На московских спортплощадках с 15 июня появятся QR-коды, ведущие на бесплатные видеотренировки
Oysho запустит челлендж Total Body Workout. Для тех, кто готов превратить спорт в привычку
Brain&Fitness: Политех и World Class запустили тренировки и лекции о здоровье
Занятия бесплатные и без привязки ко времени
Студия Zaryad начала доставлять сайкл на дом, а «Юла» запустила онлайн-тренировки
Дома придется сидеть еще долго
Спортзал ожидания: Что предлагают горожанам взамен закрывшихся фитнес-клубов Плавание дома, пробежки на расстоянии полутора метров и растущий спрос на инвентарь
Nike запустил в парке Горького тренировки по хоккею, футболу и зимнему бегу
Скоро в программу добавят фигурное катание и сноуборд
Упражнения для тренировок на городских улицах от Red Bull
Спортсменам предлагают поучаствовать в конкурсе
The Village и «Сила ветра» запускают тренировки перед регатой
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На ВДНХ стартуют тренировки благотворительного клуба «Бегу за чудом»
Первая тренировка пройдет завтра, 29 июня
Яхтенная школа «Сила ветра» откроет сезон тренировок вечеринкой с прогулками под парусом
25 мая всех будут катать бесплатно
В праздники «Дом культур» приглашает на тренировки с полезными завтраками
Гости могут прийти на йогу, танцы, растяжку, а после подкрепиться боулом
На территории «Депо» откроется The Сorner Boxing Gym
По случаю открытия 5 апреля состоится вечеринка
В «Афимолле» открылось бьюти-пространство для отдыха с йогой и тренировками
Гости смогут сделать макияж, послушать новые ароматы и посетить лекции о ЗОЖ
Zaryad.studio проведет бесплатные тренировки и вечеринку в честь дня рождения
Абонемент можно будет купить со скидкой
Олимпийские чемпионы научат керлингу и биатлону в парке Горького
Гостей приглашают покататься на лыжах и коньках, научиться керлингу и биатлону
Puma запустила программу бесплатных тренировок (обновлено)
Занятия проходят в фитнес-клубе Red Stone Fitness
Фитнес-тестирование, йога для лица и пинг-понг: В «Авиапарке» пройдет неделя ЗОЖ
Бесплатные мероприятия пройдут с 4 по 14 октября
На фестивале Reebok в Крылатском пройдут танцевальные тренировки и неоновая йога
Это будет последний «Стань человеком» в 2018 году
В Москве открылся первый спортивный клуб с полосой препятствий Ninjafit
Длина трассы составляет более 180 метров
На время фестиваля «Цветочный джем» на ВДНХ откроется школа скейтбординга
Там пройдут бесплатные тренировки с инструкторами, мастер-классы спортсменов и соревнования
«Лонгевита»: Какие тренировки действительно продлевают жизнь И как нужно тренироваться, чтобы оставаться здоровым до старости
В «Outlet Village Белая Дача» проведут бесплатные занятия по йоге, зумбе и пилатесу
Спортивные тренировки продлятся до конца лета
Лучшие фитнес-приложения по версии Роскачества
Ведомство оценило 29 сервисов на Android и 30 на iOS по 109 критериям
Обновленный боксерский клуб Rocky Road Gym вновь заработает на Кутузовском проспекте
На открытии клуба представят серию работ, созданных тату-художником Германом Девять
Последний месяц работы adidas Basemoscow посвятит уличной культуре
Об этом The Village сообщили в пресс-службе adidas
В выходные в «Царицыне» пройдет фестиваль здорового образа жизни
В программе — занятия спортом и лекции спортсменов
В парке Горького пройдет фестиваль женского городского спорта adidas Power Tri
Первое мероприятие состоится 15–16 июля
Тренировку по боксу на Красной площади могут включить в Книгу рекордов Гиннесса
Она пройдет в преддверии Дня российского бокса
Самый дорогой и самый дешевый абонемент на фитнес The Village сравнил стоимость клубных карт фитнес-центров Москвы
Все на выход: Как начать заниматься воркаутом прямо сейчас? Базовые упражнения для тренировок на свежем воздухе
Приложение с бесплатными спортивными площадками Москвы
В приложении также можно собрать команду для спортивных занятий
В Воронцовском парке организуют бесплатные тренировки по бегу
Тренеры расскажут участникам, как правильно и безопасно бегать и выполнять упражнения
В Москве открылось спортивное пространство The Base Women
Там будут проходить открытые тренировки, уроки, мастер-классы и лекции по спортивной тематике
В «Цветном» пройдёт серия спортивных мастер-классов и лекций
В пространстве ARTBasement состоятся занятия по танцам, кроссфиту, аэробике и боевым искусствам
В Москве запускаются тренировки на спортивных яхтах
Занятия буду проходить на Пироговском водохранилище
Как открыть клуб сайклинга The Village узнал, что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать на велотренировках под музыку
Мотодетки: Маленькие мотоциклисты и их родители — о том, зачем ребёнку гонкиТренеры и ученики единственной в России детской школы по шоссейно-кольцевому мотоспорту рассказали The Village о воле к победе и профессиональных травмах
Мотодетки: Маленькие мотоциклисты и их родители — о том, зачем ребёнку гонки Тренеры и ученики единственной в России детской школы по шоссейно-кольцевому мотоспорту рассказали The Village о воле к победе и профессиональных травмах
В Москве проведут серию бесплатных тренировок по катанию на лонгборде
Первая тренировка состоится 14 мая в 19:00 во «Дворце Пионеров» у памятника Мальчишу-Кибальчишу