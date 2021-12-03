Как повторить образы из фильма «Дом Gucci» Ридли Скотта

Как повторить наряды героев

Первая встреча

Леди Гага, исполнительница роли Патриции Реджани, вложила очень много личного в своего персонажа. Она не только позволила Йейтс исследовать и использовать её личную коллекцию одежды, но и решила скопировать некоторые детали и жесты у своей мамы-итальянки. Это очень порадовало и режиссера, и художницу по костюмам, потому что они видели Реджани в образе итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды. Она была иконой 50-х и 60-х, и хотя действие происходит в основном в 70-х–80-х, Лоллобриджида действительно подошла для Патриции идеально. Именно от неё в её образе подчеркнутая сексуальность, узкая талия и большие глаза с темной подводкой. Сама Реджани в жизни не часто носила Gucci, вещи бренда для нее были слишком классическими и сдержанными. Она хотела подчеркнуть свои соблазнительные формы и не любила сдерживаться в украшениях, поэтому предпочитала роскошь Dior и яркость Yves Saint Laurent.

В сцене первой встречи Маурицио и Патриции она сразу привлекает его ярко-красным атласным платьем с внушительным декольте. Этот наряд вдохновлен реальным платьем Реджани, только в жизни оно было розового цвета. Над вариантом для фильма работали в течение восьми недель, когда его наконец-то примерили на Леди Гагу, оно село идеально. Единственной проблемой была длина — Ридли Скотт хотел, чтобы были видны стройные ноги актрисы, поэтому прямо на площадке платье обрезали. В кадре этого не видно, но подол даже не успели подшить.

Сейчас самое время повторить этот образ Патриции, ведь впереди много поводов выгулять красивое платье. Не ограничивайте себя, можно всё и сразу. Атлас, яркие и крупные украшения, перчатки до локтя, высокие каблуки и пышная прическа.