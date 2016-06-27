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Петербург переходит на режим QR-кодов. Как это будет работать?

«Кольщик, наколи мне QR-код»

Петербург переходит на режим QR-кодов. Как это будет работать?
«Кольщик, наколи мне QR-код»

Насколько упала выручка кафе и ресторанов за неделю
Насколько упала выручка кафе и ресторанов за неделю Первые последствия введения QR-кодов
Насколько упала выручка кафе и ресторанов за неделю

Насколько упала выручка кафе и ресторанов за неделю
Первые последствия введения QR-кодов

«М.Видео» и «Эльдорадо» разрешат оплачивать покупки по QR-коду

Сервис заработает в сентябре в тестовом режиме

«М.Видео» и «Эльдорадо» разрешат оплачивать покупки по QR-коду
Сервис заработает в сентябре в тестовом режиме

Банки могут отменить программы лояльности после запуска платежей по QR-кодам

Массовое внедрение QR-кодов для оплаты покупок не выгодно для банков

Банки могут отменить программы лояльности после запуска платежей по QR-кодам
Массовое внедрение QR-кодов для оплаты покупок не выгодно для банков

Mastercard разрешит снимать наличные в банкоматах через QR-код

Для этого разработают специальное приложение

Mastercard разрешит снимать наличные в банкоматах через QR-код
Для этого разработают специальное приложение

«РБК»: В конце августа в магазинах начнут тестировать QR-платежи

Длительность тестирования пока не известна

«РБК»: В конце августа в магазинах начнут тестировать QR-платежи
Длительность тестирования пока не известна

«Ведомости»: Visa намерена запустить в России оплату по QR-коду

Система удешевит прием карт для малого и среднего бизнеса

«Ведомости»: Visa намерена запустить в России оплату по QR-коду
Система удешевит прием карт для малого и среднего бизнеса

С февраля коммунальные услуги можно оплатить с помощью QR-кода

На единый платежный документ будут наносить двухмерный штрихкод

С февраля коммунальные услуги можно оплатить с помощью QR-кода
На единый платежный документ будут наносить двухмерный штрихкод

Instagram добавил аналоги QR-кодов для поиска профилей

Код можно оформить стикерами, эмодзи и селфи

Instagram добавил аналоги QR-кодов для поиска профилей
Код можно оформить стикерами, эмодзи и селфи

Россияне смогут переводить деньги по QR-коду через соцсети и мессенджеры

Ассоциация «Финтех» представит приложение для переводов в 2019 году

Россияне смогут переводить деньги по QR-коду через соцсети и мессенджеры
Ассоциация «Финтех» представит приложение для переводов в 2019 году

Для воспитания патриотов в школах поставят парты с QR-кодами

С их помощью ученикам расскажут о местных героях

Для воспитания патриотов в школах поставят парты с QR-кодами
С их помощью ученикам расскажут о местных героях

Оскорбляющий Лебедева календарь «Газпром нефти»

Рекламное агентство «Редарт», занимавшееся производством календаря, назвало QR-код «досадной ошибкой»

Оскорбляющий Лебедева календарь «Газпром нефти»
Рекламное агентство «Редарт», занимавшееся производством календаря, назвало QR-код «досадной ошибкой»

Сбербанк запустит функцию оплаты покупок по QR-коду

Сервис рассчитан на магазины, курьерскую доставку и терминалы самообслуживания

Сбербанк запустит функцию оплаты покупок по QR-коду
Сервис рассчитан на магазины, курьерскую доставку и терминалы самообслуживания

На выборах в Москве впервые используют QR-коды

Предполагается, что это поможет избежать ошибок при переносе данных

На выборах в Москве впервые используют QR-коды
Предполагается, что это поможет избежать ошибок при переносе данных

В парках Москвы появятся спортплощадки с QR-кодами для тренировок

Помимо перекладин и рукоходов, там будет боксерская груша и канат для занятий кроссфитом

В парках Москвы появятся спортплощадки с QR-кодами для тренировок
Помимо перекладин и рукоходов, там будет боксерская груша и канат для занятий кроссфитом

На МЦК появились информационные плакаты об истории станций

Рядом с плакатами разместят QR-коды для считывания

На МЦК появились информационные плакаты об истории станций
Рядом с плакатами разместят QR-коды для считывания

Московские скорые оснастят QR-кодами

Они должны появиться на машинах скорой помощи до Кубка конфедераций 2017

Московские скорые оснастят QR-кодами
Они должны появиться на машинах скорой помощи до Кубка конфедераций 2017

В метро установят таблички с QR-кодами «Узнай Москву»

Они охватят 45 станций, признанных объектами культурного наследия

В метро установят таблички с QR-кодами «Узнай Москву»
Они охватят 45 станций, признанных объектами культурного наследия

В «Сокольниках» установили QR-коды с интересными фактами о деревьях

Посетители смогут отсканировать код при помощи смартфона и узнать «легенду» того или иного дерева

В «Сокольниках» установили QR-коды с интересными фактами о деревьях
Посетители смогут отсканировать код при помощи смартфона и узнать «легенду» того или иного дерева

В Москве установят стелы с результатами программы «Моя улица»

На стелы нанесут QR-код, позволяющий загрузить на смартфон 3D-изображение улицы в готовом виде

В Москве установят стелы с результатами программы «Моя улица»
На стелы нанесут QR-код, позволяющий загрузить на смартфон 3D-изображение улицы в готовом виде

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