 2021

Музей Москвы откроется двумя новыми выставками, а экспозицию про ВХУТЕМАС продлят до апреля

21 января 2021

С 22 января в Москве откроются музеи и библиотеки

Как и зачем музеи Великобритании исследуют игры: серию онлайн-лекций проведет Музей советских игровых автоматов
12 января 2021

Как и зачем музеи Великобритании исследуют игры: серию онлайн-лекций проведет Музей советских игровых автоматов

В музее «Новый Иерусалим» пройдет выставка «Младшие Брейгели и их эпоха»
19 декабря 2020

В музее «Новый Иерусалим» пройдет выставка «Младшие Брейгели и их эпоха»

Ссылка дня
17 декабря 2020

«Искусство дома» — сайт, где собраны онлайн-выставки 20 столичных галерей

«Гараж» устроит онлайн-лекцию об освоении космоса и паблик-ток с художником Томасом Сарасено
28 ноября 2020

«Гараж» устроит онлайн-лекцию об освоении космоса и паблик-ток с художником Томасом Сарасено

6 ноября 2020

Власти Москвы попросили не передвигаться по городу без необходимости

19 октября 2020

В Подмосковье запретят массовые мероприятия и закроют музеи

Пушкинский музей проведет молодежную конференцию «Точка бифуркации»
10 сентября 2020

Пушкинский музей проведет молодежную конференцию «Точка бифуркации»

TikTok и Минкультуры запустят онлайн-экскурсии по российским музеям
9 сентября 2020

TikTok и Минкультуры запустят онлайн-экскурсии по российским музеям

Okko бесплатно покажет фильмы о мировых музеях и известных художниках

Первая трансляция пройдет уже 20 июля

Okko бесплатно покажет фильмы о мировых музеях и известных художниках

В Кузьминках снесли Музей индустриальной культуры — один из лучших музеев Москвы

Не все экспонаты удалось сохранить

В Кузьминках снесли Музей индустриальной культуры — один из лучших музеев Москвы

В нескольких московских музеях после открытия случились локальные вспышки коронавируса

Депкультуры об этом не в курсе

В нескольких московских музеях после открытия случились локальные вспышки коронавируса

Маски, звезды, дефиле: Где применяют дополненную реальность
СПЕЦПРОЕКТ
Маски, звезды, дефиле: Где применяют дополненную реальность Будущее моды и развлечений уже наступило
Маски, звезды, дефиле: Где применяют дополненную реальность
СПЕЦПРОЕКТ

Маски, звезды, дефиле: Где применяют дополненную реальность
Будущее моды и развлечений уже наступило

МАММ закроется на ремонт до осени

Есть еще неделя, чтобы увидеть фотовыставки музея

МАММ закроется на ремонт до осени

Защитные маски с принтом по мотивам картин Малевича. Их выпустил Русский музей

Партнером музея стал петербургский бренд Razgulyaev × Blagonravova

Защитные маски с принтом по мотивам картин Малевича. Их выпустил Русский музей

«Наши потери — более 15 миллионов рублей»: Как московские музеи и галереи выходят из карантина
«Наши потери — более 15 миллионов рублей»: Как московские музеи и галереи выходят из карантина Социальное дистанцирование, отказ от новых выставок и продленные часы работы
«Наши потери — более 15 миллионов рублей»: Как московские музеи и галереи выходят из карантина

«Наши потери — более 15 миллионов рублей»: Как московские музеи и галереи выходят из карантина
Социальное дистанцирование, отказ от новых выставок и продленные часы работы

Как мы теперь будем ходить в музеи — разбираем на примере «Гаража»

Билеты по времени, социальная дистанция и ограниченное число людей

Как мы теперь будем ходить в музеи — разбираем на примере «Гаража»

Новый сезон в театрах начнется с сентября. Зрителей будут рассаживать в шахматном порядке

А вот музеи в ряде регионов начнут работу уже с июня

Новый сезон в театрах начнется с сентября. Зрителей будут рассаживать в шахматном порядке

Universal University откроет Школу современного искусства и программу в фуд-индустрии (обновлено)

Интенсивы стартуют летом, а офлайн-обучение осенью

Universal University откроет Школу современного искусства и программу в фуд-индустрии (обновлено)

В Ленобласти открывают онлайн-музей самоизоляции

Экспонаты для этого проекта могут прислать все желающие

В Ленобласти открывают онлайн-музей самоизоляции

«Ночь в музее» проведут онлайн. Вот самые интересные мероприятия московских музеев

Квиз, музыкальная пауза и прогулка про крыше

«Ночь в музее» проведут онлайн. Вот самые интересные мероприятия московских музеев

Как коронавирус изменил культуру
Как коронавирус изменил культуру Музыку, театр, книжный бизнес, музеи, подкасты и другое
Как коронавирус изменил культуру

Как коронавирус изменил культуру
Музыку, театр, книжный бизнес, музеи, подкасты и другое

Чем московские музеи занимаются во время карантина
Чем московские музеи занимаются во время карантина Виртуальные экскурсии по Пушкинскому, микстейпы от сотрудников и друзей «Гаража» и бесплатные выставки на сайте МАММ
Чем московские музеи занимаются во время карантина

Чем московские музеи занимаются во время карантина
Виртуальные экскурсии по Пушкинскому, микстейпы от сотрудников и друзей «Гаража» и бесплатные выставки на сайте МАММ

Порно и онлайн-концерты: Чем заняться дома в выходные
Порно и онлайн-концерты: Чем заняться дома в выходные Разбираемся, что делать в вынужденной самоизоляции
Порно и онлайн-концерты: Чем заняться дома в выходные

Порно и онлайн-концерты: Чем заняться дома в выходные
Разбираемся, что делать в вынужденной самоизоляции

Минкультуры закрыло все подведомственные музеи и театры

Теперь самоизоляция не так грустна, потому что ходить все равно некуда

Минкультуры закрыло все подведомственные музеи и театры

В двух павильонах ВДНХ появятся новые музеи

Экспозиции посвятят естествознанию и пивоварению

В двух павильонах ВДНХ появятся новые музеи

Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения
Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения Концерт Lindemann, фестиваль ирландского кино и маркет комнатных растений
Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения

Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения
Концерт Lindemann, фестиваль ирландского кино и маркет комнатных растений

Пятичасовая прогулка по Эрмитажу, снятая на iPhone

Режиссером проекта стала Аксинья Гог

Пятичасовая прогулка по Эрмитажу, снятая на iPhone

Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения
Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения Фестиваль против домашнего насилия и дискуссия о власти пола
Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения

Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения
Фестиваль против домашнего насилия и дискуссия о власти пола

Японские металлистки, распродажа в Kixbox и другие планы на неделю
Японские металлистки, распродажа в Kixbox и другие планы на неделю Концерты, лекции и другие мероприятия
Японские металлистки, распродажа в Kixbox и другие планы на неделю

Японские металлистки, распродажа в Kixbox и другие планы на неделю
Концерты, лекции и другие мероприятия

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