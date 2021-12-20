Музей криптографии: «Энигма», шифр Цезаря, ядерные чемоданчики и хакеры

В 2018 году на базе пережившего распад СССР и получившего в связи с этим кавычки в названии «НИИ автоматики» экс-киберспортсмен и IT-предприниматель Антон Черепенников вместе с «Ростехом» создал научно-производственную компанию «Криптонит» — и часть зданий «Автоматики», включая шарашку — приют — почтовый ящик, перешла к бизнесмену. Сразу появилась идея создать в ней музей — изначально компьютерной и шифровальной техники, по аналогии с Национальным музеем криптографии в Мэриленде и британским Национальным музеем вычислительной техники, который даже расположен в похожем месте — в Блетчли-парке, где союзники во время Второй мировой взламывали «Энигмы». Но идею с компьютерной техникой пришлось отмести — для этого здание слишком маленькое, плюс у новых владельцев было желание заниматься популяризацией науки в целом. Так что остановились на том, что музей станет Музеем криптографии: «Потому что криптография — это математика, то есть наука, просто довольно сложная, — говорит директор музея Лидия Лобанова. — А задача перед нами стояла такая: давайте расскажем про науку для того, чтобы ей загоралось как можно больше людей».

Провели исследования — выяснилось, что людей не то чтобы пугают такие музеи, но некоторый дискомфорт все-таки присутствует: не очень приятно, когда ты приходишь в место, где тебе ничего не понятно. «Мы про это поговорили с родителями, у которых есть дети 12–13 лет. Поговорили с подростками, со школьными учителями. И выяснили, что есть огромное количество стереотипов, очень мало знаний, практически отсутствует ресурсная база, а еще родители не хотят идти с детьми в такие музеи, потому что они сами там чувствуют себя некомфортно, потому что ничего не понимают».