Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов
К выходу в прокат самых ярких сериалов и фильмов мы рассказываем о том, как повторить образы главных героев и самых необычных персонажей. В 2021 году в кино вышло сразу несколько громких и нарядных премьер — например, «Дом Gucci», «Французский вестник» и совсем свежий «Спенсер» о принцессе Диане. Рассказываем, как одеться так же, как персонажи фильмов, не потратив миллион, а заодно вспоминаем наряды из сериала «Рэтчед» и ключевые работы Мартина Маржелы, фильм о котором вышел этой осенью.
Как повторить образы из фильма «Дом Gucci» Ридли СкоттаПодробнее
Это не просто история про семейные перипетии бренда и его основателей, это экранизация одного из самых скандальных преступлений в мире моды — убийства Маурицио Гуччи, главы марки, его собственной женой Патрицией Реджани. Рассказываем, как одеваться как Гуччи.
Как повторить образы из «Французского вестника» Уэса АндерсонаПодробнее
В середине ноября в прокат вышел новый фильм Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“» — остроумные сюжеты на тему журналистики в излюбленном режиссером ироническом ключе. Рассказываем, как сложились образы главных героев и как можно их повторить.
Как повторить образы принцессы Дианы из фильма «Спенсер» Пабло ЛарраинаПодробнее
В начале декабря в прокат вышел фильм «Спенсер» Пабло Ларраина о поворотном моменте в жизни принцессы Дианы. Леди Ди практически единственный живой персонаж в этом фильме, поэтому за драматургией ее образа интересно наблюдать не меньше, чем за сменой нарядов и дворцовых декораций в кадре. Рассказываем, как сложился образ Дианы и как его повторить.
Посмотрели сериал «Рэтчед»? Рассказываем, как повторить образы героевПодробнее
«Рэтчед» — сериал Райана Мерфи, который в середине сентября вышел на Netflix — уверенно держится в топ-3 по просмотрам в России и мире. Новая и уже вторая за год работа Мерфи (скорее всего, на карантине вы успели посмотреть его же «Голливуд») стала своеобразным приквелом «Пролетая над гнездом кукушки».
Режиссер рассказывает историю самой пугающей медсестры в истории кино и литературы — Рэтчед, у которой в сериале появляется имя Милдред и мотивы, а вместе с ними и чувства. А еще гардероб, полный костюмов в духе нью-лук, созданных по последней моде имени Кристиана Диора. Рассказываем, почему элегантность и женственность победили послевоенный прагматизм в одежде, вспоминаем, что носили герои «Рэтчед», и разбираемся, как повторить эти образы сегодня.
Как устроен фильм о Мартине Маржеле и дизайнерские хиты модного домаПодробнее
Если обходиться без превосходных степеней и сосредоточиться на фактах, Мартин Маржела — последовательный революционер. Он придумал царство белого цвета, сделал актуальным ресайкл, ввел тренд на показы коллекций на складах и парковках, приглашал на подиум моделей, которые никогда не были моделями, прятал их лица, перешивал вещи из других вещей, делал топы из целлофановых пакетов и жакеты из блюдец. И старался не идти на компромиссы. В 2009 году после 20 лет Маржела ушел из модного дома под собственным именем, не дав ни одного большого интервью о себе и ни разу не показав лицо медиа. Те, кому положено знать, какой он, и так в курсе. Те, кого он не допустил, могут смотреть на его творения, а не на него самого. В этом году в России вышел фильм Райнера Хольцемера «Маржела: Своими словами», в котором дизайнер открыл все, кроме лица.
Мы посмотрели фильм вместе с кинокритиком Алисой Таёжной и нашей редакторкой раздела «Стиль» Таней Решетник. Алиса объяснила, чем интересна сама документалка, а Таня рассказала о главных достижениях бельгийского модельера.
Фотографии: обложка-Farfetch, Zara; 1– «UPI», 2 – «Дисней Студиос», 3 – «Белые ночи», 4 – Netflix, 5 – «Пионер» / Beat Film Festival