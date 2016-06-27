Петербург переходит на режим QR-кодов. Как это будет работать? «Кольщик, наколи мне QR-код»
Насколько упала выручка кафе и ресторанов за неделю Первые последствия введения QR-кодов
«М.Видео» и «Эльдорадо» разрешат оплачивать покупки по QR-коду
Сервис заработает в сентябре в тестовом режиме
«М.Видео» и «Эльдорадо» разрешат оплачивать покупки по QR-коду Сервис заработает в сентябре в тестовом режиме
Банки могут отменить программы лояльности после запуска платежей по QR-кодам
Массовое внедрение QR-кодов для оплаты покупок не выгодно для банков
Банки могут отменить программы лояльности после запуска платежей по QR-кодам Массовое внедрение QR-кодов для оплаты покупок не выгодно для банков
Mastercard разрешит снимать наличные в банкоматах через QR-код
Для этого разработают специальное приложение
Mastercard разрешит снимать наличные в банкоматах через QR-код Для этого разработают специальное приложение
«РБК»: В конце августа в магазинах начнут тестировать QR-платежи
Длительность тестирования пока не известна
«РБК»: В конце августа в магазинах начнут тестировать QR-платежи Длительность тестирования пока не известна
«Ведомости»: Visa намерена запустить в России оплату по QR-коду
Система удешевит прием карт для малого и среднего бизнеса
«Ведомости»: Visa намерена запустить в России оплату по QR-коду Система удешевит прием карт для малого и среднего бизнеса
С февраля коммунальные услуги можно оплатить с помощью QR-кода
На единый платежный документ будут наносить двухмерный штрихкод
С февраля коммунальные услуги можно оплатить с помощью QR-кода На единый платежный документ будут наносить двухмерный штрихкод
Instagram добавил аналоги QR-кодов для поиска профилей
Код можно оформить стикерами, эмодзи и селфи
Instagram добавил аналоги QR-кодов для поиска профилей Код можно оформить стикерами, эмодзи и селфи
Россияне смогут переводить деньги по QR-коду через соцсети и мессенджеры
Ассоциация «Финтех» представит приложение для переводов в 2019 году
Россияне смогут переводить деньги по QR-коду через соцсети и мессенджеры Ассоциация «Финтех» представит приложение для переводов в 2019 году
Для воспитания патриотов в школах поставят парты с QR-кодами
С их помощью ученикам расскажут о местных героях
Для воспитания патриотов в школах поставят парты с QR-кодами С их помощью ученикам расскажут о местных героях
Оскорбляющий Лебедева календарь «Газпром нефти»
Рекламное агентство «Редарт», занимавшееся производством календаря, назвало QR-код «досадной ошибкой»
Оскорбляющий Лебедева календарь «Газпром нефти»
Рекламное агентство «Редарт», занимавшееся производством календаря, назвало QR-код «досадной ошибкой»
Сбербанк запустит функцию оплаты покупок по QR-коду
Сервис рассчитан на магазины, курьерскую доставку и терминалы самообслуживания
Сбербанк запустит функцию оплаты покупок по QR-коду Сервис рассчитан на магазины, курьерскую доставку и терминалы самообслуживания
На выборах в Москве впервые используют QR-коды
Предполагается, что это поможет избежать ошибок при переносе данных
На выборах в Москве впервые используют QR-коды Предполагается, что это поможет избежать ошибок при переносе данных
В парках Москвы появятся спортплощадки с QR-кодами для тренировок
Помимо перекладин и рукоходов, там будет боксерская груша и канат для занятий кроссфитом
В парках Москвы появятся спортплощадки с QR-кодами для тренировок Помимо перекладин и рукоходов, там будет боксерская груша и канат для занятий кроссфитом
На МЦК появились информационные плакаты об истории станций
Рядом с плакатами разместят QR-коды для считывания
На МЦК появились информационные плакаты об истории станций Рядом с плакатами разместят QR-коды для считывания
Московские скорые оснастят QR-кодами
Они должны появиться на машинах скорой помощи до Кубка конфедераций 2017
Московские скорые оснастят QR-кодами
Они должны появиться на машинах скорой помощи до Кубка конфедераций 2017
В метро установят таблички с QR-кодами «Узнай Москву»
Они охватят 45 станций, признанных объектами культурного наследия
В метро установят таблички с QR-кодами «Узнай Москву» Они охватят 45 станций, признанных объектами культурного наследия
В «Сокольниках» установили QR-коды с интересными фактами о деревьях
Посетители смогут отсканировать код при помощи смартфона и узнать «легенду» того или иного дерева
В «Сокольниках» установили QR-коды с интересными фактами о деревьях Посетители смогут отсканировать код при помощи смартфона и узнать «легенду» того или иного дерева
В Москве установят стелы с результатами программы «Моя улица»
На стелы нанесут QR-код, позволяющий загрузить на смартфон 3D-изображение улицы в готовом виде