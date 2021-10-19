Петербург переходит на режим QR-кодов. Как это будет работать? «Кольщик, наколи мне QR-код»
18 октября губернатор Петербурга Александр Беглов подписал изменения в антиковидное постановление № 121: город переходит на режим QR-кодов. Событие не стало неожиданным — ситуация с коронавирусом ухудшается. По официальной статистике, в последние дни каждый день COVID-19 заболевают более трех тысяч человек, а умирают от него больше 60 петербуржцев.
Разбираемся, для чего нужен QR-код, как его получить и чем заменить, а также исследуем реакцию соцсетей.
Для чего нужен QR-код
Внедрять систему QR-кодов собираются в три этапа:
С 1 ноября QR-код нужен, чтобы посещать выставки и спортивные мероприятия численностью более 40 человек. Численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снизили с 75 до 40 человек. Также с 1 ноября организованные группы несовершеннолетних не смогут посещать музеи, театры, кинотеатры, концертные залы, цирки;
С 15 ноября QR-код нужен, чтобы посещать бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставки и церемонии бракосочетания. Молодоженам иметь QR-код необязательно;
С 1 декабря QR-код нужен, чтобы посещать общепит и объекты розничной торговли (исключения: аптеки, автозаправки, продовольственные магазины и магазины, не имеющие залы обслуживания), а также для приема и размещения в домах отдыха.
Как получить QR-код
Есть два способа:
Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется на сайте госуслуг после получения финальной дозы вакцины. Найти его можно так: «Каталог госуслуг» => «Мое здоровье» = > «Сведения о результатах исследований и иммунизации COVID-19» => «Сертификат вакцинации от COVID-19» => «Посмотреть»;
В Смольном уточнили, что «под вакциной понимается вакцина, прошедшая государственную регистрацию в России». То есть сертификат о прививке иностранной вакциной не устроит охранника на входе в кафе. Сейчас в России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт» «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
Если вы переболели коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев и имеете подтверждненую учетную запись на госуслугах, вы также получите сертификат и QR-код. Если вы не обращались к врачу или переболели бессимптомно, то не сможете получить QR-код;
Заменить QR-код можно справкой о медицинском отводе. Власти Петербурга дали такое определение, что они подразумевают под медотводом: это «справка, подтверждающая наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, выданная врачебной комиссией медицинской организации, где пациент наблюдается по заболеванию, являющемуся медицинским отводом». То есть назначить медотвод самому себе нельзя;
Жители Петербурга, у которых нет российского гражданства, должны носить с собой документ, подтверждающий получение одной или двух доз вакцины (важно: прошедшей госрегистрацию в Российской Федерации).
Как будут проверять QR-код
Как рассказали в Смольном «Бумаге», проверять QR-код будут с помощью смартфонов — встроенными средствами чтения QR-кодов. При наведении камеры смартфона на экране появляются данные владельца сертификата (в том числе паспортные, частично скрытые согласно требованиям закона о защите персональных данных), а также подтверждение, что сертификат о прививке подлинный. Проверять QR-коды у посетителей будут сами представители бизнеса.
Реакция соцсетей
Кто-то радуется внедрению QR-кодов, кто-то сочиняет стихи, кто-то шутит. Многие отнеслись к задумке городских властей со скепсисом, считая, что если проверять QR-коды на входах в общественные места будут так же «усиленно», как наличие масок, то нововведение никто не заметит. Многие с иронией (или без) пишут, что QR-код можно легко купить. Другие жалуются, что не у всех есть возможность получить QR-код: некоторые петербуржцы переболели COVID-19 недавно, но не обращались к врачу.