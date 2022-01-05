Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

Посмотрели сериал «Рэтчед»? Рассказываем, как повторить образы героев

«Рэтчед» — сериал Райана Мерфи, который в середине сентября вышел на Netflix — уверенно держится в топ-3 по просмотрам в России и мире. Новая и уже вторая за год работа Мерфи (скорее всего, на карантине вы успели посмотреть его же «Голливуд») стала своеобразным приквелом «Пролетая над гнездом кукушки».

Режиссер рассказывает историю самой пугающей медсестры в истории кино и литературы — Рэтчед, у которой в сериале появляется имя Милдред и мотивы, а вместе с ними и чувства. А еще гардероб, полный костюмов в духе нью-лук, созданных по последней моде имени Кристиана Диора. Рассказываем, почему элегантность и женственность победили послевоенный прагматизм в одежде, вспоминаем, что носили герои «Рэтчед», и разбираемся, как повторить эти образы сегодня.

Как устроен фильм о Мартине Маржеле и дизайнерские хиты модного дома

Если обходиться без превосходных степеней и сосредоточиться на фактах, Мартин Маржела — последовательный революционер. Он придумал царство белого цвета, сделал актуальным ресайкл, ввел тренд на показы коллекций на складах и парковках, приглашал на подиум моделей, которые никогда не были моделями, прятал их лица, перешивал вещи из других вещей, делал топы из целлофановых пакетов и жакеты из блюдец. И старался не идти на компромиссы. В 2009 году после 20 лет Маржела ушел из модного дома под собственным именем, не дав ни одного большого интервью о себе и ни разу не показав лицо медиа. Те, кому положено знать, какой он, и так в курсе. Те, кого он не допустил, могут смотреть на его творения, а не на него самого. В этом году в России вышел фильм Райнера Хольцемера «Маржела: Своими словами», в котором дизайнер открыл все, кроме лица.

Мы посмотрели фильм вместе с кинокритиком Алисой Таёжной и нашей редакторкой раздела «Стиль» Таней Решетник. Алиса объяснила, чем интересна сама документалка, а Таня рассказала о главных достижениях бельгийского модельера.

Фотографии: обложка-Farfetch, Zara; 1– «UPI», 2 – «Дисней Студиос», 3 – «Белые ночи», 4 – Netflix, 5 – «Пионер» / Beat Film Festival