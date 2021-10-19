Как получить QR-код

Есть два способа:

Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется на сайте госуслуг после получения финальной дозы вакцины. Найти его можно так: «Каталог госуслуг» => «Мое здоровье» = > «Сведения о результатах исследований и иммунизации COVID-19» => «Сертификат вакцинации от COVID-19» => «Посмотреть»;

В Смольном уточнили, что «под вакциной понимается вакцина, прошедшая государственную регистрацию в России». То есть сертификат о прививке иностранной вакциной не устроит охранника на входе в кафе. Сейчас в России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт» «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Если вы переболели коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев и имеете подтверждненую учетную запись на госуслугах, вы также получите сертификат и QR-код. Если вы не обращались к врачу или переболели бессимптомно, то не сможете получить QR-код;

Заменить QR-код можно справкой о медицинском отводе. Власти Петербурга дали такое определение, что они подразумевают под медотводом: это «справка, подтверждающая наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, выданная врачебной комиссией медицинской организации, где пациент наблюдается по заболеванию, являющемуся медицинским отводом». То есть назначить медотвод самому себе нельзя;

Жители Петербурга, у которых нет российского гражданства, должны носить с собой документ, подтверждающий получение одной или двух доз вакцины (важно: прошедшей госрегистрацию в Российской Федерации).