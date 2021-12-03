Как повторить образы из фильма «Дом Gucci» Ридли Скотта Леди Гага, Адам Драйвер и Джаред Лето, которого не узнать
2 декабря в России в прокат вышел фильм «Дом Gucci». Это не просто история про семейные перипетии бренда и его основателей, это экранизация одного из самых скандальных преступлений в мире моды — убийства Маурицио Гуччи, главы марки, его собственной женой Патрицией Реджани. Рассказываем, как одеваться как Гуччи.
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Как выглядят герои фильма
Сюжет фильма разворачивается вокруг истории брака Маурицио Гуччи и Патриции Реджани. Они познакомились в 1970 году, она — дочь владельца компании по грузоперевозкам, он — наследник дома Gucci и чужак в собственной семье. Пара поженилась спустя два года и Патриция начала бурную деятельность по воссоединению мужа с его богатыми и влиятельными родственниками. Ей очень хотелось роскоши и беззаботной жизни, которую мог обеспечить дом Gucci. Маурицио легко поддавался влиянию: вскоре он рассорился с собственными дядей и братом, но стал главой бренда. Только быстро он устал от гнета жены и однажды уехал в горы, в Швейцарию, где встретил подругу детства Паолу Франки. Больше Маурицио решил к Патриции не возвращаться. Вместо себя он послал к жене друга, который сообщил ей о том, что муж решил уйти от неё. Они официально развелись в 1994-ом, а уже 27 марта 1995 года Гуччи был застрелен киллером, нанятым бывшей женой, на ступеньках своего же офиса.
Над костюмами в фильме работала британская художница по костюмам Дженти Йейтс, для которой «Дом Gucci» стал 14-ой совместной картиной с режиссером Ридли Скоттом. Всего для фильма она создала 500 костюмов. Йейтс пришлось работать с разными десятилетиями, изучать историю бренда и архивы Gucci и подбирать костюмы для одной из самых стильных семей в истории моды. Вместе со своей командой она провела около шести недель за исследованиями, а затем проводила примерки с Леди Гагой и Аль Пачино по зуму. Всего на изготовление и подгонку костюмов ушло полгода.
Как повторить наряды героев
Первая встреча
Леди Гага, исполнительница роли Патриции Реджани, вложила очень много личного в своего персонажа. Она не только позволила Йейтс исследовать и использовать её личную коллекцию одежды, но и решила скопировать некоторые детали и жесты у своей мамы-итальянки. Это очень порадовало и режиссера, и художницу по костюмам, потому что они видели Реджани в образе итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды. Она была иконой 50-х и 60-х, и хотя действие происходит в основном в 70-х–80-х, Лоллобриджида действительно подошла для Патриции идеально. Именно от неё в её образе подчеркнутая сексуальность, узкая талия и большие глаза с темной подводкой. Сама Реджани в жизни не часто носила Gucci, вещи бренда для нее были слишком классическими и сдержанными. Она хотела подчеркнуть свои соблазнительные формы и не любила сдерживаться в украшениях, поэтому предпочитала роскошь Dior и яркость Yves Saint Laurent.
В сцене первой встречи Маурицио и Патриции она сразу привлекает его ярко-красным атласным платьем с внушительным декольте. Этот наряд вдохновлен реальным платьем Реджани, только в жизни оно было розового цвета. Над вариантом для фильма работали в течение восьми недель, когда его наконец-то примерили на Леди Гагу, оно село идеально. Единственной проблемой была длина — Ридли Скотт хотел, чтобы были видны стройные ноги актрисы, поэтому прямо на площадке платье обрезали. В кадре этого не видно, но подол даже не успели подшить.
Сейчас самое время повторить этот образ Патриции, ведь впереди много поводов выгулять красивое платье. Не ограничивайте себя, можно всё и сразу. Атлас, яркие и крупные украшения, перчатки до локтя, высокие каблуки и пышная прическа.
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На горнолыжном курорте
Одна из первых фотографий со съемочной площадки вызвала массу эмоций среди поклонников фильма, как только была обнародована. И всё дело, конечно, в костюмах. Маурицио и Патриция здесь явно противопоставляются друг другу. Он — в белом, элегантный и сдержанный, она — в чёрном, со множеством крупных золотых аксессуаров и в меховой шапке. Как раз в это время между супругами начинается разлад, а Гуччи встречает подругу детства Паулу Франки. Именно с ней Маурицио будет жить после Патриции, но жениться на ней так и не успеет.
Удивительно, но звездой этого кадра стал шерстяной свитер ирландского бренда Aran. Изначально подобные носили рыбаки во время выходов в море. Но сейчас эти толстые уютные свитера стали символом роскоши и расслабленного, неторопливого отдыха.
Если вы за светлую сторону, то единственную проблему могут составить лишь белые мужские горнолыжные штаны. Удивительно, но мужской пол дизайнеры почему-то упорно одевают либо в серый, черный, коричневый, либо в кислотно-яркие цвета. Так что ищите большие размеры в женских отделах. Если вы на тёмной стороне, то вам в помощь аксессуары. Ведь и под горнолыжные штаны можно подобрать ремень Gucci. Хотя главный аксессуар здесь всё же шапка. Мы бы предложили не ограничивать себя белым мехом, а переходить сразу на леопарда, как, например, у Emma Brewin.
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Костюм в любой ситуации как у Маурицио Гуччи
Кажется, что героя Адама Драйвера обделили в сравнении с 54 отдельными образами для героини Леди Гаги. На самом деле Йейтс с нуля разработала для него 40 разных костюмов. Над ними должен был от начала и до конца проекта работать портной Леонард Логсдейл с Сэвил-Роу, но ещё во время подготовки к съемкам он заболел, поэтому художнице пришлось экстренно привлечь к сотрудничеству бренд Zegna. Образ Маурицио получился консервативным и очень сдержанным, но в нём много продуманных деталей и скрытой роскоши. Большие очки в роговой оправе, винтажные галстуки Gucci и специальные прищепки для брюк, чтобы спокойно ездить по Милану на велосипеде прямо в костюме. Ничего особо выдумывать вам не придется. Классические костюм и рубашка, лоферы, но если ремень, то только Gucci.
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Предвестник Алессандро Микеле
Джареду Лето, нынешнему другу бренда Gucci и лично его креативного руководителя Алессандро Микеле, досталась роль Паоло Гуччи. Кузен Маурицио не поддерживал любовь брата к сдержанным цветам и строгим силуэтам. Он предпочитал избыточность, яркие краски и даже люрекс. «Мы намеренно перебарщивали с гардеробом Джареда. Его персонаж Паоло был одним из самых ужасно одетых мужчин из всех, кого я гуглила. Он носил рубашки с серебряным люрексом под смокинг!» — рассказывала Дженти Йейтс. Специально для Лето Atollini Brothers создали 12 костюмов и курток, которые сразу выделяют героя, делают его шутом среди других Гуччи. Пародоксально, но именно костюмы Паоло больше всего похожи на современный Gucci Алессандро Микеле, который часто использует пастельные цвета, вельвет, не боится броских аксессуаров и любит смешать в одном луке множество принтов.
Образ Паоло — это точно про цвет, поэтому не бойтесь экспериментировать и попробуйте костюм в неожиданном оттенке. Да и от белой рубашки можно отказаться ради чего-нибудь поярче. Если вы сами не любитель крупных золотых украшений, то можете начать с чего-то одного — перстня или часов.
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Фотографии: «UPI»