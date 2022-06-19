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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Mash: H&M закроется в России 30 ноября. Пресс-служба сети не подтвердила эту информацию

Mash: H&M закроется в России 30 ноября. Пресс-служба сети не подтвердила эту информацию

H&M оплатил аренду за флагманский магазин в Москве на девять месяцев вперед

H&M оплатил аренду за флагманский магазин в Москве на девять месяцев вперед

За полгода в столице в 2,6 раза увеличилось производство одежды

За полгода в столице в 2,6 раза увеличилось производство одежды

В ТЦ «Атриум» и «Авиапарк» снова заработали магазины Mango

В ТЦ «Атриум» и «Авиапарк» снова заработали магазины Mango

Что происходит с магазинами H&M, Zara, Uniqlo и другими
Что происходит с магазинами H&M, Zara, Uniqlo и другими Где купить их товары в России и ждать ли распродаж
Что происходит с магазинами H&M, Zara, Uniqlo и другими

Что происходит с магазинами H&M, Zara, Uniqlo и другими
Где купить их товары в России и ждать ли распродаж

Магазин Leviʼs возобновил работу под брендом JNS

Магазин Leviʼs возобновил работу под брендом JNS

H&M отменил финальную распродажу в России

H&M отменил финальную распродажу в России

H&M поднимет цены на оставшиеся товары

H&M поднимет цены на оставшиеся товары

Ozon начал продавать одежду и аксессуары Mango

Ozon начал продавать одежду и аксессуары Mango

H&M Home, COS, Monki и другие магазины поучаствуют в финальной распродаже H&M

обновлено

H&M Home, COS, Monki и другие магазины поучаствуют в финальной распродаже H&M

El País: Магазины Mango передадут российским партнерам
19 июня 2022

El País: Магазины Mango передадут российским партнерам

Сеть одежды Marks&Spencer покинет Россию
25 мая 2022

Сеть одежды Marks&Spencer покинет Россию

«Ъ»: Levi’s окончательно покинет Россию
23 мая 2022

«Ъ»: Levi’s окончательно покинет Россию

«РБК»: Российские переработчики текстиля лишились 85 % сырья из-за санкций
19 мая 2022

«РБК»: Российские переработчики текстиля лишились 85 % сырья из-за санкций

Российский бизнес Reebok перешел турецкому холдингу FLO Retailing
16 мая 2022

Российский бизнес Reebok перешел турецкому холдингу FLO Retailing

Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay закрыли магазины в России
30 марта 2022

Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay закрыли магазины в России

«Изобретая Анну»: Как одевалась главная обманщица Нью-Йорка и как повторить ее образы
«Изобретая Анну»: Как одевалась главная обманщица Нью-Йорка и как повторить ее образы
«Изобретая Анну»: Как одевалась главная обманщица Нью-Йорка и как повторить ее образы

«Изобретая Анну»: Как одевалась главная обманщица Нью-Йорка и как повторить ее образы

Кроме пены для бритья:
Спецпроект
Кроме пены для бритья: Что подарить мужчине на 23 Февраля
Кроме пены для бритья:
Спецпроект

Кроме пены для бритья:
Что подарить мужчине на 23 Февраля

«Кружок» устроит вечеринку с распродажей на «Флаконе»
14 февраля 2022

«Кружок» устроит вечеринку с распродажей на «Флаконе»

Если свитеры уже надоели: 15 флисовых кофт, чтобы не мерзнуть
Если свитеры уже надоели: 15 флисовых кофт, чтобы не мерзнуть
Если свитеры уже надоели: 15 флисовых кофт, чтобы не мерзнуть

Если свитеры уже надоели: 15 флисовых кофт, чтобы не мерзнуть

Что покупать в весенней коллекции H&M Studio
Что покупать в весенней коллекции H&M Studio
Что покупать в весенней коллекции H&M Studio

Что покупать в весенней коллекции H&M Studio

Как современные художники переосмысляют русскую эстетику: 9 локальных марок одежды, аксессуаров и украшений
Как современные художники переосмысляют русскую эстетику: 9 локальных марок одежды, аксессуаров и украшений
Как современные художники переосмысляют русскую эстетику: 9 локальных марок одежды, аксессуаров и украшений

Как современные художники переосмысляют русскую эстетику: 9 локальных марок одежды, аксессуаров и украшений

Что покупать в весенней коллекции Mango
Что покупать в весенней коллекции Mango
Что покупать в весенней коллекции Mango

Что покупать в весенней коллекции Mango

Что происходит с вещами, которые вы опускаете в контейнеры «Спасибо!» (Петербург)
Что происходит с вещами, которые вы опускаете в контейнеры «Спасибо!» (Петербург) Ветошь, люкс и секс-игрушки
Что происходит с вещами, которые вы опускаете в контейнеры «Спасибо!» (Петербург)

Что происходит с вещами, которые вы опускаете в контейнеры «Спасибо!» (Петербург)
Ветошь, люкс и секс-игрушки

20 пуховиков для снежной погоды
20 пуховиков для снежной погоды
20 пуховиков для снежной погоды

20 пуховиков для снежной погоды

Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U
Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U Вечная классика и базовый гардероб в обновленных расцветках
Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U

Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U
Вечная классика и базовый гардероб в обновленных расцветках

14 января 2022

Uniqlo повысит цены на свою продукцию

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов
Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов
Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

В ТЦ «Павелецкая Плаза» откроется Uniqlo с кафе внутри
28 декабря 2021

В ТЦ «Павелецкая Плаза» откроется Uniqlo с кафе внутри

The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
Спецпроект
The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
Спецпроект

The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам

Марка одежды NNedre закрывается и распродает старые коллекции
24 декабря 2021

Марка одежды NNedre закрывается и распродает старые коллекции

В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника
В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника
В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника

В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника

Диско-клуб «Радуга» и бренд одежды «Дура» устроят вечеринку в честь выхода совместной коллекции
16 декабря 2021

Диско-клуб «Радуга» и бренд одежды «Дура» устроят вечеринку в честь выхода совместной коллекции

Как повторить образы принцессы Дианы из фильма «Спенсер» Пабло Ларраина
Как повторить образы принцессы Дианы из фильма «Спенсер» Пабло Ларраина
Как повторить образы принцессы Дианы из фильма «Спенсер» Пабло Ларраина

Как повторить образы принцессы Дианы из фильма «Спенсер» Пабло Ларраина

8 фильмов о дизайнерах: От Баленсиаги до Маржелы
8 фильмов о дизайнерах: От Баленсиаги до Маржелы А также ключевые изобретения их героев
8 фильмов о дизайнерах: От Баленсиаги до Маржелы

8 фильмов о дизайнерах: От Баленсиаги до Маржелы
А также ключевые изобретения их героев

Как повторить образы из фильма «Дом Gucci» Ридли Скотта
Как повторить образы из фильма «Дом Gucci» Ридли Скотта Леди Гага, Адам Драйвер и Джаред Лето, которого не узнать
Как повторить образы из фильма «Дом Gucci» Ридли Скотта

Как повторить образы из фильма «Дом Gucci» Ридли Скотта
Леди Гага, Адам Драйвер и Джаред Лето, которого не узнать

Кто такие слэш-люди
Спецпроект
Кто такие слэш-люди Певица Ella и блогер Лиза Гусевская — о том, как они совмещают несколько профессий
Кто такие слэш-люди
Спецпроект

Кто такие слэш-люди
Певица Ella и блогер Лиза Гусевская — о том, как они совмещают несколько профессий

«Стокманн» возвращается в «Смоленский пассаж». Рассказываем, как изменится универмаг
Промо
«Стокманн» возвращается в «Смоленский пассаж». Рассказываем, как изменится универмаг
«Стокманн» возвращается в «Смоленский пассаж». Рассказываем, как изменится универмаг
Промо

«Стокманн» возвращается в «Смоленский пассаж». Рассказываем, как изменится универмаг

Закрылась марка LOT2046 с одеждой по подписке
18 ноября 2021

Закрылась марка LOT2046 с одеждой по подписке

10 ноября 2021

Покупать одежду на «Яндекс.Маркете» стало удобнее. Добавились новые бренды и обновился интерфейс

На Смоленской площади снова открылся «Стокманн»
8 ноября 2021

На Смоленской площади снова открылся «Стокманн»

Как правильно одеться в поход
Спецпроект
Как правильно одеться в поход И что такое принцип многослойности
Как правильно одеться в поход
Спецпроект

Как правильно одеться в поход
И что такое принцип многослойности

Церковь в смартфоне, органайзер аптечки, умная футболка
Промо
Церковь в смартфоне, органайзер аптечки, умная футболка И другие стартапы от школьников и студентов
Церковь в смартфоне, органайзер аптечки, умная футболка
Промо

Церковь в смартфоне, органайзер аптечки, умная футболка
И другие стартапы от школьников и студентов

Что покупать в совместной коллекции H&M и PETA
Что покупать в совместной коллекции H&M и PETA Все, что нужно для холодной погоды. И не только
Что покупать в совместной коллекции H&M и PETA

Что покупать в совместной коллекции H&M и PETA
Все, что нужно для холодной погоды. И не только

Что покупать в коллекции Uniqlo +J?
Что покупать в коллекции Uniqlo +J?
Что покупать в коллекции Uniqlo +J?

Что покупать в коллекции Uniqlo +J?

Где покупать теплое пальто на осень (и зиму)
Где покупать теплое пальто на осень (и зиму) 20 вариантов от 7 до 50 тысяч рублей
Где покупать теплое пальто на осень (и зиму)

Где покупать теплое пальто на осень (и зиму)
20 вариантов от 7 до 50 тысяч рублей

Что мы будем носить следующей весной и летом?
Что мы будем носить следующей весной и летом? Главные тренды сезона весна-лето 2022
Что мы будем носить следующей весной и летом?

Что мы будем носить следующей весной и летом?
Главные тренды сезона весна-лето 2022

Спортивный ретро стиль
Промо
Спортивный ретро стиль Какие вещи как у американских бейсболистов разнообразят гардероб
Спортивный ретро стиль
Промо

Спортивный ретро стиль
Какие вещи как у американских бейсболистов разнообразят гардероб

«Стокманн» устроит «Сумасшедшие дни»
6 октября 2021

«Стокманн» устроит «Сумасшедшие дни»

Четыре способа добавить цвет в осенний гардероб
Промо
Четыре способа добавить цвет в осенний гардероб
Четыре способа добавить цвет в осенний гардероб
Промо

Четыре способа добавить цвет в осенний гардероб

Цена на футболки и джинсы возрастет
29 сентября 2021

Цена на футболки и джинсы возрастет

Как ухаживать за хлопковыми вещами
Как ухаживать за хлопковыми вещами Чтобы они служили дольше и оставались в хорошем состоянии
Как ухаживать за хлопковыми вещами

Как ухаживать за хлопковыми вещами
Чтобы они служили дольше и оставались в хорошем состоянии

UNIQLO выпустит коллекцию с нью-йоркской урбанистичной маркой Theory
28 сентября 2021

UNIQLO выпустит коллекцию с нью-йоркской урбанистичной маркой Theory

Выпустить нитки и сделать декоративные дырки
Промо
Выпустить нитки и сделать декоративные дырки Как носить вещи осознанно и продлевать их срок службы
Выпустить нитки и сделать декоративные дырки
Промо

Выпустить нитки и сделать декоративные дырки
Как носить вещи осознанно и продлевать их срок службы

Что носить осенью: 28 покупок на ближайшие полгода
Что носить осенью: 28 покупок на ближайшие полгода
Что носить осенью: 28 покупок на ближайшие полгода

Что носить осенью: 28 покупок на ближайшие полгода

Что покупать в коллаборации EKONIKA X USHATÁVА
Промо
Что покупать в коллаборации EKONIKA X USHATÁVА Ботфорты-трансформеры, неоклассические лодочки и нарочито огромный шоппер
Что покупать в коллаборации EKONIKA X USHATÁVА
Промо

Что покупать в коллаборации EKONIKA X USHATÁVА
Ботфорты-трансформеры, неоклассические лодочки и нарочито огромный шоппер

Back to school: Что с чем сочетать в новой коллекции Stradivarius
Промо
Back to school: Что с чем сочетать в новой коллекции Stradivarius И почему платья-комбинации, мини и жилеты не стоит откладывать далеко
Back to school: Что с чем сочетать в новой коллекции Stradivarius
Промо

Back to school: Что с чем сочетать в новой коллекции Stradivarius
И почему платья-комбинации, мини и жилеты не стоит откладывать далеко

Команда «Культраб» уехала из России. Проект перезапустят, а старые вещи распродадут
18 августа 2021

Команда «Культраб» уехала из России. Проект перезапустят, а старые вещи распродадут

За грибами будущее: Как одежда из мицелия решает главные проблемы модной индустрии
За грибами будущее: Как одежда из мицелия решает главные проблемы модной индустрии
За грибами будущее: Как одежда из мицелия решает главные проблемы модной индустрии

За грибами будущее: Как одежда из мицелия решает главные проблемы модной индустрии

Что покупать в совместной коллекции H&M и индийского бренда Sabyasachi
Что покупать в совместной коллекции H&M и индийского бренда Sabyasachi
Что покупать в совместной коллекции H&M и индийского бренда Sabyasachi

Что покупать в совместной коллекции H&M и индийского бренда Sabyasachi

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