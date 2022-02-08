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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Мне важно, в чем я занимаюсь»: Может ли спортивная форма влиять на качество тренировок?
Спецпроект
«Мне важно, в чем я занимаюсь»: Может ли спортивная форма влиять на качество тренировок? Эксперимент The Village
«Мне важно, в чем я занимаюсь»: Может ли спортивная форма влиять на качество тренировок?
Спецпроект

«Мне важно, в чем я занимаюсь»: Может ли спортивная форма влиять на качество тренировок?
Эксперимент The Village

adidas и GirlPower открыли женскую академию футбола
8 февраля 2022

adidas и GirlPower открыли женскую академию футбола

Всесезонный спорт: В чем тренироваться на улице зимой
Промо
Всесезонный спорт: В чем тренироваться на улице зимой
Всесезонный спорт: В чем тренироваться на улице зимой
Промо

Всесезонный спорт: В чем тренироваться на улице зимой

Три тренировки, чтобы побороть усталость, пока заряжается телефон
Спецпроект
Три тренировки, чтобы побороть усталость, пока заряжается телефон
Три тренировки, чтобы побороть усталость, пока заряжается телефон
Спецпроект

Три тренировки, чтобы побороть усталость, пока заряжается телефон

Безопасность, простой уход и видеовызовы: Как выбрать гаджет в подарок для ребенка
Промо
Безопасность, простой уход и видеовызовы: Как выбрать гаджет в подарок для ребенка
Безопасность, простой уход и видеовызовы: Как выбрать гаджет в подарок для ребенка
Промо

Безопасность, простой уход и видеовызовы: Как выбрать гаджет в подарок для ребенка

Развивать выносливость
Развивать выносливость Чтобы улучшить состояние здоровья и качество жизни
Развивать выносливость

Развивать выносливость
Чтобы улучшить состояние здоровья и качество жизни

Церковь в смартфоне, органайзер аптечки, умная футболка
Промо
Церковь в смартфоне, органайзер аптечки, умная футболка И другие стартапы от школьников и студентов
Церковь в смартфоне, органайзер аптечки, умная футболка
Промо

Церковь в смартфоне, органайзер аптечки, умная футболка
И другие стартапы от школьников и студентов

Не только Паралимпиада
Спецпроект
Не только Паралимпиада Победитель игр и тренеры рассказывают об инклюзивном спорте
Не только Паралимпиада
Спецпроект

Не только Паралимпиада
Победитель игр и тренеры рассказывают об инклюзивном спорте

На московских спортплощадках с 15 июня появятся QR-коды, ведущие на бесплатные видеотренировки
25 мая 2021

На московских спортплощадках с 15 июня появятся QR-коды, ведущие на бесплатные видеотренировки

Сервис Fitmost запустил онлайн-платформу с фитнес-тренировками
13 апреля 2021

Сервис Fitmost запустил онлайн-платформу с фитнес-тренировками

Oysho запустит челлендж Total Body Workout. Для тех, кто готов превратить спорт в привычку
11 января 2021

Oysho запустит челлендж Total Body Workout. Для тех, кто готов превратить спорт в привычку

Oysho проведет онлайн-занятия по йоге и боксу
29 декабря 2020

Oysho проведет онлайн-занятия по йоге и боксу

Ты в клубе: Почему спорт действительно объединяет
СПЕЦПРОЕКТ
Ты в клубе: Почему спорт действительно объединяет И какой вид активности выбрать для себя
Ты в клубе: Почему спорт действительно объединяет
СПЕЦПРОЕКТ

Ты в клубе: Почему спорт действительно объединяет
И какой вид активности выбрать для себя

В парках Москвы начнутся бесплатные тренировки
6 августа 2020

В парках Москвы начнутся бесплатные тренировки

Тренировки с Nike в парке Горького возвращаются

На футбольном поле и с социальной дистанцией

Тренировки с Nike в парке Горького возвращаются

Brain&Fitness: Политех и World Class запустили тренировки и лекции о здоровье

Занятия бесплатные и без привязки ко времени

Brain&Fitness: Политех и World Class запустили тренировки и лекции о здоровье

Студия Zaryad начала доставлять сайкл на дом, а «Юла» запустила онлайн-тренировки

Дома придется сидеть еще долго

Студия Zaryad начала доставлять сайкл на дом, а «Юла» запустила онлайн-тренировки

Спортзал ожидания: Что предлагают горожанам взамен закрывшихся фитнес-клубов
Спортзал ожидания: Что предлагают горожанам взамен закрывшихся фитнес-клубов Плавание дома, пробежки на расстоянии полутора метров и растущий спрос на инвентарь
Спортзал ожидания: Что предлагают горожанам взамен закрывшихся фитнес-клубов

Спортзал ожидания: Что предлагают горожанам взамен закрывшихся фитнес-клубов
Плавание дома, пробежки на расстоянии полутора метров и растущий спрос на инвентарь

Fitmost на время закрытия фитнес-студий запустил live-тренировки

К сожалению, не бесплатные

Fitmost на время закрытия фитнес-студий запустил live-тренировки

Как тренироваться дома
Как тренироваться дома И вытеснит ли интернет походы в зал
Как тренироваться дома

Как тренироваться дома
И вытеснит ли интернет походы в зал

Как сэкономить на спорте
Как сэкономить на спорте Чтобы положить конец оправданиям «начну с понедельника»
Как сэкономить на спорте

Как сэкономить на спорте
Чтобы положить конец оправданиям «начну с понедельника»

В московских парках пройдут бесплатные уроки керлинга

Научиться играть смогут взрослые и дети

В московских парках пройдут бесплатные уроки керлинга

На спорте, но без фруктов: Какой ЗОЖ у россиян
ПРОМО
На спорте, но без фруктов: Какой ЗОЖ у россиян И как поменялось к нему отношение за последние годы
На спорте, но без фруктов: Какой ЗОЖ у россиян
ПРОМО

На спорте, но без фруктов: Какой ЗОЖ у россиян
И как поменялось к нему отношение за последние годы

Nike запустил в парке Горького тренировки по хоккею, футболу и зимнему бегу

Скоро в программу добавят фигурное катание и сноуборд

Nike запустил в парке Горького тренировки по хоккею, футболу и зимнему бегу

Упражнения для тренировок на городских улицах от Red Bull

Спортсменам предлагают поучаствовать в конкурсе

Упражнения для тренировок на городских улицах от Red Bull

The Village и «Сила ветра» запускают тренировки перед регатой

Для наших читателей сделали промокод со скидкой 15 %

The Village и «Сила ветра» запускают тренировки перед регатой

На ВДНХ стартуют тренировки благотворительного клуба «Бегу за чудом»

Первая тренировка пройдет завтра, 29 июня

На ВДНХ стартуют тренировки благотворительного клуба «Бегу за чудом»

Спортшик: Вещи, которые можно носить за пределами зала
ПРОМО
Спортшик: Вещи, которые можно носить за пределами зала Прогрессивные решения и максимальный комфорт
Спортшик: Вещи, которые можно носить за пределами зала
ПРОМО

Спортшик: Вещи, которые можно носить за пределами зала
Прогрессивные решения и максимальный комфорт

Яхтенная школа «Сила ветра» откроет сезон тренировок вечеринкой с прогулками под парусом

25 мая всех будут катать бесплатно

Яхтенная школа «Сила ветра» откроет сезон тренировок вечеринкой с прогулками под парусом

В праздники «Дом культур» приглашает на тренировки с полезными завтраками

Гости могут прийти на йогу, танцы, растяжку, а после подкрепиться боулом

В праздники «Дом культур» приглашает на тренировки с полезными завтраками

На территории «Депо» откроется The Сorner Boxing Gym

По случаю открытия 5 апреля состоится вечеринка

На территории «Депо» откроется The Сorner Boxing Gym

В Москве открылся центр йоги «Зебра Шанти»

Занятия ведут специалисты из Индии

В Москве открылся центр йоги «Зебра Шанти»

В «Афимолле» открылось бьюти-пространство для отдыха с йогой и тренировками

Гости смогут сделать макияж, послушать новые ароматы и посетить лекции о ЗОЖ

В «Афимолле» открылось бьюти-пространство для отдыха с йогой и тренировками

Zaryad.studio проведет бесплатные тренировки и вечеринку в честь дня рождения

Абонемент можно будет купить со скидкой

Zaryad.studio проведет бесплатные тренировки и вечеринку в честь дня рождения

Олимпийские чемпионы научат керлингу и биатлону в парке Горького

Гостей приглашают покататься на лыжах и коньках, научиться керлингу и биатлону

Олимпийские чемпионы научат керлингу и биатлону в парке Горького

Puma запустила программу бесплатных тренировок (обновлено)

Занятия проходят в фитнес-клубе Red Stone Fitness

Puma запустила программу бесплатных тренировок (обновлено)

Фитнес-тестирование, йога для лица и пинг-понг: В «Авиапарке» пройдет неделя ЗОЖ

Бесплатные мероприятия пройдут с 4 по 14 октября

Фитнес-тестирование, йога для лица и пинг-понг: В «Авиапарке» пройдет неделя ЗОЖ

На фестивале Reebok в Крылатском пройдут танцевальные тренировки и неоновая йога

Это будет последний «Стань человеком» в 2018 году

На фестивале Reebok в Крылатском пройдут танцевальные тренировки и неоновая йога

В Москве открылся первый спортивный клуб с полосой препятствий Ninjafit

Длина трассы составляет более 180 метров

В Москве открылся первый спортивный клуб с полосой препятствий Ninjafit

На время фестиваля «Цветочный джем» на ВДНХ откроется школа скейтбординга

Там пройдут бесплатные тренировки с инструкторами, мастер-классы спортсменов и соревнования

На время фестиваля «Цветочный джем» на ВДНХ откроется школа скейтбординга

«Лонгевита»: Какие тренировки действительно продлевают жизнь
«Лонгевита»: Какие тренировки действительно продлевают жизнь И как нужно тренироваться, чтобы оставаться здоровым до старости
«Лонгевита»: Какие тренировки действительно продлевают жизнь

«Лонгевита»: Какие тренировки действительно продлевают жизнь
И как нужно тренироваться, чтобы оставаться здоровым до старости

В «Outlet Village Белая Дача» проведут бесплатные занятия по йоге, зумбе и пилатесу

Спортивные тренировки продлятся до конца лета

В «Outlet Village Белая Дача» проведут бесплатные занятия по йоге, зумбе и пилатесу

Лучшие фитнес-приложения по версии Роскачества

Ведомство оценило 29 сервисов на Android и 30 на iOS по 109 критериям

Лучшие фитнес-приложения по версии Роскачества

Обновленный боксерский клуб Rocky Road Gym вновь заработает на Кутузовском проспекте

На открытии клуба представят серию работ, созданных тату-художником Германом Девять

Обновленный боксерский клуб Rocky Road Gym вновь заработает на Кутузовском проспекте

Последний месяц работы adidas Basemoscow посвятит уличной культуре

Об этом The Village сообщили в пресс-службе adidas

Последний месяц работы adidas Basemoscow посвятит уличной культуре

В выходные в «Царицыне» пройдет фестиваль здорового образа жизни

В программе — занятия спортом и лекции спортсменов

В выходные в «Царицыне» пройдет фестиваль здорового образа жизни

В парке Горького пройдет фестиваль женского городского спорта adidas Power Tri

Первое мероприятие состоится 15–16 июля

В парке Горького пройдет фестиваль женского городского спорта adidas Power Tri

Тренировку по боксу на Красной площади могут включить в Книгу рекордов Гиннесса

Она пройдет в преддверии Дня российского бокса

Тренировку по боксу на Красной площади могут включить в Книгу рекордов Гиннесса

Самый дорогой и самый дешевый абонемент на фитнес
Самый дорогой и самый дешевый абонемент на фитнес The Village сравнил стоимость клубных карт фитнес-центров Москвы
Самый дорогой и самый дешевый абонемент на фитнес

Самый дорогой и самый дешевый абонемент на фитнес
The Village сравнил стоимость клубных карт фитнес-центров Москвы

Все на выход: Как начать заниматься воркаутом прямо сейчас?
Все на выход: Как начать заниматься воркаутом прямо сейчас? Базовые упражнения для тренировок на свежем воздухе
Все на выход: Как начать заниматься воркаутом прямо сейчас?

Все на выход: Как начать заниматься воркаутом прямо сейчас?
Базовые упражнения для тренировок на свежем воздухе

Приложение с бесплатными спортивными площадками Москвы

В приложении также можно собрать команду для спортивных занятий

Приложение с бесплатными спортивными площадками Москвы

В Воронцовском парке организуют бесплатные тренировки по бегу

Тренеры расскажут участникам, как правильно и безопасно бегать и выполнять упражнения

В Воронцовском парке организуют бесплатные тренировки по бегу

В Москве открылось спортивное пространство The Base Women

Там будут проходить открытые тренировки, уроки, мастер-классы и лекции по спортивной тематике

В Москве открылось спортивное пространство The Base Women

В «Цветном» пройдёт серия спортивных мастер-классов и лекций

В пространстве ARTBasement состоятся занятия по танцам, кроссфиту, аэробике и боевым искусствам

В «Цветном» пройдёт серия спортивных мастер-классов и лекций

В Москве запускаются тренировки на спортивных яхтах

Занятия буду проходить на Пироговском водохранилище

В Москве запускаются тренировки на спортивных яхтах

Как открыть клуб сайклинга
Как открыть клуб сайклинга The Village узнал, что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать на велотренировках под музыку
Как открыть клуб сайклинга

Как открыть клуб сайклинга
The Village узнал, что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать на велотренировках под музыку

Мотодетки: Маленькие мотоциклисты и их родители — о том, зачем ребёнку гонки

Мотодетки: Маленькие мотоциклисты и их родители — о том, зачем ребёнку гонкиТренеры и ученики единственной в России детской школы по шоссейно-кольцевому мотоспорту рассказали The Village о воле к победе и профессиональных травмах

Мотодетки: Маленькие мотоциклисты и их родители — о том, зачем ребёнку гонки

Мотодетки: Маленькие мотоциклисты и их родители — о том, зачем ребёнку гонки
Тренеры и ученики единственной в России детской школы по шоссейно-кольцевому мотоспорту рассказали The Village о воле к победе и профессиональных травмах

В Москве проведут серию бесплатных тренировок по катанию на лонгборде

Первая тренировка состоится 14 мая в 19:00 во «Дворце Пионеров» у памятника Мальчишу-Кибальчишу

В Москве проведут серию бесплатных тренировок по катанию на лонгборде

25 упражнений для новичков на уличных спортивных площадках
25 упражнений для новичков на уличных спортивных площадках Как освоить базовую технику воркаута, тайского бокса, паркура, кроссфита и стрибола у себя во дворе
25 упражнений для новичков на уличных спортивных площадках

25 упражнений для новичков на уличных спортивных площадках
Как освоить базовую технику воркаута, тайского бокса, паркура, кроссфита и стрибола у себя во дворе

Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку
Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку К началу нового фитнес-сезона The Village узнал, можно ли заменить спорт сексом, где прячутся кубики и почему мужчинам нужна йога, а женщинам — штанга
Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку

Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку
К началу нового фитнес-сезона The Village узнал, можно ли заменить спорт сексом, где прячутся кубики и почему мужчинам нужна йога, а женщинам — штанга

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