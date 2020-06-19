Ежедневно Эрмитаж посещают около 1,7 тысячи человек
Такие данные привел директор музея Михаил Пиотровский
Ежедневно Эрмитаж посещают около 1,7 тысячи человек Такие данные привел директор музея Михаил Пиотровский
Открытие Нового музея, балет в Мариинском и медиапортал Русского музея 21 идея, как провести ближайшие дни
Okko бесплатно покажет фильмы о мировых музеях и известных художниках
Первая трансляция пройдет уже 20 июля
Okko бесплатно покажет фильмы о мировых музеях и известных художниках Первая трансляция пройдет уже 20 июля
Эрмитаж возобновляет работу с 15 июля. Одну из выставок можно посетить бесплатно
Речь идет об экспозиции ассирийского искусства «Я воздвиг там мой царский дворец…»
Эрмитаж возобновляет работу с 15 июля. Одну из выставок можно посетить бесплатно Речь идет об экспозиции ассирийского искусства «Я воздвиг там мой царский дворец…»
Исаакиевский собор откроют 19 июля, Спас на Крови — 23 июля
Чуть раньше посетителей допустят в часовню-музей и на колоннаду Исаакия
Исаакиевский собор откроют 19 июля, Спас на Крови — 23 июля Чуть раньше посетителей допустят в часовню-музей и на колоннаду Исаакия
«Иной взгляд» в «Манеже», концерты в Мариинском и конференция Gamma_Pro 25 идей, как провести ближайшие дни
«Еще немного подождать»: «Эрарту» откроют только 2 сентября
К возобновлению работы музей приурочит девять выставок
«Еще немного подождать»: «Эрарту» откроют только 2 сентября К возобновлению работы музей приурочит девять выставок
Петербургские музеи вновь открывают двери. Как на них повлиял трехмесячный карантин? Первые итоги, онлайн-деятельность, ближайшие планы и музейное будущее
Михайловский дворец и корпус Бенуа откроют 15 июля
Дата открытия других зданий Русского музея пока не называется
Михайловский дворец и корпус Бенуа откроют 15 июля Дата открытия других зданий Русского музея пока не называется
Многие музеи Петербурга возобновят работу в понедельник. Эрмитаж откроют позже — 15 июля
Власти города продолжают снимать ограничения
Многие музеи Петербурга возобновят работу в понедельник. Эрмитаж откроют позже — 15 июля Власти города продолжают снимать ограничения
В Петербурге с 6 июля откроют музеи, фитнес-центры и бассейны
А также выставочные залы и бани
В Петербурге с 6 июля откроют музеи, фитнес-центры и бассейны
А также выставочные залы и бани
Парки Петергофа и Царского Села откроют с 3 июля (обновлено)
Посетители должны соблюдать меры предосторожности — например, выдерживать социальную дистанцию
Парки Петергофа и Царского Села откроют с 3 июля (обновлено) Посетители должны соблюдать меры предосторожности — например, выдерживать социальную дистанцию
Офлайн-вечеринка в отеле, новый альбом БГ и Geek Picnic в онлайн-формате Больше 20 событий этих выходных. Впервые за пару месяцев тут не только онлайн-мероприятия
Защитные маски с принтом по мотивам картин Малевича. Их выпустил Русский музей
Партнером музея стал петербургский бренд Razgulyaev × Blagonravova
Защитные маски с принтом по мотивам картин Малевича. Их выпустил Русский музей Партнером музея стал петербургский бренд Razgulyaev × Blagonravova
В Ленобласти открыли практически все музеи и парки (обновлено)
Не принимают посетителей только те площадки, которые подчинены городским и федеральным властям
В Ленобласти открыли практически все музеи и парки (обновлено) Не принимают посетителей только те площадки, которые подчинены городским и федеральным властям
Парки при петербургских федеральных музеях не откроют 16 июня
Минкультуры дало разрешение, но открытие нужно согласовать и с местными властями
Парки при петербургских федеральных музеях не откроют 16 июня Минкультуры дало разрешение, но открытие нужно согласовать и с местными властями
Парки при федеральных музеях откроют 16 июня. В Петербурге несколько таких учреждений
Это парки Петергофа, Царского Села и другие площадки — например, Летний сад